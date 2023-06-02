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Советник президента Бразилии призвал учитывать опасения России по поводу безопасности
Советник президента Бразилии Аморим: Запад должен учитывать опасения Москвы по поводу безопасности
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Западу, окружившему Россию странами Североатлантического альянса, следует принять во внимание опасения Москвы по поводу своей безопасности, заявил в интервью Financial Times специальный помощник президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы по международным делам Селсу Аморим.
По словам Аморима, вопрос национальной безопасности стал для Москвы одним из основных именно из-за окружения России странами НАТО. В этой связи политик призвал Запад «принимать во внимание» опасения Москвы, и указал, что воинственная позиция Запада может привести к эскалации конфликта, передает ТАСС.
Аморим в интервью Financial Times также призвал не судить о сложившейся в мире ситуации по последним полутора годам, поскольку к нынешнему положению дел привела политика последних десятилетий, а Украина лишь стала жертвой последствий холодной войны.
Ранее Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что готов продолжать вести диалог с Москвой и Киевом для достижения мира на Украине.
Российские силы вплотную подошли к Купянску в Харьковской области
Российские военные вплотную подошли к Купянску в Харьковской области
Российские военные подошли вплотную к городу Купянску в Харьковской области, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.
По его словам, линия боевого соприкосновения сейчас находится практически вплотную к Купянску. «Купянск разделен на две части рекой Оскол, левый берег Оскола под нашим контролем», – сообщил Ганчев, передает ТАСС.
Он отметил, что ряд украинских телеканалов также сообщают о позиционных боях на улицах самого Купянска.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что спецназ готовится к активным наступательным действиям на новом участке.
Пашинян призвал не считать Армению союзником России в СВО
Пашинян попросил не рассматривать Армению как союзника России в специальной военной операции на Украине
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В отношении специальной военной операции на Украине Армения не является союзником России, заявил глава армянского правительства Никол Пашинян.
«Вы сказали, что мы являемся союзником России. Конечно, об этом никогда громко не заявлялось, но думаю, что это заметно», – заявил Пашинян в интервью CNN Prima News. Он подчеркнул, что в данном случае Армения не является союзником России, передает РИА «Новости».
Как заявил Пашинян, на Западе «больше замечают», что Армения в ситуации СВО «является союзником России», в России же «видят», что Ереван «не является союзником» Москвы. «И выходит, что мы в этой ситуации не являемся ничьими союзниками, что означает, что мы уязвимы», – заявил Пашинян.
По его словам, может сложиться впечатление, что есть пространство для маневрирования, но «чем больше осложняется ситуация», тем меньше «возможности маневрирования». Пашинян подчеркнул, что это маневрирование связано не с отсутствием у Армении собственного мнения о ситуации, а с многочисленными проблемами страны, которая не может позволить себе быть вовлеченной в решение других вопросов.
Напомним, после начала российской специальной военной операции на Украине в Ереване прошел массовый митинг в поддержку России.
Военкоры сообщили о массированной атаке на Киев
Военкоры сообщили о массированной комбинированной атаке на Киев
Российские военные корреспонденты сообщили о состоявшейся в ночь на пятницу массированной комбинированной атаке на Киев: украинскую столицу одновременно атаковали дроны-камикадзе и крылатые ракеты.
Как сообщают «Военкоры Русской весны», цели в Киеве одновременно атаковали беспилотники-камикадзе типа «Шахид/Герань» и крылатые ракеты. Последние были запущены со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия.
По словам военкоров, после атаки в украинской столице прогремели взрывы и начались пожары.
Ранее сообщалось, что на всей территории Украины объявлена воздушная тревога, взрывы прогремели в Киеве и Черкасской области.
Бербок объяснила позицию по расширению НАТО «в разгар войны»
Глава МИД Германии Бербок: НАТО не может обсуждать прием новых членов во время конфликта на Украине
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Североатлантический альянс в разгар украинского конфликта не может говорить о вступлении в НАТО новых членов, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.
Прибыв в Осло на неформальную встречу глав внешнеполитических ведомств государств – членов НАТО, Бербок подчеркнула, что альянс придерживается «политики открытых дверей», давая странам решать, членами какого «оборонительного союза» они хотят быть, передает ТАСС.
По ее словам, присоединение к НАТО Финляндии и скорое вступление в НАТО Швеции говорят о том, что «дверь открыта для государств, которые хотят стать членами этого альянса».
«Одновременно ясно, что в разгар войны мы не можем говорить о вступлении новых членов», – подчеркнула немецкий министр.
