ВСУ нанесли удар ракетами Storm Shadow по Новоалексеевке

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6 июня, вторник | Последнее обновление — 14:14 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Кремле объяснили диверсию Украины на Каховской ГЭС неудачным контрнаступлением
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За влияние в Центральной Азии борются отнюдь не только Китай и Россия. Если за Китаем можно условно закрепить роль крупнейшего кредитора, за Россией – крупнейшего торгового партнера, то Евросоюз – это крупнейший инвестор, а США и Турция оказывают мощнейшее политическое влияние.
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Угроза настоящему русскому языку, специальный день которого мы сегодня отмечаем, исходит из тех же кругов, которые агрессивно продвигают якобы новые прогрессивные идеи, причем нагло подменяя понятия.
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Стал общим местом тезис, что промышленная экономика безнадежно устаревает, на смену ей идет экономика знаний, услуг и еще чего-то нематериального. Логично было думать, что и угледобыча, черная металлургия, тяжелая оборонка, выросшие на востоке УССР, уже теряют свое прежнее главенствующее значение. Но не теряют.
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В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждена плотина Каховской ГЭС на Днепре. В результате разрушены задвижки, вода неконтролируемо сбрасывается ниже по течению. Порядка 300 домов нуждаются в эвакуации
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Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
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В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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ВСУ нанесли удар ракетами Storm Shadow по Новоалексеевке
Украинские военные нанесли удар ракетами Storm Shadow по гражданским объектам Новоалексеевки в Херсонской области
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Вооруженные силы Украины нанесли удар ракетами Storm Shadow по Новоалексеевке в Херсонской области, в результате чего были повреждены здания ПТУ, сообщил представитель экстренных служб региона.
ВСУ выпустили четыре ракеты Storm Shadow, три из которых были сбиты системами ПВО группировки «Днепр», однако в результате удара было разрушено училище, информации по пострадавшим пока нет, передает ТАСС.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО за сутки перехватили больше десятка различных снарядов, включая две крылатые ракеты Storm Shadow и 14 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган».
Российские войска подбили на Южно-Донецком направлении восемь «Леопардов»
Минобороны России сообщило о потере Украиной восьми «Леопардов» и трех АМХ-10 на Южно-Донецком направлении
Вооруженные силы Украины потеряли на Южно-Донецком направлении 28 танков, включая произведенные в Германии «Леопарды» и французские АМХ-10, сообщило Минобороны России.
Как сообщило Минобороны в Telegram, на Южно-Донецком направлении уничтожено восемь «Леопардов» и три колесных танка АМХ-10. Кроме того, ВСУ потеряли 109 боевых бронированных машин.
Напомним, как сообщило российское военное ведомство, общие потери вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении составили более 1,5 тыс. военнослужащих.
Киевские власти прокомментировали сообщения украинских СМИ о смерти главы ГУР Буданова
Центр противодействия дезинформации прокомментировали сообщения украинских СМИ о смерти главы ГУР Буданова
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Украинские СМИ сообщают о гибели начальника Главного управления разведки (ГУР) страны Кирилла Буданова, сообщает Центр противодействия дезинформации страны.
Информация якобы о смерти Буданова распространяется в украинских СМИ, сообщает Центр противодействия дезинформации в своем ТГ-канале. В частности, по данным медиа, начальник украинской разведки якобы погиб от недавнего ракетного удара, а в национальном центре «Украинский дом» уже готовят его похороны.
Между тем, Центр противодействия дезинформации называет эти сообщения не соответствующими действительности.
При этом, передает РИА «Новости», Буданов не появляется на публике с 29 мая. В тот день он в последний раз выкладывал в Telegram видео, в котором пригрозил Москве скорым ответом на ракетные удары.
Ранее украинские СМИ потеряли главнокомандующего украинскими вооруженными силами Валерия Залужного. Он в начале мая исчез из медиапространства. Его длительное отсутствие связывали с тяжелым ранением при ракетном ударе по командному пункту. Сообщалось, что главкому ВСУ сделали трепанацию черепа. В украинских СМИ появлялись короткие ролики с якобы участием Залужного, но их подлинность вызывает сомнения, в том числе у американских экспертов.
Минобороны Украины признало начало наступления
Украинские военные начали наступление «на некоторых направлениях», заявила заместитель украинского министра обороны Анна Маляр.
На части направлений ВСУ перешли в наступление, заявила Маляр, передает ТАСС. Она добавила, что «эпицентром боевых действий для ВСУ остается Бахмутское направление».
Между тем советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в Twitter написал, что «глобального наступления еще нет».
