Дроны-камикадзе ВСУ ранили пасущего скот в Белгородской области мужчину

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8 июня, четверг  |  Последнее обновление — 14:24  |  vz.ru
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Россия и Иран потрясают мир газовым союзом

Сергей Бобылев/ТАСС
Россия может принять участие в создании не только турецкого газового хаба, но теперь еще и иранского газового хаба. Однако помощь России в выходе иранского газа на мировой рынок с экономической точки зрения выглядит странно. Иран – второй крупнейший обладатель газовых запасов в мире после России, и иранский газ – прямой конкурент российскому. Однако в мире есть примеры успешных объединений главных соперников ради одной цели.  Подробности...
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Китай отрицает идею союза с Россией по трем причинам

Американцы уже не сомневаются в существовании «российско-китайской оси» REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Российско-китайские отношения называют в США «крупнейшим необъявленным альянсом в мире». Слово «необъявленным» тут ключевое, поскольку Пекин принципиально не заключает военно-политических союзов с другими странами, особенно с влиятельными. Чем продиктована такая политика? И насколько она устраивает саму Россию? Подробности...
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Как воспитать детей мигрантов настоящими россиянами

России необходим комплекс мер для интеграции мигрантов в общество Донат Сорокин/ТАСС
Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев предложил задуматься о квотах в школах для учеников, не владеющих русским языком. Также он озвучил идею сделать знание русского языка обязательным условием для получения женами мигрантов социальных пособий. В экспертной среде отмечают, что социальная интеграция второго поколения мигрантов является крайне насущной проблемой, решать которую надо незамедлительно. Как можно заставить мигрантов и их детей овладеть русским языком? Подробности...
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Работу британского спецназа на Украине выдает его характерный почерк

Британские боевые пловцы играют важную роль в конфликте на Украине кадр из видео
Среди множества версий того, как Украина уничтожила плотину Каховской ГЭС, почти не обсуждается одна, но тоже весьма вероятная – работа бойцов британского военно-морского спецназа. Судя по целому ряду признаков, офицеры британских спецподразделений выполняют на Украине огромный объем задач – и не только консультируя ВСУ, но и прямо участвуя в боевых действиях. Каким именно образом? Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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«Красная площадь» повернулась лицом к патриотам

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Может быть, теперь государство посмотрит на литературу не как на экзотическое явление, раз в год мелькающее под стенами Кремля, а как на интеллектуальную силу, способную воодушевлять и убеждать читателя. Подробности...

Каким будет новое Новое время

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Лидером нового Возрождения с большой вероятностью могут оказаться те регионы, которые после развала нынешней системы окажутся среди аутсайдеров. Но для этого потребуется сильно опередить остальных не по технологиям вообще, а именно по тем, которые дают наибольшее превосходство. Подробности...

«Разорванная в клочья» российская экономика демонстрирует впечатляющие успехи

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Мы имеем фантастическую совокупность тенденций: с одной стороны, российская экономика демонстрирует впечатляющие успехи, с другой – страна, вновь вовлеченная в экзистенциальный для себя конфликт с Западом, затрачивает на него какие-то поразительно малые силы и средства. Подробности...
Обсуждение: 40 комментариев
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Маск и Карлсон меняют мир

ФБР ведет дело против Байдена

Неовласовцы в Новой Таволжанке

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Киев устроил на Днепре экологическую катастрофу

Владимир Путин поручил главе МЧС РФ Александру Куренкову организовать работу по помощи жителям Херсонской области в зоне затопления после разрушения плотины Каховской ГЭС. Тем, кто был вынужден покинуть свои дома, передают предметы первой необходимости и обещают выплачивать компенсации
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Каховская ГЭС разрушена, вода затапливает прибрежные районы

В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждена плотина Каховской ГЭС на Днепре. В результате разрушены задвижки, вода неконтролируемо сбрасывается ниже по течению. Порядка 300 домов нуждаются в эвакуации
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Москву атаковали восемь украинских беспилотников

Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Кому разрушение Каховской ГЭС менее выгодно?
  • России

  • Украине

  • Обеим сторонам одинаково

  • Затрудняюсь ответить
Как вы относитесь к инициативе отменить домашние задания для школьников?
  • Положительно

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Как вы относитесь к растущим возможностям искусственного интеллекта?
  • С воодушевлением

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  • С безразличием

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    Дроны-камикадзе ВСУ ранили пасущего скот в Белгородской области мужчину

    8 июня 2023, 13:55

    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинские беспилотники-камикадзе атаковали два поселка в Краснояружском районе Белгородской области, пострадал один человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    В поселке Вязовое мужчина пас скот на окраине села, рядом с ним упал беспилотник, и человек получил осколочные ранения рук и ног, а также грудной клетки, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

    Мужчина сам смог добраться в Центральную районную больницу Краснояружского района, ему оказали медицинскую помощь.

    В поселке Староселье беспилотник атаковал инфраструктурный объект связи, никто не пострадал. На место выехали оперативные службы.

    В среду при обстреле ВСУ города Шебекино в Белгородской области произошло возгорание в промышленной зоне.

    Зеленский шокирован реакцией ООН и Красного Креста на ЧП на Каховской ГЭС
    Зеленский шокирован отсутствием помощи Киеву от ООН и Красного Креста после ЧП на Каховской ГЭС

    7 июня 2023, 21:25

    Текст: Кристина Цыцура

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был шокирован реакцией ООН и Красного Креста на ЧП на Каховской ГЭС.

    В ходе интервью газете Bild украинский лидер отметил, что крупные международные организации ответили на запрос о помощи, по сути, отказом «в дипломатических формулировках».

    «Я только что разговаривал с нашим министром внутренних дел <…>. Когда я его спросил, есть ли помощь от международных организаций, он сказал нет, ни ООН не ответила, ни представителей Красного Креста нет», – передает ТАСС его слова.

    Происходящее президент Украины назвал трагедией и экологической катастрофой. Ответственность за случившееся он возложил на Россию. По словам Зеленского, ВС России якобы хотят затруднить прохождение ВСУ.

    В МИД России разрушение Киевом Каховской ГЭС назвали террористическим актом.

    Коментарии (30)
    В Пентагоне рассказали, чему научились благодаря конфликту на Украине
    Начальник штаба ВВС США Браун рассказал об извлеченной США пользе из конфликта на Украине
    		   
    7 июня 2023, 19:27
    Фото: Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Благодаря анализу боев на Украине Минобороны США извлекает уроки, касающиеся логистики, сбора разведывательных данных, установления превосходства в воздухе и применения средств ПВО, сообщил на видеосеминаре американского Института аэрокосмических исследований Митчелла начальник штаба ВВС США Чарльз Браун.

    Он обратил внимание на важность логистики, «то, какое значение она имеет в данной конкретной кампании, в ее начале и по мере продолжения», передает ТАСС.

    Браун отметил, что Пентагон, в частности, следит за применением украинской стороной средств ПВО. Генерал подчеркнул, что американская сторона в свете событий на Украине стала уделять больше внимания «цепочкам поставок, военно-промышленной базе, боеприпасам».

    Ранее в Белом доме выразили уверенность в успешности контрнаступления Украины.

    Коментарии (43)
    Пушилин дал оценку обстановке в Артемовске
    Пушилин: Ситуация в Артемовске сложная, но контролируемая
    		   
    8 июня 2023, 04:39
    Фото: t.me/pushilindenis
    Текст: Ольга Никитина

    Ситуация в освобожденном Артемовске в настоящее время «стабильно сложная» из-за регулярных обстрелов с украинской стороны, однако все под контролем, заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

    Пушилин в интервью РИА «Новости» сказал, что ВСУ не только пытаются продавить фланги, но и регулярно ведут обстрелы, причем делают это зачастую «хаотично».