В Киеве при этом считают, что именно вступление в НАТО будет способствовать завершению конфликта в стране.
В Кремле подчеркивали, что предотвращение присоединения Украины к Североатлантическому альянсу является одной из целей спецоперации, которую проводит Россия.
Российские войска и ФСБ отразили три атаки украинских ДРГ при поддержке танков на Белгородскую область
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Киевский режим в четверг утром планировал совершить атаку в Белгородской области при поддержке танков. Пограничная служба и другие подразделения ФСБ сорвали нападение, заявили в Минобороны.
Украинские террористические формирования до двух мотопехотных рот, усиленных танками, попытались вторгнуться на территорию России в районе Новой Таволжанки и международного автомобильного пункта пропуска «Шебекино», сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Атака была предпринята около 3.00 мск.
Российские военные отразили три атаки террористов, авиация ЗВО нанесла 11 ударов по боевикам, ракетные войска и артиллерия выполнили 77 огневых задач, тяжелые огнеметы нанесли два удара.
Нападавшие понесли существенные потери и были отброшены, нарушения госграницы не допущено.
На приграничной территории уничтожено более 30 украинских боевиков, четыре боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Град» и один пикап.
Ранее в мае в Белгородской области действовала другая украинская ДРГ, в регионе вводили режим контртеррористической операции (КТО), при атаке диверсантов пострадали восемь человек.
Взрывы прогремели на Украине
Взрывы прозвучали в Киеве и Черкасской области Украины
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, взрывы прогремели в Киеве и Черкасской области, сообщают украинские СМИ и местные власти.
Последними воздушную тревогу объявили три области Западной Украины, передает ТАСС.
Украинские СМИ сообщают, что мэр Киева Виталий Кличко «подтвердил взрывы в Киеве». В сообщении говорится, что «работает ПВО». Кроме того, «сообщают о взрывах в Черкасской области», передает РИА «Новости».
Напомним, глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российская авиация нанесла удары ФАБами по местам скопления военных и техники вооруженных сил Украины в Запорожье, которое сейчас находится под контролем украинских войск.
Вучич: Встреча с Зеленским не повлияла на позицию Сербии по санкциям против России
Вучич заявил, что встреча с Зеленским не повлияла на позицию Сербии по санкциям против России
Встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским не отразилась на позиции Сербии по санкциям против России, заявил президент Александр Вучич на полях саммита Европейского политического сообщества.
«Важно сказать, что Украина не признала независимость Косова и уважает территориальную целостность Сербии, так же как и Сербия в соответствии с Уставом ООН уважает целостность Украины», – рассказал Вучич, передает ТАСС.
Говоря о санкциях, он отметил, что решение в этом вопросе принимают граждане Сербии через руководство. Свою позицию Сербия высказала еще в марте 2022 года.
Ранее президент Сербии заявил, что гордится самостоятельностью республики, которая единственная в Европе не ввела санкции против России.
Медведев призвал уничтожить «осиное гнездо» террористов киевского режима
Специальная военная операция в значительной мере перешла в борьбу с террористами, нужно ликвидировать «осиное гнездо» киевского режима, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на общевойсковом полигоне Прудбой в Волгоградской области.
Российская сторона ведет бой с террористами, убивающими граждан страны, киевский режим должен быть уничтожен, причем не только в личном качестве, нужно уничтожить «осиное гнездо», режим, сложившийся на Украине, заявил Медведев, передает ТАСС.
В ином случае оттуда постоянно будет исходить угроза и придется постоянно вести операции, подобные той, которая ведется уже больше года.
«Здесь не должно быть никаких сомнений», – подвел итог зампред Совбеза России.
Ранее Медведев заявил, что Британия фактически ведет против России необъявленную войну, а значит, любой британский деятель может рассматриваться как законная военная цель.
Грузия назвала «непонятными» высказывания Зеленского на саммите в Молдавии
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Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили назвал «непонятными формулировки, в которых упомянута Грузия» со стороны президента Украины Владимира Зеленского на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Мы часто слышим от наш украинских партнеров непонятные оценки, которые совпадают с нарративом наших оппонентов внутри страны, – сказал он. – Украина находится в состоянии военных действий и (со стороны Грузии) делается все для поддержки народа Украины».
Глава МИД отметил, что «часто грузинская сторона не комментирует непонятные комментарии» из Киева.
«Не отвечаем, потому что понимаем, что страна находится в состоянии военных действий», – отметил Илья Дарчиашвили.
По его словам, на саммите в Молдавии тема Грузии была «актуальной», многие лидеры высказывались в поддержку Грузии, а премьер-министр страны обсуждал с коллегами «европейское будущее и европейскую интеграцию».
