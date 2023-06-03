Песков подтвердил, что на ПМЭФ не будет журналистов из недружественных стран

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3 июня, суббота | Последнее обновление — 16:07 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны сообщило об ожесточенных боях «Ахмата» в центре Марьинки
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Достижение подлинной независимости в случае с Африкой станет, наверное, наиболее сложным и длительным процессом. Южно-Африканская Республика, как страна-участница БРИКС, уже стала лидером этого движения.
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Да, это может кончиться большой войной – но может и не кончиться. Может привести к очередному военному поражению Сербии – а может завершиться и компромиссом, где страны-члены НАТО, завязшие в украинском конфликте, предпочтут избежать войны на втором фронте и договорятся, например, о разделе Косова.
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Если ты живешь в Европе и собрал фулл-хаус: ты и чеченец, и мусульманин, и семья у тебя большая, и ты учишь детей жить, как жили родители – ты под прицелом со всех сторон. И один выход – бежать обратно на родину.
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Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
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В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Песков подтвердил, что на ПМЭФ не будет журналистов из недружественных стран
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В Кремле заявили, что в этом году на Петербургский международный экономический форум не аккредитуют журналистов из недружественных стран.
Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Он добавил, что все другие журналисты будут работать на площадке. Ранее сообщалось, что впервые в истории на ПМЭФ не будет западных журналистов.
Напомним, ПМЭФ продет с 14 по 17 июня. В пленарном заседании форума примет участие президент России Владимир Путин.
ФСБ задержала известных белгородских бизнесменов
Белгородские бизнесмены Тебекин и Бобрицкий задержаны ФСБ
Известных белгородских бизнесменов Владимира Тебекина и Геннадия Бобрицкого задержала ФСБ, они подозреваются в серии экономических преступлений, сообщил источник в силовых структурах.
Источник РИА «Новости» назвал Тебекина «авторитетным» предпринимателем. В задержании участвовали сотрудники как регионального управления ФСБ, так и столичного.
В открытых источниках сообщается, что Тебекин является почетным президентом Федерации бокса Белгородской области, президентом благотворительного фонда содействия здоровому образу жизни «Айсберг». Раньше он владел рядом предприятий в Белгородской области. Бобрицкий владеет организациями в Белгородской, Воронежской, Курской областях. В частности, ему принадлежит компания «Приосколье» – один из крупнейших производителей птицы в России.
В Белоруссии сообщили о прибытии из России танковых соединений
В Белоруссию в рамках ротации прибывает личный состав, вооружение и техника общевойсковых и танковых соединений ВС России, сообщило белорусское министерство обороны.
Для повышения обороноспособности Союзного государства проводятся мероприятия по повышению возможностей соединений и частей в Белоруссии, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Также сообщается, что в ВС Белоруссии из России поставлен очередной зенитный комплекс С-400, проводится плановая ротация воинских частей и подразделений.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в октябре 2022 года заявил о формировании в рамках договоренностей с Россией региональной группировки войск, основу которой составят белорусские военные. Тогда же сообщалось о прибытии в страну первых эшелонов с российскими военнослужащими.
Врач-терапевт объяснил частые падения Байдена
Терапевт Воробьев рассказал, почему президент США Байден часто спотыкается и падает
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Паркинсоники нередко падают и спотыкаются. Примером человека с таким заболеванием служит глава американского государства Джо Байден, который заваливается везде и имеет все признаки паркинсонизма, заявил газете ВЗГЛЯД глава правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев, рассуждая о частых причинах падения пожилых людей.
Американский президент Джо Байден на торжественной церемонии академии ВВС США в штате Колорадо, находясь на трибуне, споткнулся и упал. Самостоятельно главе Соединенных Штатов подняться не удалось, ему помогли охранники. А вернувшись в Вашингтон из Колорадо, президент Байден ударился головой при выходе из вертолета на лужайке Белого дома. Директор по связям с общественностью Белого дома Бен Лаболт сообщил, что Байден «в порядке».
«Падение у пожилых людей имеет много разных причин. Во-первых, это могут быть неудобные какие-то ступеньки, полы, переходы, порожки в дверных проходах, неровные ковры и т. д. Очень часто пожилому человеку довольно трудно помнить обо всех этих препятствиях. Ведь молодой человек не смотрит под ноги, когда ходит: он достаточно высоко поднимает ноги, интуитивно все переступает, у него рассеянный взор. Пожилые в большинстве случаев при ходьбе шаркают ногами и смотрят вниз», – говорит Воробьев.
Во-вторых, не замечать различного рода препятствия люди в возрасте могут из-за нарушения зрения, продолжает врач. К тому же многие используют бифокальные очки, которые спасают от возрастной дальнозоркости. Их человек не носит на постоянной основе, а лишь надевает, чтобы прочесть надпись или почитать книгу. Поэтому при ходьбе, даже смотря под ноги, пожилой человек действительно может не заметить какой-то порожек и упасть. В связи с этим в общественных местах принято маркировать все выступы, ступеньки и прочее на полу ярко-желтой линией.
