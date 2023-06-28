Банки с иностранным участием включили в список плательщиков налога на сверхдоходы

Российские банки с иностранным участием будут платить налог на сверхдоходы, заявил замглавы Минфина Алексей Сазанов.

Из нового налога на сверхприбыль 20% придется на добычу твердых полезных ископаемых, 19% – на производство удобрений, 13% – на металлургов, 12% – на торговлю и 9% – на банки.

Остальные отрасли составят 5%, а на оставшихся плательщиков придется не менее 1%, передает ТАСС.

«Касательно количества плательщиков – всего плательщиков будет порядка 2,5 тыс., и это менее 3% от общего количества организаций», – добавил замглавы Минфина.

Ранее правительство России внесло в Госдуму законопроект, устанавливающий налог на сверхприбыль для крупных компаний, если их прибыль за 2021 год и 2022 год превысила 1 млрд рублей. В случае принятия документ вступит в силу в 2024 году.