Ранее первый вице-спикер парламента от правящей «Грузинской мечты» Георгий Вольский напомнил украинскому лидеру, что Грузия находится в числе тех стран, которая обратилась в МУС в Гааге, поддержав ордер на арест президента России Владимира Путина, а также безусловно солидарна с Украиной во всех международных форматах.
По его словам, отношение Зеленского к Грузии «предвзятое» и направлено на поддержку радикальной оппозиции для открытия Грузией «второго фронта» против России.
Георгий Вольский заявил, что президент Украины «неправильно говорит и относится к Грузии, абсолютно несправедливо унижая ее».
«Это бессовестно несправедливо, и это реальность», – отметил первый вице-спикер.
На саммите Зеленский сравнил Грузию с Белоруссией, сказав, что обе эти страны «разными путями толкают к произволу», сообщают СМИ Грузии.
Отношения Киева и Тбилиси после начала СВО стали очень напряженными, так как Грузия, поддерживая международные санкции против России, не ввела двусторонние. Украина отозвала посла из Грузии.
Сальдо: Украина пыталась выкрасть детей в Херсонской области
Сальдо: В Херсонской области спецслужбы Украины пытались выкрасть детей
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Оперативные службы России пресекли в Херсонской области попытки спецслужб Украины через подставные организации выкрасть детей, чтобы доставить их в Киев, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
Сальдо в своем Telegram-канале назвал верхом лицемерия попытку украинских спецслужб через подставные организации выкрасть детей из Херсонской области. По его словам, оперативники России пресекли уже несколько попыток заезжих «волонтерок» оформить опекунство над детьми, оставшимися без родительского попечения, а затем через третьи страны доставить их в Киев. Он указал, что цель таких попыток – не забота о детях, а самая примитивная пропаганда, передает ТАСС.
Ранее уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова встретилась со спецпредставителем генсекретаря ООН по вопросу о детях в вооруженных конфликтах Вирджинией Гамба. Ключевой темой беседы стала защита прав детей.
Львова-Белова рассказала о деятельности по воссоединению детей с родителями, разделенными из-за боевых действий. Она также сообщила о проектах по гуманитарной помощи детям в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, их лечении и реабилитации.
В Белгороде произошел взрыв БПЛА, есть пострадавшие
Губернатор Гладков: В Белгороде произошел взрыв, есть пострадавшие
В Белгороде в четверг взорвалось неизвестное устройство, есть пострадавшие, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, произошел подрыв беспилотника, он упал на проезжую часть, два человека пострадали, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.
Одного мужчину с подозрением на сотрясение мозга скорая повезла в городскую больницу № 2, второй отказался от госпитализации, у него диагностировали ушибы.
Повреждения получил автомобиль, на месте работают оперативные службы и следователи.
Ранее глава Белгородской области Гладков сообщал, что украинские снаряды попали в общежитие в городе Шебекино.
В Совфеде оценили разработку в НАТО сценария прямого столкновения с Россией
Сенатор Долгов: Россия должна подготовить пакет ответных мер на планы НАТО
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Мы не должны оставлять без внимания информацию о подготовке НАТО проекта прямого столкновения с Россией. Наша страна должна заранее подготовить комплексный ответ на случай такого исхода событий. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее в НАТО разработали сценарий прямого столкновения с РФ.
«Разработка НАТО сценариев столкновения с Россией, к сожалению, была ожидаемой. Тот факт, что информация об их создании утекла в Сеть, выглядит подозрительным. Вероятно, мы имеем дело с очередной попыткой западных стран запугать нашу страну. Думаю, информация такого рода просто так в СМИ не появляется», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН.
«Вашингтон и Брюссель планомерно подталкивают весь мир к опаснейшей черте. Фактически силами США планета откатилась к временам холодной войны, когда подобные планы столкновения с потенциальным противником рассматривались как нечто важное и необходимое. То, что западные страны делают сегодня на Украине, достаточно хорошо описывается выражением «играют с огнем», – отмечает собеседник.
«Подобные действия не должны оставаться без ответа. России необходимо провести тщательный анализ ситуации, оценить, насколько подобные планы НАТО могут угрожать безопасности нашей страны. Только после этого мы сможем принять адекватные меры. В первую очередь нам стоит уделять больше внимания нуждам оборонной промышленности», – подчеркивает сенатор.
