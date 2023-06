Политолог Рудаков: Фундаментальные перемены в сфере российского образования помогут обезопасить наших детей Кравцов предложил ограничить детям до 15 лет пользование интернетом Министр просвещения Кравцов: Детям до 15 лет не стоит сидеть в интернете 2 июня 2023, 16:45 Текст: Вера Басилая

Детям до 15 лет не стоит пользоваться интернетом и социальными сетями, психологи тоже это советуют, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в интервью Первому каналу. Министр считает, что до 15 лет нужно пройти период без виртуального мира, то же самое советуют ученые, передает ТАСС. По его словам, своей дочери на пятнадцатилетие он подарил кнопочный телефон. Ранее участники круглого стола, прошедшего в Общественной палате, заявили, что количество деструктивного контента в интернете за последние годы значительно увеличилось, поэтому необходимо защитить детей от негативной информации. Белгородские власти решили вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов Белгородские власти приняли решение эвакуировать детей из Шебекинского и Грайворонского округов

Власти Белгородской области начали эвакуацию детей из Шебекинского и Грайворонского округов, первые 300 человек будут отправлены в воронежский оздоровительный лагерь, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Губернатор уточнил в Telegram, что в среду, 31 мая, из Шебекинского и Грайворонского округов начнут вывозить детей. Первые 300 ребят будут отправлены в Воронеж. Ранее Гладков сообщал, что дети отправятся в детский оздоровительный лагерь «Ландыш», куда их пригласил губернатор Воронежской области Александр Гусев, передает РИА «Новости». По словам Гладкова, ситуация в Шебекино ухудшается, в ночь на среду по городу был нанесен массированный удар. Пострадали четыре человека, двое из них госпитализированы. Также повреждены восемь многоквартирных и четыре частных дома, а также школа и два административных зданиях. Один магазин полностью сгорел. Ранее в Белгородской области за сутки было зафиксировано около 220 прилетов со стороны ВСУ. Увеличилось число пострадавших при обрушении трибун в Ростове-на-Дону Губернатор Ростовской области Голубев: Число пострадавших при обрушении трибун в Ростове-на-Дону выросло до 26 человек 30 мая 2023, 22:59 Текст: Антон Никитин

Число пострадавших в результате обрушения трибун на Гребном канале в Ростове-на-Дону увеличилось до 26 человек, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Глава региона сообщил в своем Telegram-канале, что на данный момент известно о 26 пострадавших, 15 из которых – дети, еще одна женщина погибла. Голубев заверил, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. По имеющимся у губернатора данным, основная группа пострадавших детей – всего 13 ребят – была доставлена в 20-ю горбольницу Ростова-на-Дону, в этом же медицинском учреждении находятся двое взрослых. Голубев сообщил, что одного ребенка сейчас оперируют, привлечены специалисты из областной детской клинической больницы. Ранее сообщалось, что при опрокидывании трибуны в Ростове-на-Дону пострадали восемь взрослых и десять детей, еще одна женщина погибла. Новости СМИ2 Политолог назвал главные задачи России по защите детей Политолог Шаповалов: Защита детей – ключевой приоритет России

