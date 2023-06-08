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Посол заявил о кампании в американской прессе по дезинформации вокруг Каховской ГЭС
Посол Антонов: В американской прессе идет кампания по дезинформации вокруг Каховской ГЭС
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В американской прессе развернулась кампания по дезинформации общественности о том, что произошло на Каховской ГЭС, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.
Антонов, слова которого приводит Telegram-канал российского диппредставительства, заявил, что кампания по дезинформации в США носит целенаправленный характер. Он указал на то, что в американских СМИ появилось множество инсинуаций о том, что Россия якобы сама подорвала важнейший инфраструктурный объект. По словам дипломата, американские власти выстроили риторику так, словно на России лежит ответственность за все инциденты, происходящие во время конфликта на Украине.
Налицо, подчеркнул посол, очередная отчаянная попытка «обелить» киевский режим, который на протяжении многих месяцев намеренно обстреливал станцию.
Украина, говорится в заявлении Антонова, вновь грубо нарушила международное гуманитарное право, осуществив теракт, приведший к экологической катастрофе, масштабному затоплению населенных пунктов и сельхозугодий.
Тем не менее, покровители в Вашингтоне никогда не критикуют Киев, указал Антонов. Все действия киевского режима одобряются американской стороной, а удары, от которых страдают россияне, поощряются, подчеркнул посол России. По его словам, такая непродуманная, ущербная позиция уже привела к серьезным потрясениям в мире, однако террористические деяния Украины продолжают получать поддержку со стороны Вашингтона.
Главная мысль в американской логике – не сбавлять помощь Киеву и обеспечить его иллюзорную победу, и к этой задаче привлекают не только военных специалистов, но также политтехнологов, заключил Антонов.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала, как разрушение Каховской ГЭС повлияло на поддержку киевского режима Западом.
Военкоры показали разгром колонны техники НАТО во время атаки на Новодонецкое
Военкоры показали колонну техники НАТО, уничтоженную во время наступления ВСУ на Новодонецкое
Российские военные под Угледаром 4 июня вели ожесточенные бои с наступавшими украинскими силами. Во время боя российские силы разгромили колонну танков и бронемашин ВСУ.
Уничтоженная техника до сих пор находится недалеко от поселка Новодонецкое. «В боях за этот поселок враг лишился около 20 единиц боевой техники», сообщает Telegram «Военкоры Русской весны».
В частности, дроны зафиксировали на видео танк Т-64БВ, не менее четырех подбитых и брошенных британских бронемашины Mastiff, три уничтоженных бронеавтомобиля и другую поврежденную технику.
Ранее в Сети были опубликованы первые фото переданных ВСУ немецких танков Leopard якобы вблизи линии фронта.
Такер Карлсон в первом выпуске своего шоу обвинил Киев в подрыве Каховской ГЭС
Такер Карлсон перезапустил свое шоу в Twitter и заявил о вероятной ответственности Киева за подрыв Каховской ГЭС
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В первой после перезапуска серии своего авторского шоу американский тележурналист Такер Карлсон заявил, что «справедливо настроенный человек» увидит, что ответственность за подрыв Каховской ГЭС, вероятно, лежит на Украине.
Карлсон выпустил свое шоу в Twitter (соцсеть заблокирована в России). Он подчеркнул, что если подрыв был умышленным, то «речь идет не о военной тактике, а об акте терроризма», передает ТАСС.
Карлсон признал, что последствия подрыва могут навредить Украине, но России «наносят больше вреда», в связи с чем Киев прежде и «рассматривал возможность уничтожения» дамбы. Он указывает, что Washington Post «цитировала украинского генерала, который говорил, что его личный состав обстреливал ракетами американского производства затворы дамбы в качестве пробного удара».
Как заявил Карлсон, «когда начинают поступать факты, произошедшее с дамбой уже в меньшей степени кажется загадкой». По его мнению, «справедливо настроенный человек пришел бы к выводу, что украинцы, вероятно, ее взорвали».
«Так же, как они, как вы бы предположили, взорвали прошлой осенью «Северный поток» – российский трубопровод. В действительности украинцы сделали это, как мы теперь знаем», – заявил он.
