В Одесской области запретили купаться и ловить рыбу из-за возбудителя холеры

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17 июня, суббота  |  Последнее обновление — 17:39  |  vz.ru
Разделы

Россию ждет новая волна приватизации

Россия готовится к выгодной приватизации Кавашкин Борис/ТАСС
Россия созрела к новой масштабной приватизации госактивов. Такое мнение поддержали и финансовые власти, и главные банки страны. Однако к проведению приватизации предъявляются самые жесткие условия, чтобы не повторить ситуацию с залоговыми аукционами 1994 года. Зачем нужно продавать госимущество и что может пойти с молотка? Подробности...
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Над Байденом нависла черно-зеленая угроза

Из-за манеры носить костюмы-тройки времен гражданской войны Уэст напоминает чернокожего Карла Маркса Nancy Kaszerman/ZUMA/Global Look Press
В борьбу за пост президента США вступил кандидат, который обещает распустить НАТО и вообще стал бы идеальным американским лидером с точки зрения русского человека. Это философ Корнел Уэст. Он снимался в «Матрице», популярен среди молодежи и действительно может помешать Джо Байдену остаться в Белом доме, если вдруг не помешает импичмент.  Подробности...
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Шоу-бизнесу предложили премировать поражение украинской ПВО

Уничтожение средств ПВО – более сложная задача, чем уничтожение «Леопардов» imago-images.de/Global Look Press
Звезды российского шоу-бизнеса массово поддержали идею премировать бойцов за уничтожение переданных Украине танков Leopard. Певцы Николай Басков и Григорий Лепс готовы платить по миллиону за них. В экспертной среде отмечают полезность инициативы звезд, однако в распоряжении противника есть куда более опасная техника, поражение которой премируется недостаточно.  Подробности...
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После поражения на Украине Европа отыграется на релокантах

«Мне может быть жаль этих людей, но это просто цена войны», – заявил Петр Павел MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС
Президент Чехии, а в прошлом председатель военного комитета НАТО Петр Павел призвал поставить проживающих в Европе россиян под контроль спецслужб. Его фантазии простираются прямо до концлагерей – таких, куда американцы интернировали японцев. Могут ли подобные фантазии чехов насчет русских стать реальностью?  Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Путин дал гарантии Мировому большинству

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
На Петербургском международном экономическом форуме Путин показал, что Россия не с «пустышка», у которой нечего противопоставить внешним угрозам, а держава, способная предоставить силовое обеспечение своим внешнеэкономическим планам. Подробности...

Эльфы и орки в Москве 1953-го

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Закладочек-маячков «для своих» в фильме «За нас с вами» разбросано множество. Это образец эрзац-мифа, созданного несколькими поколениями интеллигенции времен Российской империи, Советского Союза и постсоветской России. Миф этот подпитывается генетическими страхами и фантомными болями. Подробности...
Обсуждение: 41 комментарий

Запад ждет судьба Австралии

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Чем больше Запад ведет себя в австралийском стиле и настаивает на своем исключительном праве открывать чужие двери ногой, тем очевиднее его шансы однажды превратиться в «белое отребье» многополярного мира. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
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Два удара по Байдену

Чехи задумались о концлагерях для русских

Косово взбунтовалось против Запада

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Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
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АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5

АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5 на площадке ПМЭФ-2023, ее производство запустят на этой неделе на бывшем заводе Nissan
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Между Москвой и Санкт-Петербургом началось движение беспилотных грузовиков

На трассе М-11 Санкт-Петербург – Москва в рамках эксперимента началось движение беспилотных грузовиков «КамАЗ». Пока машины будут сопровождать инженеры-испытатели. Инициаторы проекта «Беспилотные логистические коридоры» уверены, что уже в 2024 году беспилотные грузовики начнут регулярно ездить от Казани до Санкт-Петербурга
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Главная тема


    Африканский вояж в Киев закончился в пользу России

    «за одну ночь»


    В США предупредили Украину о разрушительном ударе России

    Контрнаступление ВСУ


    Spiegel: Экипажи танков Leopard пытаются «откосить» от наступления

    «81 единица»


