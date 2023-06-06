Посольство в США осудило попытки Вашингтона рассорить Россию с соседями

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6 июня, вторник | Последнее обновление — 01:26 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны оценило потери ВСУ на Южно-Донецком направлении в 1,5 тыс. военных
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Стал общим местом тезис, что промышленная экономика безнадежно устаревает, на смену ей идет экономика знаний, услуг и еще чего-то нематериального. Логично было думать, что и угледобыча, черная металлургия, тяжелая оборонка, выросшие на востоке УССР, уже теряют свое прежнее главенствующее значение. Но не теряют.
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Многим кажется, что делов-то, взять и повторить, просто надо правильно приказать нужным людям – и они все сделают. Как тогда, в ХХ веке. А как тогда не будет.
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Накануне 80-й годовщины начала Волынской резни в Варшаве опять заговорили об извинениях Киева за действия украинских националистов. Но странно ожидать этого от духовных наследников Бандеры.
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Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
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В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
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12:42
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Посольство в США осудило попытки Вашингтона рассорить Россию с соседями
Посольство в США раскритиковало попытки американских «стратегов» посеять раздор между Россией и ее соседями
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Санкции США против российских граждан, введенные якобы за участие в дестабилизации Молдавии, стали очередной попыткой Вашингтона посеять раздор между Россией и ее соседями, заявило российское посольство в США.
Комментируя введение Вашингтоном «очередной «порции» санкций», посольство указало в Telegram, что США используют «излюбленный – но от этого не ставший менее избитым – жанр «шпиономании». Политику США российские дипломаты считают «откровенно деструктивной» и направленной на «внесение разлада в отношения суверенных государств по всему миру».
Как заявило посольство, американские «стратеги» продолжают пытаться «сеять раздор между Россией и ее соседями и партнерами, прежде всего, на пространстве СНГ». Однако подобные действия США «вызывают все большее отторжение» у стран, которые хотят придерживаться «по-настоящему независимого внешнеполитического курса».
Свидетельство такого «отторжения» посольство видит в «резком всплеске интереса целого ряда дружественных столиц к формированию более справедливой архитектуры международных отношений». Подчеркивается, что Москва и ее единомышленники, в том числе в рамках БРИКС, пытаются добиться именно этого.
Минфин США объявил, что «вводит санкции против семи руководящих членов связанной с российской разведкой группы по оказанию вредоносного влияния», которые якобы участвовали в «кампании по дестабилизации и продолжающемуся вредоносному влиянию в Молдавии», передает ТАСС.
Напомним, на прошлой неделе министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что ее страна также введет санкции в отношении «российских олигархов», которые якобы «пытаются вмешиваться» в дела Молдавии.
Киевские власти прокомментировали сообщения украинских СМИ о смерти главы ГУР Буданова
Центр противодействия дезинформации прокомментировали сообщения украинских СМИ о смерти главы ГУР Буданова
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Украинские СМИ сообщают о гибели начальника Главного управления разведки (ГУР) страны Кирилла Буданова, сообщает Центр противодействия дезинформации страны.
Информация якобы о смерти Буданова распространяется в украинских СМИ, сообщает Центр противодействия дезинформации в своем ТГ-канале. В частности, по данным медиа, начальник украинской разведки якобы погиб от недавнего ракетного удара, а в национальном центре «Украинский дом» уже готовят его похороны.
Между тем, Центр противодействия дезинформации называет эти сообщения не соответствующими действительности.
При этом, передает РИА «Новости», Буданов не появляется на публике с 29 мая. В тот день он в последний раз выкладывал в Telegram видео, в котором пригрозил Москве скорым ответом на ракетные удары.
Ранее украинские СМИ потеряли главнокомандующего украинскими вооруженными силами Валерия Залужного. Он в начале мая исчез из медиапространства. Его длительное отсутствие связывали с тяжелым ранением при ракетном ударе по командному пункту. Сообщалось, что главкому ВСУ сделали трепанацию черепа. В украинских СМИ появлялись короткие ролики с якобы участием Залужного, но их подлинность вызывает сомнения, в том числе у американских экспертов.
Офицер российского спецназа заявил об уничтожении «золотого генофонда» ВСУ
Офицер спецназа России: Большая часть «золотого генофонда» ВСУ уничтожена в начале СВО
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«Золотой генофонд» украинской армии, состоявший из закаленных в боях контрактников, был уничтожен еще в начале российской спецоперации, заявил офицер Первого армейского корпуса группировки войск «Юг» ВС РФ с позывным «Шмель».