    Стрельба по городу, по его словам, ведется из артиллерийских орудий и минометов, в ход идут беспилотники.

    Пушилин пояснил, что киевский режим таким образом пытается вернуть хотя бы часть утраченных позиций и продемонстрировать «успехи». Российская сторона этого позволить не может, а потому в Артемовске «сконцентрированы достаточно серьезные силы», указал врио главы региона.

    Действия российских военных на Артемовском направлении он назвал героическими.

    Ранее Пушилин рассказал, что украинские войска пытались прорвать линию обороны в ДНР с использованием большого количества техники, самолетов и вертолетов, но российские подразделения были готовы и успешно отразили атаку.

    Коментарии (70)
    Появились данные о наступлении танковой группы ВСУ в Запорожской области
    Рогов: Танковая группа ВСУ перешла в наступление на Ореховском участке Запорожского фронта
    		   
    8 июня 2023, 02:09
    Фото: Michael Brochstein/Keystone/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Танковая группа украинских боевиков перешла в наступление на Ореховском участке Запорожского фронта, между населенными пунктами Малая Токмачка и Новоданиловка, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что в настоящее время на этом участке идет бой «высокой интенсивности». Украинские националисты, по его словам, ведут непрерывный артиллерийский и танковый обстрел российских позиций.

    В ответ, добавил он, по позициям ВСУ работают российские артиллеристы и ВКС. Российские силы, сообщил Рогов, активно применяют противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) против «танков ЗеРейха».

    По данным Рогова, на Запорожском фронте боевики ВСУ впервые устроили такую массированную ночную атаку. Он отметил, что рекордным по длительности и интенсивности также стал украинский обстрел города Токмака, огонь по которому ВСУ ведут в том числе из американских РСЗО HIMARS.

    Ранее Рогов заявлял, что украинские военные планируют крупномасштабные атаки на разных участках линии боевого соприкосновения, чтобы отвлечь внимание российских сил перед началом основного наступления в Запорожской области.

    Коментарии (25)
    Столтенберг: Нет смысла обсуждать вступление в НАТО проигравшей Украины
    Генсек НАТО Столтенберг: Нет смысла обсуждать вступление в НАТО проигравшей Украины
    		   
    7 июня 2023, 19:18
    Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Украина должна победить и сохраниться как суверенное государство, иначе нет смысла обсуждать ее членство в альянсе в принципе, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

    Глава альянса подчеркнул, что сейчас важно обеспечить проигрыш России и сохранение Украины как демократического государства в Европе, НАТО в данной ситуации необходимо «демонстрировать единство в поддержке» Киева, передает РИА «Новости».

    «Если Украина не будет иметь возможности существовать как независимое суверенное демократическое государство в Европе, не будет предмета, чтобы обсуждать её членство вообще», – добавил он. 

    Напомним, украинский президент Владимир Зеленский признал невозможность вступления Украины в НАТО до завершения боевых действий. До этого Зеленский назвал надежды Украины на вступление в НАТО «все более отдаленными».

    Коментарии (31)
    Показаны кадры массового уничтожения танков Leopard и бронетехники ВСУ
    В Сети появились кадры массового уничтожения танков Leopard и бронетехники ВСУ
    		   
    8 июня 2023, 12:12
    Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press
    Текст: Алина Власенко

    В интернете появились первые свидетельства применения украинской армией немецких танков Leopard 2A4 в ходе контрнаступления в Запорожской области.

    При этом, сообщает Telegram-канал Anna-News, ни один из немецких танков не был оборудован минным тралом. В результате часть бронетехники была взорвана на минных заграждениях.

    Ранее Минобороны сообщало, что вооруженные силы Украины потеряли на Южно-Донецком направлении 28 танков, включая произведенные в Германии Leopard и французские АМХ-10.

    Также в Сети были опубликованы первые фото переданных ВСУ немецких танков Leopard якобы вблизи линии фронта.

