Президент Казахстана Токаев опроверг заявления об экспорте в Россию товаров двойного назначения

Казахстан не занимается экспортом в Россию товаров двойного назначения, сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

По информации пресс-службы главы Казахстана, в республике «твердо привержены прежде всего нормам ВТО», а также следованию всем правилам, которые были приняты на международном рынке, передает ТАСС.

«Касательно так называемого экспорта товаров двойного назначения в Россию, это абсолютно не соответствует действительности», – подчеркнул Токаев.

Также глава Казахстана выразил надежду, что в ближайшее время на Украине будет достигнуто прекращение огня. «Что касается Казахстана, то мы готовы внести свой посильный вклад в достижение этой цели», – заметил Токаев.

Президент республики заверил, что Казахстан и Россия являются стратегическими партнерами, поэтому Астана будет оставаться в тесном контакте с Москвой, чтобы укреплять взаимное сотрудничество как на двусторонней основе, так и в соответствующих международных организациях.

Кроме того, касательно позиции по украинскому конфликту Токаев обозначил, что республика строго следует Уставу ООН и в целом, поддерживает все мирные инициативы, которые были озвучены Китаем, а также другими государствами.

Тем временем газета ВЗГЛЯД рассказывала, что экономика России изменилась в лучшую сторону.