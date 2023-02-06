В Госдуме объяснили провал тренда на релокацию ИТ-специалистов из России

Государство расширяет возможности для самореализации отказавшихся от релокации ИТ-специалистов. Но Россия должна возвращать и уехавших профессионалов. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали депутаты Госдумы Александр Хинштейн и Антон Немкин. Ранее опрос ВШЭ показал, что более 90% ИТ-специалистов не собираются уезжать из России.

«Сегодня ИТ – это основа практически любых процессов, как на бытовом уровне, так и в масштабах государства. Я думаю, среди айтишников немало патриотов, которые, создавая сервисы для улучшения жизни людей, повышения качества взаимодействия государства и общества, делают свой вклад в благополучие страны. Это и портал Госуслуг, и отечественные социальные сети или поисковик. С другой стороны, присутствует и трезвый расчет: после ухода с локального рынка иностранных игроков, освободились целые ниши, и их бесспорно займут отечественные компании», – сказал газете ВЗГЛЯД председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«На протяжении многих лет наши ИТ-специалисты были востребованы на международном рынке. Это еще раз доказывает качество подготовки на уровне среднего образования и высшей школы. Сегодня этот потенциал будет востребован внутри страны. В условиях, когда бигтех буквально душил своей мощью и неконкурентными преимуществами, маленьким стартапам было сложно, а зачастую и невозможно конкурировать. Уход иностранных компаний дал зеленый свет многим нашим разработчикам и ИТ-предпринимателям», – рассказал он.

«Кроме того, ИТ-отрасль, находящаяся в ведении нашего комитета по информполитике и связи, получила действительно беспрецедентную поддержку от государства. Это и льготные кредиты, и отсрочка от армии, и ИТ-ипотека. Эти меры поддержки востребованы среди профильных специалистов. Так, по итогам 2022 года российским айтишникам выдали около 5,5 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму более 50 млрд рублей», – напомнил парламентарий.

«В целом неоправданная паника, спровоцированная в том числе вбросами и фейками, которые скомпилировали бойцы информационного фронта наших противников, сменилась трезвой оценкой ситуации», – резюмировал спикер.

«Уехавшие ИТ-специалисты могут быть поделены на две группы. Меньшая – те, кто работал в иностранных ИТ-проектах или в российских проектах, ориентированных на западного потребителя. Они уехали со своими юрлицами. Большая же часть – те, кто не захотел работать в условиях неопределенности и риска мобилизации. Их возвращение весьма реально – это и есть наша задача», – пояснил газете ВЗГЛЯД член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

При этом, по данным компании Руссофт, уже в октябре прошлого года треть уехавших вернулись домой, отметил он. «Те, кто не уехал, составляет основу нашей ИТ-индустрии. Эти люди являются нашим главным интеллектуальным активом. Потому что именно они уже сейчас решают реальные задачи по обеспечению информационной безопасности, по импортозамещению, по созданию современной конкурентной экономики. Формирование условий для этих людей – наша приоритетная задача», – сказал депутат.

«Для любого профессионала востребованность – это важнейшая потребность. И политика импортозамещения направлена в том числе как раз на то, чтобы наши ИТ-специалисты могли реализоваться здесь. Кроме того, любой профессиональный специалист понимает, что уход одних компаний из того или иного сектора открывает новые возможности для тех, кто будет готов быстро занять эти ниши и предложить сопоставимые и конкурентные предложения», – подчеркнул он.

«Многие компании и специалисты видят для себя в создавшемся положении множество преимуществ и выбирают работу в России, а не в другом государстве, особенно с учетом тех беспрецедентных мер поддержки, которые сегодня государство предлагает ИТ-индустрии», – напомнил парламентарий.

«В прошлом году правительство РФ оказало колоссальную поддержку ИТ-сектору. И эти меры поддержки правительства, безусловно, работают. Так, например, программа льготной ипотеки для айтишников пользуется большим спросом – к началу января 2023 года такие кредиты получили более 6 тыс. сотрудников ИТ-компаний на общую сумму в 55 млрд рублей, а средняя процентная ставка составила 4,1% годовых», – сообщил спикер.

«В 2023 году число ИТ-компаний, сотрудникам которых доступна ипотека, выросло в два раза: введены новые упрощенные правила. Теперь получить льготные кредиты смогут сотрудники всех аккредитованных Минцифры России ИТ-компаний, их сейчас около 20 тысяч. Так что уверен, по итогам года цифры будут значительно больше», – добавил он.

«Кстати, Пермский край, который я представляю в Госдуме, в 2022 году стал лидером, попав в топ-10 регионов по объемам выдачи ИТ-ипотеки. По официальным данным Дом.рф, на конец 2022 года льготную ипотеку в регионе одобрили 344 сотрудникам ИТ-компаниям, что составляет около 71% от их общего количества. Всего за 2022 год поступило 485 заявок», – рассказал Немкин.

