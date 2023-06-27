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В Москве предупредили о возможных ограничениях в метро из-за Курбан-байрама
Дептранс Москвы предупредил о возможных ограничениях в метро из-за Курбан-байрама
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На столичных станциях метрополитена у мечетей в среду из-за празднования Курбан-байрама могут ожидаться затруднения, сообщили в департаменте транспорта города.
Ситуативные ограничения входа и выхода возможны в среду у станций метро, расположенных рядом с мечетями, сообщил департамент в своем Telegram-канале. В том числе речь идет о станциях Проспект мира, Третьяковская и Новокузнецкая.
Ведомство попросило жителей города соблюдать правила пользования метро и выполнять требования сотрудников подземки и полицейских.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) – один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В этом году его начало приходится на 28 июня.
Эксперт: Святыни Киево-Печерской лавры могут быть проданы для финансирования ВСУ
Эксперт Мельников сравнил передачу святынь Киево-Печерской лавры Западу с распродажей большевиками христианских ценностей
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Религиозные святыни Киево-Печерской лавры могут стать экспонатами музеев и частных коллекций на Западе, сказал газете ВЗГЛЯД председатель Российской ассоциации защиты религиозной свободы (РАРС) Сергей Мельников, комментируя ситуацию с вывозом ценностей Киево-Печерской лавры в Европу.
«Невольно возникают параллели с продажей большевиками религиозных ценностей за рубеж в 1920-е годы. Велика вероятность, что передача православных святынь, в числе которых памятники истории, культуры, литературы, драгоценности и мощи святых, не будет осуществлена безвозмездно, а полученные при их передаче денежные средства, скорее всего, будут направлены на нужды украинской армии», – говорит Мельников.
Так, по его словам, украинский режим обесценивает историческое достояние и народные святыни – это очередной пункт в долговременной стратегии по «размыванию культурных основ украинского народа».
Он отмечает, что превращение почитаемых святынь в музейные экспонаты и предметы личных коллекций, а по сути – дискредитация религии – является печальной тенденцией в западных странах. Для этого работают огромные медийные ресурсы, по всему миру проводятся пропагандистские акции, а верующие, мирно выступающие за традиционные ценности и свою религиозную идентичность, подвергаются дискриминации и репрессиям.
«Самые актуальные и яркие примеры – происходящее на Украине вокруг общин УПЦ и борьба американских христиан с абортами и насаждением гендерной идеологии в школах. Это особенно видно на контрасте с ситуацией в России, где происходит восстановление исторической справедливости, государство уже несколько лет говорит о значимости традиционных ценностей и способствует возрождению и возвращению святынь», – подчеркивает глава РАРС.
Собеседник надеется, что власти Украины все же не пойдут на этот «циничный шаг», ведь шанс на иной исход все еще есть. Так он обращает внимание на то, что министр культуры Украины Александр Ткаченко поспешил заявить, что ни одна сакральная ценность не покинет монастырь, передает РИА «Новости». «Судя по последним заявлениям украинских политиков, репутационные риски для них слишком велики, поэтому процесс может быть остановлен», – считает Мельников.
Он отмечает, что в данном случае очень многое будет зависеть от реакции общественности. «Надеюсь, что здравые общественные силы на Украине не дадут властям совершить такое преступление против истории и народа. РАРС будет следить за развитием ситуации», – заключил глава РАРС.
Ранее в Службе внешней Разведки РФ сообщили, что Киев и Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) договорились о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе мощей. Отмечается, что они будут переданы странам Запада. Позже в ЮНЕСКО заявили, что не участвуют в вывозе реликвий.
Эксперт: Приватизацию мощей Нестора Летописца сложно себе представить
Религиовед Лункин рассказал о важности святынь в Киево-Печерской лавре для верующих
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Перемещение религиозных святынь из Киево-Печерская лавры, чем бы оно ни обосновывалось, это кощунство, оскорбление религиозных чувств верующих, сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Лункин, комментируя ситуацию с вывозом ценностей из монастыря в страны Запада.
«Киево-Печерская лавра сама по себе представляет большую историческую культурную и духовную ценность, которая является как бы символической для российской истории в целом, для русского православия. Как отмечал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Киево-Печерская лавра – это колыбель православия», – говорит Лункин.