«Уже сейчас в России ведется крайне серьезная работа по наращиванию мощностей в данной сфере. От этого напрямую зависит военный потенциал РФ, поэтому останавливаться на достигнутом нельзя. Важно, чтобы в США видели нашу готовность дать соразмерный ответ на реализацию их милитаристских планов», – отмечает Долгов.
«Кроме того, нельзя забывать и про планомерную работу по улучшению экономики РФ. Президент придает данному направлению крайне большое значение. Действительно, сильная военная держава обязана иметь стабильную финансовую систему. То, как Россия выдержала санкционное давление США и ЕС, говорит о том, что мы на верном пути», – акцентирует собеседник.
«Отмечу, что в текущей ситуации необходимо пересматривать и те соглашения, которые были достигнуты с западными странами после 1990-х годов. Так, мы уже денонсировали ДОВСЕ, приостановили членство в СНВ-3. Западные страны в открытую говорят о том, что ведут войну против России. В связи с этим важно регулярно показывать Вашингтону, что мы готовы идти на ответные меры», – считает сенатор.
«Таким образом, ответ западным странам на разработку каких-либо военных планов в отношении России должен быть комплексным. Здесь нельзя обходиться полумерами. Конфликт на Украине должен окончиться победой РФ. Это также станет демонстрацией Вашингтону нашей силы и мощи», – резюмирует Долгов.
Ранее стало известно, что в НАТО разработали сценарий прямого столкновения с Россией, который состоит из тысячи страниц секретных военных планов. Об этом сообщает обозреватель издания Responsible Statecraft Йан Дэвис. По его сведениям, членам альянса предложат одобрить стратегию на саммите организации в Вильнюсе.
Как утверждает Дэвис, постоянные военные представители стран НАТО в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе и другие должностные лица блока подготовили эти документы за закрытыми дверями без какого-либо предварительного изучения со стороны законодателей и независимых экспертов.
По мнению автора материала, отсутствие прозрачности долгосрочного военного планирования в НАТО и контроля со стороны общественности создает серьезную проблему на фоне усиления активности альянса после начала конфликта на Украине.
В качестве аргумента обозреватель привел слова председателя Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, который заявил 10 мая о том, что странам альянса следует быть в любой момент готовыми к возможному конфликту.
Напомним, в понедельник начальник генштаба ВС Чехии Карел Ржехка сообщил о подготовке ВС республики к потенциальному интенсивному конфликту НАТО с Россией.
Юшков: Украина пытается нажиться на российской нефти для Венгрии
Эксперт Юшков: Украина повышает тариф на транзит нефти в угоду собственной выгоде
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Украина повышает тариф на транзит нефти по двум причинам. Во-первых, там банально хотят больше заработать. Во-вторых, нефть в «Дружбе» стала для Зеленского рычагом давления на Венгрию. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее стало известно, что Украина подняла тарифы на транзит нефти на 25%.
«У Украины не было экономических оснований поднимать тариф, поскольку он исчисляется в долларах, а инфляции под 25% эта валюта не подвергалась. Кроме того, у труб нет никаких повреждений, затратами на ремонт которых можно было бы оправдать повышение», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Насколько мы понимаем, сама украинская сторона не предоставила обоснование такого скачка цены. Получается, что они просто хотят безосновательно получать больше денег. Также стоит заметить, что Украина фактически спекулирует на желании Будапешта продолжать и дальше покупать российскую нефть по нефтепроводу «Дружба». Для Венгрии это будет все равно выгоднее, чем закупать сырье у других стран и доставлять его через Хорватию по морю, даже с учетом повышений тарифа», – рассуждает эксперт.
«Немаловажно, что по этой трубе нефть получают также Чехия, Словакия, Венгрия и транзитом через последнюю Хорватия, а через нее Сербия. За прокачку ресурсов через территорию Украины платит покупатель. А так как в Чехии и Словакии НПЗ принадлежат венгерской компании MOL, то финансовая нагрузка преимущественно ложится на Будапешт», – отметил он.
«У Венгрии с Украиной в целом очень напряженные отношения, поэтому Киев не упускает возможности дополнительного давления. В свою очередь Будапешт регулярно говорит, что ограничит помощь от ЕС Киеву либо будет блокировать ее вступление в организацию. Кроме того, венгры довольно жестко отстаивают права своих соотечественников, проживающих в Закарпатье. Офис Зеленского же пытается заставить Венгрию быть посговорчивее», – заключил Юшков.
Ранее стало известно, что Украина с 1 июня увеличила тарифы на транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» через свою территорию на 25%. Таким образом стоимость на прокачки нефти по украинскому участку трубопровода в направлении Словакии и Венгрии вырастет на 3,4 евро – до 17 евро за тонну. Повышение ставок на транзит нефти через Украину стало вторым с начала 2023 года.
