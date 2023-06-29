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WSJ: На сбитом в феврале китайском аэростате обнаружено американское оборудование
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На пролетевшем зимой над территорией США китайском аэростате обнаружено американское оборудование для сбора данных, сообщает представитель вашингтонской администрации.
По словам информатора, экспертиза показала, что аэростат был отчасти оснащен приборами США, причем некоторые можно приобрести в свободной продаже, передает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.
По мнению экспертов, в аэростате было специализированное оборудование, вероятно предназначенное для разведцелей, а также рядовые приборы.
Кроме того, по мнению специалистов, во время пролета над американской территорией китайский аэростат не производил какой-либо передачи данных в Китай.
Напомним, в январе в США зафиксировали над территорией страны китайский аэростат. 4 февраля этот шар был сбит ракетой с истребителя в пределах воздушного пространства США над Атлантикой. В Вашингтоне утверждали, что Китай занимался сбором разведывательной информации. В Китае заявляли, что шар использовался для метеорологических исследований.
Блинкен рассказал, как завершится конфликт на Украине
Блинкен заявил, что конфликт на Украине завершится дипломатическим путем
Конфликт на Украине завершится дипломатическим путем, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала MSNBC.
При этом страны НАТО настроены на поддержку Киева и укрепление оборонных возможностей, чтобы конфликт не повторился позже, передает ТАСС. Блинкен заявил, что рассчитывает на достижение «справедливого и устойчивого мира». При этом сроки завершения конфликта он называть не стал.
Ранее СМИ сообщали, что официальные переговоры по ситуации на Украине могут состояться уже в июле. В Копенгагене 24 июня «в условиях строжайшей секретности» прошла встреча по Украине.
ВС России уничтожили в Краматорске американских военных советников
Экс-разведчик ВС США Риттер: ВС России уничтожили в Краматорске американских военных советников и боевиков-наемников
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Российские войска уничтожили в Краматорске огромное количество американского военного персонала, в том числе консультировавших ВСУ американских офицеров – военных советников, а также наемников, принимавших непосредственное участие в боевых действиях, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.
Риттер заявил в интервью журналисту Гарланду Никсону, что в Краматорске было огромное количество американского военного персонала, их там «была целая куча». По словам Риттера, именно по ним нанесли удар ВС России. Он уточнил, что среди ликвидированных американцев были военные советники и участники боевых действий, передает РИА «Новости».
По имеющимся у Риттера данным, американские военные прилетели в Краматорск из Румынии на двух вертолетах Black Hawk, пилоты которых выключили транспондеры, когда пересекли границу. Как считает Риттер, вертолеты Black Hawk были нужны американцам для эвакуации своих солдат в случае ранения.
Накануне Минобороны сообщало, что российские военные поразили в Краматорске пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ.
Кандидат в президенты США предложил ответ Вашингтона на ядерное оружие РФ в Белоруссии
Кандидат в президенты США Кеннеди предложил вывезти ядерное оружие из нескольких стран Европы
Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди – младший в ответ на заявление американских сенаторов, осуждающих размещение ядерного оружия в Белоруссии, призвал в качестве первого шага по деэскалации вывезти ядерное оружие США из Германии, Италии, Бельгии, Турции и Нидерландов.
Пост с предложением политик опубликовал в Twitter (заблокирован в России – прим. ВЗГЛЯД). Он предложил заменить порочный круг эскалации миростроительством.
В посте отмечается, что сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блументал приняли угрожающую России резолюцию из-за размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии. Кеннеди-младший согласился с тем, что Россия должна вывезти ядерное оружие из Белоруссии, но для начала Кеннеди предложил США сделать миролюбивый шаг и убрать американские ядерные заряды из Европы.
Ранее сообщалось, что Белоруссия получила значительную часть ядерного оружия из России.
Российский борт вылетел в США для вывоза дипломатов
Захарова: Российский борт летит в США для вывоза дипломатов
Спецборт направляется в США для того, чтобы забрать российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она пояснила, что борт будет вывозить российских дипломатов, которым власти США предписали покинуть страну в связи с завершением трехлетнего срока пребывания. Речь идет не о высылке, а об ограничениях в работе.
Ранее сообщалось, что группа российских дипломатов должна будет покинуть США в начале 2023 года.
США дали согласие на вывоз из страны российских дипломатов
США дали согласие на вывоз из страны российских дипломатов чартерным рейсом
Вашингтон разрешил вывезти из США чартерным рейсом российских дипломатических служащих, заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.
