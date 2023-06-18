В Одессе запретили купаться в море из-за загрязнения воды

В Общественной палате указали на нарушение США и Украиной протокола о запрете химоружия

Член ОП Григорьев: Запад игнорирует Женевский протокол о запрещении химоружия

США всячески игнорируют все нормы Женевского протокола. И в первую очередь это касается действий ВСУ на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты РФ Максим Григорьев. 17 июня исполняется 98 лет со дня подписания Женевского протокола о запрещении на войне химического и биологического оружия.

«США до сих пор не уничтожили свое химоружие в нарушение взятых на себя обязательств. Более того – они продолжают модифицировать и разрабатывать новое бактериологическое оружие, в том числе на территории Украины и других стран СНГ. Это прямое нарушение соответствующего Женевского протокола», – пояснил Максим Григорьев, член Общественной палаты РФ, автор книги: «Белые каски: пособники террористов и источники дезинформации».

«Неудивительно, что США закрывают глаза на использование боевиками ВСУ химоружия в ходе конфликта на Украине. В Вашингтоне игнорируют и публикации в Сети украинских роликов с гибелью российских солдат от отравляющих веществ. А организация, которая должна бороться с этим – Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) – находится под контролем американских властей. И это многое объясняет», – указал он.

«Вместе с тем, постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин проводит очень активную работу, постоянно подчеркивая позицию Москвы. Мы четко говорим о том, что нарушение международного права, особенно в части запрещения химоружия может ввергнуть мир в абсолютный хаос. Это настоящая угроза. Поэтому Россия на всех площадках выступает против фальсификаций и провокаций с применением химоружия», – подчеркнул он.

Напомним, 17 июня исполняется 98 лет со дня подписания Женевского протокола о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств. Действие этого документа не ограничено во времени. Участниками протокола сейчас являются 138 государств.

При этом, как позывает практика, ряд государств игнорируют протокол. Так, минэнергетики США выделило 105 млн долларов на исследование эпидемического распространения особо опасных заболеваний. Об этом заявлял ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Кроме того, в апреле украинские военные применили химическое оружие на Запорожском направлении при помощи беспилотника, пострадал один военнослужащий, об этом сообщал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, ВСУ при помощи беспилотников попытались использовать неизвестное вещество против российских бойцов, в результате чего один военнослужащий получил химический ожог.