Защита детей стала общенациональной задачей России. Государство делает все для комфортного воспитания детей в семьях и ограждения их от западного деструктива, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов. Напомним, 1 июня в мире отмечается День защиты детей. «Поправки в Конституцию, обязывающие госорганы способствовать созданию условий для развития детей, а также принятая недавно Стратегия комплексной безопасности детей говорят о том, что сбережение детей стало нашей общенациональной задачей. В России проводится комплексная разнонаправленная политика защиты детства», – пояснил Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ. «Также государством делается все для комфортного воспитания детей в семьях. Так, в указе президента № 809 «Об основах госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» семья и дети являются одним ключевых из приоритетов. А возвращение системе образования воспитательной функции помогает оградить детей от западного деструктива», – напомнил собеседник. «Важно и то, что созданная нормативная база позволяет постоянно расширять инструменты защиты детей. В сферу защиты детей, без сомнения, относятся и выплаты на детей, беспрецедентное – даже по советским меркам – строительство школ, создание кванториумов, введение новых программ, например – «Пушкинской карты», и многое другое», – указал эксперт. «В день защиты детей уместно упомянуть и про героев СВО. Это прекрасно понимают те, кто был в Донецке и видел Аллею ангелов. Именно защита мирного населения, в том числе – детей, является одной из задач спецоперации. Все действия, предпринимающиеся армией в рамках СВО, направлены на защиту детей. Жаль, что этого не понимает Международный уголовный суд, который ввел санкции против нашего руководства за вывоз детей из-под обстрелов в новых регионах России», – подчеркнул Шаповалов. Ранее уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова встретилась со спецпредставителем генсекретаря ООН по вопросу о детях в вооруженных конфликтах Вирджинией Гамба. Ключевой темой беседы стала защита прав детей, говорится на сайте омбудсмена. Львова-Белова рассказала о деятельности по воссоединению детей с родителями, разделенными из-за боевых действий. Она также сообщила о проектах по гуманитарной помощи детям в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, их лечении и реабилитации. 17 мая президент Владимир Путин подписал указ «О Стратегии комплексной безопасности детей в Российской Федерации на период до 2030 года». Правительству поручается в течение полугода утвердить план мероприятий по реализации стратегии. В документе, среди прочего, указывается, что одними из основных угроз для детей являются нетрадиционные ценности, насаждаемые недружественными государствами. Отмечается, что «навязывание пересмотра базовых норм морали и информационное манипулирование стимулируют антиобщественное поведение и наносят значительный ущерб нравственному здоровью детей». Ранее Путин на мероприятии по случаю открытия Года педагога и наставника заявил: «Все, что мы с вами делаем, в самом широком смысле этого слова, в демографии, в образовании, в экономике, в сфере безопасности, подчинено главному – чтобы наши дети, молодежь росли счастливыми, жили в благополучной, суверенной стране». Apple открестилась от сотрудничества с разведкой США Apple обещала никогда не сотрудничать с каким-либо правительством для установки программных ловушек 2 июня 2023, 05:24 Текст: Антон Антонов

Американская компания Apple заверила, что не сотрудничает с каким-либо правительством для установки программных ловушек в свою продукцию, сообщают информационные агентства. Apple заявила, что никогда так не делала и «никогда не будет этого делать», передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters. При этом в компании не ответили на направленное ранее обращение ТАСС с просьбой прокомментировать вскрытую ФСБ России совместно с ФСО разведывательную акцию США с применением мобильных устройств Apple. Напомним, телефоны iPhone сотрудников «Лаборатории Касперского» оказались заражены шпионским программным обеспечением. В четверг ФСБ России заявила о вскрытии разведывательной акции США через программу-вирус на мобильных устройствах Apple. Новости СМИ2 Бойцовская собака напала на ребенка на пляже в Нижнем Тагиле 1 июня 2023, 10:34 Текст: Вера Басилая

Собака бойцовской породы напала на десятилетнего мальчика на общественном пляже в Нижнем Тагиле, полиция начала проверку по факту происшествия. Инцидент произошел в поселке Лая на Песчаном пляже. В сообществе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте», сообщается, что мальчик с другом шел после школы домой мимо пляжа, где прогуливалась хозяйка со своими собаками, которые были без поводков и намордников. В какой-то момент бойцовский пес набросился и покусал мальчика, хозяйка собаки бросила истекающего кровью ребенка на пляже и обвинила школьника, что он сам виноват в произошедшем. Родители мальчика обратились в полицию, по факту происшествия проводится проверка. Ранее семилетнего ребенка в Челябинске покусала бродячая собака. Напомним, после серии нападений бродячих собак на детей в Госдуме предложили жестче наказывать чиновников за нападения бездомных животных, ввести обязательную маркировку и учет питомцев, а также запретить самовыгул собак. Кириенко: Война за умы подрастающего поколения будет длиться дольше СВО