    Коментарии (15)
    Рогов заявил о полномасштабном наступлении ВСУ в Запорожской области
    Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов сообщил о полномасштабном наступлении ВСУ в Запорожской области
    		   
    8 июня 2023, 09:02
    Фото: РИА Новости
    Текст: Алина Власенко

    Украинские военные в течение трех-четырех дней ведут полномасштабное наступление в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, последние три-четыре дня в Запорожской области наблюдается попытка полномасштабного наступления. Так, в ночь на 8 июня ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области. Огонь велся предположительно из реактивной системы залпового огня HIMARS, передает ТАСС.

    Ранее Рогов сообщил, что танковая группа украинских боевиков перешла в наступление на Ореховском участке Запорожского фронта, между населенными пунктами Малая Токмачка и Новоданиловка.

    По словам Рогова, ВСУ планируют  атаки на разных участках линии боевого соприкосновения, чтобы отвлечь внимание российских сил перед началом основного наступления в Запорожской области.

    Коментарии (28)
    Пушков задал ключевой вопрос после слов экс-генсека НАТО об отправке войск на Украину
    Пушков: Расмуссен забыл пояснить, будет ли НАТО защищать польские и прочие войска на Украине, если их рискнут ввести

    8 июня 2023, 05:32

    Текст: Ольга Никитина

    Сенатор Алексей Пушков обратил внимание, что бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, допустивший возможность ввода на Украину войск стран Балтии и Польши, не пояснил самое главное: будет ли альянс защищать эти войска?

    Пушков написал в своем Telegram-канале, что Расмуссен как давно уже бывший генсек НАТО может говорить, «что угодно». При этом, заметил сенатор, в своем заявлении он не уточнил главное, даже чисто теоретически: будет ли НАТО защищать регулярные польские и прочие войска на Украине, если их рискнут ввести?

    Сенатор поинтересовался, будут ли введенные войска находиться на территории Украины на свой страх и риск, а США и ЕС умоют руки, ведь Украина членом НАТО не является.

    Для «рвущихся в бой восточноевропейцев», отметил Пушков, это является ключевым вопросом, поскольку, уверен сенатор, без НАТО они и шагу не ступят.

    Напомним, бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что страны Североатлантического альянса могут захотеть ввести войска на Украину, если Киеву на саммите в Вильнюсе будет отказано в предоставлении «гарантий безопасности» со стороны НАТО. Он уверен, что в таком случае балтийские страны и Польша могут инициировать создание «коалиции желающих» отправить войска на Украину.

    Коментарии (15)
    Зеленский признался в отсутствии доказательств вины России в подрыве Каховской ГЭС
    Президент Украины Зеленский: Доказательства вины России будут собраны на месте подрыва Каховской ГЭС
    		   
    7 июня 2023, 21:50
    Фото: AP/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Киев в настоящее время не располагает доказательствами причастности Москвы к катастрофе на Каховской ГЭС, но соберет их, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой газете «Bild».

    По словам украинского лидера, к сбору доказательств причастности России к подрыву Каховской ГЭС должны быть привлечены в том числе международные эксперты.

    Зеленский также заявил, что якобы год назад Украина предупреждала о том, что что-то должно произойти, а разрушение ГЭС произошло из-за России, которая контролирует этот регион, передает ТАСС.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был шокирован реакцией ООН и Красного Креста на ЧП на Каховской ГЭС. Он отметил, что крупные международные организации ответили на запрос о помощи, по сути, отказом «в дипломатических формулировках».

    Президент России Владимир Путин обсудил с лидером Турции Тайипом Эрдоганом проведение международного расследования подрыва Каховской ГЭС.

    В МИД России разрушение Киевом Каховской ГЭС назвали террористическим актом.

    Коментарии (18)
    Гросси сказал, на сколько хватит воды для охлаждения Запорожской АЭС
    Гросси: Воды для охлаждения Запорожской АЭС гарантированно хватит на месяц
    		   
    7 июня 2023, 22:22
    Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Согласно подсчетам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), воды для охлаждения реакторов Запорожской АЭС должно гарантированно хватить на месяц, заявил гендиректор организации Рафаэль Гросси.

