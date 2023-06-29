Путин ознакомился с программой, способной «узнать человека» за долю секунды

Путину на полях форума АСИ продемонстрировали систему, способную «узнать человека» за 0,2 секунды

Российский лидер Владимир Путин осмотрел выставку перспективных отечественных компаний, организованную Агентством стратегических инициатив (АСИ) на площадке форума «Сильные идеи для нового времени», где ему была продемонстрирована способная «узнать человека» за 0,2 секунды программа.

Отмечается, что возможность продемонстрировать главе государства свои работы получили те, кто одержал победу и в конкурсе новых отечественных брендов – среди них есть ряд инновационных разработок, а именно: предназначенные для электротранспорта зарядные станции «Яблочков», промышленные 5D-принтеры Stereotech и интерактивное оборудование NexTouch, передает РИА «Новости».

Путин осмотрел новинки, созданные победителями в номинации «Информационные технологии». В частности, президент ознакомился с продуктом бренда Pix Robotics, который выпускает ПО для бизнес-аналитики и роботизации, а компания VR Concept создала многопользовательскую программную платформу для работы с любой 3D-моделью в виртуальной реальности, позволяющую ускорить анализ такой документации вдвое и выявить на 30% больше критичных ошибок.

Кроме того, главе государства показали работу системы распознавания лиц Ovision, которую применяют на входах в здания и помещения – программа способна «узнать человека» за 0,2 секунды, даже если он пришел в очках или в шапке.

Путин принимает участие в пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени». Нововведением этого года станет конкурс российских брендов, который проводится по поручению главы государства. Задача конкурса – показать разнообразие отечественных продуктов и услуг самого широкого спектра и настроить системный механизм их поддержки на уровне правительства, регионов и институтов развития.