Минцифры: Программа по возвращению ИТ-специалистов в Россию не потребовалась

Глава Минцифры Шадаев: Программа по возвращению ИТ-специалистов в Россию не потребовалась

Программа «обратной релокации» в России для ИТ-специалистов, которая была вынесена на обсуждение в Минцифры в 2022 году, оказалась не нужна, «айтишники» возвращаются в Россию, сообщил глава министерства Максут Шадаев.

По его словам, такой тренд следует из показателей рекрутинговых площадок, упор на возвращение подтвердил и ряд российских ИТ-компаний, передает ТАСС.

Также Шадаев отметил, что через несколько недель министерство представит точную цифру вернувшихся специалистов.

Глава Минцифры добавил, что механизм отчислений за использование российскими компаниями программного обеспечения вендоров, которые ушли из России, заработает с 2024 года.

Касательно вопроса о входе в Интернет по паспорту, Шадаев подчеркнул, что этот нюанс не обсуждается.

«Естественно, никаких входов по паспорту не обсуждается», – заверил он.

В начале июня российский премьер-министр Михаил Мишустин пригласил ИТ-специалистов возвращаться в Россию, отметив, что «дома лучше».

В марте член комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов обратил внимание на то, что президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию говорил об экономике развития. Он отметил, что глава государства затрагивал расширение ИТ-сферы и поддержку высокотехнологичных компаний. По его словам, обсуждалась дополнительная поддержка ИТ-специалистов: расширение льготной ипотеки, другие преференции для компаний, которые не находятся в реестре Минцифры, но задействованы в стартапах.

