Во время акции по очистке берегов «Марафон рек» собрали более 400 кубометров отходов

Федеральная акция по очистке берегов «Марафон рек», в рамках национального проекта «Экология», охватила десятки городов от Сахалина до Калининграда, объединив более 2300 участников, которые собрали с берегов свыше 400 кубометров отходов.

Всего за время акции собрали с берегов свыше 400 кубометров отходов – это более 50 Камазов или 4 вагона грузового поезда. Все отсортировано и отправлено на переработку. В некоторых регионах была предусмотрена эко-просветительская программа. Взрослые и дети не только приняли непосредственное участие в уборке прибрежных зон, но и прошли мастер-классы по сортировке и утилизации отходов, присоединились к эко-квестам, получили памятные призы и подарки.

Большой вклад в достижение результатов по очистке берегов и акваторий водных объектов от отходов вносят добровольцы и эковолонтеры: активно вовлечены в акцию промышленные корпорации и бизнес, а в городах на центральные мероприятия жители приходят целыми семьями. Участники уборки чистили территории, отправляли пластик на переработку и проводили просветительские программы по сортировке отходов.

С 20 мая по 4 июня в поддержку национального проекта «Экология» и правительственной стратегической инициативы «Генеральная уборка» в 28 регионах России прошли мероприятия по очистке крупных берегов водных артерий России. За время проведения «Марафона рек» к акции присоединились Архангельская, Белгородская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Иркутская, Калининградская, Кировская, Костромская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Мурманская, Нижегородская, Омская, Оренбургская, Самарская, Саратовская, Сахалинская, Тверская, Челябинская, Ярославская области, Алтайский край, Еврейская автономная область, Краснодарский край, Пермский край, Республика Северная Осетия-Алания и Чувашская Республика.

Активисты провели уборку на участках берегов Волги, Иртыша, Камы, Кубани, Оби, Оки, Северной Двины, Терека, Урала и других водоемов.