    Подполье Николаева помогло уничтожить состав с техникой ВСУ

    Видео

    расширение мобилизации


    Украина исчерпала пророссийский мобилизационный ресурс

    контрнаступление Киева


    Россия заставила ВСУ искать направление главного удара

    интернирование русских


    После поражения на Украине Европа отыграется на релокантах

    Новый кризис


    Косово вышло из-под контроля Запада

    энергетический парадокс


    Киев сам добил украинскую энергетику

    непрошеные советы


    Игорь Мальцев: Немцев уже трясет от требований украинцев

    европейские проблемы


    Дмитрий Орехов: Запад ждет судьба Австралии

    за нас с вами


    Алексей Зензинов: Эльфы и орки в Москве 1953-го

    карикатура


    Немецкий «Леопард» пойман русскими дрессировщиками

    В Одесской области запретили купаться и ловить рыбу из-за возбудителя холеры

    17 июня 2023, 17:39

    Текст: Кристина Цыцура

    Власти Одесской области запретили купания и вылов рыбы в море и открытых пресных водоемах из-за обнаружения в них возбудителей холеры, сообщили в в пресс-службе Одесского городского совета.

    В воде обнаружены возбудители инфекционных болезней, в том числе сальмонеллы, рота- и астравирусы, холеровидные вибрионы, парагемолитикус, яйца и личинки гельминтов людей и животных, передает ТАСС.

    Поэтому в море запрещено купаться, заниматься выловом рыбы и морепродуктов. Также лучше воздержаться от употребления рыбы. Запрет распространяется на открытые водоемы Одесской области – Черное море, Белгород-Днестровский лиман и Дунай.

    Напомним, плотина Каховской ГЭС, которая была частично разрушена в результате удара ВСУ, подлежит восстановлению.

    В США предупредили Украину о разрушительном ударе России
    Аналитик Белл: ВКС России в случае поставок Украине F-16 уничтожат их за одну ночь
    		   
    17 июня 2023, 07:25
    Фото: Ssgt. Trevor T. Mcbride/U.S Air/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    ВКС России уничтожат истребители F-16 за одну ночь, если Запад их поставит Украине, заявил в интервью Sky News военный аналитик Шон Белл.

    Аналитик считает, что Киеву необходимы современные военно-воздушные силы, а эскадрилья подержанных самолетов не сможет противостоять российским истребителям, передает РИА «Новости».

    Белл предупредил, что ВКС России смогут уничтожить поставленные Украине истребители F-16 за одну ночь, разрушив зарождающийся военно-воздушный потенциал Киева.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при поставках F-16 киевскому режиму эти самолеты уничтожат на украинской территории.

    Bloomberg сообщало, что участники НАТО обсуждают возможность поставить на Украину не новые, а подержанные истребители F-16.

    Президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ заявил, что истребители F-16 будут гореть так же, как сейчас горят танки Leopard.

    Коментарии (23)
    Ходаковский объяснил отсутствие радости от потерь ВСУ
    		   
    16 июня 2023, 19:17
    Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинские потери «не вызывают радости», поскольку «Ивановых, Петровых, Сидоровых» становится меньше, заявил командир батальона «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский.

    Ходаковский в своем Telegram-канале указал, что у него двоякое отношение к происходящему, количество потерь ВСУ не может не удовлетворять, но радости эти потери «не вызывают».

    Он отметил, что сейчас странно было бы говорить про «триединство русских, украинцев и белорусов», поскольку сейчас русские и украинцы «не одна пара в сапоге». «Но мы-то знаем, кто есть кто за пределами ситуации, и мы понимаем, что Ивановых, Петровых, Сидоровых становится меньше на радость тем, кто нас не особо любит», – подчеркнул Ходаковский.

    Говоря об обстановке на линии боевого соприкосновения, он отметил, что противник в последние дни интенсивно работал артиллерией и разбрасывал дистанционные мины в неограниченном количестве. «Сегодня пошёл в атаку, но завяз на первых же позициях, и на конец дня задачу не выполнил. Не хочу принижать его «достоинства», но пока что наши порядком уставшие окопники умудряются сбивать лишнюю самоуверенность с наших «визави». А между тем контрнаступление длится уже не первый день», – заключил Ходаковский.

    Ранее президент России Владимир Путин на ПМЭФ отмечал, что ВСУ ни на одном из участков не достигли успеха при контрнаступлении, они потеряли 186 танков и 418 бронемашин разного типа.