Самой продолжительной станет война за умы подрастающего поколения, она продлится дольше специальной военной операции на Украине, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на фестивале Российского движения детей и молодежи «Движение первых», приуроченном ко Дню защиты детей. По его словам, сначала закончится СВО, в которой будут достигнуты все задачи, поставленные президентом России. Затем будет экономическая война и попытка раскачать Россию, но «дольше всего будет информационно-психологическая война, потому что борьба за умы подрастающего поколения будет самой долгой», передает ТАСС. Он добавил, что от результатов этой борьбы зависит будущее страны, то, во что будет верить будущее поколение россиян. «С сегодняшним поколением россиян ничего сделать нельзя. Россию можно победить только изнутри, Россию извне победить невозможно, Россию можно расколоть изнутри», – подчеркнул первый замглавы администрации президента. В ходе фестиваля Кириенко также рассказал, что этим летом пять миллионов школьников по всей стране поедут в детские лагеря. Там, по его словам, будет реализовано большое количество проектов, в том числе «Движения первых» и общества «Знание»: «Например, в каждом детском лагере будет обязательно одна смена, посвященная «Движению первых», будет проходить новая [игра] «Зарница». Ребята придумали очень интересную, современную, высокотехнологичную «Зарницу» с использованием дронов». Ранее он отметил, что по всей России создана система летних форумов, где в том числе организованы круглогодичные образовательные центры. Так, в Подмосковье на базе форума «Территория смыслов» открыта мастерская управления «Сенеж» для обучения управленцев разных профилей. В Пятигорске на Машуке действует круглогодичный центр «Машук», который является центром общества «Знание». Третий образовательный центр – это круглогодичная академия «Меганом» (проект арт-кластера «Таврида») для представителей культуры, искусства, творческих индустрий.

На открывшемся в четверг фестивале «Движение первых», организованном РДДМ, собрались дети из всех 89 регионов России, в том числе – ребята из новых регионов. Помимо площадки в Москве на ВДНХ организованы тематические площадки в Нижнем Новгороде, Южно-Сахалинске, в «Сенеже» и «Машуке» – круглогодичных центрах, которые расширяют образовательные программы. «Сейчас «Движение первых» запускает вместе с «Сенежем» и «Машуком» дополнительные региональные программы, чтобы показать нашему подрастающему поколению масштаб возможностей, которые предоставляет государство для личностного и карьерного роста», – указали в пресс-службе РДДМ. Новости СМИ2 Политолог: Защита детей стала приоритетом для правительства России Политолог Линдигрин: Государство шаг за шагом возвращает воспитательную функцию детей

