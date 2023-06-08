Дроны-камикадзе ВСУ ранили пасущего скот в Белгородской области мужчину

Украинские беспилотники-камикадзе атаковали два поселка в Краснояружском районе Белгородской области, пострадал один человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В поселке Вязовое мужчина пас скот на окраине села, рядом с ним упал беспилотник, и человек получил осколочные ранения рук и ног, а также грудной клетки, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

Мужчина сам смог добраться в Центральную районную больницу Краснояружского района, ему оказали медицинскую помощь.

В поселке Староселье беспилотник атаковал инфраструктурный объект связи, никто не пострадал. На место выехали оперативные службы.

В среду при обстреле ВСУ города Шебекино в Белгородской области произошло возгорание в промышленной зоне.