«В-третьих, причиной падений может быть патология суставов. У пожилого болят суставы, подкашиваются ноги – это реальный факт. И наверняка все не раз слышали от человека в возрасте, что его шатнуло. Для пожилых это очень характерная история. Если к этому быть готовым, можно ухватиться за стенку или что-то такое. Конечно, здесь тоже есть риск упасть, разбиться, особенно, если не быть к этому готовым», – делится терапевт.
Также пожилые люди могут упасть с кресла, дивана, если они «просижены» и имеют скос вниз, предупреждает специалист. Более того, после падения многие не могут самостоятельно подняться. Пролежать в таком состоянии они могут несколько часов, ощущая слабость. Наиболее часто данная проблема встречается у людей от 85 лет. Таким людям врач настоятельно рекомендует приобрести тревожную кнопку, на которую в случае чего можно нажать, чтобы кто-то мог ему помочь подняться, либо все время держать рядом с собой мобильный телефон.
«Причем никаких тяжелых поражений во всех этих случаях нет. Это просто слабость и неуклюжесть, не на что опереться, и человек не может встать. Все падения по вышеперечисленным причинам – это ни о чем не говорящий признак, тревогу забивать из-за них не надо. Однако, если проблема все-таки беспокоит, стоит обратиться к своему лечащему врачу», – подчеркивает Воробьев.
Если же пожилой человек, будучи здоровым, хорошо ходящим, упал без причины, ни обо что не споткнулся, то это также может быть признаком инсульта, микроинсульта или так называемая ишемическая атака, предупреждает терапевт. В таком случае его необходимо обследовать на предмет инсульта: проверить, связная ли у него речь, попросить улыбнуться и отследить, не кривится ли лицо и губы при улыбке, попросить его пожать обеими руками руку (рукопожатия здорового человека должны быть примерно одной силы, а не разной). Если есть подозрения на инсульт, следует незамедлительно вызвать скорую помощь.
«Еще падения свойственны людям, страдающим неврологическими заболеваниями, например, болезнью Альцгеймера. Также паркинсоники (люди с болезнью Паркинсона) благополучно падают, как, например, Байден, который заваливается везде. У него все признаки паркинсонизма налицо», – заключил терапевт.
Ранее врач-гериатр, невролог, геронтолог, нейрофизиолог Валерий Новоселов в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал о причинах развития старческой деменции и способах борьбы с ней. По его словам, определенные шаги следует предпринимать с молодого возраста: отказаться от курения, вести физически активный образ жизни, придерживаться «средиземноморской диеты» и регулярно «тренировать мозг».
Премьер Люксембурга неприличным жестом унизил Зеленского
Премьер Люксембурга Беттель показал Зеленскому неприличный жест и велел замолчать
Во время саммита Европейского политического сообщества премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель показал президенту Украины Владимиру Зеленскому унизительный жест рукой, призвав замолчать.
Президент Украины Зеленский пытался поговорить с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Люксембурга Ксавье Баттелем. После нескольких фраз Баттель показал неприличный жест рукой, намекнув на «болтливость» украинского президента.
Зеленский при этом улыбкой пытался показать журналистам, что не оскорблен поступком премьера Люксембурга, передает РИА «Новости».
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что украинский президент Владимир Зеленский во время краткого разговора на полях саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе не поднимал тему санкций против России.
Опорный пункт ВСУ смогли захватить двое российских бойцов
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Опорный пункт украинских военных захватили двое солдат российской группировки войск «Юг», бой длился около четырех часов, сообщил боец с позывным Лис.
Взвод Лиса получил приказ взять под контроль укрепления ВСУ, из которых постоянно вели огонь по российским войскам, рассказал он РИА «Новости».
Бойцы взвода одновременно вели переговоры о сдаче украинских военных, и точной информации о том, сколько именно бойцов ВСУ находится в пункте, они не знали.
Лис отозвал одного сослуживца с позывным Тэд на пополнение боекомплекта, а сам продолжил держать позицию. В один момент ВСУ ударили минометами по опорному пункту, оказалось, что украинские военные вызвали огонь на себя.
Собеседник отметил, что один украинский военный захотел сдаться, в итоге российские военные заняли позицию и взяли в плен четырех солдат ВСУ. После этого украинские бойцы сообщили, что не видели для себя другого выхода. За российскими военными послали боевую машину для транспортировки пленных.
В пресс-службе группировки «Юг» уточнили, что обоих захвативших опорный пункт бойцов ВС России наградят.
