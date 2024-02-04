  • Новость часаЗахарова жестко прокомментировала обстрел булочной в Лисичанске
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    Игра Байдена мускулами дестабилизирует весь Ближний Восток
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    Вассерман отреагировал на угрозу Данилова отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы
    СК: ВСУ могли обстрелять пекарню в Лисичанске из РСЗО HIMARS
    Южная Корея выразила протест России из-за слов Захаровой
    Россия запросила срочное заседание СБ ООН из-за ударов США по Сирии и Ираку
    Российский офицер помог отбить захваченное ВСУ село, спрятавшись на чердаке
    Педиатру запретили определенные действия за насмешку над сыном погибшего на СВО
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС предсказуемо продавил Орбана на помощь Украине

    Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Америка не выдержала бремя лидерства

    США направили все ресурсы – военные, политические, экономические – на подавление Москвы и Пекина, а заодно Ирана и других несогласных. Но мировое лидерство так не сохраняют. Так можно только разжечь очередные войны.

    13 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Фермеры Западу больше не нужны

    Фермеры – это социальный вид, который западному миру больше не нужен. И от него будут избавляться. А вот нам в России это надо иметь в виду. Тут целую большую программу переселения нужно бы запустить.

    24 комментария
    4 февраля 2024, 02:58 • Новости дня

    Захарова назвала ситуацию с «Би-2» попыткой сорвать переговоры по заложникам

    Захарова: «Шоу» вокруг группы «Би-2» могло подставить израильских дипломатов, занимающихся освобождением заложников

    Tекст: Денис Тельманов

    Шоу с возвращением из Таиланда участников группы «Би-2» в Израиль могло быть инсценировано с целью подставить израильских дипломатов, занимающихся освобождением заложников и сотрудничающих по этому вопросу с Россией, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    По ее словам, в тот день, когда в Израиле проходила пресс-конференция «Би-2» с участием израильских дипломатов, в Москве находилась делегация из Израиля, представители которой «просили оказать им помощь через наши дипломатические учреждения для того, чтобы повлиять на ситуацию с заложниками», сказала Захарова в эфире «ТВ Центр», передает ТАСС.

    Она отметила, что сложившаяся ситуация могла «подставить людей, которые сейчас в Израиле должны заниматься спасением жизней своих граждан».

    «Их просто замешали, испачкали в этой грязи», – подчеркнула Захарова.

    По ее словам, в ситуации с Би-2 было очень много лжи и антироссийских выпадов, одной из причин которых может стать попытка помешать России организовать для россиян возможность проголосовать на выборах президента России во всех странах.

    При этом контакты России с ХАМАС также  были представлены в негативном свете, хотя российские дипломаты пытаются решить вопрос с освобождением заложниками, причем, не деля их «ни по национальности, ни по гражданской принадлежности».

    Ранее сообщалось, что украинский актер и певец Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, заявил, что власти Объединенных Арабских Эмиратов пожизненно запретили ему въезд в страну не по собственному желанию, а по «указанию российской верхушки».

    2 февраля 2024, 20:10 • Новости дня
    На Украине начали опасаться нового наступления России на Киев

    Генерал ВСУ Марченко: Россия может снова пойти в наступление на Киев

    На Украине начали опасаться нового наступления России на Киев
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия может предпринять новое наступление на Киев и обладает необходимыми для этого силами и средствами, заявил генерал-майор вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко, пишут украинские СМИ.

    В ответ на вопрос журналиста, допускает ли он новую попытку взятия украинской столицы, Марченко заявил, что «предполагает все», пишет издание «Страна». Он также призвал не расслабляться, поскольку ВС России «ушли не просто так».

    «Они отошли для того, чтобы переоценить обстановку, сделать выводы, перегруппировать войска – и снова пойти. Поэтому мы должны сделать все, чтобы подготовиться к этому», – заявил он.

    Ранее Украине предрекли поражение в первой половине 2024 года.

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    3 февраля 2024, 20:40 • Новости дня
    Российский офицер помог отбить захваченное ВСУ село, спрятавшись на чердаке

    Российский офицер помог отбить захваченное ВСУ село, спрятавшись на чердаке дома

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командир батареи самоходных гаубиц 2С3 «Акация» Вооруженных сил России Николай Никонов помог освободить село Попасное под Луганском, сидя на чердаке дома на окраине населенного пункта.