Дети – наиболее уязвимая категория граждан РФ. В связи с этим защита их интересов и воспитание на основе традиционных ценностей становится приоритетом России. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Наталья Линдигрин. Напомним, 1 июня в мире отмечается День защиты детей. «Вне всяких сомнений, дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Президент на протяжении многих лет последовательно проводит политику защиты подрастающего поколения. Ведется активная поддержка семей, тщательно контролируется демографическая ситуация в стране», – сказала Наталья Линдигрин, гендиректор АНО Институт региональных проблем. «Недавние поправки в Конституцию, обязывающие госорганы способствовать созданию условий для развития подрастающего поколения, а также «Стратегия комплексной безопасности детей» призваны систематизировать деятельность правительства по данному направлению», – отмечает эксперт. «Дети – наиболее беззащитная категория граждан. В силу неопытности они легко поддаются пагубному информационному влиянию, которое на них пытаются оказывать западные страны. Огромные средства тратились Вашингтоном на то, чтобы вырастить поколение россиян, испытывающее ненависть к собственной стране», – акцентирует Линдигрин. «Задача государства – противостоять этому пагубному влиянию. Для этого президент постепенно возвращает государству воспитательную миссию. По его инициативе из закона об образовании было исключено само понятие «услуга». В школьную программу введены уроки «Разговоры о важном», которые формируют у подростков корректное представление о российском обществе», – подчеркивает собеседница. «Мы отказываемся от ценностей потребления, возвращая традиционные для нашей культуры моральные установки. Речь идет о любви к семье, о патриотизме и чувстве справедливости. Таким образом, дети и их родители начинают жить в едином ценностном поле, что также гармонизирует отношения между поколениями», – считает эксперт. «У ребят появляются и новые герои. Сегодня эту роль исполняют участники СВО. Наши солдаты не только спасают и защищают детей, но и подают им правильный пример самоотверженности, отваги и доблести. Традиции русского воинства живы, и сейчас они активно передаются маленьким гражданам нашей страны», – резюмирует Линдигрин. Схожей позиции придерживается и политолог Владимир Шаповалов. В разговоре с газетой ВЗГЛЯД он отметил, что защита детей стала общенациональной задачей России. Государство делает все для комфортного воспитания детей в семьях и ограждения их от западного деструктива. Ранее уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова встретилась со спецпредставителем генсекретаря ООН по вопросу о детях в вооруженных конфликтах Вирджинией Гамба. Ключевой темой беседы стала защита прав детей, говорится на сайте омбудсмена. Львова-Белова рассказала о деятельности по воссоединению детей с родителями, разделенными из-за боевых действий. Она также сообщила о проектах по гуманитарной помощи детям в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, их лечении и реабилитации. 17 мая президент Владимир Путин подписал указ «О Стратегии комплексной безопасности детей в Российской Федерации на период до 2030 года». Правительству поручается в течение полугода утвердить план мероприятий по реализации стратегии. В документе среди прочего указывается, что одними из основных угроз для детей являются нетрадиционные ценности, насаждаемые недружественными государствами. Отмечается, что «навязывание пересмотра базовых норм морали и информационное манипулирование стимулируют антиобщественное поведение и наносят значительный ущерб нравственному здоровью детей». Ранее Путин на мероприятии по случаю открытия Года педагога и наставника заявил: «Все, что мы с вами делаем, в самом широком смысле этого слова, в демографии, в образовании, в экономике, в сфере безопасности, подчинено главному – чтобы наши дети, молодежь росли счастливыми, жили в благополучной, суверенной стране». Сенатор: Российская молодежь думает о Родине и улучшении жизни других людей Сенатор Забралова рассказала о своем общении с молодыми участниками фестиваля «Движение первых»

Пообщавшись сегодня с молодыми участниками фестиваля, я убедилась, что у нашей страны прекрасное будущее. И наша задача – создать все условия для самореализации молодежи, сказала газете ВЗГЛЯД сенатор Ольга Забралова. Ранее в Москве в День защиты детей стартовал Всероссийский фестиваль «Движение первых». «Меня очень порадовало сегодняшнее мероприятие. Все ребята с горящими глазами, неравнодушные, при этом они задавали серьезные профессиональные вопросы», – сказала Ольга Забралова, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике. «Например, об обеспечении младшего медицинского персонала дополнительными социальными гарантиями и о введении новых учебников в школах. Кроме того, молодежь интересовало качество и уровень подготовки учителей, а также вопросы построения карьеры и достижения успехов», – отметила она. «Отмечу, эти вопросы не зависели от возраста учащихся. Пообщавшись с ними, я убедилась, что у нашей страны большое будущее. Ребята уже сейчас думают о своей Родине и о том, как улучшить жизнь других людей», – добавила собеседница. –

