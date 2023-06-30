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WSJ: ВСУ перестали штурмовать позиции ВС России западными танками
WSJ: ВСУ перестали отправлять на штурм российских позиций западные танки
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Киевский режим перестал отправлять крупные пехотные формирования и западные танки в атаку для штурма позиций ВС России, сообщает американская газета Wall Street Journal.
По словам опрошенных газетой бойцов ВСУ, украинское командование приняло решение не отправлять крупные пехотные формирования и западные танки для штурма российских позиций после жесткого сопротивления ВС России в начале июня, передает РИА «Новости».
Отмечается, что киевское командование приняло решение наносить точечные удары.
Ранее сержант украинских войск Георгий Волков заявил Wall Street Journal, что ВСУ при наступлении были шокированы масштабом российских укреплений.
Обозреватель Forbes раскрыл катастрофические детали разгрома ВСУ под Малой Токмачкой
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Вооруженные силы Украины за два часа сражения потеряли пятую часть поставленных БМП Bradley и танков Leopard 2A6, бой южнее Малой Токмачки стал катастрофой для украинской армии, сообщил обозреватель Forbes Дэвид Экс.
Журналист пишет, что поражение ВСУ под Малой Токмачкой оказалось с большими потерями, чем думали в США. По его словам, аналитики подсчитали еще больше подбитых и брошенных боевых машин пехоты М2 47-й бригады, хотя сторонним наблюдателям потери ВСУ изначально казались меньшими, передает РИА «Новости».
Экс отметил, что было обнаружено 25 подбитых украинских машин: 17 БМП Bradley, четыре танка Leopard 2A6, три Leopard 2R и один Wisent. Он напомнил, что ВСУ получили всего 100 американских БМП Bradley, 21 Leopard 2A6, а Финляндия передала Киеву все шесть Leopard 2R, пишет Forbes.
Таким образом, пишет журналист, за час или два была уничтожена пятая часть Bradley и Leopard 2A6 и половина поставленных Leopard 2R.
Публицист отметил, несмотря на то что США готовы поставить Киеву еще Bradley, на танки Leopard придется скинуться европейцам, добавив, что бой южнее Малой Токмачки стал катастрофой для украинской армии.
Ранее отставной американский разведчик Скотт Риттер заявил, что американский президент Джо Байден и другие официальные лица США начали паниковать после слов президента России Владимира Путина об уничтоженной в ходе контрнаступления технике ВСУ.
Между тем Швейцария не одобрила продажу Германии предназначенных для Киева танков Leopard.
Напомним, Путин на встрече с выпускниками военных вузов сообщил, что только в ночь на 21 июня ВС России уничтожили значительное количество бронетехники ВСУ. Президент добавил, что на поле боя уничтожается и иностранная военная техника «горит за милую душу».
ВС России уничтожили в Краматорске американских военных советников
Экс-разведчик ВС США Риттер: ВС России уничтожили в Краматорске американских военных советников и боевиков-наемников
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Российские войска уничтожили в Краматорске огромное количество американского военного персонала, в том числе консультировавших ВСУ американских офицеров – военных советников, а также наемников, принимавших непосредственное участие в боевых действиях, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.
Риттер заявил в интервью журналисту Гарланду Никсону, что в Краматорске было огромное количество американского военного персонала, их там «была целая куча». По словам Риттера, именно по ним нанесли удар ВС России. Он уточнил, что среди ликвидированных американцев были военные советники и участники боевых действий, передает РИА «Новости».
По имеющимся у Риттера данным, американские военные прилетели в Краматорск из Румынии на двух вертолетах Black Hawk, пилоты которых выключили транспондеры, когда пересекли границу. Как считает Риттер, вертолеты Black Hawk были нужны американцам для эвакуации своих солдат в случае ранения.
Накануне Минобороны сообщало, что российские военные поразили в Краматорске пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ.
Высокоточным ударом по Краматорску уничтожены два генерала ВСУ
Минобороны: Высокоточным ударом по Краматорску уничтожены два генерала ВСУ
В ходе удара по городу Краматорску в Донецкой народной республике ВС России уничтожили двоих украинских генералов, сообщило Министерство обороны России.
Удар по городу был нанесен высокоточным оружием 27 июня, он пришелся по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Там проходило штабное совещание, были уничтожены два генерала, до 50 украинских офицеров и до 20 иностранных наемников и военных советников.
Путин назвал потери ВСУ с начала контрнаступления
ВСУ потеряли с начала контрнаступления 259 танков, 780 бронемашин, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими Минобороны.
