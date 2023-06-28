В Кремле оценили усилия Ватикана по поиску мирного разрешения кризиса на Украине

В НАТО собрались помочь войскам Украины занять как можно больше земли

Генсек НАТО Столтенберг: Североатлантический альянс должен помочь войскам Украины занять как можно больше земли

Североатлантический альянс должен оказывать максимальную помощь Киеву, НАТО следует обеспечить войскам Украины возможность занять как можно больше земли, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи с лидерами стран альянса в Гааге.

Столтенберг призвал не недооценивать Россию после событий минувших выходных дней. В то же время он подчеркнул, что Североатлантический альянс должен оказывать максимальную помощь Украине, войска которой «продвигаются вперед, и чем больше земли они займут, тем сильнее будет позиция Киева на грядущих переговорах», передает ТАСС.

Генсек НАТО также заявил, что на саммите в Вильнюсе лидеры входящих в альянс стран примут военные планы развертывания новых сил на восточном фланге, утвердят создание системы противовоздушной обороны в Прибалтике. Он объяснил эти военные приготовления необходимостью всесторонне усилить оборону и сдерживание.

Столтенберг указал, что для финансирования всех этих усилий лидеры стран НАТО должны определить отметку в 2% ВВП в качестве минимального уровня военных расходов, а не целевого показателя.

Ранее в Киеве призвали НАТО принять в Вильнюсе решение о вступлении Украины.