    Так как ВСУ, используя средства радиоэлектронной борьбы, не давали российским военным пользоваться беспилотниками для разведки территории, Никонов забрался на чердак деревянного дома в ста метрах от позиций противника и при помощи бинокля и радиостанции корректировал огонь гаубиц. Об этом военнослужащий рассказал в видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны, передает RT.

    По словам Никонова, с чердака дома открывался прекрасный обзор на позиции ВСУ, близлежащие опушки и овраг. Остаться незамеченным офицеру не удалось – украинцы обнаружили Никонова и открыли огонь, он получил тяжелое ранение. В свою очередь, российские войска зашли на территорию села и укрепились на рубежах.

    Ранее сообщалось, что российский оператор беспилотника вывел украинского военного на подконтрольную РС России территорию, подсказав правильное направление движения через минное поле.

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    1 февраля 2024, 12:20 • Новости дня
    Политологи: Решение суда ООН – это победа России и провал Украины

    Политолог Корнилов: Несмотря на победу в суде ООН, России не стоит ожидать извинений Запада за многолетнюю клевету

    Политологи: Решение суда ООН – это победа России и провал Украины
    @ Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов,
    Анастасия Куликова

    Обвинения Украины в адрес России были смехотворными, поэтому суд принял решение не в пользу Зеленского. Но так или иначе, случившееся можно назвать торжеством здравого смысла и победой России. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказали политологи Владимир Корнилов и Владимир Скачко. Ранее Международный суд ООН отверг большинство претензий Украины к России по иску 2017 года.

    «Решение Международного суда ООН в Гааге – это торжество здравого смысла. Это свидетельство того, что на Западе еще остались трезвомыслящие люди. Претензии, которые выдвигались против нас, были очень серьезными. Фактически Украина обвиняла нас в преступлениях против человечности», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Так, например, Москве вменяли дискриминацию крымских татар и украинцев в Крыму. Но мы видим, что на полуострове у украинского языка даже есть статус официального, люди могут свободно его изучать. В то же время офис Зеленского запрещает все русское. Поэтому даже в условиях тотальной ненависти к нашей стране на Западе суд не решился идти против правды и выносить приговор Москве», – отмечает собеседник.

    «Это, безусловно, победа России и провал Украины. Однако извинений за многолетние обвинения нам ждать все равно не стоит ни от Запада, ни от офиса Зеленского. Они утрутся и продолжат дальше настаивать на своем. Ситуация может измениться только тогда, когда наши танки будут стоять под Киевом», – иронично сказал Скачко.

    «Международный суд ООН отверг абсолютно необоснованные обвинения Украины в адрес России. Это произошло во многом из-за того, что претензии украинской стороны были сформулированы совершенно безграмотно, они были оторваны от реальности», – добавил политолог Владимир Корнилов.

    Он назвал решение суда ООН успехом России. Впрочем, по мнению собеседника, ожидать каких-либо извинений со стороны Запада за тиражирование клеветы не стоит. «Мы должны понимать, что Запад плевал на международное правосудие или нормы ООН, поскольку для них существует лишь мир, основанный на правилах», – убежден Корнилов. Вместе с тем Россия может обернуть аргументы Киева в свою пользу. 

    Политолог на этом фоне указал на реакцию украинского руководства. «Некоторые из них разочарованы тем, что Россию не обвинили во всех грехах. Но удивительно то, что несколько деятелей нашли в постановлении «перемогу». Они пытаются воодушевить себя и своих граждан тем, что по двум пунктикам Москву все же признали виновной», – отметил собеседник.

    Корнилов убежден: те, кто выступает с такими заявлениями, сами себе «копают яму». «Один из главных пунктов этого иска – обвинение РФ якобы в расовой дискриминации крымских татар и украинцев в Крыму. Я напомню, у нас не запрещено образование на крымско-татарском или украинском языках, их изучают в крымских школах. Более того, эти языки являются официальными на территории полуострова. Если Украина считает это грубейшим нарушением прав человека и ссылается на этот пункт решения суда ООН, то Москва вправе взять те же аргументы и подать зеркальный иск в суд ООН по поводу тотального запрета Киева на изучение русского языка в украинских школах», – считает спикер.

    «В таком случае Украине будет уже не отвертеться. Ведь там власти, исключая из школьной программы изучение русского языка, однозначно нарушают все нормы права, международные обязательства. И мы действительно можем этим воспользоваться», – подчеркнул политолог. 