    Гросси в эфире CNN сказал также, что уровень воды в резервуарах Запорожской АЭС стабильно снижается на пять-семь сантиметров в час, передает ТАСС.

    Глава МАГАТЭ пояснил, что у станции есть охлаждающая система. У нее есть резервуары и ряд внутренних каналов, обеспечивающих постоянную циркуляцию воды для охлаждения. Ситуация, по его словам, будет очень серьезной, если станция останется без воды.

    Гросси заявил, что разрушение Каховской ГЭС может в будущем лишить Запорожскую АЭС (ЗАЭС) источников водяного охлаждения и спровоцировать повреждения реакторов, как это произошло на японской АЭС «Фукусима-1».

    Коментарии (14)
    СМИ сообщили о подъеме воды в Николаеве
    Украинские СМИ сообщили о подъеме воды в Николаеве
    		  
    7 июня 2023, 21:08
    Фото: кадр из видео
    Текст: Вера Басилая

    Жители Николаева пожаловались, что вода поднимается в городе каждый час из-за подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области, сообщили украинские СМИ.

    Издание «Страна.ua» сообщает, что жители Николаева бьют тревогу из-за резкого повышения уровня воды, она уже захватывает улицы города, пишет «Комсомольская правда».

    Причиной подтопления стал подрыв Каховской ГЭС в Херсонской области и последующий разлив реки Днепр.
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    Напомним, после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области ввели режим ЧС. Накануне из подтопленных районов Новой Каховки и района спасли 900 человек. Из Голой Пристани во вторник эвакуировали около 200 человек, еще около 400 выехали своим ходом, власти города запланировали за среду эвакуировать еще порядка 1,5 тыс. жителей. Для эвакуированных из города Алешки в безопасных районах подготовили 5 тыс. мест.

    Ранее президент России Владимир Путин обсудил с лидером Турции Тайипом Эрдоганом проведение международного расследования подрыва Каховской ГЭС.

    В МИД России разрушение Киевом Каховской ГЭС назвали террористическим актом.

    Коментарии (6)
    Захарова: Восстановление аммиакопровода «Тольятти – Одесса» займет до трех месяцев
    Захарова: Киев подрывом аммиакопровода «Тольятти – Одесса» нанес удар по усилиям генсека ООН
    		   
    7 июня 2023, 15:28
    Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/ТАСС
    Текст: Алина Власенко

    Киев подрывом аммиакопровода «Тольятти – Одесса» нанес удар по усилиям лично генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в борьбе с голодом в нуждающихся странах, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова отметил, что киевский режим не просто устранил физическую возможность для поставок аммиака, но нанесен удар по мировым усилиям по оказанию помощи нуждающимся странам, а также по лично по действиям генерального секретаря ООН Гутерриша, который выступал с инициативой по аммиакопроводу, передает «Интерфакс».

    «Выведена из строя одна из насосных станций. Сработали блокировочные клапаны, но все равно произошла утечка сырья», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».

    По словам Захаровой, по предварительным оценкам, на ремонтно-восстановительные работы на аммиакопроводе потребуется примерно от одного до трех месяцев. «И это при наличии, разумеется, доступа к месту повреждения», – добавила она, передает ТАСС.

    Кроме того, официальный представитель МИД заявила, что Москва приложит усилия, чтобы выяснить обстоятельства подрыва аммиакопровода. «Но уже сейчас можно констатировать, что единственной страной, которая никогда не была заинтересована в реанимировании трубопровода, безусловно, была Украина и киевский режим», – сказала она.

    Захарова обратила внимание, что «почти сразу после происшествия (президент Украины) Владимир Зеленский заявил, что может устранить проблему, но это, однако, не означает его готовности возобновить транспортировку аммиака».