Напомним, с 1 января 2023 года Украина подняла тарифы на транспортировку нефти через свою территорию в направлении Словакии и Венгрии до 13,6 евро за тонну. В марте появились данные о планах Киева поднять тариф на транзит российской нефти через территорию Украины вдвое, до 27,2 евро за тонну.
Кроме того, в начале мая сообщалось о попытке совершения террористического акта в отношении системы нефтепроводов «Дружба» на наливном пункте «Брянск». Об этом сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.
Как сообщает «РИА-Новости», со ссылкой на газету Washington Post и утекшие в Сеть данные Пентагона, президент Украины Владимир Зеленский, общаясь со своими западными коллегами за закрытыми дверями, выступал с предложениями подорвать трубопровод «Дружба» и оккупировать приграничные территории России.
ВСУ в этом году уже несколько раз обстреливали нефтепровод «Дружба» и его инфраструктуру. Так, в марте беспилотник попытался нанести ущерб нефтепроводу «Дружба», сбросив на территорию станции боеприпас. Кроме того, 31 января была предпринята попытка обстрела нефтеперекачивающей станции «Новозыбково» в Брянской области. Помимо этого, на НПС обнаруживали взрывные устройства, однако станция не пострадала.
Россия сочла объекты британской BAE Systems на Украине законной целью для удара
Посол Келин назвал производственные мощности британской BAE Systems законной целью в случае их появления на Украине
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Если на Украине появятся производственные объекты британской оружейной компании BAE Systems, они будут законными целями для ударов российских войск, сообщил посол России в Великобритании Андрей Келин.
В Киеве состоялась встреча украинского президента Владимира Зеленского с исполнительным директором BAE Systems Чарльзом Вудберном. Зеленский заявил, что говорил с Вудберном о создании на Украине мощностей для производства и ремонта продукции BAE Systems.
Как заявил Келин, если появление таких мощностей «когда-то и состоится», они «станут законными целями для ударов, еще, видимо, на ранних стадиях». Однако обсуждать появление таких объектов, по его мнению, преждевременно, сейчас «речь лишь идет об открытии офиса в Киеве, не более того», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».
Напомним, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Соединенное Королевство было и остается извечным врагом России, и сейчас Лондон фактически ведет против Москвы необъявленную войну.
В боях под Авдеевкой и Марьинкой за сутки уничтожено до 400 украинских военнослужащих
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Подразделения 1-го армейского корпуса ведут бои в районе Авдеевки Донецкой народной республики, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряда спецназначения «Ахмат» продолжают наступление на Марьинском тактическом направлении, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Оперативно-тактической авиацией, огнем артиллерии Южной группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника у пунктов Ласточкино, Георгиевка и Тоненькое Донецкой народной республики (ДНР).
За прошедшие сутки на Донецком направлении ликвидированы более 395 военнослужащих, танк, две машины пехоты, а также две гаубицы Д-30. Около пункта Удачное ДНР уничтожен склад боеприпасов ВСУ, отчитались в Минобороны.
Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения противника возле Тимковки, Берестового Харьковской области и Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР).
Рядом с Синьковкой, Кисловкой Харьковской области и Розовкой ЛНР пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). За последние сутки уничтожены до 45 военнослужащих, самоходная артустановка «Акация», а также гаубица Д-20.
На Краснолиманском направлении оперативно-тактической авиацией и тяжелыми огнеметными системами группировки войск «Центр» нанесено поражение ВСУ под Кармазиновкой, Червоной Дибровой ЛНР и Григоровкой ДНР.
Под Кременной ЛНР пресечены действия украинской ДРГ. Потери противника за минувшие сутки составили до 80 военнослужащих, два пикапа, самоходная артустановка «Гвоздика» и гаубица Д-20, перечислили в Минобороны.
В районе Серебрянки ДНР уничтожен склад боеприпасов 125-й бригады теробороны.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ недалеко от Водяного, Павловки ДНР, Малой Токмачки и Щербаков Запорожской области. За сутки на этих направлениях уничтожены до 120 военнослужащих и гаубица «Мста-Б».
На Херсонском направлении в результате огневого поражения ликвидированы порядка 20 военнослужащих, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град» и гаубица Д-30, сообщил Конашенков.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск ВС России в течение суток поражены 103 артподразделения на огневых позициях, живая сила и техника в 149 районах.
В районах Северска ДНР и Горького Запорожской области поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ и 108-й бригады теробороны, подытожили в оборонном ведомстве.