В декабре 2022 года Washington Post писала, что генерал-майор вооруженных сил Украины Андрей Ковальчук «задумался о затоплении реки». «Украинцы, по его словам, даже нанесли пробный удар из HIMARS по одному из шлюзов Новокаховской плотины, проделав три пробоины в металле», – сообщило издание. По словам Ковальчука, «испытание прошло успешно».
Кроме того, Washington Post утверждает, что европейцы делились с ЦРУ планом Киева по взрывам на «Северных потоках». Еще до подрыва «Северных потоков» США узнали о намерении Украины устроить диверсию с использованием дайверов, заявило издание.
ВС России захватили в зоне СВО секретное канадское оборудование
Комбат Ходаковский: Российские военные захватили в зоне СВО секретное оборудование канадского производства
Российские военные захватили в зоне СВО секретное оборудование канадского производства для обнаружения и вычисления координат операторов беспилотников, сообщил командир батальона «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский.
Ходаковский сообщил в своем Telegram-канале, что в руки наших ребят попало оборудование противника канадского производства, предназначенное в первую очередь для выявления точек работы операторов БПЛА и определения координат дронов. Он отметил, что подобное оборудование применялось системно и ранее, но полученный образец в разы превосходит все, что мы знали. По словам комбата, у специалистов это открытие вызывает обоснованную тревогу.
Вместе с этим Ходаковский напомнил, что в батальоне «Восток» уже давно начали внедрять практику управления дронами из укрытия при помощи дистанционных антенн – на случай попыток установления местоположения операторов и подавления точки огнем противника.
Напомним, в начале мая в боях за Артемовск были ликвидированы воевавшие в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) канадцы. Кроме того, в феврале Канада одной из первых стран начала отправлять на Украину танки Leopard 2. Канада также занялась обучением боевиков ВСУ.
Чичваркин заявил, что Путин побеждает на Украине
Чичваркин решил дать либералам «оплеуху» и заявил, что Путин побеждает на Украине
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Сбежавший в Великобританию российский бизнесмен Евгений Чичваркин (признан в России иноагентом) заявил, что президент России Владимир Путин побеждает на Украине.
В комментарии одному из либеральных YouTube-каналов Чичваркин решил «предельно честно всему нашему сообществу дать неприятную оплеуху». По его словам, Путин «на данный момент побеждает».
В частности, как заявил Чичваркин, Путин побеждает «по балансу земли» на Украине – Россия контролирует «больше земли, чем было» до специальной военной операции.
Кроме того, Путин «побеждает финансово». Как указал Чичваркин, против России «введено самое большое количество санкций» – «рекордное количество за всю историю мира». Однако Россия «не провалилась» и «не упала», отметил Чичваркин. «Ничего не произошло, – сказал он. – Все под контролем на данный момент».
В 2020 году сообщалось о серьезных финансовых трудностях у Чичваркина. Он покинул Россию в 2009 году после того, как его обвинили в похищении человека и вымогательстве. В 2011 году уголовное дело закрыли.
Каховскому водохранилищу предрекли исчезновение через два-три дня
Рогов: Каховское водохранилище исчезнет через два-три дня вследствие подрыва ГЭС
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Каховское водохранилище прекратит существование через два-три дня вследствие падения уровня воды после подрыва Киевом дамбы одноименной ГЭС, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, уже к 20 июня, по мнению специалистов, когда вода уйдет в Черное море, появится новое естественное русло Днепра, но без Каховского водохранилища, передает ТАСС.
Рогов отметил, что новое русло Днепра пройдет на большом удалении от города Энергодара и Запорожской АЭС.
Также председатель движения «Мы вместе с Россией» подчеркнул, что Киев увеличил сброс воды в Каховское водохранилище с Днепрогэса, расположенного выше по течению.
«В Запорожье на данный момент вода ушла на 30 м от берега. Максимальный ожидаемый уровень снижения воды в Днепре должен достичь 7,5 м», – заключил Рогов.
