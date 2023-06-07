Школа и ДК повреждены от обстрела Белгородской области «Градами» ВСУ

Губернатор Белгородской области Гладков: Школа, ДК и жилые дома получили повреждения в результате обстрела села Графовка

Школа и дом культуры получили повреждения в результате обстрела села Графовка Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), зафиксировано прямое попадание во двор жилого дома, фасады и окна двух частных домовладений посечены осколками, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что ВСУ обстреляли центр села Графовка Шебекинского округа из РСЗО «Град».

После обстрела часть снарядов упала в районе школы и дома культуры, еще часть попала в частный сектор, в том числе зафиксировано прямое попадание во двор жилого дома, в результате которого повреждены хозпостройка и забор, также осколками посечены фасады и окна еще двух частных домовладений, добавил губернатор. По имеющимся у главы региона данным, пострадавших в результате обстрела нет, на месте работают оперативные службы.

Губернатор также сообщил, что украинские военные обстреляли из минометов сельхозпредприятие в селе Грузском Борисовского района, в результате повреждения получили кровля складского помещения и 11 тракторов, подомовой обход территории продолжается.

Тем временем пожар произошел на предприятии в Шебекино после обстрела ВСУ.