Он подчеркнул, что Вашингтон, в свою очередь, ожидает, что Россия также будет поддерживать открытыми транспортные каналы для американских дипломатов и грузов в отношении посольства в Москве, передает РИА «Новости».
Ранее в МИД России сообщили, что спецборт направляется в США для того, чтобы забрать российских дипломатов, которым Вашингтон предписал покинуть страну из-за завершения трехлетнего срока пребывания.
В Венгрии назвали самоубийственный для европейской экономики шаг
В Венгрии рассказали, чем обернется для ЕС отказ от связей с Китаем
Евросоюз столкнется с серьезными проблемами, если будет придерживаться стратегии сворачивания экономических связей с КНР, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Сворачивание экономических отношений с Китаем обернется для властей Европы «горьким самоубийством европейской экономики», сообщает South China Morning Post, передает «Интерфакс».
Отношения между Пекином и странами Европы будут зависеть от того, «готова ли Европа вновь обратиться к рациональности и здравому смыслу». Также глава МИД Венгрии высказался против восприятия Китая в качестве соперника Евросоюза.
Также Сийярто одобрил мирные инициативы Китая по Украине.
Россия заявила о попытках США вербовать ее дипломатов при ООН
Зампостпреда Заболоцкая сообщила о попытках спецслужб США вербовать российских дипломатов при ООН
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Спецслужбы США «подходят на улице и в аэропорту к сотрудникам» постпредства России при ООН и пытаются вербовать российских дипломатов, заявила зампостпреда России при организации Мария Заболоцкая.
Заболоцкая считает эти «вербовочные подходы» «психологическим давлением» и попыткой снизить эффективность российского взаимодействия с ООН. Также, по ее словам, используется контекстная реклама в интернете с призывами сотрудничать с ФБР, у постпредства и по маршрутам следования дипломатов расклеивают соответствующие листовки.
Как подчеркнула Заболоцкая, США нарушают Соглашение о Центральных учреждениях ООН и Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, чтобы создать «максимально неблагоприятные условия для постпредства», передает РИА «Новости».
Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что в Штатах неоднократно нарушали свои обязательства как страны, принимающей штаб-квартиру ООН. Однако, как подчеркивал Небензя, в самом Белом доме никогда не согласятся на перенос штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка, а в этом вопросе тяжело заручиться поддержкой двух третей стран – членов организации.
Москва обвинила Вашингтон в одержимости идеей поражения России
Посольство РФ в Вашингтоне: США одержимы идеей нанести России стратегическое поражение
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Новые поставки продукции военного назначения Украине лишь подтверждают одержимость Соединенных Штатов идеей нанести России стратегическое поражение, говорится в комментарии посольства РФ в Вашингтоне.
Как отметили российские дипломаты в Telegram-канале диппредставительства РФ в Вашингтоне, Соединенные Штаты предпринимают тщетные попытки победить Россию «на поле боя» руками киевских марионеток, объявляют о выделении режиму Зеленского все новых «пакетов» военной помощи.
В посольстве подчеркнули, что очередными поставками продукции военного назначения Вашингтон лишь подтверждает одержимость идеей нанести России стратегическое поражение, для этого толкает подопечных на все более отчаянные авантюры. При этом российские дипломаты выразили уверенность, что жизни украинцев для американских властей ничего не значат.
Накануне Пентагон объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи, в который вошли снаряды для комплексов противовоздушной обороны Patriot, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы Javelin, боевые машины пехоты Bradley и бронемашины Stryker.
Напомним, 22 июня российский президент Владимир Путин выразил уверенность, что западные союзники Украины решили воевать с Россией «до последнего украинца».
США заявили о желании увидеть роспуск ЧВК «Вагнер»
Глава пресс-службы Госдепа Миллер заявил, что США хотели бы роспуска ЧВК «Вагнер»
Вашингтон хотел бы увидеть, что ЧВК «Вагнер» перестала существовать, сообщил глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер.
Как заявил Миллер, США хотят, чтобы ЧВК «Вагнер» «распустилась», передает ТАСС.
Кроме того, Миллер заявил, что США намерены добиваться выдачи Евгения Пригожина, если тот будет находиться в стране, с которой есть соглашение об экстрадиции. Миллер отметил, что такого соглашения с Россией или Белоруссией у США нет, передает РИА «Новости».