    Спикер считает, что «исковая война», развязанная Украиной против России, продолжится. «Многие уже поданные против нас иски составлены некорректно и имеют смехотворные формулировки. И я думаю, что мы еще услышим какие-то скандальные новости, которые Украина попытается представить как тотальное осуждение нашей страны со стороны Запада», – заключил Корнилов.

    Ранее Международный суд ООН постановил, что большая часть претензий Украины к России, изложенных в иске о возможном нарушении конвенции о финансировании терроризма, является беспочвенной. Как заявила председатель суда Джоан Донохью, зачитывая решение, Москва не нарушила ни один указанный в иске пункт конвенции.

    Кроме того, суд Международный суд ООН отклонил обвинения в якобы проводимой Россией в Крыму политике дискриминации крымских татар и украинцев, сообщает РИА «Новости». «Годами повторяемые мантры о дискриминации крымских татар, притеснении крымско-татарского языка и разрушении культурного наследия оказались враньем», – отметила заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая.

    Кроме того, дипломат заявила, что после решения Международного суда ООН по иску Украины Москва ждет извинений от всех, кто в Генассамблее обвинял Москву в дискриминации крымских татар и украинцев. «Исходим из того, что ни одно уважающее международное право государство впредь не проголосует за клеветнические резолюции Генеральной ассамблеи», – добавила Заболоцкая.

    «Международный Суд не пошел на поводу у Киева и принципиально отказался признать Россию «государством-агрессором». Суд также отверг украинские инсинуации о том, что ДНР и ЛНР якобы являются «террористическими организациями», – прокомментировало решение суда МИД России на своем сайте.

    «Эти выводы представляют особенную важность в свете того, что вердиктом суда Киев рассчитывал подкрепить свои требования о передаче ему украденных на Западе российских активов и введении против России международных рестрикций», – подчеркивает ведомство.

    У украинских властей произошла истерика после отказа признать Россию «государством-агрессором», заявил председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов. «Если бы Международный суд ООН удовлетворил требования Украины, то поломал бы всю систему мирового судоустройства, показав свою предвзятость и ангажированность», – сказал он в интервью РИА «Новости».

    Соединенные Штаты еще изучают решение Международного суда ООН, который отклонил большую часть претензий Украины к России, цитирует ТАСС руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера. «Мы видели это решение. Мы его изучаем, но реакции на него пока нет», – отметил он.

    Напомним, в 2017 году Украина обратилась в Международный суд ООН с требованием признать действия России в Донбассе нарушающими Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, а в Крыму – Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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    3 февраля 2024, 18:10 • Новости дня
    ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами могут быть десятки человек

    Глава ЛНР Пасечник: ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, пострадали мирные жители

    ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами могут быть десятки человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская армия обстреляла пекарню в городе Лисичанске Луганской народной республики, в результате пострадали несколько мирных жителей, еще десятки человек могут оставаться под завалами здания, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

    «Наши враги, не имея успехов на фронте, в очередной раз нанесли удар по мирному населению Луганской народной республики. Зная, что в выходной день жители Лисичанска приходят в пекарню, где организована выпечка хлеба, они открыли огонь по зданию», – написал Пасечник в своем Telegram-канале.

    В военной комендатуре ЛНР сообщили, что в результате удара ВСУ по пекарне погибли два человека, еще шесть пострадали и доставлены в больницу, передает ТАСС. Под завалами разрушенного здания могут находиться до 40 человек.

    На месте происшествия работают сотрудники МЧС и военной комендатуры, предпринимаются попытки спасти пострадавших, добавил Пасечник.

    В среду в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ пострадали четыре человека.

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    2 февраля 2024, 05:25 • Новости дня
    Глава МИД Израиля встретился с «Би-2»

    Глава МИД Израиля Кац сообщил о встрече с музыкантами рок-группы «Би-2»

    Tекст: Антон Антонов

    Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац рассказал, что встретился с музыкантами рок-группы «Би-2», которые «вернулись после ареста в Таиланде».

    Как сообщил Кац в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), он «счастлив», что удалось «вывезти их в Израиль». Министр утверждает, что музыкантов «могли экстрадировать в Россию, где их ожидало длительное тюремное заключение». Кац заявил, что власти Израиля должны «заботиться о защите и безопасности израильских граждан во всем мире». «И нам это удалось», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, музыкантов группы «Би-2» приговорили к штрафу в Таиланде и депортировали из страны. МИД Израиля устроил для группы пресс-конференцию, на которую не пустили российских журналистов, аккредитованных в Израиле. Российский МИД считает, что израильское ведомство хочет доказать свои способности «по освобождению если не заложников, то музыкантов».

