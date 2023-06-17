В Одесской области запретили купаться и ловить рыбу из-за возбудителя холеры

Власти Одесской области запретили купания и вылов рыбы в море и открытых пресных водоемах из-за обнаружения в них возбудителей холеры, сообщили в в пресс-службе Одесского городского совета.

В воде обнаружены возбудители инфекционных болезней, в том числе сальмонеллы, рота- и астравирусы, холеровидные вибрионы, парагемолитикус, яйца и личинки гельминтов людей и животных, передает ТАСС.

Поэтому в море запрещено купаться, заниматься выловом рыбы и морепродуктов. Также лучше воздержаться от употребления рыбы. Запрет распространяется на открытые водоемы Одесской области – Черное море, Белгород-Днестровский лиман и Дунай.

Напомним, плотина Каховской ГЭС, которая была частично разрушена в результате удара ВСУ, подлежит восстановлению.