Он подчеркивает, что Киево-Печерская лавра – это первый монастырь, который был основан на Руси Феодосием и Антонием Печерскими в Киеве. Он является как бы средоточием святой Руси, одним из «колыбелей самобытного русского православия» наряду с Херсонесом и Крымом, где крестился князь Владимир. Это, говорит эксперт, своего рода сакральное основание святой Руси, русского православия в целом, а значит, и основание неразрывной связи этой земли, которая сейчас является Украиной, с Россией, с русским православием, с Русской православной церковью (РПЦ).
«Я думаю, что перемещение ценностей, чем бы оно ни обосновывалось, это кощунство, оскорбление религиозных чувств верующих. Как известно, это затронет мощи святых, а мощей там достаточно много. Ведь в Киево-Печерской лавре много похоронено церковных деятелей, монахов. Но среди самых известных святых называют Илью Муромца и Нестора Летописца», – рассказывает религиовед.
По словам собеседника, перемещение или приватизацию мощей Нестора Летописца вообще сложно себе представить, ведь он является автором «Повести временных лет», которая составила основу большинства более поздних русских летописей, стала основанием письменной культуры в целом, а также исторической культуры России. Более того, с изучения данной летописи начинают все учебники истории.
«Также в Киево-Печерской лавре хранятся мощи основателей лавры и других святых. Все это само по себе является церковными ценностями, которые априори нельзя вывозить – для верующих это прямое оскорбление», – заключил Лункин.
Ранее в Службе внешней Разведки РФ сообщили, что Киев и Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) договорились о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе мощей. Отмечается, что они будут переданы странам Запада. Председатель Российской ассоциации защиты религиозной свободы (РАРС) Сергей Мельников в беседе с газетой ВЗГЛЯД выразил опасение, что передача православных святынь не будет осуществлена безвозмездно, а полученные при их передаче денежные средства, скорее всего, будут направлены на нужды украинской армии.
Киев и ЮНЕСКО решили вывезти из Киево-Печерской лавры христианские ценности
Киевом и ЮНЕСКО договорились о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе мощей, они будут переданы странам Запада, сообщила СВР со ссылкой на директора службы Сергея Нарышкина.
Ценности будут переданы музеям Италии, Франции, Германии и Ватикана под предлогом «спасения от российских ракетных ударов, передает РИА «Новости».
Напомним, комиссия Минкульта Украины по приему-передаче объектов Киево-Печерской лавры завершила свою работу в монастыре, монахам канонической Украинской православной церкви (УПЦ) было предписано освободить помещения обители.
В Москве 26 июня решили оставить нерабочим днем
Мэрия: В Москве 26 июня остается нерабочим днем
Объявленное ранее решение о нерабочем дне 26 июня остается в силе, сообщила пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова.
По ее словам, в рамках озвученной Собяниным информации понедельник останется нерабочим днем, передает ТАСС.
Ранее мэр Москвы Собянин объявил 26 июня нерабочим днем. Исключение – органы власти и предприятия непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб.
Из Чечни направили бойцов для защиты Москвы
«Грозный»: Из Чечни для обеспечения безопасности Москвы направили 3 тыс. бойцов
Для защиты российской столицы из Чечни направлены 3 тыс. бойцов элитных подразделений, готовых выполнить любой приказ президента России Владимира Путина, пишут СМИ.
Как сообщает чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный» в своем Telegram-канале, бойцы с раннего утра находятся на позициях в Москве, передает РИА «Новости».
Напомним, в субботу вечером основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.
В Кремле сообщили, что дело в отношении Пригожина будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.
В Москве разъяснили режим труда в нерабочий понедельник
Режим рабочего времени для сотрудников в нерабочий понедельник определяется самим работодателем, сообщили в пресс-службе мэра Москвы.
Отмечается, что режим рабочего времени для работников определяется работодателем самостоятельно с учетом действующих внутренних документов и трудовых соглашений, передает РИА «Новости».
Кроме того, аналогичным образом регулируется и режим работы организаций в части реализации товаров, работ, услуг для граждан и организаций.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил 26 июня нерабочим днем. Исключение – органы власти и предприятия непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб.
Москвичам рассказали о наблюдении за МКС невооруженным глазом
Москвичам дали совет по наблюдению за МКС невооруженным глазом
Жители российской столицы и Московской области смогут увидеть Международную космическую станцию (МКС) невооруженным глазом, сообщили в Музее космонавтики.
Москвичи, гости города и жители Подмосковья смогут увидеть МКС собственными глазами с 1 по 25 июля, сообщили в музее, передает РИА «Новости».
Станция пересечет небо с юго-запада на юго-восток, ее можно будет наблюдать как яркую точку несколько минут.