    Отметим, что Егор Бортник (Лева «Би-2»), признанный в России иноагентом, прибыл в Израиль раньше других членов группы, которые оставались в миграционной тюрьме в Таиланде.


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    2 февраля 2024, 11:58 • Новости дня
    Солист «Би-2» назвал задержание в Таиланде «продуманной операцией»

    Солист «Би-2» Бортник назвал задержание в Таиланде «продуманной операцией»

    Солист «Би-2» назвал задержание в Таиланде «продуманной операцией»
    @ Екатерина Чесноков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Солист группы «Би-2» Лева (настоящее имя – Егор Бортник, признан в России иностранным агентом), прибывший в Израиль после задержания в Таиланде, заявил, что гордится своим израильским гражданством.

    При этом Бортник считает себя «гражданином мира».

    По прибытии в Израиль музыкант заявил, что в своем задержании за нарушение тайского визового режима он видит «русский след», пишет «Газета.Ru».

    «Нам всем говорили, что это – «русский след», – сказал Бортник, назвав «операцию» по задержанию музыкантов «продуманной заранее». «Нашли «слабое звено», которое не от нас зависело», – добавил он.

    Между тем официальный представитель МИД Мария Захарова заявила каналу «360», что историю с «Би-2» извратили. Она напомнила, что исполнителей задержали в Таиланде за нарушение миграционного законодательства, при этом они отказались от консульского сопровождения со стороны России.

    Захарова уточнила, что музыканты неправильно оформили визы: прилетели в Таиланд по одному типу, а в соответствии с местными законами концертную деятельность должны были вести по другому типу документов.

    О принудительной депортации исполнители заговорили, чтобы не запомниться аудитории в роли тех, кто нарушает закон, поэтому историю и обернули в эту сторону, считает официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

    Напомним, все участники группы «Би-2», задержанные ранее в Таиланде и депортированные из этой страны, в четверг вечером прилетели в Израиль.

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    1 февраля 2024, 23:54 • Новости дня
    МИД заявил о страхе авторов «шоу» вокруг «Би-2»

    МИД счел отказ допустить российскую прессу к «Би-2» свидетельством того, что авторы «шоу» боятся разоблачения

    МИД заявил о страхе авторов «шоу» вокруг «Би-2»
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Авторы «шоу» вокруг группы «Би-2» боятся разоблачения, поэтому российских журналистов, аккредитованных в Израиле, не пустили на пресс-конференцию рок-группы в Тель-Авиве, заявил МИД России.

    Пресс-конференция организована МИД Израиля. Российское ведомство заявило, что «с пониманием относится к попыткам израильских дипломатов продемонстрировать возможности по освобождению если не заложников, то музыкантов», передает РИА «Новости».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что участники группы могли встретиться с российским консулом после задержания в Таиланде, но сами отказались от такой возможности, передает ТАСС со ссылкой на «360».

    Напомним, музыкантов группы «Би-2» приговорили к штрафу в Таиланде и депортировали из страны.

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    3 февраля 2024, 20:57 • Новости дня
    СК: ВСУ могли обстрелять пекарню в Лисичанске из РСЗО HIMARS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Удар по пекарне в городе Лисичанске Луганской народной республики, в результате которого погибли восемь человек и десять получили ранения, был нанесен, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщили военные следователи.

    «Военные следователи СК России зафиксировали преступления, совершенные ВФУ (вооруженные формирования Украины) в отношении мирного населения ЛНР. <…> Обстрел со стороны ВФУ производился, предположительно, из РСЗО HIMARS. Информация о пострадавших продолжает уточняться», – сообщили ТАСС военные следователи СК.

    В Минздраве ЛНР сообщили, что число погибших при ударе по пекарне в Лисичанске выросло до восьми человек. Число пострадавших также увеличилось – ранены десять человек.

    По данным правительства ЛНР, еще десять мирных жителей, предположительно, обнаружены под завалами. Среди них также имеются погибшие.

    В субботу ВСУ обстреляли пекарню в городе Лисичанске Луганской народной республики. Сообщалось о семи погибших и восьми пострадаших.

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    3 февраля 2024, 18:42 • Новости дня
    В Бельгии придумали способ изымать замороженные активы России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Брюссель презентовал представителям западных стран и Группы семи (G7) план изъятия замороженных российских активов, пишет британская газета Financial Times (FT).