«В конце 2022 года был одобрен и подготовленный нами с коллегами законопроект, который устраняет запреты на привлечение частных инвестиций в проекты государственно-частного и муниципально-частного партнерства в сфере высоких технологий. Это решение создаст новые стимулы для развития ИТ-бизнеса в регионах. Ведь именно муниципальные концессии и муниципально-частное партнерство стали самыми популярными формами взаимодействия власти и бизнеса. Принятие нашего закона ждали сотни городов и ИТ-предпринимателей в Московской области, Приморском крае, Самаре, Нижнем Новгороде, Уфе и многих других городах России...» – отметил спикер.

«Летом были приняты наши поправки части второй Налогового кодекса. Новые меры позволяют стимулировать внедрение российского программного обеспечения и радиоэлектронной продукции и кратно увеличивают инвестиции и помощь ИТ-бизнесу. По существу, благодаря нашим поправкам налог на прибыль ИТ-компаний составит 0% до 31 декабря 2024, а тарифы страховых взносов в 7,6% распространят и на тех, кто получает доходы от услуг по доработке, внедрению и поддержке любого российского ПО. С 90% до 70% снижен порог дохода от ИТ-деятельности, при котором компания может рассчитывать на льготы», – рассказал он.

«Отменено и требование о минимальной среднесписочной численности работников российских ИТ-компаний, рассчитывающих на возмещение затрат. Сейчас начались обсуждения, какой должна быть процентная ставка по окончанию льготного периода – с 1 января 2025 года. Пока рано делать какие-то выводы, но думаю, что и здесь государство найдет возможности для помощи ИТ-индустрии», – добавил парламентарий.

«Согласно дорожной карте проекта «Кадры для цифровой экономики», к началу 2025 года до 500 тысяч человек должно вырасти число студентов по программам высшего образования в сфере информационных технологий, принятых за счет ассигнований федерального бюджета (нарастающим итогом, начиная с 2021 года)», – подчеркнул собеседник.

«Для достижения этой цели каждое федеральное ведомство создает акселераторы на базе профильных факультетов прогрессивных вузов страны, имеющие статус второго или дополнительного высшего образования. Аналогичная работа ведется и на региональном уровне. К примеру, в Прикамье на базе Пермского государственного научного исследовательского университета в апреле 2022 года был открыт Институт компьютерных наук и технологий, в учебной программе которого задействованы лучшие практики ИТ-рынка региона, ведущие ИТ-специалисты и эксперты профильного краевого министерства», – напомнил депутат.

«Кроме того, число преподавателей высшего и среднего профессионального образования, прошедших повышение квалификации по новым программам для ИТ-специальностей и различных предметных отраслей, должно достичь 80 тысяч человек», – сказал он.

«В рамках фонда «Цифровая долина Прикамья» в мае 2023 года начнет работу постоянно действующий акселератор для талантливых школьников и студентов, а также обучающую программу для руководителей и сотрудников предприятий малого и среднего сектора экономики. Все слушатели получат официальный сертификат о повышении квалификации. И на федеральном, и на региональном уровнях эта работа ведется при поддержке правительства – Минцифры России или профильных региональных министерств и ведомств. Это базовые задачи, которые правительство страны держит под постоянным контролем», – резюмировал Немкин.

Несмотря на санкции и уход ряда иностранных компаний, российские айтишники оптимистично смотрят на развитие отрасли – такие данные получены по итогам интернет-опроса ИТ-специалистов, который провел Институт государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ. В исследовании, проведенном с октября по декабрь 2022 года, приняли участие 5156 респондентов, которые имеют отношение к ИТ-отрасли через профильное образование, занятость или обучение.

Так, 40,6% опрошенных ожидают в ближайшее время технологический рывок развития ИТ-отрасли в России ввиду открывающихся возможностей и ухода конкурентов. 60,4% респондентов ожидают появление новых российских цифровых продуктов, сервисов и услуг.

Также сообщается, что 39,6% опрошенных главным ожиданием назвали развитие компетенций специалистов, а развитие реального импортозамещения – 35,9%. Помимо этого, практически каждый третий видит перспективы притока новых кадров в отрасль, усиление конкуренции между российскими компаниями, а также развитие науки. И только менее 10% опрошенных переехали или планируют релокацию в этом году.

В пятницу глава правительства Михаил Мишустин на международном цифровом форуме «Digital Almaty 2023» заявил, что Россия смогла достичь значительных успехов в импортозамещении иностранного софта: аналоги существуют для почти 85% зарубежных продуктов.