Ранее Минобороны России заявляло о провальной попытке украинских войск провести прорыв на Южно-Донецком направлении.
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Высокопоставленный украинский военный ликвидирован в ходе СВО
В ходе российской специальной военной операции на Украине ликвидирован полковник ВСУ Макаев
Убит начальник отдела гражданско-военного сотрудничества оперативного командования «Юг» вооруженных сил Украины Александр Макаев, сообщила Болградская районная администрация Одесской области Украины.
Районная администрация рассказала о смерти Макаева в Facebook* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в России). Обстоятельства смерти не сообщаются.
Напомним, с воскресенья ВСУ оказывают давление на всю линию фронта по дуге от Харьковской области до Приазовья. Минобороны Украины заявило, что «на некоторых направлениях» началось обещанное украинское наступление.
Названы потери ВСУ при попытке прорыва на Южно-Донецком направлении
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Украинские военные не смогли прорвать оборону российских войск на Южно-Донецком направлении 4 июня, они понесли значительные потери, сообщило Минобороны России.
К утру 5 июня украинских военных отбросили на исходные позиции, они понесли потери в живой силе и технике, сообщило ведомство в понедельник в своем Telegram-канале.
31-я механизированная бригада ВСУ, проводившая атаку возле поселка Нескучное, потеряла 250 военных, 16 танков, 24 боевые бронированные машины, включая три американских Braldey. В плен попали пятеро украинских военных.
Новые атаки были предприняты возле совхоза Октябрь и поселка Новодонецкое, ВСУ направили в бой до трех батальонных тактических групп, в атаке участвовали танки. Это наступление сдерживается действиями подразделений, огнем артиллерии и ударами авиации группировки «Восток», заключили в Минобороны.
Ранее военный аналитик Михаил Онуфриенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что ВСУ пытаются оказать давление по всей линии фронта, чтобы создать локальный перевес, выявить слабые места и попытаться развить наступление.
Минобороны показало уничтожение наступавшей на Запорожском направлении техники ВСУ
Министерство обороны в понедельник распространило запись с беспилотников, на которой запечатлено уничтожение украинской военной техники на Запорожском направлении.
Ролик записан в дневное время, в нем запечатлено передвижение техники украинских вооруженных сил с камеры беспилотных летательных аппаратов. Он опубликован в Telegram-канале ведомства.
Министерство указало, что на видео снято поражение техники ВСУ в ходе ее наступления на Запорожском направлении 4 июня.
Ранее в понедельник Минобороны России сообщало о неудачной попытке ВСУ провести прорыв на Южно-Донецком направлении.
Пушилин рассказал о ситуации на флангах под Артемовском
Пушилин назвал ситуацию на флангах под Артемовском очень тяжелой, но контролируемой
На линии боевого соприкосновения на флангах под Артемовском складывается очень тяжелая ситуация, но российские войска держат ее под контролем, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин в эфире канала «Россия 24» уточнил, что Вооруженные силы Украины продолжают обстрелы города, из-за чего складывается очень тяжелая, но контролируемая ситуация. В то же время политик уточнил, что украинские военные не предпринимают попыток атаковать город, передает ТАСС.
Пушилин также сообщил, что Вооруженные силы Украины за последние двое суток дважды предпринимали попытки контрнаступления в районе Угледара, но понесли серьезные потери и были отброшены. Однако, отметил Пушилин, боестолкновения продолжаются.
Ранее Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины все еще пытаются вернуть утраченные позиции в Артемовске, но российские силы дают им отпор.
Порошенко назвал три варианта завершения кризиса на Украине
Порошенко в качестве путей завершения кризиса на Украине назвал «победу», «израильское решение» и «афганский вариант»
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Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что есть три возможных сценария завершения украинского кризиса: «победа», «израильское решение» или «афганский вариант». По его словам, минские соглашения были нужны, чтобы вооружить Украину.
Во вторник он заявил, что «лучшим переговорщиком» являются вооруженные силы Украины, которые «в ближайшие часы» должны начать «общую атаку». По мнению Порошенко, только членство в НАТО обеспечит Украине безопасность, какие-либо другие «гарантии» на это не способны, передает ТАСС со ссылкой на Corriere della Sera.
Оценивая три возможных сценария завершения украинского кризиса, Порошенко заявил: «Говорят, все устали от войны и мы можем сами защищаться, потому что у нас достаточно оружия. Только в отличие от Израиля перед нами не палестинцы, а ядерная держава». Кроме того, он не исключил, что Запад бросит Украину, как Афганистан. По его мнению, это приведет к «дальнейшей российской угрозе».
