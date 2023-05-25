Учения НАТО в Германии назвали «сигналом для России»

Bild назвала военные учения НАТО Air Defender 23 «сигналом для России»

Военные учения НАТО Air Defender 23, которые пройдут в Германии с 12 по 23 июня, должны стать «сигналом для России и президента Владимира Путина», пишут немецкие СМИ.

К участию в учениях под эгидой Германии собираются привлечь несколько тысяч солдат из Европы и США, а также 240 самолетов. Как сообщает Bild, Германия «готовится к крупнейшим в истории военно-воздушным учениям НАТО». О планах провести такие учения сообщалось еще в 2018 году, но решение было принято только после начала российской специальной военной операции на Украине, передает РИА «Новости».

Глава штаба ВВС Германии Инго Герхартц заявил, что учения проводятся в том числе с целью продемонстрировать, как быстро НАТО сможет отреагировать, «если случится худшее».

Напомним, международные учения НАТО Defender 2023 стартовали в Болгарии. В Литве начались учения истребителей ВВС НАТО, которые осуществляют миссию воздушной полиции в небе над странами Балтии.