Ранее в июне россияне могли наблюдать парад из пяти планет Солнечной системы перед рассветом. Увидеть это явление можно было с помощью бинокля.
Старообрядцы и пятидесятники призвали не допустить смуты в России
Русская православная старообрядческая церковь и Российский объединенный союз христиан веры евангельской (пятидесятников) обратился к россиянам с призывом не допустить смуты в России.
«Любовь к Отечеству, к своей Родине есть христианская добродетель. Всякая попытка разжигания междоусобиц есть предательство. То, что произошло, сейчас мы действительно расцениваем как циничное предательство своих братьев, мужественно защищающих наше Отечество», – говорится в обращении староробрядцев.
Они призывают молиться для преодоления попыток разжигания внутренней смуты в России.
В свою очередь епископ Сергей Ряховский из Союза христиан веры евангельской (пятидесятников) призвал совершать особенные молитвы, пребывать в единстве и сплоченности.
Ранее патриарх Кирилл заявил, что попытка посеять рознь внутри страны есть величайшее преступление. Он призвал одуматься тех, кто, взяв в руки оружие, готов направить его против своих собратьев. Патриарх поддержал усилия президента, направленные на то, чтобы не допустить смуты в нашей стране.
Стало известно, почему в Новой Москве появилось большое количество змей
Московский эксперт Бурмистров: Змеи приползают к домам в Новой Москве из-за жаркой погоды, они хотят охладиться
В связи с засушливой погодой змеи приползают к жилым домам в Новой Москве, чтобы попить и охладиться, сообщил начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.
По его словам, змеи часто активно идут из-за засухи во влажные места – их можно увидеть около подъезда, под подъездом. Также змеи могут заползти под фундамент, где прохладно, есть водоем или остаются лужи, передает РИА «Новости».
Бурмистров добавил, что змей можно встретить не только в Москве, но и в других местах.
При этом эксперт подчеркнул, что поступает большое количество обращений, однако отлов производить не планируется.
«Это ужи, они никому не вредят и сами не нападают, если их не трогать», – резюмировал Бурмистров.
В начале июня спасатели поймали змею, найденную в ванной жилого дома в районе Чертаново на юге Москвы.
Власти Украины сформировали требования к УПЦ по разрыву связей с РПЦ
Украинская госслужба по этнополитике и свободе совести опубликовала список требований к УПЦ по разрыву связей с РПЦ
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Украинская госслужба по этнополитике и свободе совести опубликовала требования к канонической Украинской православной церкви (УПЦ), выполнение которых свидетельствовало бы о разрыве связей УПЦ с Русской православной церковью (РПЦ).
В украинской госслужбе заявили, что во время встречи члены епископата УПЦ, по их словам, действовавшие по благословению предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия, выразили желание получить письменные рекомендации о том, какие действия со стороны УПЦ могли бы свидетельствовать о выходе УПЦ из состава Русской православной церкви (далее – РПЦ). В украинской госслужбе утверждают, что такие рекомендации были сформулированы и отправлены УПЦ на следующий день после встречи, передает РИА «Новости».
В украинской госслужбе уточнили, что рекомендации включали в себя следующие положения: официально уведомить поместные православные церкви о выходе УПЦ из состава РПЦ; послать заявления архиереям и клирикам УПЦ, входящим в состав епископата РПЦ, ее синода, синодальных учреждений, комиссий межсоборного присутствия о выходе из них и обнародовать эти заявления; обнародовать официальный документ органа церковной власти или лица (лиц), уполномоченных говорить от имени УПЦ, о выходе УПЦ со всеми ее епархиями, синодальными учреждениями, благочиниями, монастырями, духовными учебными заведениями, братствами, сестринствами, приходами и миссиями из состава РПЦ.
Кроме того, добавили в украинской госслужбе, УПЦ рекомендуется наложить церковные наказания и/или исключить из состава епископата и клира лиц, которые добровольно сотрудничают с Россией, а также осудить позицию РПЦ касательно спецоперации на Украине.
Напомним, в январе каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) обратилась к российским властям и Русской православной церкви (РПЦ) с призывом не выступать от ее имени на международных площадках, в том числе и в ООН.
В мае 2022 года Украинская православная церковь (УПЦ) заявила о своей полной самостоятельности и независимости. Ранее УПЦ входила в состав Русской православной церкви (РПЦ) Московского патриархата как самоуправляемая церковь.
В Испании заявили о причастности к педофилии более 1 тыс. представителей католической церкви
El Pais: Более 1 тыс. представителей католической церкви в Испании замешаны в педофилии
Жертвами более 1 тыс. замешанных в педофилии представителей католической церкви стали 2 тыс. человек, большинство из них мальчики, сообщила газета El Pais.
