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Блинкен заявил, что конфликт на Украине завершится дипломатическим путем
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Конфликт на Украине завершится дипломатическим путем, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала MSNBC.
При этом страны НАТО настроены на поддержку Киева и укрепление оборонных возможностей, чтобы конфликт не повторился позже, передает ТАСС.
Блинкен заявил, что рассчитывает на достижение «справедливого и устойчивого мира». При этом сроки завершения конфликта он называть не стал.
Ранее СМИ сообщали, что официальные переговоры по ситуации на Украине могут состояться уже в июле. В Копенгагене 24 июня «в условиях строжайшей секретности» прошла встреча по Украине.
На Украине предложили переименовать город Запорожье
На Украине город Запорожье предложили переименовать из-за несоответствия нормам украинского языка, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на Нацкомиссию по стандартам государственного языка на Украине.
До 1921 года город носил название Александровск, Запорожьем его назвали так как город находится «за порогами», препятствовавшими судоходству до сооружения в 1932 году плотины Днепровской ГЭС, передает «Российская газета».
Нынешнее название города, по мнению украинских чиновников, может «не соответствовать лексическим нормам украинского языка, в частности, касаться российской имперской политики».
Для того, чтобы придумать новое название местным украинским властям отвели полгода.
Ранее в Днепре (Днепропетровске) переименовали 36 улиц, названия которых связаны с Россией.
Кандидат в президенты США предложил ответ Вашингтона на ядерное оружие РФ в Белоруссии
Кандидат в президенты США Кеннеди предложил вывезти ядерное оружие из нескольких стран Европы
Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди – младший в ответ на заявление американских сенаторов, осуждающих размещение ядерного оружия в Белоруссии, призвал в качестве первого шага по деэскалации вывезти ядерное оружие США из Германии, Италии, Бельгии, Турции и Нидерландов.
Пост с предложением политик опубликовал в Twitter (заблокирован в России – прим. ВЗГЛЯД). Он предложил заменить порочный круг эскалации миростроительством.
В посте отмечается, что сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блументал приняли угрожающую России резолюцию из-за размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии. Кеннеди-младший согласился с тем, что Россия должна вывезти ядерное оружие из Белоруссии, но для начала Кеннеди предложил США сделать миролюбивый шаг и убрать американские ядерные заряды из Европы.
Ранее сообщалось, что Белоруссия получила значительную часть ядерного оружия из России.
США дали согласие на вывоз из страны российских дипломатов
США дали согласие на вывоз из страны российских дипломатов чартерным рейсом
Вашингтон разрешил вывезти из США чартерным рейсом российских дипломатических служащих, заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.
Он подчеркнул, что Вашингтон, в свою очередь, ожидает, что Россия также будет поддерживать открытыми транспортные каналы для американских дипломатов и грузов в отношении посольства в Москве, передает РИА «Новости».
Ранее в МИД России сообщили, что спецборт направляется в США для того, чтобы забрать российских дипломатов, которым Вашингтон предписал покинуть страну из-за завершения трехлетнего срока пребывания.
Минобороны Украины пообещало более масштабное наступление ВСУ
Глава Минобороны Украины Резников: Главные события контрнаступления ВСУ еще впереди
Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что «главные события» так называемого украинского контрнаступления еще впереди, но при этом никак не объяснил, что конкретно имел в виду.
Как заявил Резников газете Financial Times, когда это произойдет, это увидят все.
По словам Резникова, появление украинских военных в некоторых населенных пунктах на линии боевого соприкосновения не являются «главным событием» контрнаступления, а текущие результаты были лишь «предварительным просмотром» предстоящего гораздо более масштабного наступления, передает РИА «Новости».
Как отмечает издание, Резников подтвердил, что основные воинские резервы Киева еще предстоит задействовать в контрнаступлении.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью телекомпании CNN заявил, что украинским силам требуется время, чтобы показать результат в наступлении, но поколение Netflix хочет блокбастер.
В НАТО собрались помочь войскам Украины занять как можно больше земли
Генсек НАТО Столтенберг: Североатлантический альянс должен помочь войскам Украины занять как можно больше земли
Североатлантический альянс должен оказывать максимальную помощь Киеву, НАТО следует обеспечить войскам Украины возможность занять как можно больше земли, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи с лидерами стран альянса в Гааге.
Столтенберг призвал не недооценивать Россию после событий минувших выходных дней. В то же время он подчеркнул, что Североатлантический альянс должен оказывать максимальную помощь Украине, войска которой «продвигаются вперед, и чем больше земли они займут, тем сильнее будет позиция Киева на грядущих переговорах», передает ТАСС.
