В Германии раскрыли сценарий учений НАТО Air Defender

ВВС ФРГ: НАТО отработает на Air Defender противодействие беспилотникам и крылатым ракетам

Западные страны в ходе масштабных военных учений НАТО Air Defender, которые с 12 по 23 июня пройдут в Германии и соседних странах, отработают действия по борьбе с БПЛА и крылатыми ракетами противника.

Как сообщил представитель военно-воздушных сил ФРГ, будут отрабатываться сценарии противодействия беспилотникам и крылатым ракетам, защиты морских гаваней и аэропортов. Согласно легенде, в ходе учений западные союзники должны будут отразить удар потенциального противника «с востока», условно обозначаемого как OCCASUS, нанесенный по территории Германии. В частности сценарий предусматривает попытки занятия противником порта Ростока на севере ФРГ посредством действий спецназа и авиации, передает ТАСС.

Ранее издание Bild сообщало, что Военные учения НАТО Air Defender 23, которые пройдут в Германии с 12 по 23 июня, должны стать «сигналом для России и президента Владимира Путина».