Президент Чехии призвал ввести ограничения для россиян за рубежом

В отношении российских граждан, который проживают за рубежом, необходимо применять ограничительные меры, к этому должны подключиться спецслужбы и вести мониторинг происходящего в их среде, заявил президент Чехии Петр Павел.

Как указал Павел телеканалу CNN Prima NEWS, отвечая на вопрос об отношении к российской диаспоре в Чехии в условиях конфликта на Украине, прецеденты по принятию ограничительных мер уже были. По его словам, такие меры были предприняты во время Второй мировой войны в США в отношении проживавших здесь японцев, передает РИА «Новости».

«Это не означает, что я согласен с теми мерами, которые были предприняты против японцев в США во время Второй мировой войны. Я говорю о том, что мы (в Чехии) должны делать», – уточнил он.

Ранее президент Чехии, а в прошлом председатель военного комитета НАТО Петр Павел призвал поставить проживающих в Европе россиян под контроль спецслужб.

До этого Павел выразил мнение, что за проживающими в странах ЕС россиянами нужно «пристально следить» и контролировать их в целях безопасности.