Врио губернатора Херсонской области Сальдо допустил потерю всей воды для орошения после ЧП на Каховской ГЭС

Каховское водохранилище вследствие разрушений на ГЭС потеряет весь запас воды для орошения, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, как только вода упадет, ожидается, что это произойдет достаточно скоро, Каховское водохранилище потеряет тот запас воды, который предназначался для мелиорации всей этой засушливой и очень благодатной таврийской земли, передает ТАСС.

Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев тем временем сообщил, что некоторым жителям города понадобилась медицинская помощь после прорыва ГЭС.

«Люди, которым требовалась помощь (давление, сердце), доставлены в больницу. Им оказана первая помощь», – заверил он.

Как отметил Сальдо, часть предприятий Новой Каховки работает, все города, которые находятся ниже по течению – Алешки, Голая Пристань, Херсон и другие населенные пункты – живут.

«Только что проезжал по улицам, работают автозаправки, работают некоторые магазины, работают даже предприятия. Эта жизнь, конечно же, в связи с этими событиями, с подрывом и все-таки выведением из строя каховской плотины нарушена. Та мирная жизнь, которая есть», – сказал он.

Ранее сообщалось, что из подтопленных после прорыва Каховской гидроэлектростанции районов эвакуировали порядка 900 человек.

До этого советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что подъем воды из-за разрушения Каховской ГЭС не затронет позиции российских сил.

В результате обстрела со стороны ВСУ была разрушена Каховская ГЭС. Удар нанесли из реактивной системы залпового огня «Ольха». При этом Киев попытался обвинить в случившемся Россию. ГЭС не подлежит ремонту, ее придется отстраивать заново.