Генсек НАТО также заявил, что на саммите в Вильнюсе лидеры входящих в альянс стран примут военные планы развертывания новых сил на восточном фланге, утвердят создание системы противовоздушной обороны в Прибалтике. Он объяснил эти военные приготовления необходимостью всесторонне усилить оборону и сдерживание.
Столтенберг указал, что для финансирования всех этих усилий лидеры стран НАТО должны определить отметку в 2% ВВП в качестве минимального уровня военных расходов, а не целевого показателя.
Ранее в Киеве призвали НАТО принять в Вильнюсе решение о вступлении Украины.
Российская авиация разбомбила места скопления ВСУ на Ореховском направлении
Рогов: Российская авиация сбросила авиабомбы по местам скопления войск и техники ВСУ на ореховском направлении
Российская тактическая авиация сбросила авиационные бомбы по местам скопления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил РИА «Новости», что российская тактическая авиация сбросила авиационные бомбы по местам скопления украинских войск и сосредоточения их тяжелой техники на ореховском направлении. По имеющимся у него данным, удар был нанесен с целью срыва переброски подкреплений и резервов бронетехники наступающим группам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Работино, которое остается под контролем российской армии.
Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что ВСУ только на Ореховском направлении, которое Киев считает главным направлением удара, и только за последние семь дней потеряли 280 единиц техники, в том числе 41 танк.
Москва обвинила Вашингтон в одержимости идеей поражения России
Посольство РФ в Вашингтоне: США одержимы идеей нанести России стратегическое поражение
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Новые поставки продукции военного назначения Украине лишь подтверждают одержимость Соединенных Штатов идеей нанести России стратегическое поражение, говорится в комментарии посольства РФ в Вашингтоне.
Как отметили российские дипломаты в Telegram-канале диппредставительства РФ в Вашингтоне, Соединенные Штаты предпринимают тщетные попытки победить Россию «на поле боя» руками киевских марионеток, объявляют о выделении режиму Зеленского все новых «пакетов» военной помощи.
В посольстве подчеркнули, что очередными поставками продукции военного назначения Вашингтон лишь подтверждает одержимость идеей нанести России стратегическое поражение, для этого толкает подопечных на все более отчаянные авантюры. При этом российские дипломаты выразили уверенность, что жизни украинцев для американских властей ничего не значат.
Накануне Пентагон объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи, в который вошли снаряды для комплексов противовоздушной обороны Patriot, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы Javelin, боевые машины пехоты Bradley и бронемашины Stryker.
Напомним, 22 июня российский президент Владимир Путин выразил уверенность, что западные союзники Украины решили воевать с Россией «до последнего украинца».
NI: Украинские военные проходят через «сущий ад» в логистике при починке западных танков
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В ходе эксплуатации украинской армией военной техники США выявились ее неготовность к местным условиям и сложность, указал американский журналист Патрик Дреннан.
Американские боевые машины нередко испытывают проблемы в полевых условиях, танки Abrams непригодны к починке во время боя, указал Дреннан в статье для National Interest.
Для замены разбитой оптики этого танка нужно извлекать целые подсистемы машины, отправлять их на склад, расположенный потенциально за сотни миль, и заказывать подсистемы на замену, пояснил журналист, передает РИА «Новости».
Производство Abrams может обходиться в 10 млн долларов, а Leopard 2 стоит порядка 6 млн долларов, указал он.
Логистические проблемы в этих ситуациях делают перспективу починки «похожей на сущий ад», заключил Дреннан.
Ранее американский журнал Military Watch рассказывал, как российский противотанковый ракетный комплекс «Корнет» успешно уничтожает западные танки.
Рогов: Запорожцы не потерпят вольного отношения к названию города и региона
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Власти Украины предприняли очередную попытку наказать запорожцев за непокорность. При этом основные события на этом участке фронта ждут нас впереди – ситуация постепенно накаляется. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя ситуацию на Запорожском направлении.
«Желание Нацкомиссии Украины по стандартам государственного языка сменить название города Запорожье буквально втаптывает в грязь мнения и чаяния местных жителей. Вероятно, это еще одна попытка наказать население непокорного региона за то, что жители города не хотят разделять западенские нарративы», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Кроме того, сама попытка выставить действующее название как пережиток имперского прошлого абсурдна. В 1921 году большевики в рамках процесса украинизации переименовали Александровск в Запорожье. Разумеется, в детали местная комиссия по государственному языку вдаваться не собирается. Их задача – примитивная и оголтелая борьба со всем, что хоть немного напоминает русское», – отмечает эксперт.
«Конечно, подобная тенденция пугает местных жителей. Многие и борются против самовольства офиса Зеленского, а также всяких госкомиссий. Здесь, на Запорожском направлении, мы понимаем, что главные битвы ждут нас впереди. И здесь, как ни странно, можно согласиться с министром обороны Украины Алексеем Резниковым», – подчеркивает собеседник.
