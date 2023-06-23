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Военкоры показали уничтожение украинских танков «Аллигаторами» на Времевском выступе
Военкоры показали уничтожение украинских сил «Аллигаторами» на Времевском выступе в Запорожье
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Военкоры опубликовали видео, на котором запечатлено, как российские вертолеты Ка-52 «Аллигатор» помогают отражать атаку украинской техники и пехоты на Времевском выступе в Запорожской области.
На кадрах зафиксированы удары по украинским танкам и пехоте в ходе недавних вылетов боевых вертолетов группировки «Восток». Бронетехника противника была уничтожена управляемыми ракетами с большого расстояния, сообщает Telegram «Военкоры Русской весны».
Ранее Минобороны также показало уничтожение украинской бронетехники на Запорожском направлении разведывательно-ударными вертолетами Ка-52 «Аллигатор».
В Киеве объявлена всеобщая мобилизация
В украинской столице объявили всеобщую мобилизацию, военнообязанным предписали явиться в военкоматы в течение 10 дней, сообщают украинские СМИ со ссылкой на приказ военкома Оболонского района города Алексея Привалы.
Привала объявил приказ о мобилизации всех, включая тех, кто не получал личных повесток или мобилизационных распоряжений, передает ТАСС со ссылкой на интернет-издание «Страна.ua».
Приказ затрагивает не только прописанных в Оболонском районе, но и просто проживающих в нем. Уклонистам грозит уголовное наказание, отмечается в документе.
При этом не уточняется, есть ли такие же приказы военкомов в других районах города. По мнению издания, такие меры касаются всей территории Киева.
На прошлой неделе в Ивано-Франковской области Украины также объявили всеобщую мобилизацию.
Экс-разведчик рассказал о панике в Белом доме после слов Путина о потерях ВСУ
Бывший разведчик Риттер рассказал о панике в Вашингтоне после слов Путина о потерях ВСУ
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Американский президент Джо Байден и другие официальные лица США начали паниковать после слов президента России Владимира Путина об уничтоженной в ходе контрнаступления технике ВСУ, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер.
«Посмотрите на командующего Центральным командованием США Дэвида Петреуса после слов Путина о потерях ВСУ. Взгляните на советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, госсекретаря Энтони Блинкена и президента Джо Байдена. Они в панике», – заявил Риттер в эфире Youtube-канала Judging Freedom.
Риттер выразил мнение, что Путин полностью контролирует ход конфликта на Украине, передает Ura.ru.
Напомним, Путин на встрече с выпускниками военных вузов сообщил, что только в ночь на 21 июня ВС России уничтожили значительное количество бронетехники ВСУ. Президент добавил, что на поле боя уничтожается и иностранная военная техника «горит за милую душу».
Также секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев сообщил, что ВСУ с начала контрнаступления в июне потеряли более 13 тыс. личного состава. Также было уничтожено два ЗРК, четыре вертолета, 264 беспилотника и 424 единицы автомобильной техники.
Взрывы прогремели на Украине
Взрывы прозвучали во Львове и Хмельницком
Взрывы произошли во Львове, Хмельницком, в Днепропетровской области Украины и в городе Запорожье, который удерживают украинские войска, сообщают СМИ.
Воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины. В 03.43 мск тревогу отменили, передает ТАСС.
«Военкоры Русской весны» сообщают о «комбинированном ударе по Украине» крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе.
В ночь на четверг в десяти областях Украины звучали сирены воздушной тревоги. Сообщалось о взрывах в Одесской области, а также в Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины.
СМИ: Контрнаступление Украины не оправдало ожиданий Запада
CNN: Представители Запада сочли не оправдывающим ожидания контрнаступление Украины
Проводимое киевским режимом наступление не оправдывает ожиданий, заявили CNN двое представителей стран Запада и высокопоставленный представитель американского военного ведомства.
Наступление украинской стороны «не оправдывает ожиданий ни по одному из направлений», сказал один из представителей западных стран в беседе с CNN, передает ТАСС.
Оборонительные рубежи России оказались слишком сильны, также эффективно себя показало отражение атак с помощью ударов ракетами, сказал другой собеседник. ВСУ также уязвимы при преодолении минных полей, сказал третий источник.
Ранее отставной американский разведчик Скотт Риттер заявлял, что президент США Джо Байден и другие официальные лица США начали паниковать после заявлений президента России Владимира Путина об уничтоженной технике ВСУ.