Пугачева осталась без пособия в Израиле
Из-за пенсии в России Пугачева осталась без пособия в Израиле
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Советская и российская певица Алла Пугачева, уехавшая в Израиль, продолжает получать пенсию в России, поэтому не может рассчитывать на социальное пособие пенсионера в Израиле, сообщают СМИ.
Речь идет об израильских выплатах «ашламат ахнаса» и «кицват зикна», которые зависят от дохода, в частности, есть ли у репатрианта пенсия или иной доход в стране происхождения. Пугачева остается гражданкой России и получает положенные выплаты – за звание народной артистки СССР и как ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС. В результате ее пенсия составляет 55 тыс. рублей. Из-за этого она не может рассчитывать на дополнительные выплаты в Израиле в 49 тыс. рублей, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на Woman.ru.
Напомним, Пугачева заявила, что чувствует себя счастливой в Израиле. Однако появились сообщения, что у нее возникли финансовые проблемы, а также проблемы со здоровьем. В пресс-службе мэрии Солнечногорска сообщили, что Пугачева два года не платила арендную плату за пользование участком в городе, и комитет по управлению имуществом подал в суд.
Пугачева в 1986 году была одним из инициаторов проведения благотворительного концерта в Москве для помощи пострадавшим и ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Также она выступила с концертом под Припятью.
Боррель назвал условие окончания конфликта на Украине за несколько недель
Глава дипломатии ЕС Боррель: Без поддержки Запада конфликт на Украине кончится за несколько недель
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Война на Украине закончится за несколько недель, как только Запад перестанет оказывать Киеву военную поддержку, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на проходящем в Сингапуре форуме «Шангри-Ла диалог».
Боррель отметил, что важно, чем именно в таком случае завершится конфликт на Украине. По его словам, Запад не может прекратить военную поддержку Киева, потому что не хочет мира «капитуляции», который сделает Украину второй Белоруссией, передает РИА «Новости».
Ранее обозреватель издания The Atlantic Кори Шейк заявил, что жители Украины осознают, что страна давно проиграла бы в конфликте с Россией, если бы не оказываемая США военная помощь.
До этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны Европейского союза отправили на Украину в 2023 году 220 тыс. артиллерийских снарядов и 1300 ракет на общую сумму 800 млн евро за время СВО.
Также Боррель заявил, что Россия не будет вести переговоры, пока не победит в конфликте.
Доцент Института истории СПбГУ уволен после открытой поддержки ВСУ
СПбГУ уволил доцента Белоусова после поддержки ВСУ на фоне траура по погибшему в ходе спецоперации на Украине студенту
Уволен доцент Института истории СПбГУ Михаил Белоусов, который выразил поддержку украинской армии на фоне траура по погибшему в ходе спецоперации на Украине студенту Федору Соломонову, сообщил университет.
В сообщении говорится, что ректор Николай Кропачев уволил Белоусова «за совершение аморального поступка», который несовместим с деятельностью «работника, выполняющего воспитательные функции», передает РИА «Новости».
Напомним, Белоусов высказался против специальной военной операции России на Украине и заявил о поддержке украинской армии. При этом заявления историка прозвучали на фоне траура по погибшему в ходе СВО студенту СПбГУ Федору Соломонову, который ушел на фронт добровольно, взяв академический отпуск.
Третьим мужем Булановой стал предприниматель на 19 лет младше певицы
Российская певица Татьяна Буланова вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева, церемония прошла в Петербурге.
Мужем Булановой стал экс-теннисист и предприниматель в сфере ресторанного бизнеса, который младше супруги на 19 лет. Пара состоит в отношениях уже более трех лет, передает РБК.
Первые слухи о свадьбе, появившиеся осенью 2022 года, сама певица тогда опровергла. Тогда же она рассказала, что готова выйти замуж за возлюбленного, но без пышной свадьбы.
Видеоролики со свадебной церемонии разместила телеведущая Светлана Бондарчук в своем Telegram-канале. Она напомнила подписчикам, что именно на ее интервью Буланова впервые рассказала о своих отношениях.
Ранее певица была замужем за музыкантом Николаем Тагриным, потом за футболистом Владиславом Радимовым. Имеет сыновей Александра и Никиту.
Глава Белгородской области назвал опасной ситуацию в Шебекино
Гладков: Обстрелы ВСУ Шебекино сократилось, но ситуация беспокойная
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Количество обстрелов Шебекино значительно сократилось, но все равно ситуация остается опасной, ночь прошла беспокойно, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Глава региона написал в своем Telegram-канале, что ситуация в Шебекино по-прежнему опасная, несмотря на сократившиеся обстрелы. Также, по его словам, всю ночь работала ПВО над Белгородом, пострадали автомобили в Разумном, а самые тяжелые последствия – в Соболевке Валуйского округа, там погибли люди, есть раненые.