«Сейчас только дали мне уточненные сведения. С 4 июня, то есть с момента начала так называемого контрнаступления, противник утратил 259 танков, бронемашин – 780», – приводит его слова ТАСС.
Также Путин заявил, что ВСУ только на Ореховском направлении за последние семь дней потеряли 280 единиц техники. «Только на Ореховском направлении, которое противник считает главным направлением удара, и только за последние семь суток противник потерял 280 единиц техники, из них 41 танк и бронемашин – 102», – сказал он.
Ранее на встрече Путин заявил, что государство полностью обеспечивало содержание группы «Вагнер».
Названа цель удара ВС России по Краматорску
Минобороны России назвало цель удара по Краматорску в ДНР
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Российские военные поразили пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске Донецкой народной республики, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны России, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС России в Краматорске поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ.
Кроме того, поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 63-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Предтечено и Веселое ДНР.
Также в районе населенного пункта Новопавловка Донецкой народной республики уничтожен склад ракет и боеприпасов 47-й артиллерийской бригады ВСУ.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на обвинения Киева в гибели мирного населения после удара по Краматорску. Он заявил, что ВС России не наносит ударов по гражданской инфраструктуре, а бьет только по объектам военной инфраструктуры.
Минобороны Украины пообещало более масштабное наступление ВСУ
Глава Минобороны Украины Резников: Главные события контрнаступления ВСУ еще впереди
Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что «главные события» так называемого украинского контрнаступления еще впереди, но при этом никак не объяснил, что конкретно имел в виду.
Как заявил Резников газете Financial Times, когда это произойдет, это увидят все.
По словам Резникова, появление украинских военных в некоторых населенных пунктах на линии боевого соприкосновения не являются «главным событием» контрнаступления, а текущие результаты были лишь «предварительным просмотром» предстоящего гораздо более масштабного наступления, передает РИА «Новости».
Как отмечает издание, Резников подтвердил, что основные воинские резервы Киева еще предстоит задействовать в контрнаступлении.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью телекомпании CNN заявил, что украинским силам требуется время, чтобы показать результат в наступлении, но поколение Netflix хочет блокбастер.
Военный эксперт объяснил усиление ВСУ в районе Артемовска
Аналитик Онуфриенко: ВСУ хотят добиться переброски наших резервов под Артемовск
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Ввиду отсутствия ожидаемых успехов контрнаступления ВСУ пытаются переместить направления основных ударов и отвлечь внимание наших войск. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно, что ВСУ усилили ударные группы для наступления на Артемовск и Соледар.
«Сейчас на фронте идет перегруппировка войск противника, которые должны наступать на Запорожском направлении. Почти месяц боев уже продемонстрировал отсутствие ожидаемых успехов. ВСУ не удалось не то что прорвать линию фронта, а даже взять первую линию обороны, за исключением некоторых районов Времевского выступа», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко
«Поэтому сейчас противник перебрасывает на Запорожское направление дополнительные соединения. Речь идет о тех самых резервах украинских вооруженных сил, которые планировалось вводить в прорыв, для развития стратегического наступления на Мелитополь и Бердянск», – отметил собеседник.
«На этом фоне ВСУ пытаются отвлекать внимание на второстепенных направлениях. Именно с этим связано создание плацдарма у Антоновского моста на Херсонском направлении, подготовка к десантированию на других направлениях, а также усиление давления в районе Артемовска и Северска», – добавил он.
«Задача окружить Артемовск и перейти в контрнаступление была поставлена еще в конце мая. Но попытка не удалась, украинские войска завязли, и это направление стало второстепенным. Сейчас противник пытается переместить направления основных ударов если не с целью прорвать оборону ВС РФ, то хотя бы с целью вынудить нас перебрасывать туда резервы», – акцентировал собеседник.
«Ко всему прочему, продвижение наших войск в Серебрянском лесничестве для противника крайне опасно. Если наши подразделения выйдут к излучине Северского Донца, напротив Серебрянки, Григоровки и Белогоровки, то Северск окажется в полукольце. Он хоть прикрыт населенными пунктами, которые превращены в мощные укрепрайоны, но при таком развитии событий он окажется окружен с трех сторон нашими войсками», – заключил собеседник.
Ранее стало известно, что командование вооруженных сил Украины усилило ударные группы для наступления на Артемовск и Соледар в ДНР. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Так, по его словам, в этом районе ударные группы ВСУ усилены бронетехникой, увеличена численность личного состава. Марочко отметил, что противник также существенно увеличил интенсивность артиллерийских обстрелов этих городов.
