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Минюст признал иноагентами издание «Проект» и журналиста Романа Супера
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Министерство юстиции России внесло в список иностранных агентов издание «Проект» и журналиста Романа Супера.
Сообщается, что издание «Проект» распространяло недостоверную информацию о деятельности органов госвласти России и действиях ВС России. Также распространяло материалы других иностранных агентов. Создатель и главред проекта проживает за границей, передает ТАСС.
Журналист Супер распространял недостоверную информацию о принимаемых властями решениях и проводимой политике, выступал против спецоперации на Украине.
Ранее в реестр иноагентов включили Егора Бортника из «БИ-2».
Военкоры сообщили о массированной атаке на Киев
Военкоры сообщили о массированной комбинированной атаке на Киев
Российские военные корреспонденты сообщили о состоявшейся в ночь на пятницу массированной комбинированной атаке на Киев: украинскую столицу одновременно атаковали дроны-камикадзе и крылатые ракеты.
Как сообщают «Военкоры Русской весны», цели в Киеве одновременно атаковали беспилотники-камикадзе типа «Шахид/Герань» и крылатые ракеты. Последние были запущены со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия.
По словам военкоров, после атаки в украинской столице прогремели взрывы и начались пожары.
Ранее сообщалось, что на всей территории Украины объявлена воздушная тревога, взрывы прогремели в Киеве и Черкасской области.
Пашинян призвал не считать Армению союзником России в СВО
Пашинян попросил не рассматривать Армению как союзника России в специальной военной операции на Украине
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В отношении специальной военной операции на Украине Армения не является союзником России, заявил глава армянского правительства Никол Пашинян.
«Вы сказали, что мы являемся союзником России. Конечно, об этом никогда громко не заявлялось, но думаю, что это заметно», – заявил Пашинян в интервью CNN Prima News. Он подчеркнул, что в данном случае Армения не является союзником России, передает РИА «Новости».
Как заявил Пашинян, на Западе «больше замечают», что Армения в ситуации СВО «является союзником России», в России же «видят», что Ереван «не является союзником» Москвы. «И выходит, что мы в этой ситуации не являемся ничьими союзниками, что означает, что мы уязвимы», – заявил Пашинян.
По его словам, может сложиться впечатление, что есть пространство для маневрирования, но «чем больше осложняется ситуация», тем меньше «возможности маневрирования». Пашинян подчеркнул, что это маневрирование связано не с отсутствием у Армении собственного мнения о ситуации, а с многочисленными проблемами страны, которая не может позволить себе быть вовлеченной в решение других вопросов.
Напомним, после начала российской специальной военной операции на Украине в Ереване прошел массовый митинг в поддержку России.
ВКС России нанесли групповой удар по средствам ПВО Украины
ВКС России минувшей ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по средствам ПВО ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Конашенков, слова которого приводятся в Telegram-канале Минобороны России, уточнил, что средства противовоздушной обороны прикрывали ключевые критические объекты военной инфраструктуры Украины. Все назначенные объекты, добавил он, поражены.
Ранее в пятницу сообщалось, что на всей территории Украины объявлена воздушная тревога, взрывы прогремели в Киеве и Черкасской области.
ВС России ударили по складу ВСУ с пятью тоннами боеприпасов в Херсоне
Источник: ВС России ударили по складу ВСУ с пятью тоннами боеприпасов в Херсоне
Российская артиллерия ликвидировала склад с боеприпасами украинской армии в производственном здании силикатного завода в Херсоне, сообщил источник экстренных служб региона.
Артиллерия ударила по складу с боеприпасами 124-й бригады теробороны ВСУ, склад располагался в одном из производственных зданий в Херсоне, сказал собеседник ТАСС.
По его словам, в этом складе хранилось не менее пяти тонн боеприпасов. Уничтожены ракеты к РСЗО «Ольха», к гаубицам 2А65 «Мста-Б», снаряды к 122-мм гаубицам Д-30, а также боеприпасы к артсистемам западного производства.
Ранее Минобороны сообщало, что возле поселка Удачное в ДНР уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
Байден упал на торжественной церемонии академии ВВС США
Байден споткнулся и упал во время торжественной церемонии академии ВВС США
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Во время торжественной церемонии академии ВВС США в штате Колорадо глава американского государства Джо Байден, находясь на трибуне, споткнулся и упал, сообщают информационные агентства.
Инцидент произошел во время вручения дипломов. У Байдена не получилось самостоятельно подняться после падения, ему помогли охранники, передает РИА «Новости».