Офицер российского спецназа рассказал РИА «Новости», что в первой половине российской спецоперации у ВСУ было очень потерь в личном составе среди опытных военнослужащих-контрактников, которых готовили на протяжении восьми лет до начала СВО.
По мнению российского военного, этот «золотой генофонд» армии ВСУ уничтожен наполовину, а где-то и больше.
Шмель отметил, что Киев сейчас держит своих наиболее подготовленных военных в тылу, а на передний край отправляет «обычное мясо» – наименее подготовленных новобранцев из теробороны. Контрактники и «обкатанные подразделения», которые занимаются подготовкой территориальной обороны, находятся на второй и третьей линиях.
Как отмечал ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, украинские военнослужащие начали понимать, что их жизни ничего не стоят для президента страны Владимира Зеленского.
Напомним также, президент Владимир Путин подчеркивал, что враг ведет войну уже девять лет, а Россия с помощью специальной военной операции пытается ее прекратить.
Задержаны все семеро сбежавших из части под Соледаром военнослужащие
Задержан последний из семи сбежавших из части под Соледаром военнослужащих
Правоохранители задержали в Донецкой народной республике последнего из семи военнослужащих, самовольно покинувших воинскую часть под Соледаром, сообщили в силовых структурах.
Там уточнили, что последний из семи военнослужащих задержан несколько дней назад, передает ТАСС.
В конце мая в Донецкой народной республике самовольно покинули воинскую часть семеро военнослужащих – бывших заключенных. Трое из них были задержаны в кафе Брянки в ЛНР в состоянии алкогольного опьянения. Еще одного дезертира застрелили сами сбежавшие, поскольку он хотел сдаться.
СМИ: Нападение диверсантов на Белгородскую область координировал подросток
Лента.ру: Нападение диверсантов на Белгородскую область координировал 17-летний российский подросток
Нападение диверсантов в Белгородской области координировал 17-летний российский подросток, в его смартфоне нашли фотографии военных и силовиков, а также подозрительные переписки.
Молодой человек был задержан на контрольно-пропускном пункте Крутой Лог. В ходе досмотра в его смартфоне обнаружили снимки военнослужащих и сотрудников силовых структур, сообщает Лента.ру со ссылкой на Mash.
Кроме того, в телефоне были найдены координаты российских военных и переписки, предположительно, с представителями Вооруженных сил Украины. Подростка задержали, его родственников и знакомых опрашивают.
На прошлой неделе украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) зашла на территорию Белгородской области, позже ДРГ рассеяли артиллерийским огнем.
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Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ при попытке наступления
Минобороны опубликовало видео уничтожения техники ВСУ при атаке на Южнодонецком направлении
Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения техники украинских националистов во время безуспешной попытки ВСУ перейти в крупномасштабное наступление на Южнодонецком направлении.
Видео публикует РИА «Новости».
Ранее в военном ведомстве сообщили, что в субботу ВСУ начали на Южнодонецком направлении крупномасштабное наступление на пяти участках фронта. Достичь успеха украинским националистов не удалось. При этом на одном из передовых пунктов управления на Южнодонецком направлении в момент украинского наступления находился начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.
Минобороны: Начальник Генштаба Герасимов оказался на передовой во время отражения атаки ВСУ
Командующий объединенной группировкой войск – начальник Генерального штаба российских Вооруженных Сил генерал армии Валерий Герасимов находился на одном из передовых пунктов управления на Южнодонецком направлении, когда ВСУ предприняли попытку перейти в крупномасштабное наступление, сообщили в Минобороны.
Об этом сообщается в Telegram-канале российского военного ведомства.
Напомним, по данным Минобороны, в субботу ВСУ начали на Южнодонецком направлении крупномасштабное наступление на пяти участках фронта. Успеха украинские националисты не добились. Потери противника составили более 250 человек личного состава, 16 танков, три БМП и 21 бронемашина сообщало российское военное ведомство.
Названы потери ВСУ при попытке прорыва на Южно-Донецком направлении
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Украинские военные не смогли прорвать оборону российских войск на Южно-Донецком направлении 4 июня, они понесли значительные потери, сообщило Минобороны России.