Шойгу доложил Путину о подготовке ВСУ к дальнейшему наступлению
Шойгу на совещании с членами Совбеза доложил Путину о подготовке ВСУ к дальнейшему наступлению
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Украинские военные готовятся к дальнейшим наступательным действиям, но российские силы к этим шагам противника также готовятся, заявил министр обороны Сергей Шойгу на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.
Президент Владимир Путин на оперативном совещании попросил Шойгу доложить о ситуации в зоне боевых действий на Украине, передает РИА «Новости».
Глава оборонного ведомства в ответ сообщил, что ВСУ понесли значительные потери в течение последних 16 суток боевых действий. «Противник снизил активность, в настоящий момент занимается перегруппировкой», – сказал Шойгу, передает ТАСС.
В то же время, по словам министра, у украинских войск сохраняются силы для наступления, несмотря на понесенные потери. «Естественно, силы для ведения дальнейших наступательных действий у противника еще есть, несмотря на большое количество утрат как по технике, так и по личному составу. … Идет подготовка к дальнейшим наступательным действиям, с нашей стороны в том числе», – сказал Шойгу.
Ранее секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев доложил президенту Владимиру Путину об уничтожении 13 западных танков с начала контрнаступления украинских сил.
Пентагон ответил на вопрос о причастности к атаке на Чонгарский мост
Пресс-секретарь Пентагона Райдер после украинской атаки на Чонгарский мост назвал выбор целей решением Киева
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Комментируя украинскую атаку на Чонгарский мост, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Киев сам выбирает цели для ударов.
Райдеру был задан вопрос о том, получала ли Украина помощь Запада в планировании и выборе цели. Райдер ответил, что вооруженные силы Украины сами «выбирают цели» и «проводят операции», передает ТАСС.
«Это их битва», – сказал Райдер. По его словам, «в фокусе внимания» США остается работа с Украиной, а также «союзниками и партнерами», которая должна обеспечить украинской стороне «боевые возможности».
Напомним, вооруженные силы Украины 22 июня нанесли удар по одной из основных транспортных артерий, соединяющих Крым с восточной частью Новороссии – Чонгарскому мосту. Власти Херсонской области заявили, что восстановительные работы дорожного полотна займут немного времени. Власти Крыма заявили, что обстрел не сможет кардинально нарушить логистику транспортного сухопутного коридора.
В соцсетях опубликовано видео украинского удара по Чонгарскому мосту.
Сенаторы: Россия ответит Киеву на удар ВСУ по Чонгарскому мосту
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Ракетный удар по территории России в День памяти и скорби лишь подтверждает сущность властей Украины. Произошедшее почти никак не сказывается на логистике ВС РФ, но временно затруднит жизнь мирного населения. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали сенаторы Ольга Ковитиди и Сергей Цеков. Ранее Украина обстреляла Чонгарский мост, соединяющий Крым и Херсонскую область.
«Нанесение удара по Чонгарскому мосту в День памяти и скорби подтверждает сущность действующей украинской власти. Фактически это осквернение памяти погибших и еще одно доказательство верности решения президента РФ начать СВО», – сказала член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди.
«Еще больше усугубляет ситуацию то, что удар был нанесен британскими ракетами, боеприпасами страны, которая являлась нашим союзником в ходе Второй мировой войны. И сегодня именно их снаряды обстреливают российскую территорию», – подчеркивает она.
«Текущая ситуация спровоцирована Вашингтоном. Мы должны дать этим действиям адекватную военно-политическую оценку. Необходимо, чтобы отреагировали все члены бывшей антигитлеровской коалиции. Я уверена, что там еще существуют политические силы, которые выступают против войны и неонацизма», – акцентирует политик.
«Что касается повреждения моста, местные власти предпринимают все возможное для устранения последствий удара. Восстановительные работы начнутся в ближайшее время и займут несколько дней. Кроме того, уже сейчас организовано движение транспорта по альтернативным маршрутам», – отмечает Ковитиди.
«ВСУ пытаются делать все возможное для того, чтобы усложнить жизнь гражданскому населению и Российской армии. В частности, Украина старается отрезать логистические пути в Запорожскую и Херсонскую области из Крыма. Но снабжение данных регионов осуществляется в том числе по сухопутному коридору, поэтому планы противника обречены на провал», – сказал Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации по международным делам, представитель Крыма.