Гладков добавил, что в течение дня продолжит работать с отселенными жителями Шебекинского округа. Он отметил, что вопросов очень много, подчеркнув, что информационные центры создали в каждом пункте временного размещения.
Ранее Гладков сообщил, что в результате устроенного украинскими войсками обстрела Шебекино пострадали два человека, которые ехали по городу на автомобиле, когда перед ними разорвался снаряд.
Напомним, две женщины погибли при украинском обстреле поселка Маслова Пристань Шебекинского округа, еще два человека стали жертвами обстрела села Соболевка Валуйского городского округа. В поселке Новая Таволжанка в Шебекинском округе при обстреле также пострадали два мирных жителя.
Житель Севастополя подручными средствами сбил квадрокоптер
Губернатор Развожаев рассказал о сбившем подручными средствами квадрокоптер жителе Севастополя
Севастополец подручными средствами сам сбил квадрокоптер, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, напомнив, что полеты коптеров в городе запрещены.
Развожаев рассказал в Telegram, что инцидент произошел на улице Шевкопляса в Инкермане. Губернатор подчеркнул, что речь идет не о «дроне со взрывчаткой», а о «коптере с камерой». «Кто и зачем его запустил – выясняют оперативные службы, которые сейчас работают на месте», – сообщил Развожаев, поблагодарив жителей за бдительность.
Напомним, многие регионы в России ввели запрет на использование беспилотников. Севастополь уже не раз подвергался атакам украинских БПЛА.
Вучич рассказал о разговоре с Зеленским
Вучич сообщил, что Зеленский в разговоре с ним не призывал к санкциям против России
Украинский президент Владимир Зеленский во время краткого разговора на полях саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе не поднимал тему санкций против России, сообщил президент Сербии Александр Вучич.
«Почему я должен вводить санкции, потому, что стоял четыре минуты с Зеленским?» – заявил Вучич. Он указал, что Зеленский санкции «даже не упомянул, был корректным». По его словам, речь шла «о других вещах, о целостности, об ООН, обо всем остальном».
Вучич также заявил, что участники саммита «говорили только о Сербии, Путине, санкциях против России». «Это у них единственный разговор», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на TV Prva.
Напомним, Вучич заявил, что встреча с президентом Украины не отразилась на позиции Сербии по санкциям против России.
Министр обороны Британии оценил качество российского оружия на Украине
Министр обороны Британии Уоллес: Бои на Украине показали, что российское оружие «не соответствует стандартам качества»
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Министр обороны Британии Бен Уоллес выступил с утверждением, что российское оружие «не соответствует стандартам качества», что якобы показали бои на Украине.
В своем выступлении на форуме «Диалог Шангри-Ла» по безопасности министр обороны Британии призвал страны, которые закупали оружие и вооружение у России, вернуть его обратно, так как большинство экземпляров якобы «не соответствует стандартам качества». Он выступил с утверждением, что на поле боя российское оружие якобы демонстрирует себя не с лучшей стороны и может «не очень хорошо работать», передает РИА «ФАН».
Напомним, в четверг зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал фантастическим достигнутый уровень производства вооружений в России. Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия уверенно сохраняет за собой статус одного из лидеров мирового рынка вооружений и военной техники, несмотря на санкции и недобросовестную конкуренцию США.
Генерал Милли: ВСУ пойдут в контрнаступление без истребителей F-16 и танков Abrams
Американские F-16 и американские же Abrams не планируется использовать в контрнаступлении ВСУ, заявил глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.
Подготовка к работе бойцов ВСУ на танках Abrams проводится, но их не успеют подготовить к контрнаступлению, сказал Милли, передает RT со ссылкой на Daily Mail.
Поставка истребителей F-16 займет еще больше времени, указал он.
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал Милли о планах киевского режима по наступлению и просил поставить Украине вооружения. В Белом доме сообщали, что Украина намерена начать контрнаступление летом и может рассчитывать на американское вооружение.
США объявили о готовности к переговорам с Россией и Китаем по контролю над вооружениями
Салливан заявил о готовности США к переговорам по контролю над вооружениями в формате «пятерки» СБ ООН
США готовы к переговорам без предварительных условий по вопросу контроля над вооружениями, в том числе в рабочем формате «пятерки» постоянных членов Совбеза ООН, заявил помощник американского лидера по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.
Салливан уточнил, что речь идет о переговорах России, США, Китая, Британии и Франции, передает ТАСС.
Кроме того, Салливан заявил о готовности американской стороны, несмотря на разногласия с Москвой, к разработке договоренностей с Россией на смену ДСНВ на период после 2026 года.
Между тем с 1 июня США прекратили передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под ДСНВ.
Посольство России заявило, что «объявленные США контрмеры» будут учтены, но действия Вашингтона не изменят позицию Москвы.
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