Порошенко сказал, что «минские соглашения провалились, но они были нужны». Он сообщил, что сразу после их подписания позвал на Украину «натовских инструкторов, купил оружие и технику». Он отметил, что в период его президентства Украина «построила армию». «Так, в 2022 году <…> у нас было 150 тыс. человек, готовых противостоять», – сказал Порошенко.
Он подчеркнул, что глава американского государства Джо Байден снял санкции, препятствовавшие поставкам оружия. «Но именно мы выстроили живой щит сопротивления», – заявил Порошенко, добавив, что «с Минском» он «выиграл время». Сейчас у Украины «есть оружие, деньги и союзники», сказал бывший президент. По его словам, он потратил из личных средств 70 млн долларов на вооружение для ВСУ после начала российской специальной военной операции.
Напомним, экс-канцлер Германии Ангела Меркель открыто подтвердила, что подписание Минских соглашений стало попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. После Меркель об этом же заявил Олланд. Бывший президент Украины Петр Порошенко также признал, что Украина согласилась на Минские соглашения только с целью выиграть время и накопить силы.
Названа численность населения Украины
Украинский институт будущего привел данные о сокращении населения страны до 29 млн человек
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Украинский институт будущего сообщил, что по состоянию на май население страны сократилось с 37,6 млн до 29 млн человек после начала спецоперации, из них работают только чуть более 9 млн граждан.
По данным организации, после начала СВО на Украине территорию страны покинули более 20 млн человек, из них 8,6 млн украинцев так и не вернулись на родину, передает РБК.
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев указало, что на 23 мая в европейских странах находятся более 8,2 млн беженцев с Украины, из них только чуть более 5,1 млн человек имеют официальный статус.
Из тех 29 млн человек, которые сейчас проживают на Украине, отмечает институт, работают только 9,1–9,5 млн украинцев. В сообщении говорится, что если отнять бюджетников, остается около 6–7 млн человек, «они и есть упряжка», которая везет на себе других – 22–23 млн человек, в том числе пенсионеров, детей, учащихся, безработных, иждивенцев, тех же работников бюджетной сферы.
Аналитики пояснили, что если ситуация не изменится, то в перспективе нескольких лет пенсионеров на Украине будет вдвое больше, чем работающих, предупреждают аналитики.
В конце мае министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВСУ за минувший месяц потеряли свыше 16 тыс. военнослужащих, также они лишились 400 танков и других бронемашин, а кроме того, 16 самолетов.
Российская «Верба» сбила прикрывавший украинский десант самолет ВСУ
Российские зенитчики сбили прикрывавший украинский десант Су-25 в Херсонской области
Вооруженные силы Украины предприняли неудачную попытку высадки речного десанта на левобережье Днепра в Каховском районе Херсонской области; прикрывавший военных украинский самолет Су-25 сбит зенитчиками российской группировки войск «Днепр», сообщил источник.
Как сообщил источник РИА «Новости», высадить десант ВСУ пытались в районе населенного пункта Бабино при поддержке двух Су-25. Один самолет был сбит российскими зенитчиками из ПЗРК «Верба», второй, «не выполнив задачу, вышел из боя и ретировался». Обломки сбитого самолета упали у Осокоровки, которая расположена на правом берегу, подконтрольном ВСУ.
На прошлой неделе российские средства ПВО также сбили украинский самолет Су-25 в Херсонской области. Самолет сбили возле поселка Золотая Балка.
Киев после прорыва Каховской ГЭС начал эвакуацию военных под ударами российских дронов
Киев после прорыва Каховской ГЭС начал эвакуацию военных с островов у Херсона под ударами российской артиллерии
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В Сети появилось видео побега украинских военных с островов у Херсона после прорыва Каховской ГЭС, по пытающимся эвакуироваться силам ВСУ наносят огонь российские военные.
После разрушения Каховской ГЭС позиции вооруженных сил Украины затопило на подконтрольных им частях островов на Днепре, сообщает Telegram «Военкоры Русской весны».
Чтобы спасти свои силы, украинское командование начало срочную эвакуацию военнослужащих на лодках, но это сделало их легкой мишенью для российских артиллерии и беспилотников, которые уже несколько часов атакуют эвакуирующихся. «Лодки сносит течением, они уничтожаются огнем и тонут», – пишут военкоры.
Авторы канала добавляют, что украинское командование постоянно посылает новые плавсредства, пытаясь спасти свои силы под огнем.
В ночь на вторник в результате обстрела со стороны ВСУ была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС, а позже из-за давления воды разрушились еще три пролета гидроэлектростанции. Удар был нанесен ВСУ из реактивной системы залпового огня «Ольха». При этом Киев попытался обвинить в случившемся «российских террористов».