«Логистика наших вооруженных сил в результате этого обстрела практически не пострадает, так как существуют и другие пути доставки грузов. Тем не менее повреждение моста может существенно повлиять на возможности передвижения гражданского населения. То есть удар был нанесен по комфорту мирных жителей», – подчеркнул собеседник.
«Сейчас транспортные потоки будут перенаправлены на Армянск и Чаплинку. Одновременно с этим наши военные максимально оперативно восстановят мост для возобновления движения по нему. Кроме того, я думаю, будут построены новые переправы, чтобы армия РФ получила дополнительные пути сообщения», – резюмирует Цеков.
Ранее ВСУ нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара. В результате было повреждено дорожное покрытие. Местные власти оперативно организовали движение транспорта по резервному маршруту.
Позднее в четверг на Чонгарском мосту нашли осколки с французской маркировкой. Как сообщил представитель военного управления Следственного комитета России по Объединенной группировке войск, удар был нанесен предположительно ракетами Storm Shadow.
Власти Херсонской области заявили, что мостовые переходы отремонтируют за короткий срок. «Уже сейчас сюда направлены из России, из Ростовской области специалисты. Я уже сам как инженер-строитель вижу, что здесь через несколько дней будет восстановлено движение», – цитирует врио губернатора Владимира Сальдо издание ТАСС.
Также Владимир Сальдо назвал символичным, что ВСУ открыли огонь по мостам, которые соединяют Крым и Херсонскую область, именно утром 22 июня – в день начала Великой Отечественной войны. Тем самым офис Зеленского показывает свою историческую преемственность с нацистской Германией.
Власти Крыма заявили, что обстрел украинскими силами Чонгарского моста не сможет кардинально нарушить логистику транспортного сухопутного коридора. Советник главы республики по информационной политике Олег Крючков напомнил, что в Херсонскую область можно добраться через три пункта пропуска, и остановка работы одного из них не может существенно повлиять на движение людей и грузов.
Военный эксперт: ВСУ тщательно спланировали атаку на мосты вблизи Чонгара
Военный эксперт Леонков: ВСУ планировали удары по мостам и тщательно к ним готовились
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При планировании ударов высокоточными ракетами ВСУ используют данные западной разведки об уязвимостях в нашей системе ПВО. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее стало известно, что ВСУ нанесли удар по мостам на границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара.
«Разрушение мостов – это нарушение транспортной логистики и разрыв маршрутов, по которым связывается материковая часть с полуостровом. Совершенно очевидно, что этот удар тщательно планировался и был нанесен высокоточным оружием», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.
«Я убежден, что такого рода теракты мы будем наблюдать еще не раз. Украинские власти намеренно провоцируют нас на жесткие и неадекватные ответные действия. Однако военное и политическое руководство России не поддается на такие провокации», – отметил он.
«Судя по кадрам разрушений, мост удастся восстановить достаточно быстро. Инженерные войска имеют большой опыт работы в таких условиях. В новых регионах они сейчас занимаются восстановлением дорог, мостов и других объектов. Я напомню, что противник наносил сильнейшие удары высокоточными ракетами HIMARS по Антоновскому мосту в Херсонской области, большую часть последствий мы устраняли очень оперативно», – рассуждает собеседник.
«ВСУ бьют исподтишка. Они получают разведданные при помощи западных спутников, видят бреши в нашей системе противовоздушной обороны и наносят высокоточные удары. Работать по вспышкам, то есть прикрывая эти уязвимости постфактум, недостаточно эффективный метод. В связи с этим нам надо активнее наносить удары по группировке противника, истощая его резервы и запасы», – заключил эксперт.
Ранее стало известно, что вооруженные силы Украины нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Сальдо отметил, что украинские власти «хотят запугать херсонцев, посеять панику среди населения, но у них этого сделать не получится». «Мосты мы ремонтировать умеем быстро: проезд машин будет восстановлен в самом скором времени», – подчеркнул врио губернатора.
Он сообщил, что, по предварительной информации, для удара по мостам использовались английские ракеты Storm Shadow. Повреждено дорожное покрытие, жертв нет. Сальдо добавил, что «временно организовано движение автотранспорта по резервному маршруту» между Херсонской областью и Крымом.