    Бельгийское правительство выступило с инициативой выпуска долговых обязательств, с помощью которых будут привлекаться средства для восстановления Украины, пишет FT, передает ТАСС.

    По задумке, коалиция, поддерживающая Киев, будет требовать от Москвы погасить долг по выпущенным обязательствам и в случае отказа будет изымать замороженные активы, пишет издание.

    «Среди прочего это позволит отложить решение вопроса о том, что будет происходить с суверенными российскими активами, хотя они и будут использованы в качестве залога», – приводит газета слова источника, знакомого с ходом переговоров.

    Ранее в ЕС предварительно согласовали использование доходов активов России на Украину.

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    1 февраля 2024, 23:24 • Новости дня
    ХАМАС не дало окончательного одобрения сделки с Израилем

    Al Arabiya сообщил о продолжающемся обсуждении движением ХАМАС возможной сделки с Израилем

    Tекст: Антон Антонов

    Радикальное палестинское движение ХАМАС пока не согласилось на сделку с Израилем по освобождению заложников, сообщил представитель ХАМАС.

    В ХАМАС заявили, что со стороны палестинского движения пока «нет окончательного одобрения предложений по обмену пленными и установлению перемирия». Руководство ХАМАС рассматривает условия сделки, обсуждая их со странами-посредниками, передает ТАСС со ссылкой на Al Arabiya.

    Как сообщил Reuters неназванный катарский чиновник, «пока нет никакой сделки». При этом, по его словам, «ХАМАС положительно воспринял предложение», Катар ждет ответа со стороны палестинского движения.

    Напомним, МИД Катара сообщил, что власти Израиля согласились на предложение посредников о прекращении огня в палестинском секторе Газа.

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    2 февраля 2024, 18:39 • Новости дня
    Суд ООН отклонил возражения России по иску Украины из-за спецоперации
    Суд ООН отклонил возражения России по иску Украины из-за спецоперации
    @ NURPHOTO/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международный суд ООН отклонил шесть возражений российской стороны и постановил, что обладает юрисдикцией на рассмотрение иска, который в 2022 году был подан Украиной против России из-за специальной военной операции.

    Как заявила в ходе заседания председатель суда Джоан Донохью, суд 15 голосами против одного решил, что обладает юрисдикцией по рассмотрению дела на основании статьи 9-й Конвенции о предупреждении геноцида и наказании за него, передает РИА «Новости».

    Кроме того, отклонены шесть возражений, которые ранее представила Россия, призвав суд признать иск неприемлемым и вынести решение о том, что у суда нет юрисдикции на рассмотрение дела.

    При этом суд принял решение не рассматривать ряд претензий украинской стороны к России по иску относительно применения конвенции о геноциде, в котором Киев отмечал, что применение Москвой силы в ходе спецоперации противоречило этому документу. Однако суд посчитал, что принятие решения по этой части дела находится вне его компетенции.

    В феврале 2022 года Киев направил в Международный суд ООН в Гааге иск против России о нарушении конвенции о геноциде в связи со специальной военной операцией. На днях суд ООН отклонил основные претензии по иску Украины к России.

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    1 февраля 2024, 19:59 • Новости дня
    Вучич рассказал послу России о новых провокациях Косова

    Вучич рассказал послу России в Сербии о новых провокациях Косова

    Вучич рассказал послу России о новых провокациях Косова
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Сербии Александр Вучич встретился с послом России Александром Боцан-Харченко и проинформировал его о новых провокациях со стороны косовских властей.

    Встреча сербского лидера с послом России состоялась на фоне вступления в силу решения Приштины о начале с 1 февраля процедуры перехода на евро в непризнанном Косово и отказа от сербского динара, передает ТАСС.

    Накануне Вучич провел переговоры с послами США, Британии, Франции, Италии и Германии. Ранее эти страны призвали Приштину приостановить переход на евро.

    В среду вице-премьер непризнанного Косова Бесник Бислими заявил, что с 1 февраля в республике начинается процедура смена действующей валюты. При этом те жители Косова, которые откажутся переходить с динаров на евро, не будут привлекаться к ответственности в течение неограниченного по срокам переходного периода.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как Россия помогла Вучичу остановить майдан в Белграде.