«Вместе с тем для нас, взрослых, сейчас важно не подвести молодежь. Наша задача – создавать почву для того, чтобы они гордились своей страной и понимали, что именно в России у них будут все блага для жизни и самореализации». «К достижению этой цели приближает в том числе и проведение таких форумов. Молодые люди получают здесь возможность обмена правильными, позитивными эмоциями и установками, знакомятся друг с другом и больше узнают о нашей стране. Это все крайне важно», – заключила Забралова. Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к участникам фестиваля «Движение первых». Глава государства поздравил школьников, родителей и учителей с Международным днем защиты детей и подчеркнул, что именно им предстоит создавать будущее России. «Фестиваль, как и само «Движение первых», растет, развивается, охватывает всю страну. Сегодня главные площадки фестиваля открыты в 12 крупных городах – от наших западных границ до Сахалина», – заявил Путин, подчеркнув, что фестиваль станет ярким, запоминающимся праздником, поможет его участникам обрести новых друзей, получить полезные, нужные знания, включиться в интересные творческие проекты «Движения первых», в том числе во время начинающихся летних каникул. Путин указал на то, что в движении «всемерно поддерживаются созидательные начинания, умение дружить, работать в команде, предлагать оригинальные направления и проекты». «Мы видим, что сейчас получают новый старт инициативы, которые в свое время объединили ваших родителей, старшие поколения. При этом вы ничего не копируете, а возрождаете на современном уровне хорошие, добрые традиции, в том числе те, которые были у пионерской организации. И что очень важно, дополняете, обогащаете их своими, нужными – именно сейчас нужными – инициативами», – обратился Путин к участникам движения. Ранее эксперты озвучили главные задачи «Движения первых». По их словам, «Движение первых» – это элемент многоэтапной системы воспитания молодежи, в рамках которой дети учатся коммуницировать, становиться ответственными и активными гражданами государства, привлекаются к общественной жизни страны. Напомним, Всероссийский фестиваль проводится 1–2 июня Российским движением детей и молодежи (РДДМ) «Движение первых». Мероприятия состоятся в Москве, Нижнем Новгороде и Южно-Сахалинске, а также на территории арт-кластера «Таврида», образовательного центра «Машук» и мастерской управления «Сенеж».

Новости СМИ2 Утверждены правила определения генетических родителей при суррогатном материнстве Правительство утвердило правила определения генетических родителей для выношенного суррогатной матерью ребенка 2 июня 2023, 07:58 Текст: Антон Антонов

Российский кабмин утвердил правила установления потенциальных родителей в качестве генетических матери и отца ребенка при суррогатном материнстве. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В документе говорится о «правилах установления потенциальных родителей в качестве генетической матери и генетического отца, а равно одинокой женщины в качестве генетической матери». Постановление начнет действовать с 1 сентября, передает ТАСС. Определен порядок установления потенциальных родителей, половые клетки которых использовались для оплодотворения суррогатной матери, передает РИА «Новости». Процесс предусматривает молекулярно-генетическое исследование образцов крови. Для этого требуется информированное добровольное согласие, полученное от суррогатной матери, потенциальных родителей либо одинокой женщины. В результате выдается медицинское заключение. Напомним, глава российского государства Владимир Путин в конце 2022 года подписал закон о запрете услуг суррогатного материнства в России для иностранцев. Воспользоваться услугами суррогатных матерей могут только семейные пары из России или одинокая гражданка России, которая не может по медицинским показаниям выносить или родить ребенка самостоятельно. Путин призвал использовать гибкие формы занятости для родителей маленьких детей 1 июня 2023, 16:04 Текст: Вера Басилая

Необходимо продолжать развитие разнообразных мер поддержки семей с детьми, заявил президент России Владимир Путин на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава». «Надо активнее использовать гибкие формы занятости для родителей, воспитывающих маленьких детей, повышать доступность, в том числе для многодетных семей, льготной ипотеки, а для молодых, скажем, студенческих семей создавать такие условия, при которых им будет легче совмещать учебу с заботой о ребенке», – цитирует ТАСС Путина. Ранее президент Владимир Путин на встрече с многодетными семьями назвал огромной честью жизнь в России, а также работу по обеспечению ее будущего и решения проблем страны. Новости СМИ2 Политолог Рудаков: Фундаментальные перемены в сфере российского образования помогут обезопасить наших детей

