Европейские производители лосося начали кормить рыб куриным мясом

FT: В Европе из-за подорожания рыбной муки начали кормить лосося куриным мясом

Tекст: Мария Иванова

Корма на основе мяса птицы более чем вдвое дешевле в пересчете на тонну, пишет Financial Times со ссылкой на источники в отраслевых компаниях.

За последние два года цена рыбной муки выросла почти в два раза ввиду сокращения рыбных ресурсов и роста спроса в Китае, передает ТАСС.

«Учитывая масштаб нашей деятельности, нам была необходима альтернатива рыбной муке, мука из мяса птицы оказалась единственным сырьем, которое соответствовало всем нашим требованиям», – заявил менеджер норвежской компании Lerøy Йорген Скейде.

Отмечается, что ранее производители и продавцы в Европе не предлагали потребителям лосось, выращенный на курином сырье, опасаясь, что такую практику посчитают «ненатуральной». Отдельные сети продуктовых магазинов запрещали закупать рыбу, выращенную на побочных продуктах птицеводства, однако сейчас от этого запрета отходят.

Кормление рыб мясом также преподносится как более экологичный вариант производства, уменьшающий углеродный след. При этом розничные продавцы не обязаны указывать информацию о кормлении рыбы куриным сырьем на этикетке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом европейские фермеры начали расходовать зимние запасы кормов.

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