Напомним, Пригожин объявлен в розыск в США по обвинению во вмешательстве в американские президентские выборы. События с участием его ЧВК «Вагнер», которые произошли в ночь с пятницы на субботу в России признаны попыткой вооруженного мятежа. При этом глава Российского государства Владимир Путин озвучил три возможных сценария для солдат и командиров группы «Вагнер».
NI: Украинские военные проходят через «сущий ад» в логистике при починке западных танков
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В ходе эксплуатации украинской армией военной техники США выявились ее неготовность к местным условиям и сложность, указал американский журналист Патрик Дреннан.
Американские боевые машины нередко испытывают проблемы в полевых условиях, танки Abrams непригодны к починке во время боя, указал Дреннан в статье для National Interest.
Для замены разбитой оптики этого танка нужно извлекать целые подсистемы машины, отправлять их на склад, расположенный потенциально за сотни миль, и заказывать подсистемы на замену, пояснил журналист, передает РИА «Новости».
Производство Abrams может обходиться в 10 млн долларов, а Leopard 2 стоит порядка 6 млн долларов, указал он.
Логистические проблемы в этих ситуациях делают перспективу починки «похожей на сущий ад», заключил Дреннан.
Ранее американский журнал Military Watch рассказывал, как российский противотанковый ракетный комплекс «Корнет» успешно уничтожает западные танки.
СМИ назвали число подбитых американских БМП Bradley
NYT: ВСУ потеряли минимум 17 машин Bradley
В ходе СВО украинские военные потеряли минимум 17 американских бронемашин Braldey, которые Вашингтон передал Киеву, сообщили источники New York Times.
США передали Украине 113 таких бронемашин, минимум 17 «или более 15%» из них получили повреждения или были уничтожены, передает собеседник New York Times, передает ТАСС.
Ранее российские военные инженеры ЦВО за уничтожение Bradley были представлены к наградам и поощрены премией.
В США признали поражение наемников ударом ВС России по Краматорску
CNN: В результате удара российской армии по Краматорску пострадали по меньшей двое иностранных наемников
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Американский телеканал CNN выступил с утверждением, что в результате удара российской армии по Краматорску пострадали по меньшей двое иностранных наемников.
Американский телеканал привел слова наемника из США Ника Дакворта, который заявил, что он и его «коллеги», в том числе наемник из Британии Мо Хорник, в результате удара российской армии по Краматорску получили легкие ранения, передает РИА «Новости».
В то же время американский наемник выступил с утверждением, что в месте, по которому был нанесен удар, якобы было «очень мало» военных. По его версии, в пункте временной дислокации якобы проходила «детская вечеринка», на которой также присутствовали гуманитарные работники и журналисты.
Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер сообщил, что российские войска уничтожили в Краматорске огромное количество американского военного персонала, в том числе консультировавших ВСУ американских офицеров – военных советников, а также наемников, принимавших непосредственное участие в боевых действиях.
Согласно сообщению Минобороны, российские военные поразили в Краматорске пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ.
Американист оценил желание США дистанцироваться от мятежа в России
Американист Дудаков: США дистанцируются от мятежа в России, потому что он провалился
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Белый дом во внешней политике преследует лишь собственную выгоду. Относительное затишье в Вашингтоне объясняется лишь тем, что России удалось полностью подавить вооруженный мятеж. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог-американист Малек Дудаков. Ранее в Госдепартаменте обратились к сотрудникам за рубежом с просьбой не комментировать события 24 июня в России.
«На мой взгляд, говорить о том, что мятеж показал сохранение определенного уровня взаимопонимания между США и РФ, нельзя. В день продвижения колонн военной техники к Москве многие американские издания писали о том, что текущий период – самое подходящее время для решительных действий ВСУ на фронте», – сказал американист-политолог Малек Дудаков.
«Тогда, 24 июня, многое было непонятно. Западные эксперты гадали, чем могут закончиться происходящие в России события. Штаты – государство прагматичное. Если бы мятеж в России пошел по другому сценарию, то в Вашингтоне непременно бы звучали совершенно иные призывы и заявления», – отмечает собеседник.
«Постепенно, когда руководству России удалось стабилизировать ситуацию, политики и журналисты США изменили риторику. Пришлось отстраниться от мятежа, чтобы потом в Москве никто ничего плохого не подумал. Любопытно, что Вашингтон даже вынудил Украину отказаться от использования этой темы в ее интересах», – подчеркивает эксперт.