Во вторник в результате обстрела со стороны ВСУ была разрушена Каховская ГЭС. Удар нанесли из реактивной системы залпового огня «Ольха». При этом Киев попытался обвинить в случившемся Россию. ГЭС не подлежит ремонту, ее придется отстраивать заново.
Столтенберг: Нет смысла обсуждать вступление в НАТО проигравшей Украины
Генсек НАТО Столтенберг: Нет смысла обсуждать вступление в НАТО проигравшей Украины
Украина должна победить и сохраниться как суверенное государство, иначе нет смысла обсуждать ее членство в альянсе в принципе, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Глава альянса подчеркнул, что сейчас важно обеспечить проигрыш России и сохранение Украины как демократического государства в Европе, НАТО в данной ситуации необходимо «демонстрировать единство в поддержке» Киева, передает РИА «Новости».
«Если Украина не будет иметь возможности существовать как независимое суверенное демократическое государство в Европе, не будет предмета, чтобы обсуждать её членство вообще», – добавил он.
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский признал невозможность вступления Украины в НАТО до завершения боевых действий. До этого Зеленский назвал надежды Украины на вступление в НАТО «все более отдаленными».
В Пентагоне рассказали, чему научились благодаря конфликту на Украине
Начальник штаба ВВС США Браун рассказал об извлеченной США пользе из конфликта на Украине
Благодаря анализу боев на Украине Минобороны США извлекает уроки, касающиеся логистики, сбора разведывательных данных, установления превосходства в воздухе и применения средств ПВО, сообщил на видеосеминаре американского Института аэрокосмических исследований Митчелла начальник штаба ВВС США Чарльз Браун.
Он обратил внимание на важность логистики, «то, какое значение она имеет в данной конкретной кампании, в ее начале и по мере продолжения», передает ТАСС.
Браун отметил, что Пентагон, в частности, следит за применением украинской стороной средств ПВО. Генерал подчеркнул, что американская сторона в свете событий на Украине стала уделять больше внимания «цепочкам поставок, военно-промышленной базе, боеприпасам».
Ранее в Белом доме выразили уверенность в успешности контрнаступления Украины.
CNN: Разрушение Каховской ГЭС может изменить планы Киева по контрнаступлению
CNN: Разрушение Каховской ГЭС приведет к изменению планов Киева по контрнаступлению
Киеву придется менять планы контрнаступления из-за потопа после прорыва дамбы разрушенной Каховской ГЭС, сообщает телеканал CNN со ссылкой источники.
В частности телеканал CNN со ссылкой на посла европейской страны в Вашингтоне отмечает, что в результате прорыва дамбы затопило мосты и дороги в Херсонской области, из-за чего их нельзя будет использовать так, как планировалось ранее.
При этом дипломат отметил, что американские власти и западное разведывательное сообщество все еще пытаются понять, кто стоит за ракетным ударом по Каховской ГЭС, передает ТАСС.
Ранее внешнеполитический обозреватель Washington Post Дэвид Игнейшес со ссылкой на американских чиновников сообщил, что американские власти уверены в начале украинского контрнаступления и считают, что Киев планирует перерезать сухопутный коридор в Крым.
Захарова: Восстановление аммиакопровода «Тольятти – Одесса» займет до трех месяцев
Захарова: Киев подрывом аммиакопровода «Тольятти – Одесса» нанес удар по усилиям генсека ООН
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Киев подрывом аммиакопровода «Тольятти – Одесса» нанес удар по усилиям лично генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в борьбе с голодом в нуждающихся странах, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова отметил, что киевский режим не просто устранил физическую возможность для поставок аммиака, но нанесен удар по мировым усилиям по оказанию помощи нуждающимся странам, а также по лично по действиям генерального секретаря ООН Гутерриша, который выступал с инициативой по аммиакопроводу, передает «Интерфакс».
«Выведена из строя одна из насосных станций. Сработали блокировочные клапаны, но все равно произошла утечка сырья», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».
По словам Захаровой, по предварительным оценкам, на ремонтно-восстановительные работы на аммиакопроводе потребуется примерно от одного до трех месяцев. «И это при наличии, разумеется, доступа к месту повреждения», – добавила она, передает ТАСС.