Ранее Марочко сообщил, что вооруженные силы Украины не могут эвакуировать раненых и испытывают трудности с подвозом боеприпасов из-за размытых грунтовых дорог на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях.
В четверг утром председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ проводят очередную атаку на Ореховском направлении в Запорожской области в районе села Работино. По его словам, активно работает артиллерия, в атаку брошена пехота при поддержке бронетехники, отрабатывающей по позициям ВС России в формате «карусели».
По словам Рогова, ВСУ «пытаются продвигаться вперед любой ценой», несмотря на потери, стремясь вернуть ранее ими захваченные, но затем потерянные в результате контратак сил России позиции, при этом само Работино по-прежнему находится под контролем нашей армии.
Накануне в Минобороны России сообщили, что украинские военные в последние сутки попытались провести атаки на шести различных направлениях, включая Донецкое, Южно-Донецкое и Запорожское. Южная группировка войск на Донецком направлении отразила пять атак ВСУ у города Артемовска, поселков Первомайское, Петровское и Веселое. Украинская сторона потеряла более 240 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и польскую САУ Krab.
Группировка «Восток» на Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа отразила две атаки украинской армии. ВСУ направляли до мотопехотной роты в направлении поселка Старомайорское в ДНР.
На Запорожском направлении российские авиация, ракетные войска и артиллерия продолжили бить по сосредоточениям резервов у города Орехова, поселков Малая Токмачка, Новоданиловка и Яблоневое (Запорожская область). У Марфополя пресечена деятельность украинской ДРГ. На этих направлениях ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицы Д-20 и «Мста-Б».
На Херсонском направлении уничтожена ДРГ, пытавшаяся высадиться и закрепиться на северной части острова Антоновский. На этом направлении за сутки уничтожено до 50 украинских бойцов, три автомобиля, гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30.
Кулеба заявил о готовности Украины продолжать конфликт годами
Кулеба заявил о согласии жителей Украины на продолжение вооруженного конфликта
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что жители страны якобы согласны на продолжение вооруженного конфликта в течение многих лет.
Кулеба уверяет, что таковы результаты проведенного «опроса». По его словам, 58% жителей выразили готовность «сопротивляться годами», чтобы у Киева «было место для победы». Как утверждает Кулеба, украинцы считают это «экзистенциальным вопросом». Он не стал давать прогноз относительно окончания боевых действий, но заявил, что ежедневно работает, «чтобы конфликт закончился как можно скорее», передает РИА «Новости» со ссылкой на La7.
Кроме того, глава МИД Украины подчеркнул, что Киев «никогда не просил о вмешательстве иностранных войск» в отличие от других стран. Он заявил, что у Украины «простые» потребности – ей требуется оружие. «Мы сделаем всю остальную работу, не подвергая ваши жизни опасности, – приводит его слова ТАСС. – Мы не просим и не хотим, чтобы какая-либо другая страна вступала в конфликт».
Кулеба также заявил, что его страна «заслуживает приглашения в НАТО после окончания конфликта». По его словам, «никто не может подумать, что НАТО не хочет видеть в своем составе Украину».
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине. Разведуправление Пентагона США считает маловероятным начало мирных переговоров между Москвой и Киевом в 2023 году. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков указывал, что Киев не может ослушаться своих кураторов, выступающих за продолжение боевых действий.
Российская авиация разбомбила места скопления ВСУ на Ореховском направлении
Рогов: Российская авиация сбросила авиабомбы по местам скопления войск и техники ВСУ на ореховском направлении
Российская тактическая авиация сбросила авиационные бомбы по местам скопления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил РИА «Новости», что российская тактическая авиация сбросила авиационные бомбы по местам скопления украинских войск и сосредоточения их тяжелой техники на ореховском направлении. По имеющимся у него данным, удар был нанесен с целью срыва переброски подкреплений и резервов бронетехники наступающим группам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Работино, которое остается под контролем российской армии.
Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что ВСУ только на Ореховском направлении, которое Киев считает главным направлением удара, и только за последние семь дней потеряли 280 единиц техники, в том числе 41 танк.
В США признали поражение наемников ударом ВС России по Краматорску
CNN: В результате удара российской армии по Краматорску пострадали по меньшей двое иностранных наемников
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Американский телеканал CNN выступил с утверждением, что в результате удара российской армии по Краматорску пострадали по меньшей двое иностранных наемников.