К утру 5 июня украинских военных отбросили на исходные позиции, они понесли потери в живой силе и технике, сообщило ведомство в понедельник в своем Telegram-канале.
31-я механизированная бригада ВСУ, проводившая атаку возле поселка Нескучное, потеряла 250 военных, 16 танков, 24 боевые бронированные машины, включая три американских Braldey. В плен попали пятеро украинских военных.
Новые атаки были предприняты возле совхоза Октябрь и поселка Новодонецкое, ВСУ направили в бой до трех батальонных тактических групп, в атаке участвовали танки. Это наступление сдерживается действиями подразделений, огнем артиллерии и ударами авиации группировки «Восток», заключили в Минобороны.
Ранее военный аналитик Михаил Онуфриенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что ВСУ пытаются оказать давление по всей линии фронта, чтобы создать локальный перевес, выявить слабые места и попытаться развить наступление.
Минобороны Украины признало начало наступления
Украинские военные начали наступление «на некоторых направлениях», заявила заместитель украинского министра обороны Анна Маляр.
На части направлений ВСУ перешли в наступление, заявила Маляр, передает ТАСС. Она добавила, что «эпицентром боевых действий для ВСУ остается Бахмутское направление».
Между тем советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в Twitter написал, что «глобального наступления еще нет».
Ранее Минобороны России заявляло о провальной попытке украинских войск провести прорыв на Южно-Донецком направлении.
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У места взрывов «Северных потоков» обнаружен ботинок боевых дайверов
Grayzone обнаружил у места взрывов «Северных потоков» ботинок, как у дайверов ВМС США и Украины
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Интернет-портал Grayzone заявил о необычной находке у места взрывов «Северных потоков», речь идет об обнаруженном ботинке определенной модели, которую обычно носят дайверы ВМС США и Украины. Ботинок мог быть потерян владельцем во время установки бомб.
Репортер портала сообщил, что 24 мая 2023 года он на лодке отправился к месту диверсии, потом, просматривая видео, снятое подводным дроном, заметил черно-оранжевые дайверские ботинки.
Портал сообщает, что модель «очень похожа» на модель ботинок, которую используют ВМС США и коммерческие дайверы. «В подобных ботинках были замечены и дайверы ВМС Украины», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение портала.
Отмечается, что такие ботинки, вероятно, можно найти и в продаже. Ботинок заметили примерно в пяти метрах от места небольшой утечки в трубопроводе в особой экономической зоне Швеции. Организатор экспедиции Эрик Андерсон указал на то, что следователи могли не заметить ботинок, так как он был покрыт илом. Находка похожа на дайверский ботинок Thor, которые производит британская компания Northern Diver.
Портал пишет, что ботинок мог быть потерян владельцем во время установки бомб.
В компании-операторе «Северного потока» Nord Stream 2 AG заявили, что нашли объект в феврале и сообщили об этом шведским следователям.
Напомним, взрывы газопроводов произошли 26 сентября 2022 года.
Пушилин рассказал о ситуации на флангах под Артемовском
Пушилин назвал ситуацию на флангах под Артемовском очень тяжелой, но контролируемой
На линии боевого соприкосновения на флангах под Артемовском складывается очень тяжелая ситуация, но российские войска держат ее под контролем, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин в эфире канала «Россия 24» уточнил, что Вооруженные силы Украины продолжают обстрелы города, из-за чего складывается очень тяжелая, но контролируемая ситуация. В то же время политик уточнил, что украинские военные не предпринимают попыток атаковать город, передает ТАСС.
Пушилин также сообщил, что Вооруженные силы Украины за последние двое суток дважды предпринимали попытки контрнаступления в районе Угледара, но понесли серьезные потери и были отброшены. Однако, отметил Пушилин, боестолкновения продолжаются.
Ранее Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины все еще пытаются вернуть утраченные позиции в Артемовске, но российские силы дают им отпор.
Военный эксперт назвал цель попыток наступления ВСУ на пяти направлениях
Военный аналитик Онуфриенко: ВСУ оказывают давление по всей линии фронта в поиске слабого места линии обороны ВС РФ
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Противник оказывает давление по всей линии фронта, чтобы создать локальный перевес, выявить наши слабые места и там попытаться развить наступление. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя мощные попытки противника перейти в контрнаступление.
