Военный эксперт сообщил об ударе ВСУ по Луганску ракетами Storm Shadow

Полковник Виталий Киселев сообщил об ударе ВСУ по Луганску ракетами Storm Shadow

Украинские военные нанесли удар по Луганску, предварительно, крылатыми дальнобойными ракетами Storm Shadow, сообщил военный эксперт из ЛНР, полковник Виталий Киселев.

Звук от пролета ракет в центральной части Луганска был слышен около 10.05 мск, через пару минут прозвучало несколько взрывов, передает ТАСС. Как сообщил Киселев в Telegram, предположительно ВСУ нанесли удар по городу ракетами Storm Shadow.



Тем временем в социальных сетях пользователи сообщают, что клубы дыма видны во всех частях Луганска. В некоторых частях Луганска нарушена мобильная связь после удара. Индикатор на мобильных телефонах показывает уверенный прием, однако соединение недоступно, с трудом отправляются смс-сообщения.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в Telegram уточнил, что ракетный удар украинских войск пришелся по промышленной зоне Луганска, наблюдается задымление в районе Луганского тепловозостроительного завода имени Октябрьской революции.

Ранее вооруженные силы Украины нанесли удар ракетами Storm Shadow по Новоалексеевке в Херсонской области, в результате чего были повреждены здания ПТУ.