СМИ приводит результаты собственного расследования, согласно которым 75% из выявленных педофилов надругались над мальчиками, 14% – над девочками и остальные совращали жертв обоих полов, передает РИА «Новости».
Отмечается, что больше всего случаев педофилии приходится на 1960-е годы, самый ранний был в 1927 году, пишет газета.
Больше всего эпизодов было в Мадриде и Барселоне, из 70 испанских епархий только в 12 не было зарегистрировано ни одного случая педофилии. В основном, по данным издания, случаи педофилии происходили в школах.
По информации газеты, бывшие архиепископы Мадрида Антонио Мария Руко Варела, Карлос Осоро и Висенте Энрике-и-Таранкон, а также 14 руководителей религиозных орденов скрывали случаи насилия, и переводили педофилов на службу за границу.
Напомним, громкий скандал о сексуальных надругательствах над детьми и подростками со стороны католических священнослужителей в разных странах разгорелся во время понтификата предшественника Франциска – Бенедикта XVI.
Папа Римский Франциск пообещал искоренить педофилию в церкви.
Депздрав Москвы начал проверку после сообщений о неверном лечении девочки с аппендицитом
Московский департамент здравоохранения начал проверку сообщений о якобы неправильном лечении двухлетней девочки с аппендицитом, сейчас ребенок прооперирован, сообщили в ведомстве.
Департамент установит факты и причины произошедшего, проверит действия персонала на каждом этапе. Сейчас ребенок наблюдается в детской городской больнице им. Башляевой, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Ей провели операцию, наблюдается положительная динамика в состоянии.
До этого в Telegram-каналах сообщалось, что врачи в столице якобы не могли неделю поставить правильный диагноз двухлетнему ребенку и лечили от режущихся зубов, вируса и онкологии, а позже диагностировали аппендицит.
Раскольники захватили храм УПЦ в Киевской области
УПЦ сообщила о захвате раскольниками храма в Белогородке Киевской области Украины
В Белогородке Киевской области Украины раскольники из так называемой Православной церкви Украины захватили храм канонической Украинской православной церкви, сообщила УПЦ.
Как сообщается на сайте УПЦ, раскольники действовали «под прикрытием полиции и теробороны». Они «захватили нижний храм в честь Архистратига Михаила».
Сообщается, что «прихожане и духовенство храма своими руками строили святыню», а сейчас их «не пускают на территорию их же церкви». «Полиция, буквально прикрывавшая рейдерский захват церкви, сообщила, что православные христиане «могут ждать решения суда и в другом месте», – сообщает УПЦ.
В УПЦ рассказали, что захватчикам «никаких обвинений за нападения на прихожан предъявлено не было», а вот «вступившимся за своих братьев и сестер» защитникам храма «инкриминируют административное правонарушение».
Напомним, украинский депутат Тарас Батенко заявил, что переход храмов УПЦ к раскольнической ПЦУ не остановить. В МИД России заявили, что кампания Киева против УПЦ, вышла на «абсолютно новый по циничности и лицемерию уровень».
Профсоюзы объяснили, как оплатят выходной понедельник работающим москвичам
Профсоюзы: Работающие в Москве в понедельник получат оплату в обычном размере
Сотрудники организаций в Москве, которые работают 26 июня, получат оплату за понедельник в одинарном размере, неработающим также начислят зарплату согласно окладу, руководитель правового департамента Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Яков Купреев.
Он объяснил, что объявленный Собяниным выходной день не является праздничным или обычным выходным, а значит, в данном случае не работает правило ст. 153 Трудового кодекса, когда оплата производится в двойном размере, передает ТАСС.
Таким образом, и те, кто работает в понедельник, и те, кто не работает, получат оплату в размере обычного оклада, подытожил Купреев.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил 26 июня нерабочим днем. Исключение – органы власти и предприятия непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб.
Между тем, режим контртеррористической операции отменили в Москве, Подмосковье, а также в Воронежской области.
Собянин объявил о снятии всех связанных с КТО ограничений в Москве
В Москве снимаются все ограничения, введенные в связи с режимом контртеррористической операции (КТО), сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Он добавил, что отмененные ранее выпускные будут проведены 1 июля.
В своем Telegram-канале Собянин поблагодарил жителей города за спокойствие и понимание.
Напомним, режим КТО ранее отменили в Москве, Подмосковье, а также в Воронежской области.