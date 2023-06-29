Путин рассказал о продвижении российских компаний на рынках ШОС, БРИКС и СНГ

Компании из России смогут выйти на мировые рынки, начиная со стран СНГ, ШОС и БРИКС, заявил президент Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени».

«Мы все здесь взрослые люди, а вы – предприниматели. Вы знаете, что все делается постепенно, step by step (англ. «шаг за шагом» – прим. ВЗГЛЯД). Начнем с ближайших соседей, со стран СНГ, потом страны ШОС, БРИКС. Рынок невероятно большой, колоссальный», – цитирует Путина ТАСС.

Он добавил, что за пять месяцев 2023 года российский бизнес подал более 43 тыс. заявок на регистрацию товарных знаков, это на 35% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Ранее Путин заявил, что любая монополия и доминирование не могут продолжаться вечно, российские компании уже готовы к конкуренции, необходимо помочь им раскрутиться.