    Она предупредила, что однажды Киев направит «террористическое нутро» против своих же создателей. «Я напомню, так было со всеми экстремистскими, террористическими организациями. Сначала Запад их с ложечки кормил, взращивал, потом уже откармливал, думая, что на убой, а потом оказывалось, что делал это все на убой себе, потому что в какой-то момент эти монстры начинали пожирать своих создателей», – отметила Захарова, выразив мнение, что это же произойдет и с Украиной.

    Ранее Минобороны сообщило, что украинская диверсионно-разведывательная группа подорвала аммиакопровод «Тольятти – Одесса» в районе Масютовки Харьковской области, есть пострадавшие среди гражданского населения.

    Коментарии (41)
    Экс-генсек НАТО допустил возможность отправки войск альянса на Украину
    Экс-генсек НАТО Расмуссен: Страны альянса могут захотеть ввести войска на Украину
    		   
    8 июня 2023, 03:40
    Фото: ZUMA Press/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Страны Североатлантического альянса могут захотеть ввести войска на Украину, считает бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

    Расмуссен в разговоре с британской газетой Guardian допустил такую возможность при условии, что страны – члены НАТО, включая Соединенные Штаты, откажутся предоставлять Киеву реальные «гарантии безопасности» на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе, передает РИА «Новости».

    По мнению бывшего госсекретаря НАТО, если Киев «ничего не получит в Вильнюсе», то балтийские страны и Польша могут инициировать создание «коалиции желающих» отправить войска на Украину.

    Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина должна победить и сохраниться как суверенное государство, иначе нет смысла обсуждать ее членство в альянсе в принципе.

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    Путин назвал удар по Каховской ГЭС варварским преступлением Киева
    		   
    7 июня 2023, 16:57
    Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом подчеркнул, что Киев с подачи Запада продолжает обострять обстановку и применяет террористические методы, очередным примером чего является удар по Каховской ГЭС. 

    На сайте Кремля указывается, что Путин констатировал, что киевские власти с подачи своих западных кураторов делают опасную ставку на эскалацию боевых действий, совершают военные преступления, открыто используют террористические методы, организуют диверсии на российской территории. Пример тому – варварская акция по разрушению Каховской ГЭС в Херсонской области, приведшая к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.

    Ранее в МИД России разрушение Киевом Каховской ГЭС назвали террористическим актом.

    Напомним, обстрелы Каховской ГЭС со стороны Украины привели к критическим разрушениям, при этом Киев отрицает свою причастность к этому.

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    Скорость течения Днепра после разрушения Каховской ГЭС выросла в десять раз
    Глава правительства Херсонской области Алексеенко: Скорость течения Днепра выросла в десять раз
    		   
    8 июня 2023, 00:29
    Фото: t.me/aakherson
    Текст: Ольга Никитина

    После разрушения Каховской ГЭС скорость течения Днепра выросла десятикратно, заявил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

    Алексеенко написал в своем Telegram-канале, что некоторые жители накануне не согласились эвакуироваться в пункты временного размещения, а теперь к ним приходится пробиваться на плавсредствах МЧС. По его словам, ситуация осложняется тем, что скорость течения выросла в десять раз. Тем не менее, председатель правительства региона заверил, что помощь должна прийти к каждому, работы ведутся круглосуточно.

    Глава правительства Херсонской области рассказал также, что спасательные операции проводятся под обстрелами со стороны украинских националистов. Он отметил, что во многих местах нарушена связь.


    Алексеенко отметил, что маломобильных граждан из затопленных домов выносят буквально на руках, их снимают с крыш и заборов. Так, в Голой Пристани, к которой смещается пик наводнения, в среду эвакуировали более 1 тыс. человек, уточнил он. Из Новой Каховки вода постепенно уходит, написал Алексеенко.

    Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Киев с подачи Запада продолжает обострять обстановку и применяет террористические методы, очередным примером чего является удар по Каховской ГЭС. Путин поручил главе МЧС России Александру Куренкову организовать ликвидацию последствий в зоне затопления в Херсонской области.

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