Кроме того, официальный представитель МИД заявила, что Москва приложит усилия, чтобы выяснить обстоятельства подрыва аммиакопровода. «Но уже сейчас можно констатировать, что единственной страной, которая никогда не была заинтересована в реанимировании трубопровода, безусловно, была Украина и киевский режим», – сказала она.
Захарова обратила внимание, что «почти сразу после происшествия (президент Украины) Владимир Зеленский заявил, что может устранить проблему, но это, однако, не означает его готовности возобновить транспортировку аммиака».
Она предупредила, что однажды Киев направит «террористическое нутро» против своих же создателей. «Я напомню, так было со всеми экстремистскими, террористическими организациями. Сначала Запад их с ложечки кормил, взращивал, потом уже откармливал, думая, что на убой, а потом оказывалось, что делал это все на убой себе, потому что в какой-то момент эти монстры начинали пожирать своих создателей», – отметила Захарова, выразив мнение, что это же произойдет и с Украиной.
Ранее Минобороны сообщило, что украинская диверсионно-разведывательная группа подорвала аммиакопровод «Тольятти – Одесса» в районе Масютовки Харьковской области, есть пострадавшие среди гражданского населения.
Зеленский шокирован реакцией ООН и Красного Креста на ЧП на Каховской ГЭС
Зеленский шокирован отсутствием помощи Киеву от ООН и Красного Креста после ЧП на Каховской ГЭС
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был шокирован реакцией ООН и Красного Креста на ЧП на Каховской ГЭС.
В ходе интервью газете Bild украинский лидер отметил, что крупные международные организации ответили на запрос о помощи, по сути, отказом «в дипломатических формулировках».
«Я только что разговаривал с нашим министром внутренних дел <…>. Когда я его спросил, есть ли помощь от международных организаций, он сказал нет, ни ООН не ответила, ни представителей Красного Креста нет», – передает ТАСС его слова.
Происходящее президент Украины назвал трагедией и экологической катастрофой. Ответственность за случившееся он возложил на Россию. По словам Зеленского, ВС России якобы хотят затруднить прохождение ВСУ.
В МИД России разрушение Киевом Каховской ГЭС назвали террористическим актом.
Экономист оценил последствия аварии на Каховской ГЭС для сельского хозяйства в регионе
Экономист Лизан назвал способ избежать катастрофы для сельского хозяйства в Херсонской области
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Для того, чтобы масштаб последствий был полностью понятен, необходимо дождаться остановки сброса воды с Каховской ГЭС. Вместе с тем уже можно говорить о том, что сельскому хозяйству в регионе нанесен серьезный ущерб. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экономист Иван Лизан. Ранее на Украине спрогнозировали превращение полей в пустыню из-за подрыва Каховской ГЭС.
«Говоря о последствиях для сельского хозяйства, мы можем ориентироваться только на данные, которые дает украинская сторона. Но их достоверность под вопросом. Очевидно, что при полном обмелении водохранилища ресурсов для орошения пахотных земель просто не останется. Сельскохозяйственная деятельность прекратится», – сказал экономист и политолог Иван Лизан.
«Но будет ли опустынивание, вопрос спорный. Ведь для этого должен быть нанесен ущерб всей экосистеме. Например, речь может идти о бесконтрольном выпасе огромных отар овец, которые будут выжирать остатки травы и другой зелени. Но я полагаю, что Украина просто бросит подконтрольную ей часть полей», – продолжил собеседник.
«Обрабатывать территорию они не станут из-за того, что урожайность там точно упадет. Ну а жаркий и сухой климат региона приведет к гибели оставшихся посевов. Однако в полной мере оценивать последствия аварии на ГЭС пока рано. Надо дождаться отметки, на которой вода остановится», – призвал эксперт.
«Что касается подконтрольных России земель, им тоже будет нанесен ущерб, ведь оросительная система была единой. Другое дело, что до сих пор нет официальной информации о том, сколько у нас в Херсонской области поливных территорий. Врио главы региона Сальдо говорил о 1,78 млн га, из которых 600 тыс. га под орошением. Но тут возникает вопрос: данные приводятся по административным границам или по фактическим», – рассуждает экономист.