Власти оценили масштабы разрушений Каховской ГЭС
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Масштабы разрушения Каховской гидроэлектростанции очень серьезные, ГЭС практически придется отстраивать заново, сообщил глава Новой Каховки Владимир Леонтьев.
По его словам, масштабы разрушения ГЭС очень серьезные. Леонтьев выразил мнение, что восстановление станции потребует «такого же строительства Каховской ГЭС, как в 1950–1956 годах», передает ТАСС.
В администрации Новокаховского городского округа добавили, вода сойдет через пару дней. Угроза обезвоживания Северо-Крымского канала, по которому из Херсонской области в Крым поставляется вода, отсутствует, поскольку головная станция Северо-Крымского канала находится выше плотины.
В настоящее время идет подтопление дачных поселков, а также городов Цюрупинск и Голая Пристань. Максимальный подъем воды составил 12 метров. Власти отметили, что в этих населенных пунктах уже нет света и воды, а жители сами уехали.
В свою очередь глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в своем Telegram сообщил, что в прибрежных районах Днепра после частичного разрушения Каховской ГЭС ситуация под контролем, угрозы жизни людей нет. Он отметил, что в случае необходимости власти готовы эвакуировать жителей прибрежных сел.
В ночь на вторник в результате украинского обстрела «снесло» верхнюю часть Каховской ГЭС, сама дамба водохранилища не разрушена, но начался неконтролируемый сброс воды.
ВСУ в ходе неудачного контрнаступления потеряли первые западные танки
Опубликована видеозапись с брошенными ВСУ французскими колесными танками AMX-10RC в Запорожской области
В ходе неудачного контрнаступления в Запорожской области вооруженные силы Украины потеряли первые танки западного производства – французские колесные танки AMX-10RC, сообщают СМИ.
На опубликованных в соцсетях кадрах можно увидеть три предположительно AMX-10RC. Скорее всего, их бросили экипажи 37-й бригады морской пехоты ВСУ, сообщает Sputnik.
Напомним, Минобороны Украины подтвердило, что «на некоторых направлениях» началось обещанное украинское наступление. В свою очередь российское Минобороны показало уничтожение наступавшей на Запорожском направлении техники ВСУ. Первая партия AMX-10RC была отправлена на Украину Францией в феврале.
Минобороны оценило потери ВСУ на Южно-Донецком направлении в 1,5 тыс. военных
Минобороны России сообщило о потере ВСУ на Южно-Донецком направлении 1,5 тыс. военных и 28 танков
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Общие потери вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении составили более 1,5 тыс. военнослужащих, 28 танков (включая восемь «Леопардов» и три АМХ-10), 109 боевых бронированных машин, сообщило Минобороны России.
Как сообщило Минобороны в Telegram, в понедельник ВСУ сосредоточили основные попытки наступления на Времевском выступе Южно-Донецкого направления. После больших потерь, понесенных днем ранее, остатки 23-й и 31-й механизированных бригад ВСУ переформировали в «отдельные сводные подразделения», которые вместе со «свежей бригадой» осуществили атаки у Новодаровки и Левадного.
37-я бригада морской пехоты, усиленная подразделениями 68-й горной егерской бригады ВСУ, предприняла попытки наступления «в направлении совхоз «Октябрьский» и Новодонецкое».
Российские авиация, артиллерия, ракетные войска и тяжелые огнеметные системы нанесли по ВСУ «комплексное огневое поражение». Самоотверженные действия подразделений группировки российских войск «Восток» позволили остановить ВСУ, которые не смогли добиться поставленных задач и «понесли существенный урон».
Напомним, в ночь на понедельник официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что с утра 4 июня вооруженные силы Украины начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении.
Взрывы прогремели в Киеве и Киевской области
Взрывы прогремели в Киеве и нескольких регионах Украины
В Киеве, Киевской области, а также в Днепропетровской, Харьковской и Житомирской областях Украины прозвучали взрывы, сообщают украинские СМИ.
Воздушная тревога была объявлена в Киевской области, а затем и по всей Украине. Сообщалось о работе ПВО в столице и области, позднее поступили сообщения о повторных взрывах в Киеве. Сейчас воздушная тревога отменена, передает ТАСС.
Напомним, Минобороны России сообщило, что вооруженные силы Украины потеряли на Южно-Донецком направлении более 1,5 тыс. военнослужащих и 28 танков. С воскресенья ВСУ оказывают давление на всю линию фронта по дуге от Харьковской области до Приазовья.
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