«ВСУ до сих пор используют подразделения, которые пострадали в предыдущие месяцы конфликта. Формирования, готовившиеся исключительно под нужды контрнаступления, все еще находятся в тылу. В этом плане главным событием текущего этапа СВО станет введение в бой непосредственно новых бригад, прошедших подготовку в странах НАТО», – считает Рогов.
«Тем не менее накал боевых действий на Запорожском участке фронта продолжает усиливаться. Боевые действия здесь проводятся по трем направлениям. В районе Времевского выступа противнику удалось взять под оперативный контроль несколько населенных пунктов. Ситуация непростая, но наши бойцы продолжают сдерживать натиск ВСУ», – отмечает эксперт.
«На Ореховском направлении дела обстоят более успешно: нашим бойцам удалось «обнулить» продвижение украинских войск. На васильевском участке главным достижением ВСУ можно назвать лишь переход населенного пункта Пятихатки в серую зону боевых действий», – резюмирует Рогов.
Ранее на Украине предложили переименовать город Запорожье. С инициативой выступила Нацкомиссия по стандартам государственного языка. Как отмечают чиновники, нынешнее название может не соответствовать лексическим нормам украинского языка и «касаться российской имперской политики».
Между тем глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что «главные события» контрнаступления на Запорожском и других направлениях еще впереди. Об этом сообщает издание Financial Times. По его словам, появление военных ВСУ в некоторых населенных пунктах на линии боевого соприкосновения не являются кульминацией происходящего, но представляют собой лишь «предварительный просмотр» более масштабных действий.
При этом Резников подтвердил, что основные воинские резервы Украине еще предстоит задействовать в контрнаступлении. Между тем бои на Запорожском направлении продолжаются. Так, российским военным удалось отбить атаку ВСУ, пытавшихся продвигаться в сторону Жеребянки.
Как отмечает глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, в результате многочасовых боевых действий высокой интенсивности, противник понес существенные потери. Были подбиты танки и БМП ВСУ.
Напомним, президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими Минобороны сообщил, что украинские солдаты потеряли с начала контрнаступления 259 танков и 780 бронемашин.
Зеленский: Россия сама должна просить, чтобы Украину взяли в НАТО
Вступление Украины в НАТО представляет интерес даже для России, заявил украинский лидер Владимир Зеленский на заседании Верховной рады, посвященном Дню конституции Украины.
Он заявил, что для России было бы правильно просить, чтобы Украину взяли в НАТО. Зеленский считает, что Россия как никакая другая страна якобы заинтересована в безопасности на своих международно признанных границах. НАТО же, по его мнению, защищает союзников, а не «кидается на соседей», передает «Газета.Ru».
Политолог Станислав Ткаченко оценил жалобы Украины на свой статус в отношениях с НАТО, заметив, что нежелание руководства Североатлантического альянса торопиться с принятием Украины свидетельствует о реальном отношении альянса к стране.
Минобороны рассказало об отражении украинских атак на шести направлениях
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Украинские военные в последние сутки попытались провести атаки на шести различных направлениях, включая Донецкое, Южно-Донецкое и Запорожское, сообщили в Минобороны России.
Южная группировка войск на Донецком направлении отразила пять атак ВСУ у города Артемовска, поселков Первомайское, Петровское и Веселое (ДНР), сообщило ведомство в своем Telegram-канале. Украинская сторона потеряла более 240 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и польскую САУ Krab.
Группировка «Восток» на Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа отразила две атаки украинской армии. ВСУ направляли до мотопехотной роты в направлении поселка Старомайорское в ДНР.
На Запорожском направлении российские авиация, ракетные войска и артиллерия продолжили бить по сосредоточениям резервов у города Орехов, поселков Малая Токмачка, Новоданиловка и Яблоневое (Запорожская область). У Марфополя пресечена деятельность украинской ДРГ. На этих направлениях ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицы Д-20 и «Мста-Б».
Западная группировка войск на Купянском направлении поразила живую силу и технику ВСУ у поселков Синьковка, Кисловка, Тимковка (Харьковская область) и Новоселовское (ЛНР). У Тимковки уничтожена украинская ДРГ. Потери украинской стороны составили более 30 человек и три машины.
Группировка «Центр» на Краснолиманском направлении отразила две атаки у поселков Кузьмино (ЛНР) и Григоровка (ДНР). Авиация и артиллерия поразили подразделения 21-й, 42-й, 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 15-й полк нацгвардии Украины возле поселков Червоная Диброва, Невское (ЛНР), Ямполовка, Терны и Григоровка (ДНР). Там за сутки уничтожено до 115 бойцов ВСУ, две боевые бронированные машины, три пикапа, машина РСЗО «Град», САУ «Акация» и гаубица Д-30.