Это уже не первая попытка ВСУ разрушить российские мосты. Так, в результате теракта 8 октября 2022 года на Крымском мосту, когда был подорван грузовик, обрушились два пролета автомобильного моста, погибли четыре человека. А уже в мае на Украине пообещали нанести удар по Крымскому мосту западными ракетами Storm Shadow.
Минобороны показало подрыв украинского танка «Ланцетом»
Минобороны показало подрыв украинского танка после поражения «Ланцетом»
Украинский танк Т-64М «Булат» поражен российским барражирующим боеприпасом «Ланцет», удар по боевой машине сняли на видео с беспилотника, ролик опубликовало Минобороны России.
В ролике запечатлен танк ВСУ, разместившийся на позиции рядом с лесополосой, его на камеру снимал разведывательный беспилотник, передает РИА «Новости».
«Ланцет» приблизился к цели и ударил в борт – и танк загорелся. Затем там произошел взрыв боекомплекта, и от танка отлетели несколько обломков.
Ранее этот танк ВСУ под прикрытием леса вел огонь по позициям российских военных, уточнило Минобороны в своем Telegram-канале.
Появилось видео удара ВСУ по Чонгарскому мосту
Видео удара ВСУ по Чонгарскому мосту появилось в Сети
В интернете появилось видео ракетного удара вооруженных сил Украины по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым и Херсонскую область.
На видеоролике видно, что после удара ВСУ над дорожным полотном моста поднимается густой серый дым.
В ночь на четверг ВСУ нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара. При этом на Чонгарском мосту нашли осколки с французской маркировкой. Власти Крыма заявили, что обстрел моста не сможет кардинально нарушить логистику транспортного сухопутного коридора.
Экс-сотрудник Белого дома предсказал крах цивилизации из-за безумных решений США по F-16
Экс-сотрудник Белого дома Робертс предсказал крах цивилизации из-за решений США по Украине
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Решение Вашингтона передать Украине истребители F-16 приближает мир к ядерной войне, считает бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс.
Робертс назвал политику Вашингтона безумной, предположив, что она может привести мир к глобальной катастрофе. В частности, бывший сотрудник Белого дома напомнил, что у F-16, которые США намерены передать Киеву, есть модификации, позволяющая установить ядерные боеприпасы.
«Безумие Вашингтона по развязыванию ядерной войны приблизило Североатлантический альянс к границам России», – написал Робертс в статье на своем сайте.
Он отметил, что аналогичные действия США более 30 лет назад привели к свержению правительств бывших республик Советского Союза и, как в случае с Украиной, их использованию против Москвы. Робертс также отметил, что «безумие Вашингтона» выразилось в провокациях и военной пропаганде против России и ее президента.
Кроме того, напомнил Робертс, США сделали своими врагами также и Китай с Ираном.
«Это безумие. И оно может закончиться только крахом цивилизации», – резюмировал бывший сотрудник Белого дома, сообщает телеканал «360».
В Пентагоне засомневались в необходимости поставок комплексов ATACMS Киеву
Соединенные Штаты сомневаются в практических аспектах предоставления киевскому режиму ракетных комплексов ATACMS, заявила заместитель помощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лаура Купер.
Пентагон при решении о передаче ATACMS принимает во внимание такие критерии, как доступность и наличие альтернативных систем, сказала Купер, передает ТАСС.
Британские ракеты Storm Shadow вполне эффективны, добавила она.
Ранее группа конгрессменов представила проект резолюции, которая призывает президента США Джо Байдена передать Киеву оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS.
ФСБ пресекла покупку в России цезия-137 для применения в зоне спецоперации
ФСБ задержала пятерых членов ОПГ, пытавшихся купить цезий-137 для применения в зоне спецоперации
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Сотрудники ФСБ задержали пятерых человек, которые при поддержке гражданина Украины пытались купить 1 кг изотопа «цезий-137», чтобы использовать его в зоне специальной военной операции для обвинения России в применении оружия массового поражения, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали с поличным пять членов организованной преступной группы, действующих при координации гражданина Украины. Задержанные пытались незаконно приобрести 1 кг изотопа «цезий-137» за 3,5 млн долларов, чтобы контрабандой вывезти его за пределы России, передает ТАСС.