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    2 февраля 2024, 20:03 • Новости дня
    МИД: Киев выстрелил себе в ногу поданным в суд ООН иском против России
    МИД: Киев выстрелил себе в ногу поданным в суд ООН иском против России
    @ EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев потерпел неудачу в деле «Украина против России» и на рассмотрении суда ООН остался лишь один вопрос – совершала ли Украина геноцид в Донбассе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Комментируя решение Международного суда ООН по иску Украины против России о нарушении Конвенции о геноциде, Захарова заявила, что «состряпанное» Киевом дело развалилось, а все обвинения в отношении России в якобы нарушении Конвенции были полностью отвергнуты судом, передает ТАСС.

    «Суд внял предварительным возражениям России и согласился, что выдвинутые Киевом обвинения не имеют отношения к Конвенции. Ведь речь идет вовсе не о совершении Россией геноцида или невыполнении обязательств по его предотвращению: наоборот, Киев утверждает, что Россия якобы слишком «рьяно» исполняла Конвенцию, начав СВО для защиты Донбасса от геноцида без достаточных доказательств», – говорится в заявлении дипломата, опубликованном на сайте МИД.

    В итоге Киев сам оказался на скамье подсудимых и суду осталось лишь выяснить, совершала ли Украина геноцид в Донбассе, резюмировала Захарова. «Остается только поаплодировать киевским «умельцам» и их западным покровителям: они «выстрелили себе в ногу», – добавила она.

    Ранее суд ООН счел беспочвенными почти все претензии Киева к России по конвенции о финансировании терроризма.

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    3 февраля 2024, 21:53 • Новости дня
    Число погибших при ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске выросло до девяти человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Число погибших в результате обстрела пекарни в городе Лисичанске Луганской народной республики со стороны ВСУ выросло до девяти человек, сообщили в оперативных службах республики.

    Там добавили, что работа по разбору завалов продолжается, количество жертв может вырасти, передает ТАСС. В правительстве региона сообщили, что разбор завалов будет вестись всю ночь.

    Первый зампредседателя правительства ЛНР Юрий Говтвин назвал атаку ВСУ на пекарню в Лисичанске терактом.

    «Укрофашисты совершили очередной теракт. Мы находимся возле здания хлебопекарни, совмещенной с кафе. Выходной день – суббота, после рабочей недели жители города Лисичанска пришли в кафе, чтобы отдохнуть с семьей, поесть пирожных. В этот момент очередной теракт унес жизни наших граждан», – приводит его заявление Telegram-канал правительства республики.

    Ранее военные следователи СК России сообщили, что ВСУ могли обстрелять пекарню в Лисичанске из РСЗО HIMARS.

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    3 февраля 2024, 22:48 • Новости дня
    Экс-педиатр Буянова не признала вину в распространении фейков о российской армии

    Бывший московский педиатр Надежда Буянова не признала себя виновной по делу о распространении фейков об армии России

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший педиатр московской поликлиники Надежда Буянова, которую обвиняют в распространении ложной информации о российской армии, не признала себя виновной и считает, что ее оговорили.

    В результате суд прислушался к доводам защиты и не стал отправлять Буянову в СИЗО, избрав меру пресечения в виде запрета определенных действий, рассказал ТАСС ее адвокат Оскар Черджиев.

    По его словам, в квартире Буяновой проводился обыск, на который адвоката не пускали, а потом «пожилую женщину допрашивали всю ночь». При этом ни протокола обыска, ни аудиозаписи допроса следствие суду не предоставило.

    «Дело высосано из пальца и подлежит прекращению за отсутствием состава преступления», – уверен адвокат.

    При этом он сообщил, что руководство поликлиники уволило врача «якобы за грубое нарушение» и подчеркнул, что защита Буяновой намерена обжаловать.

    «Руководство, поддавшись панике, уволили мою подзащитную с работы, якобы за грубое нарушение. Они даже не разобрались в ситуации, и мы будем увольнение обжаловать», – сказал Черджиев.

    По версии стороны обвинения, Буянова на приеме в детской больнице некорректно высказалась об отце ребенка, погибшем в зоне специальной военной операции.

    Ранее сообщалось, что Тушинский суд Москвы избрал меру пресечения Буяновой в виде запрета определенных действий. Ей вменяется публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России. Следствие требовало ареста для врача.

    По словам 34-летней Анастасии, которая сообщила на приеме, что отца ее детей убили на СВО, врач ответила: «Ну, милочка, чего же вы хотите, ваш муж был законной целью Украины». Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить против врача уголовное дело.



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