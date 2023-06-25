Вучич указал на иностранное участие в попытке мятежа Пригожина

Вучич выразил уверенность в иностранном участии в попытке мятежа Пригожина

Иностранное участие и поддержка попытки мятежа ЧВК «Вагнер» присутствуют несомненно, заявил президент Сербии Александр Вучич.

Как указал Вучич в эфире TV Pink, нет сомнений, что в этом замешаны кто-то «извне». По его словам, иностранные службы всегда участвуют в «бесчисленном числе вещей», передает РИА «Новости».

Сербский лидер добавил, что в России они точно знали и выбрали тему, уточнив, что у них есть коррумпированные люди на некоторых постах. Вучич задался вопросом, может ли это быть причиной напасть на свою страну и вонзить нож в спину в самый трудный период? «Конечно, нет, но вы это сделали, потому что вам помогали многие извне, у кого были большие ожидания», – считает Вучич.

По его мнению, президент России Владимир Путин своим «решительным заявлением и твердой позицией» «все это лично остановил, иначе никто бы не смог остановить». При этом Вучич отметил и вклад в разрешение ситуации президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Ранее сообщалось, что представители Североатлантического альянса в субботу провели неформальные переговоры с Министерством обороны России, заверив, что не имеют отношения к ситуации с ЧВК «Вагнер».

Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.