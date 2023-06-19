Володин напомнил уехавшим россиянам, что скоро для возвращения может стать поздно

Володин: Покинувшие Россию граждане пока могут вернуться домой, но скоро может стать поздно

Уехавшие за границу после февраля 2022 года россияне еще могут вернуться на родину, но в скором времени из-за нагнетаемой на Западе истерии такой возможности может уже не быть, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По словам Володина, более половины уехавших после февраля 2022 года россиян уже вернулись в Россию. Одной из причин этого, считает спикер Госдумы, стало то, что уехавшие столкнулись с отношением к себе как ко второму сорту. «Когда уезжали, думали, что смогут спокойно отсидеться. Оказалось … работу не дают, детей травят в школах, банкротят предприятия», – написал Володин в Telegram.



В качестве примера он привел заявление президента Чехии Петра Павела, который предложил проживающих за границей россиян «отправить в концлагеря» по образцу Соединенных Шатов, где 80 лет назад так поступали с японцами.

«После таких слов нашим гражданам, до сих пор остающимся в западных странах, необходимо задуматься, куда они поехали, что нашли и что их ждет», – написал Володин. Он также заявил, что пока у уехавших россиян еще есть возможность вернуться домой, однако в скором времени из-за нагнетаемой на Западе истерии ее может уже не быть.