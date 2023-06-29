«Веб-сервер» представила российское решение для облачных сред Kubernetes

Компания «Веб-сервер» – российский разработчик веб-сервера с открытым исходным кодом Angie и его проприетарной версии Angie PRO – представила продукт Angie Ingress Controller (ANIC), позволяющий управлять трафиком в сети Kubernetes.

ANIC может разворачиваться в качестве ресурса Ingress на любой платформе Kubernetes, включая российские облачные платформы VK Cloud, Yandex Cloud, МТС (Containerum Kubernetes Service), Selectel и других, сообщили представители компании CNews.

Это программное обеспечение создается в рамках импортозамещения, есть два вида подобного ПО – системное и прикладное. Системное ПО нужно для работы компьютеров и включает в себя операционные системы, языки программирования, системы виртуализации и т. д. Прикладное ПО используется для управления бизнес-процессами, например, компания 1С выпускает подобные продукты, рассказал гендиректор «Веб-сервера» Заур Абасмирзоев.

«Системное ПО используется шире, потому что оно не зависит от того, как его используют пользователи. Например, все компьютеры нуждаются в операционной системе. Многие компании, такие как Ozon, «Яндекс», VK и другие, используют микросервисную архитектуру для своих продуктов. Для этого они используют систему кластеризации контейнеров – Kubernetes. В рамках нее используется программное обеспечение Ingress Controller, которое помогает маршрутизировать сетевой трафик на нужный микросервис. Наш продукт Angie Ingress Controller (ANIC) основан на этой технологии и интегрируется с Kubernetes», – добавил Абасмирзоев.

Основные функции ANIC – балансировка нагрузки. ANIC поддерживает распределение трафика по протоколам TCP, UDP, TLS, HTTP, gRPC, что обеспечивает гибкость и плавный перенос трафика при обновлениях приложений.

Терминирование TLS-сессий: ANIC подтверждает подлинность сервисов и обеспечивает защиту онлайн-транзакций через терминирование TLS-сессий; гибкое логирование: ANIC позволяет настраивать гибкое логирование для управления современными динамическими приложениями; модификация ответов на запросы: ANIC предоставляет возможность модифицировать ответы на запросы на уровне балансировщика HTTP; инструментарий для борьбы с DDoS-атаками: ANIC обеспечивает ограничение поступающего трафика по различным критериям для защиты приложений от DDoS-атак; расширенная статистика и real-time мониторинг: возможность полного мониторинга нагрузки Ingress Controller в режиме реального времени, что позволяет управлять конфигурациями по профилю нагрузки и соблюдать полную доступность сервисов.

ANIC поддерживает ресурсы Virtual Server и Virtual Server Route в качестве альтернативы Ingress Controller, позволяя использовать конфигурации разделения трафика и расширенной маршрутизации на основе содержимого. Дополнительные функции Ingress Controller доступны через Annotations и ресурс ConfigMap.