Американский телеканал привел слова наемника из США Ника Дакворта, который заявил, что он и его «коллеги», в том числе наемник из Британии Мо Хорник, в результате удара российской армии по Краматорску получили легкие ранения, передает РИА «Новости».
В то же время американский наемник выступил с утверждением, что в месте, по которому был нанесен удар, якобы было «очень мало» военных. По его версии, в пункте временной дислокации якобы проходила «детская вечеринка», на которой также присутствовали гуманитарные работники и журналисты.
Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер сообщил, что российские войска уничтожили в Краматорске огромное количество американского военного персонала, в том числе консультировавших ВСУ американских офицеров – военных советников, а также наемников, принимавших непосредственное участие в боевых действиях.
Согласно сообщению Минобороны, российские военные поразили в Краматорске пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ.
Минобороны рассказало об отражении украинских атак на шести направлениях
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Украинские военные в последние сутки попытались провести атаки на шести различных направлениях, включая Донецкое, Южно-Донецкое и Запорожское, сообщили в Минобороны России.
Южная группировка войск на Донецком направлении отразила пять атак ВСУ у города Артемовска, поселков Первомайское, Петровское и Веселое (ДНР), сообщило ведомство в своем Telegram-канале. Украинская сторона потеряла более 240 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и польскую САУ Krab.
Группировка «Восток» на Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа отразила две атаки украинской армии. ВСУ направляли до мотопехотной роты в направлении поселка Старомайорское в ДНР.
На Запорожском направлении российские авиация, ракетные войска и артиллерия продолжили бить по сосредоточениям резервов у города Орехов, поселков Малая Токмачка, Новоданиловка и Яблоневое (Запорожская область). У Марфополя пресечена деятельность украинской ДРГ. На этих направлениях ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицы Д-20 и «Мста-Б».
Западная группировка войск на Купянском направлении поразила живую силу и технику ВСУ у поселков Синьковка, Кисловка, Тимковка (Харьковская область) и Новоселовское (ЛНР). У Тимковки уничтожена украинская ДРГ. Потери украинской стороны составили более 30 человек и три машины.
Группировка «Центр» на Краснолиманском направлении отразила две атаки у поселков Кузьмино (ЛНР) и Григоровка (ДНР). Авиация и артиллерия поразили подразделения 21-й, 42-й, 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 15-й полк нацгвардии Украины возле поселков Червоная Диброва, Невское (ЛНР), Ямполовка, Терны и Григоровка (ДНР). Там за сутки уничтожено до 115 бойцов ВСУ, две боевые бронированные машины, три пикапа, машина РСЗО «Град», САУ «Акация» и гаубица Д-30.
На Херсонском направлении уничтожена ДРГ, пытавшаяся высадиться и закрепиться на северной части острова Антоновский. На этом направлении за сутки уничтожено до 50 украинских бойцов, три автомобиля, гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30.
Минобороны рассказало о получении российскими военными формы нового образца
Минобороны сообщило о передаче военным созданной с учетом СВО формы нового образца
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Военнослужащие Западного военного округа продолжают получать комплекты полевого обмундирования нового образца, изготовленные с учетом специальной военной операции на Украине, сообщает Минобороны России.
Как сообщает Минобороны в Telegram, форма изготовлена из современных комбинированных материалов, которые способны обеспечить терморегуляцию при любой погоде.
Набор состоит из куртки, брюк и боевой рубахи, а также ветро- и влагозащитного костюма, передает РИА «Новости».
Новая форма получила дополнительную защиту коленей и локтей.
Мембрана облегченной обуви в жаркую погоду обеспечивает вентиляцию, а в дождь защищает от промокания. Военные отмечают, что для шнурков появились «специальные кармашки» – «идешь и не цепляешься за ветки». Поверхность у ботинок из нубука, в бока вшита сетка, ботинки снабжены ортопедической стелькой.
Глава вещевой службы соединения ЗВО сообщил, что «элементы новой формы одежды завезены полностью на группировку войск», военных переоденут в нее за «несколько дней». Некоторые подразделения уже приступили к выполнению задач в новой одежде.
«Куртка, брюки, боевая рубаха адаптированы под ведение боевых действий в нынешних условиях», – приводит ТАСС слова военного.
Колумбия решила выразить России протест из-за удара по Краматорску
Президент Колумбии распорядился выразить России протест в связи с ранением трех граждан этой страны в Краматорске
Президент Колумбии Густаво Петро распорядился выразить России протест в связи с ранением трех граждан южноамериканской республики в результате ракетного удара в Краматорске.