«По политическим соображениям украинское командование выбрало для наиболее активного наступления южный участок фронта – в Запорожской области. На данный момент мы видим активность по пяти направлениям. Однако не исключаю, что в перспективе их будет еще больше», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Задействованы две бригады из той самой «гвардии наступа», которую ВСУ собирали для так и не состоявшегося весеннего наступления. Силами от роты до батальона противник пытается прорвать линию фронта. Кроме того, противник обстреливает дорогу в районе Васильевки, чтобы разорвать наши пути снабжения. Интенсифицировались удары по тылам. Одновременно с этим ВСУ пытаются воспрепятствовать нашим попыткам перерезать трассу из Орехова в сторону Авдеевки. Идут бои южнее Угледара, восточнее Гуляйполя», – рассказал эксперт.
«Наиболее успешным для ВСУ стал удар в районе Времевского выступа, западнее Угледара. Им удалось продвинуться, занять несколько опорных пунктов, сейчас идут наиболее упорные бои. Однако я не стал бы это переоценивать, преимуществ противнику это не даст. Насколько известно, ВСУ в этой части задействовали несколько десятков единиц бронетехники, батальон личного состава. Вместе с тем противник несет достаточно высокие потери, ведь мы со своей стороны готовились к удару. На Запорожском участке фронта находится и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, что также подтверждает нашу готовность», – отметил он.
«В целом сейчас противник оказывает давление по всей линии фронта, наносит удары, чтобы создать локальный перевес на узких участках, а затем на наиболее успешное для них направление бросить подкрепление и основные силы. Полагаю, что так они хотят прорвать линию обороны ВС РФ и развивать наступление», – считает Онуфриенко.
«Стоит также обратить внимание на то, что попытки атаки противника севернее и южнее Артемовска были блокированы. Наши вооруженные силы наступают в районе Двуречной, там укреплен плацдарм на правом берегу реки Оскол. Чуть северо-восточнее Двуречной нами освобожден населенный пункт Новомлынск. А в Марьинке на западной окраине города батальон «Ахмат» ведет бои в малоэтажной застройке», – рассказал эксперт.
«Можно ожидать, что противник в ближайший месяц будет задействовать дополнительные силы, поскольку сейчас из 12 сформированных бригад используются только две. Кроме того, противник пытается отвлечь наше внимание и растянуть силы на Белгородское направление. Именно поэтому там идут постоянные обстрелы и налеты БПЛА. Также беспилотники регулярно падают в Курской области и других российских регионах, что вновь говорит о попытках растянуть силы ВС РФ», – заключил он.
В понедельник утром председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в районе Времевского выступа на Запорожском направлении вновь начались активные боевые действия. По словам Рогова, ВСУ бросили в атаку еще большие силы, чем в воскресенье, и попытались организовать прорыв более масштабно.
Позднее в ДНР заявили, что украинские военные активизировали действия на ряде участков линии боевого соприкосновения на Донецком направлении, особенно сложная ситуация складывается в Марьинке, Угледаре и Авдеевке. Ранее стало известно, что большая часть пехотных подразделений 53-й отдельной механизированной бригады украинских военных была уничтожена ВС России в боях под Авдеевкой.
Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что украинские вооруженные силы в субботу начали на Южно-Донецком направлении крупномасштабное наступление на пяти участках фронта. Он подчеркнул, что успеха ВСУ добиться не удалось.
По словам Конашенкова, на одном из передовых пунктов управления при попытке ВСУ наступать находился начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов. Конашенков также сообщил, что ВСУ направили в бой 23-ю и 21-ю механизированные бригады из состава стратегических резервов при поддержке других воинских частей и подразделений.
Противник, по словам официального представителя российского военного ведомства, ставил целью прорыв российской обороны на наиболее уязвимом, по мнению украинской стороны, участке фронта. Своих задач ВСУ не добились, подчеркнул Конашенков.
При попытке атаковать украинская стороны задействовала шесть механизированных и два танковых батальона. Восточная группировка российских войск действовала умело и грамотно, в результате потери ВСУ составили более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты, 21 боевая бронемашина, сообщили в Минобороны.
В воскресенье сообщалось, что украинские военные совместно с польскими наемниками в воскресенье предприняли попытку прорыва Запорожского фронта в районе Времевского выступа, но были отброшены назад, потеряв не менее десяти единиц техники и порядка 50 боевиков.