Россия оказалась в авангарде защиты традиционных ценностей, семьи и детей. Государство ограждает молодых людей от навязываемого Западом деструктива, а бойцы в зоне СВО защищают их будущее, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рудаков. Напомним, 1 июня в мире отмечался День защиты детей. «По инициативе президента РФ Владимира Путина государству была возвращена воспитательная функция. Из нормативно-правовых актов исчезло понятие «образовательная услуга», сформировалось понимание взаимосвязи образовательного и воспитательного процессов. Это повлекло фундаментальные перемены в сфере образования, в школах появились занятия «Разговоры о важном», введена новая должность советника директора по воспитательной работе», – перечислил Александр Рудаков, политолог, эксперт ЭИСИ. «Напомню и об укреплении традиционных ценностей. Сейчас эта задача является важным направлением государственной политики. Она, среди прочего, предполагает ограждение детей от деструктивного контента, от разрушающего основы личности информационно-психологического воздействия, от пропаганды антиобщественного поведения и употребления наркотиков», – подчеркнул аналитик. «Защита ценностей – это, прежде всего, защита детей и семьи. Буквально на днях произошла ситуация, когда российская семья с тремя детьми, жившая ранее в Швеции, предприняла отчаянную попытку вернуться в Россию. Они бежали из Евросоюза через польскую границу, чтобы спасти своих детей от похищения шведскими властями, от незаконной передачи детей в другую семью», – напомнил спикер. «Это драматичная история, когда отец был задержан, а мать с ребятами успела скрыться от преследователей и попасть в российское консульство, лучше любой статистики иллюстрирует ситуацию с семейными ценностями в России и на Западе. Сразу становится ясно, где семья и дети находятся под угрозой, а где, наоборот, под чуткой защитой», – подчеркнул он. «Немаловажная в этих процессах и роль участников СВО. Наши воины прямо сейчас защищают будущие поколения от фашизма. В берлинском Трептов-парке стоит монумент «Воин-освободитель», где советский солдат держит на руках спасенного малыша. Этот образ – уникальный, проходящий сквозь все века и эпохи, символ исторической миссии наших военных, защищающих будущее, которое принадлежит детям», – указал Рудаков. Напомним, 1 июня в Международный день защиты детей российский лидер Владимир Путин провел в формате видеосвязи встречу с многодетными семьями, награжденными орденом «Родительская слава», сообщает пресс-служба Кремля. Орденом «Родительская слава» награждаются родители, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечивают надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии. Ранее уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова встретилась со спецпредставителем генсекретаря ООН по вопросу о детях в вооруженных конфликтах Вирджинией Гамба. Ключевой темой беседы стала защита прав детей, говорится на сайте омбудсмена. Львова-Белова рассказала о деятельности по воссоединению детей с родителями, разделенными из-за боевых действий. Она также сообщила о проектах по гуманитарной помощи детям в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, их лечении и реабилитации. 17 мая президент Владимир Путин подписал указ «О Стратегии комплексной безопасности детей в Российской Федерации на период до 2030 года». Правительству поручается в течение полугода утвердить план мероприятий по реализации стратегии. В документе, среди прочего, указывается, что одними из основных угроз для детей являются нетрадиционные ценности, насаждаемые недружественными государствами. Отмечается, что «навязывание пересмотра базовых норм морали и информационное манипулирование стимулируют антиобщественное поведение и наносят значительный ущерб нравственному здоровью детей». Ранее Путин на мероприятии по случаю открытия Года педагога и наставника заявил: «Все, что мы с вами делаем, в самом широком смысле этого слова, в демографии, в образовании, в экономике, в сфере безопасности, подчинено главному – чтобы наши дети, молодежь росли счастливыми, жили в благополучной, суверенной стране». Роскомнадзор ограничил доступ к платформе Medium Роскомнадзор ограничил доступ к платформе для социальной журналистики Medium 1 июня 2023, 11:58 Текст: Ольга Никитина