    Коментарии (56)
    Лавров заявил о «военно-техническом» ответе России на полеты F-16 над Украиной
    		   
    16 июня 2023, 19:22
    Фото: U.S. Air Force/Senior Airman Solomon Cook
    Текст: Алексей Дегтярев

    В случае если киевский режим получит американские F-16, российская сторона готова дать военно-технический ответ, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Конечно, будет <…> военно-технический ответ», – сказал Лавров в интервью RT, передает ТАСС.

    Он добавил, что Россия заявила «очень серьезный» демарш в СБ ООН в связи с возможной передачей американских истребителей Украине, поскольку они могут быть оснащены ядерным оружием.

    До этого президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ отметил, что F-16 на Украине будут гореть так же, как сейчас горят танки Leopard.

    Ранее Bloomberg сообщало, что участники НАТО обсуждают возможность поставить на Украину не новые, а подержанные истребители F-16.

    Коментарии (29)
    Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ с помощью БТР-камикадзе
    Минобороны: ВС России подорвали опорный пункт ВСУ трофейным БТР-камикадзе

    17 июня 2023, 06:29

    Текст: Вера Басилая

    Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт ВСУ дистанционным подрывом трофейного БТР со взрывчаткой, заявили в Министерстве обороны России.

    Командир инженерного взвода с позывным «Барнаул», рассказал, что захваченный ранее в качестве трофея БТР снарядили взрывчатыми веществами, после чего вместе с механиком-водителем выдвинулись на машине в сторону позиций ВСУ, передает РИА «Новости».

    БТР поставили на ручной газ, направили его в сторону позиций ВСУ в 300 метрах, а затем механик выпрыгнул и убыл в тыл. «Барнаул» остался наблюдать, и как только машина-камикадзе подъехала к позициям, он дистанционно его подорвал.

    По словам военного, БТР был начинен 3,5 тонн тротила, в результате подрыва которого противник понес значительные потери.

    Ранее российские военные отбили атаки штурмовых групп ВСУ в районе Артемовска.

    Коментарии (37)
    Экипажи танков Leopard пытаются «откосить» от наступления
    Spiegel: Экипажи танков Leopard ВСУ имитируют поломки, чтобы не идти в бой
    		   
    17 июня 2023, 02:20
    Фото: Axel Heimken/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Некоторые танкисты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе попыток контрнаступления в Запорожской области имитируют поломки техник, чтобы не воевать, сообщил Spiegel.

    Заряжающий с позывным «Гудзик» признался изданию, что сослуживцы прибегают к различным уловкам, чтобы избежать боя. По их словам, если российский снаряд попадет в башню, «то экипаж превратится в кучу пепла», пишет «Российская газета» со ссылкой на статью Spiegel «Люди, которые идут в бой на Leopard-2»

    Украинские танкисты также рассказали, что в первые дни контрнаступления три танка Leopard подорвались на минах, отметив, что на российской стороне воюют не новички.

    Кроме того, они признались, что госпиталь в нескольких километрах от линии фронта заполнен ранеными солдатами ВСУ.

    Ранее президент России Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что на сегодняшний день украинской армией потеряно 186 танков, а также – 418 бронемашин различного класса.

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    Коментарии (16)
    Подполье Николаева помогло уничтожить состав с техникой ВСУ
    Координатор подполья Николаева рассказал о помощи ВС России в уничтожении 81 единицы техники ВСУ
    		   
    17 июня 2023, 05:00
    Фото: REUTERS/Gleb Garanich
    Текст: Вера Басилая

    Российские военные уничтожили состав с военной техникой в количестве 81 единицы, о передвижении которого предупредили из Николаева, заявил координатор движения Сергей Лебедев.

    Подпольщик рассказал, что Киев перебрасывает машины через Одессу железнодорожными путями. На одном из фото, сделанном в Одесской области, видно бронированную технику, которая идет в сторону Запорожья, передает РИА «Новости».

    По словам Лебедева, жители Николаева рассказали, что на бронетанковом заводе происходит дооснащение активной броней танков Leopard, после чего те отправляются на фронт. При этом вся техника грузится ночью, когда в городе отключают городское освещение на улицах.

    Ранее стало известно, как экипажи танков Leopard пытаются «откосить» от наступления.

    Президент России Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что на сегодняшний день украинской армией потеряно 186 танков, а также – 418 бронемашин различного класса.

