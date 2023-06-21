Nikkei: Пекин сознательно устроил госсекретарю США Блинкену холодный прием и решил вести диалог с сильных позиций

Госсекретарю США Энтони Блинкену в Пекине был оказан холодный прием, а встреча с председателем КНР Си Цзиньпином была организована беспрецедентно с точки зрения дипломатического протокола, чтобы подчеркнуть намерение Китая вести диалог с сильных позиций, пишет японская деловая газета Nikkei.

Издание указывает, что в ходе переговоров председатель КНР Си Цзиньпин сидел во главе овального стола, а члены делегаций Китая и США располагались друг против друга по бокам. Таким образом, пишет Nikkei, демонстрировалась «преобладающая мощь лидера Китая». При этом во время предыдущих визитов госсекретарей США в Пекин рассадка была другой. Так, в 2018 году Майкл Помпео и Си Цзиньпин сидели в креслах рядом.



Такой холодный прием Пекина, по данным издания, мог быть вызван тем, что Китай изначально предлагал возобновить обмен визитами на высоком уровне с приезда «какого-либо министра США по экономическим вопросам». Однако Вашингтон настоял именно на визите госсекретаря, передает ТАСС.

По мнению газеты, приоритет экономики при возобновлении диалога с Пекином привел бы к критике со стороны Конгресса, который занимает жесткую позицию в отношении КНР.

Издание также отмечает, что госсекретарь США в ходе поездки не смог добиться от Пекина согласия на возобновление диалога между военным руководством двух стран. Также Си Цзиньпин ничего не сказал и о возможности встречи с президентом США Джо Байденом.

Ранее председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол заявил, что визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай стал «вопиющим провалом».