Гладков: ВСУ начали новый обстрел Шебекино из РСЗО «Град»

Украинские войска начали новый обстрел Шебекино, после попадания снарядов в промзону произошло возгорание, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, несмотря на опасную ситуацию и обстрелы, многие жители остались в Шебекино и категорически отказываются эвакуироваться в Белгород. Между тем есть перебои с водой, связью и пока нет света, но этот вопрос скоро решится.

Губернатор заявил, что через волонтеров будет организован дополнительный подвоз воды жителям, будут также доставлены маленькие генераторы, чтобы те, кто остался в городе, могли зарядить телефоны.

Ранее Гладков сообщил, что школа и дом культуры получили повреждения в результате обстрела села Графовка Белгородской области со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), зафиксировано прямое попадание во двор жилого дома, фасады и окна двух частных домовладений посечены осколками.

Губернатор также сообщил, что украинские военные обстреляли из минометов сельхозпредприятие в селе Грузском Борисовского района, в результате повреждения получили кровля складского помещения и 11 тракторов, подомовой обход территории продолжается.

Тем временем пожар произошел на предприятии в Шебекино после обстрела ВСУ.