Названа численность населения Украины
Украинский институт будущего привел данные о сокращении населения страны до 29 млн человек
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Украинский институт будущего сообщил, что по состоянию на май население страны сократилось с 37,6 млн до 29 млн человек после начала спецоперации, из них работают только чуть более 9 млн граждан.
По данным организации, после начала СВО на Украине территорию страны покинули более 20 млн человек, из них 8,6 млн украинцев так и не вернулись на родину, передает РБК.
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев указало, что на 23 мая в европейских странах находятся более 8,2 млн беженцев с Украины, из них только чуть более 5,1 млн человек имеют официальный статус.
Из тех 29 млн человек, которые сейчас проживают на Украине, отмечает институт, работают только 9,1–9,5 млн украинцев. В сообщении говорится, что если отнять бюджетников, остается около 6–7 млн человек, «они и есть упряжка», которая везет на себе других – 22–23 млн человек, в том числе пенсионеров, детей, учащихся, безработных, иждивенцев, тех же работников бюджетной сферы.
Аналитики пояснили, что если ситуация не изменится, то в перспективе нескольких лет пенсионеров на Украине будет вдвое больше, чем работающих, предупреждают аналитики.
В конце мае министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВСУ за минувший месяц потеряли свыше 16 тыс. военнослужащих, также они лишились 400 танков и других бронемашин, а кроме того, 16 самолетов.
Рогов рассказал о более масштабных попытках ВСУ к наступлению
Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов: ВСУ предпринимают более масштабные попытки к наступлению, ситуация тревожная
Вооруженные силы Украины утром в понедельник вновь предприняли попытки к наступлению, в этот раз более масштабные, ситуация тревожная, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По словам Рогова, утром в понедельник украинские военные «полезли большим объемом, чем вчера». В комментарии ТАСС он уточнил, что удары по направлению наносятся восточнее, чем в воскресенье. «Ситуация тревожная», – сказал Рогов.
Ранее Рогов сообщил, что активные боевые действия вновь начались в районе Времевского выступа на запорожском направлении рано утром в понедельник.
В воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что украинские вооруженные силы в субботу, 4 июня, начали на Южнодонецком направлении крупномасштабное наступление на пяти участках фронта. Он подчеркнул, что успеха ВСУ добиться не удалось.
В перестрелке между бойцами теробороны ВСУ и Нацгвардии Украины погибли семь человек
Жертвами перестрелки между бойцами теробороны ВСУ и Нацгвардии Украины в Херсоне стали семь человек
Перестрелка произошла между бойцами 189-го батальона 123-й бригады территориальной обороны вооруженных сил Украины и 16-го отдельного батальона Национальной гвардии Украины в одном из жилых кварталов Херсона. Погибли семь человек, еще 10 получили ранения, сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.
В частности, погибли пятеро военнослужащих теробороны ВСУ, еще семеро получили ранения. Также в ходе перестрелки были ликвидированы двое бойцов Национальной гвардии Украины и трое получили ранения, передает ТАСС.
Перестрелка началась после того, как бойцы Нацгвардии получили сообщения о кражах военнослужащими теробороны в магазинах, находящихся «под коммерческой защитой» правоохранителей. Прибывшая на месте оперативная группа встретила вооруженное сопротивление со стороны украинских военных.
Ранее эвакуированная из Артемовска беженка Мария рассказала, что дислоцированные в городе подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) пили, дрались, устраивали между собой разборки «толпой на толпу».
Российские военные ликвидировали большую часть 53-й бригады ВСУ под Авдеевкой
Большая часть пехотных подразделений 53-й отдельной механизированной бригады украинских военных была уничтожена ВС России в боях под Авдеевкой, рассказал пленный боец ВСУ Валентин Иваненко.
По его словам, на одной позиции находились три разведчика и четыре пехотинца, однако позднее на позиции выводили четыре, пять или шесть разведчиков, так как пехоты уже не было – большая часть была ликвидирована российскими военными, передает ТАСС.
Иваненко рассказал, что выжившие бойцы пехоты стремятся спастись от участия в боях, массово дезертируют или сдаются в плен.
Иваненко рассказал, что в марте этого года в составе 53-й отдельной механизированной бригады в качестве стрелка оказался под Авдеевкой, позднее попал в окружение российских сил и сдался, не оказывая сопротивления. Ранее в Минобороны заявили, что в боях за Марьинку и Авдеевку Вооруженными силами России за сутки уничтожено 200 украинских военнослужащих.
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