«Также в январе 2023 года местные структуры, ответственные за мелиорацию, готовили 32 тыс. га под полив. Возможно, именно это количество земель в результате мы и потеряем. Что-то там расти будет, но Россия в этом регионе не так вольна в выборе высаживаемых культур», – отмечает собеседник.
«Вообще, если посмотреть на регион в ретроспективе, то ранее на Херсонщине была своего рода пустыня. Причиной опустынивания являлись как раз овцы, которые при постоянном выпасе так выжирали траву, что экосистема просто не успевала восстанавливаться. Однако при обдуманном подходе к обработке земель избежать этого катаклизма вполне возможно», – заключил Лизан.
Ранее в министерстве аграрной политики и продовольствия Украины сообщили, что поля в Причерноморье в следующем году могут превратиться в пустыню из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции. Причина в том, что в подконтрольной ВСУ части Херсонской области без источника воды осталось 94% оросительных систем, а в Запорожской области – 74%, еще 30% – в Днепропетровской, пишет РИА «Новости».
Между тем в администрации Новой Каховки разрушение ГЭС назвали актом «экологического геноцида». На фоне разлива воды власти Херсонской области объявили режим чрезвычайной ситуации. В экстренных службах уточнили, что вода затопила около 2,7 тыс. домов в 15 населенных пунктах в Херсонской области. В них проживали около 22 тыс. человек. Эвакуированы почти 1,3 тыс. человек, передает ТАСС.
В свою очередь председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Каховское водохранилище прекратит существование через два-три дня вследствие падения уровня воды. По его словам, уже к 20 июня, по мнению специалистов, когда вода уйдет в Черное море, появится новое естественное русло Днепра, передает ТАСС.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в причинах, по которым ВСУ решили подорвать Каховскую ГЭС, а также как теракт связан с украинским контрнаступлением.
Минобороны сообщило о подрыве диверсантами аммиакопровода под Харьковом
Минобороны сообщило о подрыве диверсантами аммиакопровода «Тольятти – Одесса» в Харьковской области
Украинская диверсионно-разведывательная группа подорвала аммиакопровод «Тольятти – Одесса» в районе Масютовки Харьковской области, есть пострадавшие среди гражданского населения, сообщает Минобороны.
Подрыв аммиакопровода «Тольятти – Одесса» произошел в 21.00 в понедельник, 5 июня. Есть пострадавшие среди мирных жителей, им оказана необходимая медпомощь. Пострадавших среди российских военнослужащих нет, сообщает Миноброны в Telegram.
В военном ведомстве добавили, что сейчас через поврежденные участки трубопровода идет стравливание остатков аммиака с украинской территории.
Ранее глава военной администрации Харьковской области Украины Олег Синегубов сообщал, что в районе аммиакопровода «Тольятти – Одесса» в Купянском районе прозвучали взрывы. По его словам, аммиака в воздухе зафиксировано не было.
Уровень воды в Новой Каховке начал спадать
Администрация Новокаховского городского округа сообщила о снижении уровня воды на затопленных улицах
В Новой Каховке на улицах, затопленных после разрушения Каховской ГЭС в результате украинского обстрела, начал спадать уровень воды, сообщила администрация Новокаховского городского округа.
Об этом сообщается в Telegram администрации.
В оперштабе городского округа уточнили, что вода спала на 35 мм, передает ТАСС.
Вечером во вторник глава администрации города Владимир Леонтьев сообщал, что снижение уровня воды было «совершенно незначительное», «где-то сантиметра на полтора-два» за несколько часов.
Напомним, после того, как в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины была разрушена Каховская ГЭС, уровень воды в Новой Каховке поднялся до 12 м.
Захарова заявила о планах Киева подорвать хранилище с отработавшим ядерным топливом
Захарова: У Киева есть планы подорвать хранилище с отработавшим ядерным топливом в Харькове
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Украинские власти из-за отсутствия успехов на поле боя рассматривают возможность подрыва в Харькове хранилища с отработавшим ядерным топливом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По словам представителя МИД, Киев из-за отсутствия военных успехов рассматривает возможность подрыва в Харькове хранилища с отработавшим ядерным топливом и последующим обвинением Москвы в нанесении ракетного удара по атомному объекту, передает РИА «Новости».