На Херсонском направлении уничтожена ДРГ, пытавшаяся высадиться и закрепиться на северной части острова Антоновский. На этом направлении за сутки уничтожено до 50 украинских бойцов, три автомобиля, гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30.
В США призвали СМИ не прикрывать взяточничество Байдена новостями про Россию
Законодатель в США Боберт призвала американские СМИ не прикрывать в взяточничество Байдена новостями про Россию
Американские СМИ отдают предпочтение связанным с Россией новостям вместо того, чтобы сообщать о причастности президента США Джо Байдена к коррупции, выразила мнение член Палаты представителей Конгресса США от республиканской партии Лорен Боберт (штат Колорадо).
В своем Twitter (запрещен в России), она указала, что «средства массовой информации хотят, как обычно, говорить о России», однако найдется «кто-нибудь, кто выйдет вперед и сообщит американскому народу о 5 млн долларов, которые Байден получил в качестве взяток», передает ТАСС.
«Кто выйдет вперед и обсудит сообщения с угрозами, которые по WhatsApp отправлял (сын президента США) Хантер китайскому бизнесмену на случай, если он не получит деньги? Где тот смелый журналист, который расскажет это народу?» – подчеркнула Боберт.
Отмечается, что сообщение американского законодателя было опубликовано в 23.03 по местному времени 27 июня (05.03 мск 28 июня), однако затем удалено.
Ранее в морской разведке США заявили, что Байден с 18 июня скрывал правду о состоянии батискафа «Титан» в Атлантическом океане – ВМС США зарегистрировали взрыв батискафа еще в воскресенье, однако Байден придерживал эту новость до показаний информатора о Хантере, чтобы отвлечь внимание общественности.
ВСУ нанесли удар по Горловке и Лисичанску из РСЗО
Военные наблюдатели зафиксировали удар ВСУ по Горловке и Лисичанску из РСЗО
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по городу Горловка в Донецкой народной республике и жилому сектору Лисичанска в Луганской народной республике, сообщили военные наблюдатели.
В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что вооруженные формирования Украины в 20.45 нанесли удар по Калининскому району Горловки из РСЗО из района населенного пункта Нетайлово, передает ТАСС.
Кроме того, в силовых структурах ЛНР сообщили, что украинские военные нанесли ракетный удар по жилому сектору Лисичанска, предположительно, из РСЗО HIMARS. В городе есть разрушения.
ВС России сорвали три попытки ротации ВСУ на купянском направлении
Минобороны: Российские артиллеристы за сутки сорвали три попытки ротации ВСУ в районе Кисловки, Новоселовского и Ольшан
Российские артиллеристы в течение суток сорвали три попытки ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Кисловка, Новоселовское и Ольшаны, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.
Российский офицер сообщил, что артиллерией группировки «Запад» сорваны три попытки Вооруженных сил Украины провести ротацию подразделений на передовых позициях в районе населенных пунктов Кисловка, Ольшаны и Новоселовское. По имеющихся у него данным, потери противника составили более взвода живой силы и один пикап, передает ТАСС.
Кроме того, как сообщил начальник пресс-центра, экипажи вертолетов и самолетов нанесли 11 авиационных ударов по скоплению живой силы, вооружению, военной и специальной технике противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ, а также по подразделениям территориальной обороны Украины.
Зыбинский также информировал, что в ходе боевых действий на купянском направлении экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес ракетно-бомбовый удар по пункту временной дислокации подразделений 103-й отдельной бригады территориальной обороны Украины в районе населенного пункта Ковшаровка.
В свою очередь артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы в районе Песчаного уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) иностранного производства, а расчет САУ «Акация» уничтожил минометный расчет противника в районе населенного пункта Берестовое.
Накануне российские военные сорвали попытку ротации личного состава ВСУ под Кременной.
Зеленский внес в Раду законопроект о праздновании Рождества на Украине 25 декабря
Зеленский подал в парламент законопроект, предлагающий изменить дату празднования Рождества на 25 декабря
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде Украины перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря, также внесен законопроект об изменении дат еще двух праздников.
Зеленский подал в парламент законопроект, предлагающий изменить даты трех праздничных дней: 25 декабря – Рождество Христово (сейчас 7 января), 15 июля – День украинской государственности (сейчас 28 июля), 1 октября – День защитников и защитниц Украины (сейчас 14 октября), передает РИА «Новости».
Отмечается, что целью законопроекта является «отказ от российского наследия навязывания празднования Рождества Христова 7 января»
Напомним, Архиерейский собор раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) принял решение о переходе на новый церковный календарь, теперь Украина будет праздновать Рождество 25 декабря.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал перенос Рождества на Украине безумием и вакханалией.