Times: Военные Украины разочарованы из-за ожиданий от контрнаступления, возложенных на них

Украинские военнослужащие на фоне тяжелых потерь в ходе контрнаступления, начатого три недели назад, чувствуют разочарование из-за ложных ожиданий, которые на них возлагались, пишут британские СМИ.

Так, военный по имени Ильяр, которого прикрепили к команде управления беспилотниками, рассказал британскому изданию Times о том, что украинские военные «злятся», поскольку люди, ничего не знающие о войне, ждали контрнаступления «как Рождества», как «праздника», который якобы позволит ВСУ «добраться до моря за несколько дней». При этом такие люди не имели понятия о том, с какими трудностями придется столкнуться ВСУ, и о той цене, которую придется заплатить, подчеркнул он.

Теперь, продолжил Ильяр, эти люди видят «несколько уничтоженных танков Leopard и боевых машин пехоты Bradley» и восклицают: «О, нет!»

«Это нас злит», – передает РИА «Новости» слова украинского военного.

Ранее украинские военнослужащие в комментарии американским СМИ признались, что в ходе контрнаступления «очень сложно» оттеснить российские силы, поскольку Российская армия умеет воевать.