Президент Колумбии поручил внешнеполитическому ведомству этой южноамериканской страны передать России дипломатическую ноту протеста, передает ТАСС.
Он заявил, что в Колумбии ждут возвращения домой живыми и здоровыми Серхио, Эктора и Каталину, которые, как утверждает Густаво Петро, якобы были «беззащитными гражданскими лицами», в связи с чем он обвинил Россию в «нарушении правил войны».
По данным портала «Инфобае», экс-советник президента Колумбии Серхио Харамильо и писатель Эктор Абад поехали из Киева в Краматорск. В поездке их сопровождала журналистка Каталина Гомес. Колумбийцы не получили серьезных ранений.
Напомним, по данным Минобороны, российские военные поразили в Краматорске пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ. В свою очередь бывший разведчик ВС США Скотт Риттер сообщил, что российские войска уничтожили в Краматорске огромное количество американского военного персонала, в том числе консультировавших ВСУ американских офицеров – военных советников, а также наемников, принимавших непосредственное участие в боевых действиях.
Небензя назвал поражение Киева вопросом времени
Небензя заявил, что Киеву после неизбежного поражения Украины выставят «другие» условия мира
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Поражение киевского режима – это лишь вопрос времени и количества жертв, которые Украина совершенно напрасно за это время принесет, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Небензя на созванном Россией заседании Совбеза ООН по теме западных поставок оружия Украине заявил, что грядущее поражение Киева признает «большинство независимых военных экспертов». По его словам, «баланс сил никакие поставки вооружений не изменят». При этом, заявил Небензя, после того, «как шанс на мир по вине США и ЕС был упущен в марте» 2022 года, «его условия для Украины, разумеется, будут уже другими», передает ТАСС.
Постпред указал, что у Киева нет «собственных вооружений», но еще остаются «украинцы, которых, как стадо, гонят на убой в рамках так называемого контрнаступления». По его словам, сами украинцы называют наступление «запорожской мясорубкой». Он заявил, что «мобилизационный резерв у киевского режима еще не закончился, хотя все к этому идет». «Но, и это чрезвычайно печально, мест на украинских кладбищах уже не хватает», – сказал Небензя.
Небензя заявил, что США не хотят прекращения конфликта на Украине, они желают поражения России. «Хочу вам сказать: вы этого не дождетесь», – сказал Небензя.
Он назвал «безумным» расчет Запада на то, что Украина сможет «победить Россию». Как заявил Небензя, «западная техника сгорает, украинской и другой, старой советской техники у киевского режима и его спонсоров уже почти не осталось».
Однако угрозы, порождаемые такими поставками, растут, заявил он. Западные страны «в милитаристском угаре» намеренно провоцируют прямое столкновение ядерных держав, считает он.
Небензя указал, что и поставки вооружений, и сам кризис на Украине «начались задолго до специальной военной операции», Киев «накачивали» оружием под прикрытием Минских соглашений.
«Эта схема за полтора года превратилась в нечто вроде частной военной компании «Украина»: натовцы поставляют оружие, в основном утилизируя свои старые запасы, финансируют «под шумок» свои военные корпорации, получающие баснословную прибыль, а воюют и десятками тысяч погибают на поле боя украинцы», – сказал Небензя.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов заявил, что на поле боя в ходе специальной военной операции на Украине уничтожается иностранная военная техника – «горит за милую душу».
В ЕС назвали условие дальнейшей поддержки ВСУ
FT: Исход контрнаступления ВСУ повлияет на поддержку Украины
В Европейском союзе признают, что результат контрнаступления Украины повлияет на дальнейшую финансовую и политическую поддержку страны, сообщает The Financial Times со ссылкой на европейского дипломата.
Чиновник добавил, что исход контрнаступления ВСУ затронет финансирование, политическое участие и другие виды поддержки, кроме того, ускорит мирные переговоры, передает РИА «Новости».
Между тем ВСУ признались, что ситуация в Кременском лесу в Луганской области становится все сложнее и опаснее для украинских военных, пишет The Washington Post.
Авторы статьи цитируют одного из бойцов ВСУ, который заявил, что их сильно атакуют русские, и пришлось отступать, не получив должного артиллерийского прикрытия. Журналисты пишут, что украинские медики рассказали, что число погибших в районе Красного Лимана увеличилось в 10 раз.
Ранее командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что украинское контрнаступление еще не достигло значительных успехов, ВСУ сталкиваются с трудностями из-за российской обороны.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пожаловался на ожидания блокбастера от ВСУ у поколения Netflix.