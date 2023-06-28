Кремль анонсировал участие Путина в форуме «Сильные идеи для нового времени»

Кремль анонсировал участие Путина в заседании форума «Сильные идеи для нового времени»

Президент России Владимир Путин 29 июня примет участие в пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени», организованном АСИ, осмотрит выставку российских брендов, сообщает пресс-служба Кремля.

По сообщению пресс-службы, 29 июня Владимир Путин примет участие в пленарном заседании третьего ежегодного форума «Сильные идеи для нового времени», организатором которого выступает АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», в ходе заседания президенту будут презентованы идеи и проекты, получившие максимально высокую оценку экспертов, передает РИА «Новости».

Отмечается, что предложения авторов идей, разделенные на три блока – цифровое и технологическое развитие, социальная тематика, экономика и предпринимательство – представят генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, директор направления «Молодые профессионалы» АСИ, специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков и председатель госкорпорации «ВЭБ.РФ», председатель экспертного совета АСИ Игорь Шувалов.

Подчеркивается, что нововведением этого года станет конкурс российских брендов, который проводится по поручению главы государства. Задача конкурса – показать разнообразие отечественных продуктов и услуг самого широкого спектра и настроить системный механизм их поддержки на уровне правительства, регионов и институтов развития.

Перед началом пленарной сессии Путин осмотрит выставку брендов, занявших в конкурсе призовые места.