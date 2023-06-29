WSJ: На сбитом в феврале китайском аэростате обнаружено американское оборудование

На пролетевшем зимой над территорией США китайском аэростате обнаружено американское оборудование для сбора данных, сообщает представитель вашингтонской администрации.

По словам информатора, экспертиза показала, что аэростат был отчасти оснащен приборами США, причем некоторые можно приобрести в свободной продаже, передает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

По мнению экспертов, в аэростате было специализированное оборудование, вероятно предназначенное для разведцелей, а также рядовые приборы.

Кроме того, по мнению специалистов, во время пролета над американской территорией китайский аэростат не производил какой-либо передачи данных в Китай.

Напомним, в январе в США зафиксировали над территорией страны китайский аэростат. 4 февраля этот шар был сбит ракетой с истребителя в пределах воздушного пространства США над Атлантикой. В Вашингтоне утверждали, что Китай занимался сбором разведывательной информации. В Китае заявляли, что шар использовался для метеорологических исследований.