До падения Байден выступил с речью, во время которой пошутил про свой возраст: «Когда я выпускался из старшей школы 300 лет назад, я подал заявку на поступление в Военно-морскую академию США».
Директор по связям с общественностью Белого дома Бен Лаболт сообщил, что Байден «в порядке». Он уточнил, что президент споткнулся о мешок с песком на сцене, передает ТАСС.
Пресс-секретарь Байдена Карин Жан-Пьер сообщила, что тот поднялся на борт самолета с «широкой улыбкой». Как отметили репортеры, сам Байден в ответ на вопрос о его самочувствии «пробормотал что-то, что было трудно расслышать за ревом двигателей самолета».
Напомним, это не первое падение Байдена на публике. Так, он несколько раз оступался на трапе самолета. Кроме того, он упал с велосипеда. Байдену 80 лет, он намерен участвовать в выборах президента США в 2024 году.
Рогов: Россия столкнулась с новой тактикой ВСУ на Запорожском направлении
Рогов: На Запорожском направлении противник перешел к тактике использования малых ДРГ
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На Запорожском направлении отмечается большое скопление живой силы противника. В преддверии контрнаступления ВСУ пытаются с помощью малых ДРГ спланировать возможные направления атаки. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее командир российского батальона «Крым» рассказал о комбинировании украинскими военными «советской школы» и тактики НАТО.
«ВСУ на Запорожском направлении завершили формирование ударных группировок, необходимых им для контрнаступления. Мы отмечаем большое число живой силы, которую размещают подальше от линии фронта. Украина пытается сохранить солдат для возможной переброски на другие направления», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Соответственно, это сказывается и на тактике ведения боевых действий. Раньше украинские военные пытались вести разведку боем, используя группы по 50-70 человек и бронетехнику. Предварительно велись артиллерийские обстрелы. ВСУ наносили удары встык зон ответственности различных подразделений РФ. Расчет делался на то, что между нашими ведомствами отсутствует координация действий. Тактика особых плодов Украине не принесла, и противник перешел к использованию небольших ДРГ», – подчеркивает собеседник.
«Диверсионные группы, укомплектованные по пять-семь человек, пытаются проникнуть на нашу территорию. Как правило, противник использует внедорожники, а самих солдат переодевают в украденную российскую форму. Таким образом ВСУ пытаются разведать места нашей дислокации. Очевидно, что эту информацию они будут использовать для собственного контрнаступления», – отмечает эксперт.
«Мы подобные действия сразу же пресекаем – любое движение со стороны ВСУ получает ответ в виде минометного огня. Работает и артиллерия, иногда приходится задействовать авиацию. Наносим превентивные удары с использованием массивных налетов дронов», – резюмирует Рогов.
Ранее командир российского батальона «Крым» рассказал о комбинировании ВСУ «советской школы» и тактики НАТО. По словам военного, противник часто задействует мобильные группы на пикапах, но рельеф местности несколько осложняет подобное передвижение.
Также отмечается, что у ВСУ на Запорожском направлении «техника в основном» советского производства, однако зачастую украинские военные пытаются использовать оставшиеся натовские боеприпасы. Сообщается, что в числе противников на данном направлении – националистические батальоны, штурмовые, десантные бригады, в том числе морской десант, а также иностранные наемники – «поляки, англичане, афроамериканцы замечены в Степногорске».
Как рассказали российские военные, ВСУ каждый день прощупывают оборону на Запорожском направлении, ситуация «стабильно напряженная», но ВС РФ «держатся, перемалывают потихонечку врага». Подразделения российских войск также практически ежедневно отражают атаки украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери украинских военных только на одном из участков линии боевого соприкосновения на Запорожском направлении могут составлять до десяти человек убитыми за неделю.
Как сообщил командир подразделения батальона «Крым» украинские боевики расстреливают мирных жителей Запорожской области при попытке покинуть зону ведения боевых действий: «Было такое, что они взорвали мирных жителей, там были бабушка с дедушкой, которые попросились выехать (подальше от) боевых действий, и они их просто взорвали... Или РПГ, или миномет, ехали просто на гражданской машине. Понимаете, в чем разница или у нас, или у них: они не дают эвакуировать местных».
Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что на Запорожском направлении завершено формирование ударных группировок Вооруженных сил Украины. Подробности о численности украинских войск он пообещал сообщить позже.