В России решением Роскомнадзора ограничен доступ к сайту зарубежной платформы для социальной журналистики Medium. Доступ ограничивается к сайту medium.com. Причины не уточняются, передает ТАСС. Платформа Medium была запущена в 2012 году. На ней публиковался текстовый контент, была возможность вести свой блог. В феврале Роскомнадзор из-за недостоверных данных о спецоперации на Украине ограничил доступ к изданию The Bell. Новости СМИ2 «Волонтеры Победы» передали детям поздравления от бойцов спецоперации «Волонтеры Победы» передали подрастающему поколению поздравления от бойцов спецоперации 1 июня 2023, 14:47 Текст: Алина Власенко

«Волонтеры Победы» в Международный день защиты детей передали подрастающему поколению напутствия и поздравления от бойцов специальной военной операции. Защитники Отечества в своих видеообращениях выразили благодарность за поддержку и рассказали о важности посылок, писем и рисунков, которые они получают. Также бойцы поздравили детей с праздником и отметили, что они заботятся о будущем ребят и борются за мир, в котором предстоит жить подрастающему поколению.

«Ваши письма, слова, рисунки – это проявление света в тумане военной тьмы... Когда за спиной дети – впереди может ждать только Победа!» – сказали защитники. Тем временем представители «Народного фронта» привезли на передовую бойцам письма с пожеланиями от жителей всей России. Акцию организовал «Народный фронт» вместе с порталом «Госуслуги». Сотни тысяч сообщений, которые направили бойцам россияне, собрали и напечатали на обороте памятных открыток. «Более 600 тыс. открыток напечатал «Народный фронт». Все они доходят до адресатов. Из Москвы, Екатеринбурга, Архангельска, Алтайского края, Владивостока, Астрахани и других городов люди пишут теплые, искренние слова, благодарят за ваши поступки, ваше мужество, верят, что вы вернетесь с победой в свои семьи», – рассказал представитель «Народного фронта» Дмитрий Рябин. Ранее президент Владимир Путин, обращаясь к участникам фестиваля «Движения первых», сообщил, что более 1,5 млн писем участники движения отправили бойцам, воинам в зону спецоперации. Маск заявил о намерении провести ребрендинг Twitter Маск заявил о намерении заменить название и логотип Twitter 2 июня 2023, 06:30 Текст: Антон Антонов

Глава Twitter Илон Маск подтвердил сообщение о том, что планируется ребрендинг этой социальной сети (заблокирована в России). Как пишет T(w)itter Daily News, название и логотип в виде синей птички могут заменить на букву Х. Весной сообщалось о поглощении Twitter Inc. компанией X Corp., зарегистрированной Маском в марте, передает РИА «Новости». По словам Маска, по сравнению со старым Twitter платформа X будет иметь гораздо больше возможностей для публикации видео, фото и текстов большого формата. В апреле 2023 года изображение собаки со знака криптовалюты Dogecoin стало новым логотипом Twitter на некоторое время. Новости СМИ2 Фонд президентских грантов поддержал почти 5 тыс. проектов по помощи детям Фонд президентских грантов поддержал 4,7 тыс. проектов по помощи детям на сумму 10,5 млрд рублей 1 июня 2023, 12:43 Текст: Алина Власенко

Фонд президентских грантов с 2017 года поддержал почти 5 тыс. проектов по помощи детям на общую сумму 10,5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе фонда. Фонд президентских грантов в течение шести лет поддержал 4 тыс. 705 проектов, предусматривающих помощь детям. Общая сумма выделенных грантов составляет 10,5 млрд рублей, передает ТАСС.

В частности, при поддержке фонда НКО помогают детям с лечением, открывают творческие, спортивные, научные кружки и инклюзивные мастерские, заботятся о психологическом здоровье школьников, помогают детям-сиротам попасть в семью или находят им наставников. Международный день защиты детей отмечается в более чем 60 странах мира (в большинстве из них – 1 июня). Его целью является информирование общества о необходимости обеспечения прав детей, зафиксированных в международных документах.