«В связи с этим текущее желание Штатов отстраниться от темы мятежа продиктовано исключительно нуждами Белого дома. Ни о какой «благодарности» за то, что Россия не вмешивалась в события со штурмом Капитолия, не может быть и речи. Внешняя политика США не рассматривает необходимость возвращения морального долга. У нее одна цель – достижение преимущества на международной арене», – резюмирует Дудаков.
Ранее стало известно, что глава Госдепартамента США Энтони Блинкен направил сотрудникам ведомства по всему миру телеграмму с просьбой воздерживаться от комментариев о попытке мятежа в России. Об этом сообщает издание Axios.
Согласно данным информационного портала, в случае если дипломатам поступали вопросы по ситуации в РФ, им предлагалось отвечать, что в Вашингтоне пристально следят за развитием событий. По словам одного из источников, телеграмма была отправлена в том числе для того, чтобы ни у кого не сложилось впечатления о причастности США к военному мятежу в РФ.
При этом западные партнеры также предостерегли офис Зеленского от использования действий ЧВК «Вагнер» для нанесения удара по России. Об этом сообщает издание CNN. «Это внутреннее дело РФ... Союзники предупреждали украинцев, чтобы они не провоцировали ситуацию», – сообщил источник.
По словам анонимного американского чиновника, ВСУ разрешалось использовать возможности на собственной территории, но запрещалось наносить удары по объектам в России. Интересно, что координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби оценил контакты с Кремлем в течение выходных как «хорошие и прямые». Об этом сообщают РИА «Новости».
Представитель США отметил, что он оказался доволен диалогом, сложившимся с Москвой в рамках произошедших событий. Кроме того, он выразил надежду, что в дальнейшем оба государства смогут продолжить общение в том же духе.
Накануне глава МИД Сергей Лавров рассказал о работе посла США в России Линн Трейси в период попытки военного мятежа. Он отметил, что дипломат пыталась передавать сигналы, что Вашингтон «тут ни при чем». Подчеркивалось, что Белый дом очень надеялся на сохранность ядерного оружия и выражал надежды на безопасность американских представителей.
Кроме того, добавил министр, Трейси в беседе заявила, что это внутреннее дело России. Он отметил, что многие его коллеги высказали солидарность с РФ, но некоторые просили не говорить о звонках публично.
Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.
В Кремле сообщили, что уголовное дело в отношении Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.
Тайвань заявил о проходе кораблей ВМФ России через акваторию острова
Оборонное ведомство Тайваня: Два российских фрегата прошли через восточную акваторию Китайской Республики
Оборонное ведомство Тайваня выступило с утверждением, что зафиксировало проход двух кораблей ВМФ России через восточную акваторию Китайской Республики.
По версии оборонного ведомства Тайваня, 27 июня в 23.00 (18.00 мск) были замечены два российских фрегата, которые прошли через восточную акваторию острова с юга на север и ушли в открытый океан к юго-востоку от порта Суао, передает ТАСС.
В заявлении ведомства отмечается, что ВС Тайваня наблюдали за перемещениями российских фрегатов, для чего были задействованы самолеты, корабли и береговые ракетные комплексы.
Накануне на Тайвань прибыла представительная делегация Конгресса США, которую возглавил председатель комитета Палаты представителей по вооруженным силам.
Лавров рассказал об официальной позиции США в связи с попыткой военного мятежа в России
Посол США в РФ Линн Трейси передавала сигналы представителям России о том, что Вашингтон не имеет отношения к мятежу и надеется на безопасность ядерного оружия, сообщил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.
Также она заявила российским представителям, что Вашингтон «тут ни при чем», это является внутренним делом России, передает РИА «Новости».
«Кстати, когда вчера посол Соединенных Штатов Трейси общалась с российскими представителями, [она] передавала сигналы. Сигнала эти, наверное, не секретные, они заключались прежде всего в том, что США тут ни при чем, что Соединенные Штаты очень надеются, что ядерное оружие будет в порядке, что американские дипломаты не пострадают», – сказал Лавров.
Кроме того, добавил министр, Трейси в беседе заявила, что это внутреннее дело России. Он отметил, что многие его коллеги высказали солидарность с Россией, но некоторые просили не говорить о звонках публично.
Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.
В Кремле сообщили, что уголовное дело в отношении Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.