Врач-терапевт объяснил частые падения Байдена
Терапевт Воробьев рассказал, почему президент США Байден часто спотыкается и падает
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Паркинсоники нередко падают и спотыкаются. Примером человека с таким заболеванием служит глава американского государства Джо Байден, который заваливается везде и имеет все признаки паркинсонизма, заявил газете ВЗГЛЯД глава правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев, рассуждая о частых причинах падения пожилых людей.
Американский президент Джо Байден на торжественной церемонии академии ВВС США в штате Колорадо, находясь на трибуне, споткнулся и упал. Самостоятельно главе Соединенных Штатов подняться не удалось, ему помогли охранники. А вернувшись в Вашингтон из Колорадо, президент Байден ударился головой при выходе из вертолета на лужайке Белого дома. Директор по связям с общественностью Белого дома Бен Лаболт сообщил, что Байден «в порядке».
«Падение у пожилых людей имеет много разных причин. Во-первых, это могут быть неудобные какие-то ступеньки, полы, переходы, порожки в дверных проходах, неровные ковры и т. д. Очень часто пожилому человеку довольно трудно помнить обо всех этих препятствиях. Ведь молодой человек не смотрит под ноги, когда ходит: он достаточно высоко поднимает ноги, интуитивно все переступает, у него рассеянный взор. Пожилые в большинстве случаев при ходьбе шаркают ногами и смотрят вниз», – говорит Воробьев.
Во-вторых, не замечать различного рода препятствия люди в возрасте могут из-за нарушения зрения, продолжает врач. К тому же многие используют бифокальные очки, которые спасают от возрастной дальнозоркости. Их человек не носит на постоянной основе, а лишь надевает, чтобы прочесть надпись или почитать книгу. Поэтому при ходьбе, даже смотря под ноги, пожилой человек действительно может не заметить какой-то порожек и упасть. В связи с этим в общественных местах принято маркировать все выступы, ступеньки и прочее на полу ярко-желтой линией.
«В-третьих, причиной падений может быть патология суставов. У пожилого болят суставы, подкашиваются ноги – это реальный факт. И наверняка все не раз слышали от человека в возрасте, что его шатнуло. Для пожилых это очень характерная история. Если к этому быть готовым, можно ухватиться за стенку или что-то такое. Конечно, здесь тоже есть риск упасть, разбиться, особенно, если не быть к этому готовым», – делится терапевт.
Также пожилые люди могут упасть с кресла, дивана, если они «просижены» и имеют скос вниз, предупреждает специалист. Более того, после падения многие не могут самостоятельно подняться. Пролежать в таком состоянии они могут несколько часов, ощущая слабость. Наиболее часто данная проблема встречается у людей от 85 лет. Таким людям врач настоятельно рекомендует приобрести тревожную кнопку, на которую в случае чего можно нажать, чтобы кто-то мог ему помочь подняться, либо все время держать рядом с собой мобильный телефон.
«Причем никаких тяжелых поражений во всех этих случаях нет. Это просто слабость и неуклюжесть, не на что опереться, и человек не может встать. Все падения по вышеперечисленным причинам – это ни о чем не говорящий признак, тревогу забивать из-за них не надо. Однако, если проблема все-таки беспокоит, стоит обратиться к своему лечащему врачу», – подчеркивает Воробьев.
Если же пожилой человек, будучи здоровым, хорошо ходящим, упал без причины, ни обо что не споткнулся, то это также может быть признаком инсульта, микроинсульта или так называемая ишемическая атака, предупреждает терапевт. В таком случае его необходимо обследовать на предмет инсульта: проверить, связная ли у него речь, попросить улыбнуться и отследить, не кривится ли лицо и губы при улыбке, попросить его пожать обеими руками руку (рукопожатия здорового человека должны быть примерно одной силы, а не разной). Если есть подозрения на инсульт, следует незамедлительно вызвать скорую помощь.
«Еще падения свойственны людям, страдающим неврологическими заболеваниями, например, болезнью Альцгеймера. Также паркинсоники (люди с болезнью Паркинсона) благополучно падают, как, например, Байден, который заваливается везде. У него все признаки паркинсонизма налицо», – заключил терапевт.
Ранее врач-гериатр, невролог, геронтолог, нейрофизиолог Валерий Новоселов в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал о причинах развития старческой деменции и способах борьбы с ней. По его словам, определенные шаги следует предпринимать с молодого возраста: отказаться от курения, вести физически активный образ жизни, придерживаться «средиземноморской диеты» и регулярно «тренировать мозг».
