Финляндия решила ужесточить ограничения на въезд россиян

Путин поблагодарил россиян за сплоченность и патриотизм во время мятежа

Путин в своем обращении поблагодарил россиян за сплоченность и патриотизм

Патриотический настрой граждан, консолидация всего российского общества сыграли решающую роль и помогли нейтрализовать угрозу во время попытки вооруженного мятежа, заявил президент России Владимир Путин в ходе своего обращения в понедельник. Он поблагодарил всех граждан России за поддержку, которая позволила вместе преодолеть сложнейшие испытания для Родины.

«Сегодня еще раз обращаюсь ко всем гражданам России. Благодарю вас за выдержку, сплоченность и патриотизм. Эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал», – заявил глава государства, передает официальный сайт Кремля.

По словам Путина, общество, исполнительная и законодательная власти на всех уровнях проявили высочайшую консолидацию. «Твердую, однозначную позицию поддержки конституционного порядка заняли общественные организации, религиозные конфессии, ведущие политические партии, фактически все российское общество. Всех объединило и сплотило главное – ответственность за судьбу Отечества», – отметил президент.

Он подчеркнул, что с самого начала событий незамедлительно были приняты все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы, по защите конституционного строя, жизни и безопасности наших граждан.

«Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен, – сказал Путин в своем обращении. – Организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать. Все они понимали, в том числе то, что пошли на преступные действия, на раскол и ослабление страны, которая сейчас противостоит колоссальной внешней угрозе, беспрецедентному давлению извне. Когда на фронте со словами «ни шагу назад!» гибнут наши товарищи».

Президент подчеркнул, что организаторы мятежа, предав свою страну, свой народ, предали и тех, кого втянули в преступление: «Лгали им, толкали их на смерть, под огонь, на то, чтобы стрелять в своих».

По словам главы государства, именно такого исхода – братоубийства – хотели враги России: и неонацисты в Киеве, и их западные покровители, и разного рода национал-предатели. «Хотели, чтобы солдаты России убивали друг друга, чтобы погибли военнослужащие и мирные жители, чтобы в конечном счете проиграла Россия, а наше общество раскололось, захлебнулось в кровавой междоусобице, – сказал президент. – Они потирали руки, мечтая взять реванш за свои неудачи на фронте и в ходе так называемого контрнаступления, но просчитались».

В своем обращении Путин поблагодарил всех российских военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, специальных служб, которые встали на пути у мятежников, сохранили верность долгу, присяге и своему народу. «Мужество, самопожертвование павших героев-летчиков уберегли Россию от трагических разрушительных последствий», – отметил президент.

«Вместе с тем мы знали и знаем, что подавляющее большинство бойцов и командиров группы «Вагнер» – это тоже патриоты России, преданные своему народу и государству. Они доказали это своим мужеством на поле боя, освобождая Донбасс и Новороссию. Их попытались использовать втемную против своих братьев по оружию, с которыми они вместе сражались ради страны и ее будущего», – сказал глава государства.

Путин отметил, что с самого начала событий по его прямому поручению предпринимались шаги, чтобы избежать большой крови: «Для этого потребовалось и время, в том числе чтобы дать возможность одуматься тем, кто совершил ошибку, понять, что их действия решительно отвергаются обществом, и к каким трагическим, разрушительным последствиям для России, для нашего государства ведет авантюра, в которую их втравили».

Президент отдельно поблагодарил тех солдат и командиров группы «Вагнер», которые приняли единственно правильное решение – не пошли на братоубийственное кровопролитие, остановились у последней черты.

«Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с министерством обороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким, – обратился к ним Путин. – Кто хочет – сможет уйти и в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено. Повторю, выбор за каждым из вас, но уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку».

Глава государства также выразил признательность президенту Белоруссии Александру Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации.

«Но повторю, именно патриотический настрой граждан, консолидация всего российского общества сыграли в эти дни решающую роль. Эта поддержка позволила нам вместе преодолеть сложнейшие испытания для нашей Родины. Спасибо вам за это. Благодарю», – заявил Путин.

Напомним, в ночь с пятницы на субботу в России произошли события с участием ЧВК «Вагнер», которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как отсутствие поддержки мятежа в российском обществе вынудило Пригожина отказаться от военной авантюры. При этом в США ожидали большего кровопролития от мятежа Пригожина.