«Это, конечно, абсолютная политическая агония киевского режима. (…) Сами себя довели до края, сами себя загнали в тупик, сами не могут оттуда выйти», – заявила Захарова.
Она выразила мнение, что Киеву не хватает смелости признаться в продаже страны, народа и собственной истории, потому он начал проводить такие масштабные террористические акты.
Ранее Захарова заявила, что Киев подрывом аммиакопровода «Тольятти – Одесса» нанес удар по усилиям лично генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в борьбе с голодом в нуждающихся странах.
Шеслер: Запад не спешит поддерживать ложь Зеленского о Каховской ГЭС
Политолог Шеслер: Заявления Украины о виновности России в подрыве Каховской ГЭС разбиваются о реальные факты
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Множество фактов указывают на виновность Украины в подрыве Каховской ГЭС, поэтому западным странам невыгодно поддерживать очевидную ложь своего союзника. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее Владимир Зеленский отозвал свое выступление в рамках заседания СБ ООН по событиям на Каховской ГЭС.
«Первоначальные заявления Украины о виновности России постепенно разбиваются о неопровержимые факты. На вину администрации Зеленского указывает многое. В частности, в ночь перед подрывом Каховской ГЭС губернатор Николаевской области Ким разместил в Сети пост с подписью: «Ждем», – сказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, политолог Лариса Шеслер.
«Кроме того, Украина официально отказалась выдать фото и видеоматериалы с места взрыва, поскольку на них будет отчетливо видно, с какой стороны прилетают снаряды. В общем, поддерживать образ «хороших и бедных парней» становится все труднее. В связи с этим и западные страны не горят желанием и не спешат однозначно занимать сторону Зеленского», – отмечает политолог.
«Население США и ЕС не любит откровенной лжи от своего правительства. Если всплывут подтверждения того, что местные политики одобрительно кивали головой под наглые заявления президента Украины, это может негативно сказаться на ходе грядущих электоральных кампаний», – акцентирует собеседница.
«Собственно, поэтому Зеленский отказался от выступления на заседании СБ ООН. Он понимает, что всеобщего одобрения от западных государств получить не удастся. Более того, в этот раз откровенная ложь может повлечь негативные последствия для него самого. Поэтому многие решили отмолчаться или выступить с неоднозначными заявлениями», – резюмирует Шеслер.
Ранее Украина отозвала свой запрос на выступление Владимира Зеленского в рамках заседания СБ ООН по событиям на Каховской ГЭС. До этого страна просила разрешить выступить президенту по видеосвязи. Тем не менее Россия не раз указывала, что правила Совета Безопасности требуют личного присутствия главы государства, однако для Зеленского делались исключения.
Позже постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что Москва не против участия лидера Украины, однако его выступления должны проходить в очном формате. При этом дипломат подчеркивал, что Зеленский, похоже, участвует в заседаниях исключительно посредством видеообращений.
Между тем ситуация на Каховской ГЭС уже стала предметом обсуждения для руководства западных стран. Так, глава правительства Британии Риши Сунак заявил, что в настоящий момент сложно предугадать, кто именно несет ответственность за разрушения объекта. Он отметил, что спецслужбы совместно с военными страны пристально изучают детали произошедшего.
По его словам, пока рано «выносить окончательное решение». Однако, как подчеркнул Сунак, если Каховская ГЭС была разрушена «преднамеренно», это, по его мнению, «самая крупная атака на гражданскую инфраструктуру на Украине» за время российской специальной военной операции.
Кроме того, Джо Байден в ходе заседания американского правительства заявил, что США собираются помочь Украине в рамках сложившейся ситуации. «Мы не уйдем», – заверил глава Штатов.
Напомним, украинские обстрелы Каховской ГЭС со стороны Украины привели к критическим разрушениям, но Киев отрицает свою вину. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не могут сказать с уверенностью, кто несет ответственность за подрыв.