Медведев ответил на отрицание Apple сотрудничества со спецслужбами США
Медведев об отрицании Apple сотрудничества со спецслужбами: Либо врут, либо намерены закрыться
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что не верит корпорации Apple, отрицающей использование iPhone в интересах американских спецслужб США.
По словам Медведев, когда любая технологическая компания говорит, что она не намерена сотрудничать с национальными спецслужбами, это означает одно из двух: она беззастенчиво врет или планирует закрыться. «Чудес не бывает», – сказал Медведев, передает РИА «Новости».
Медведев отметил, что это нужно иметь в виду владельцам любых смартфонов, будь то продукция Apple с закрытой системой iOS или же Samsung с открытым для сторонних приложений Android.
В четверг ФСБ России заявила о вскрытии разведывательной акции США через программу-вирус на мобильных устройствах Apple. В самой Apple открестилась от сотрудничества с разведкой США.
Захарова оценила новый языковой закон в Киргизии
Захарова указала на возможные осложнения для жителей Киргизии из-за нового языкового закона
Новый языковой закон в Киргизии способен создать определенные сложности для граждан республики, не владеющих киргизским языком, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова, слова которой приводятся на сайте МИДа, указала, что проект закона представили на обсуждение еще в 2021 году. Тогда в Киргизии он вызвал критические отзывы, в том числе среди русскоязычных жителей страны. После этого в законопроект внесли дополнительные пункты – например, о гарантиях всем этносам на сохранение и развитие родного языка. Однако в документ не включили норму о недопущении ущемления прав и свобод граждан по признаку незнания государственного языка.
По мнению Захаровой, нынешняя версия закона может «создать определенные сложности для граждан республики, не владеющих киргизским языком». Москва не раз указывала, что этот закон может негативно отразиться на «правах нетитульного населения, в том числе наших соотечественников», заявила Захарова.
Власти Киргизии «заверили, что законопроект не преследует цель отменить русский язык», сказала Захарова, выразив надежду, что Бишкек «будет проводить сбалансированную языковую политику». Российская сторона рассчитывает, что политика Бишкека окажется направлена «как на развитие киргизского языка, так и на поддержку и продвижение русского языка, за которым в Киргизии закреплен конституционный статус официального, и который является языком межнационального общения на обширном пространстве» СНГ.
Напомним, 31 мая в третьем чтении депутаты парламента Киргизии утвердили новый языковой закон, который обсуждался с прошлого года. Официально он носит название «О государственном языке Киргизской Республики». Согласно документу, киргизский язык определяется как «язык титульного населения». Эксперты опасаются, что изменение позиций русского языка в Киргизии может поставить под угрозу и медицину, и образование этой страны.
Россия сочла объекты британской BAE Systems на Украине законной целью для удара
Посол Келин назвал производственные мощности британской BAE Systems законной целью в случае их появления на Украине
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Если на Украине появятся производственные объекты британской оружейной компании BAE Systems, они будут законными целями для ударов российских войск, сообщил посол России в Великобритании Андрей Келин.
В Киеве состоялась встреча украинского президента Владимира Зеленского с исполнительным директором BAE Systems Чарльзом Вудберном. Зеленский заявил, что говорил с Вудберном о создании на Украине мощностей для производства и ремонта продукции BAE Systems.
Как заявил Келин, если появление таких мощностей «когда-то и состоится», они «станут законными целями для ударов, еще, видимо, на ранних стадиях». Однако обсуждать появление таких объектов, по его мнению, преждевременно, сейчас «речь лишь идет об открытии офиса в Киеве, не более того», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».
Напомним, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Соединенное Королевство было и остается извечным врагом России, и сейчас Лондон фактически ведет против Москвы необъявленную войну.
Байден ударился головой при выходе из вертолета
После падения в Колорадо Байден ударился головой при выходе из вертолета на лужайке Белого дома
Вернувшись в Вашингтон из Колорадо, где споткнулся и упал на трибуне, президент США Джо Байден ударился головой при выходе из вертолета на лужайке Белого дома, сообщает пресс-пул.
В сообщении говорится, что Байден «ударился своей головой о дверной проем, выходя из вертолета», передает РИА «Новости».
Хотя Байден подшутил над тем, что упал в Колорадо, он категорически отказался отвечать на вопросы, которые выкрикивали журналисты. Некоторые интересовались его самочувствием. В ответ Байден на фоне работающего двигателя вертолета прокричал: «Никаких вопросов, нет», – передает ТАСС.