Как отметили в ФСБ, радиоактивное вещество планировали использовать в зоне спецоперации, а именно: организовать постановочные сцены якобы применения российскими военными оружия массового поражения.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 220 (Незаконное обращение с радиоактивными веществами) и ст. 30, ст. 226.1 УК РФ (Приготовление к контрабанде радиоактивных веществ).
Подозреваемые заключены под стражу и дают признательные показания.
ЦОС ФСБ России также опубликовал видео допроса одного из задержанных. На кадрах на вопрос о том, зачем приехал, задержанный ответил: «За изотопом – цезием-137, для транспортировки за границу». Также он рассказал, что является гражданином ДНР, России и Украины.
Израиль заявил о появлении у своих границ переданного Западом Украине оружия
Нетаньяху заявил о появлении у границ Израиля полученного Украиной от Запада оружия
У границ Израиля появилось оружие, которое Запад передал Украине, это одна из причин, по которой Израиль не осуществляет поставки собственного оружия Киеву, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
Нетаньяху отметил, что ситуация, в которой находится еврейское государство, отличается от положения «Польши, Германии или любой западной страны, поддерживающей Украину», передает ТАСС со ссылкой на Jerusalem Post.
Во-первых, заявил Нетаньяху, у Израиля есть «близкая военная граница с Россией». Он указал, что авиация Израиля «летает рядом с российскими пилотами» над Сирией. В связи с этим Израилю нужно сохранить «свободу действий против попыток Ирана закрепиться в военном отношении на северной границе», сказал премьер.
Во-вторых, любые системы вооружений, которые Украина получит от Израиля, «могут попасть в иранские руки и использоваться против» самого Израиля, заявил Нетаньяху. Он подчеркнул, что речь идет не о «теоретической возможности», поскольку у границ Израиля уже оказались «западные противотанковые вооружения».
На прошлой неделе Израиль заявил, что отказывается поставлять Украине летальное оружие. После этого в СМИ появились сообщения о передаче Украине израильских танков «Меркава», однако власти Израиля опровергли эти слухи. В Киеве также раскритиковали Нетаньяху за нежелание посетить Украину.
Минобороны показало боевую работу снайперов под артобстрелом
Опубликована видеозапись боевой работы российских снайперов под украинским артобстрелом
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Минобороны России показало, как российские снайперы в зоне специальной военной операции попадают под артиллерийский обстрел, но продолжают выполнять боевую задачу.
Ведомство сообщило в Telegram, что «парни попали под артиллерийский обстрел противника, но продолжили идти к своей цели». Снайперская пара «выполнила свою задачу, «сняв» трех военнослужащих ВСУ».
Стрелок-снайпер из Западного военного округа с позывным «Лазарь» рассказал, как его группа пробивалась под артиллерийским огнем в район выполнения боевой задачи.
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что на Краснолиманском направлении ТОС «Солнцепек» термобарическими боеприпасами уничтожили шесть опорных пунктов ВСУ. Также в ходе контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли «две гаубицы Д-30, четыре расчета 120-миллиметрового миномета, пять боевых бронированных машин». Кроме того, сбит украинский беспилотник, передает ТАСС.
На ямполовском, торском участках и в районе Серебрянского лесничества разведка вскрыла перемещение подразделений ВСУ на боевых бронированных машинах. В результате авиаудара по ним украинские военные «понесли значительные потери личного состава и техники». Также авиация нанесла удар по трем украинским опорным пунктам и месту временной дислокации у населенных пунктов Петровское и Терны.
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Вадим Астафьев рассказал, что артиллерия уничтожила склад боеприпасов ВСУ у Щербиновки и пункт временной дислокации в Авдеевке, передает РИА «Новости».
На Лисичанском направлении сорвана ротация личного состава украинских войск. Авиация нанесла удары по местам скопления живой силы и боевой техники противника.
Российские военные уничтожили самоходную артиллерийскую установку Krab ВСУ у Ивановки, радиолокационную станцию AN/TPQ в районе Миньковки, гаубицу «Мста» и два миномета в районе Острого, Марьинки и Красногоровки.
Минобороны России сообщило, что российские военные контролируют село Садовое в Токмакском районе Запорожской области и поселок Урожайное в ДНР.
Напомним, ВСУ продолжали безуспешные попытки наступления на Южно-Донецком, Донецком, Запорожском и Краснолиманском направлениях. Российские войска отразили атаки противника.