Напомним, во время торжественной церемонии академии ВВС США в штате Колорадо Байден, находясь на трибуне, споткнулся и упал. Директор по связям с общественностью Белого дома Бен Лаболт сообщил, что Байден споткнулся о мешок с песком на сцене.
Стало известно об ударах авиабомбами по ВСУ в Запорожье
Рогов сообщил об ударах российской авиации по местам скопления военных и техники ВСУ в Запорожье
Российская авиация нанесла удары ФАБами по местам скопления боевиков вооруженных сил Украины и сосредоточения тяжелой техники ВСУ в Запорожье, которое сейчас находится под контролем украинских войск, сообщил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщал в Telegram о взрывах в Запорожье, пояснив, что, по предварительным данным, украинская ПВО пытается «не допустить цветение «Гераней».
Позднее он сообщил, что российская тактическая авиация «повторно отработала ФАБами по местам скопления боевиков ВСУ и сосредоточения их тяжелой техники». Взрывы были слышны в Коммунарском и Шевченковском районах города.
Как следует из данных официального ресурса по оповещению украинских граждан, воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР, Херсонской и Запорожской областей, передает ТАСС.
Напомним, Министерство обороны России накануне сообщило, что средства противовоздушной обороны в Запорожской области сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины.
Взрывы прогремели на Украине
Взрывы прозвучали в Киеве и Черкасской области Украины
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, взрывы прогремели в Киеве и Черкасской области, сообщают украинские СМИ и местные власти.
Последними воздушную тревогу объявили три области Западной Украины, передает ТАСС.
Украинские СМИ сообщают, что мэр Киева Виталий Кличко «подтвердил взрывы в Киеве». В сообщении говорится, что «работает ПВО». Кроме того, «сообщают о взрывах в Черкасской области», передает РИА «Новости».
Напомним, глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российская авиация нанесла удары ФАБами по местам скопления военных и техники вооруженных сил Украины в Запорожье, которое сейчас находится под контролем украинских войск.
Захарова пояснила заявление Блинкена о «процветающей России»
Представитель МИД Захарова: США не рассматривают россиян бенефициарами процветающей России
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Вашингтон действительно хотел бы видеть Россию процветающей. Подобные тезисы звучали от всех, кто намеревался подчинить нашу страну, сказала газете ВЗГЛЯД официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о заинтересованности в процветании России.
«Заявление Блинкена – это классическая история. Такие тезисы озвучивали все, кто когда-либо хотел заполучить нашу страну, подчинить ее, присвоить себе недра и ресурсы», – сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Они действительно хотят видеть Россию процветающей. Но только для себя. Русские люди в понимании США в число бенефициаров этого процветания не входят», – заключила дипломат.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не является врагом для россиян и заинтересован в безопасной и процветающей стране. По его словам, на протяжении последних 30 лет Штаты якобы поддерживали с Москвой стабильные отношения сотрудничества. «Считаем, что безопасная и процветающая Россия отвечает интересам Америки», – подчеркнул госсекретарь США, передает ТАСС.
Также он сказал, что США не стремятся к свержению власти в России, и россияне должны сами определять свое будущее.
Тем временем с 1 июня США прекратили передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).
Помимо этого, США в среду объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на 300 млн долларов. Так, Вашингтон поставит Киеву переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, системы противовоздушной обороны Avenger, боеприпасы для комплексов Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS.
Сам Блинкен в мае в контексте атаки дронов на Кремль говорил, что Украина имеет право защищаться так, как сочтет нужным. Он также не исключал объявление России «страной – спонсором терроризма».
Шендеровича не пустили в Грузию
Блогер Левшиц сообщил, что Шендеровича не пустили в Грузию и отправили в Израиль
Публициста Виктора Шендеровича (признан иноагентом в России), который собирался выступить в Тбилиси и Батуми, не пустили в Грузию, сообщил блогер Николай Левшиц.
Левшиц рассказал в Telegram со ссылкой на организаторов выступлений, что Шендеровича «развернули на пограничном контроле и посадили на рейс в Израиль, откуда он прилетел». Как указал блогер, «Шендерович был в Грузии несколько раз, при этом в последний, всего несколько месяцев назад».
Напомним, проукраинские активисты на концерте в Вильнюсе облили кетчупом Шендеровича, ранее обвинившего Украину в сотрудничестве с нацистами. Он также заявил, что Россия – «все-таки наша страна», а российские военнослужащие – «наши ребята». Публицист был внесен в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец» (запрещен в России решением суда). В украинских СМИ и соцсетях на Шендеровича обрушился шквал критики.