    Коментарии (11)
    Пушилин заявил об увеличении числа случаев сдачи украинских военных в плен
    		   
    16 июня 2023, 18:38
    Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
    Текст: Алексей Дегтярев

    Бойцы ВСУ начали чаще сдаваться в плен, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин на ПМЭФ.

    У ВСУ наблюдается тенденция к учащению сдачи в плен, это «абсолютно точно», сказал врио главы региона ТАСС.

    Это может быть связано с тем, что информация о гуманном обращении с украинскими военнопленными доходит до ВСУ, что подталкивает их к сдаче.

    Киевский режим долгое время работал над «расчеловечиванием» своего противника, пытаясь демонизировать российских военных.

    В плен же сдаются те военнослужащие ВСУ, которые «загнаны в угол», их командование отказывается эвакуировать раненых, запрещен отход назад, на разных участках фронта действуют заградотряды.

    В таких условиях украинские военные вынуждены сдаваться.

    Коментарии (14)
    Названа дата вынесения решения судом ООН по делу «Украина против России»
    		  
    16 июня 2023, 21:12
    Фото: Daniel Kalker/dpa/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Международный суд ООН в Гааге вынесет свое решение по делу «Украина против России» 29 января 2024 года, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Как отметила Захарова, данный иск был инициирован Украиной в январе 2017 года. Ему предшествовали три года переговоров по дипломатическим каналам, в ходе которых российская сторона аргументированно и последовательно отводила надуманные претензии Киева по части якобы финансирования Россией мифического «терроризма» в Донбассе и мнимого притеснения крымских татар и украинцев в Крыму, передает ТАСС.

    Однако, отмечает Захарова, объективная реальность эмиссаров майданного правительства никогда не интересовала, а  их цель была в том, чтобы любой ценой «затащить» нашу страну в суд и устроить, с их слов, «показательный процесс над Россией». «Не получилось», – заявила официальный представитель МИД.

    Она отметила, что представители России аргументированно продемонстрировали безосновательность иска Украины, раскрыли истинный генезис конфликта в Донбассе, ставшего закономерным результатом устроенного в 2014 году радикалами при поддержке Запада силового госпереворота в Киеве.

    «Члены российской делегации – юристы-международники из России, Китая, Великобритании, Ирана и Демократической Республики Конго – развили правовые аргументы российской стороны, в деталях останавливаясь на каждом доводе американских адвокатов, выступающих от имени Украины. Указали на примеры фальсификации доказательств и манипуляции фактами со стороны киевских представителей», – сообщила Захарова.

    Коментарии (11)
    В ГУР Украины нашли способ завербовать уклонистов в шпионы
    Источник: ГУР Украины берет 10 тыс. долларов с уезжающих из страны от мобилизации и вербует их
    		   
    17 июня 2023, 05:20
    Фото: Ty ONeil/Reuters
    Текст: Вера Басилая

    Уклонисты от мобилизации за взятку в 10 тыс. долларов получают от сотрудников Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины справку о работе на разведывательные службы, становясь их агентом, сообщил источник в российских силовых структурах.

    Уклонист попадает в ловушку спецслужб Украины: за взятку становится агентом, обязанным выполнять приказы сотрудников ГУР МО Украины, курирующего проведение за рубежом акций против России и Ирана, передает РИА «Новости».

    Источник отметил, что отказавшихся выполнять приказы по возвращении на Украину ждет уголовное преследование.

    Ранее украинские СМИ сообщали, что взятки от призывников-уклонистов привели к тому, что на Западной Украине сейчас каждый военком практически миллиардер.

    Коментарии (4)
    Украинский моряк рассказал, как неожиданно получил повестку
    Пленный украинский моряк рассказал, что вместо разрешения на плавание за границу получил повестку

    17 июня 2023, 08:23

    Текст: Александра Юдина

    Военнопленный из Украины и гражданский моряк Эдуард рассказал, как вместо документов для плавания за границу, которые в стране выдаются в военкоматах, получил повестку и был вынужден отправиться в армию.

    По его словам, на Украине действует указ президента Владимира Зеленского, согласно которому, моряков можно выпускать за границу при условии получения разрешения в военкомате, куда Эдуард и обратился в апреле, передает РИА «Новости».

    Мужчина рассказал, что получил повестку, прошел медкомиссию. Позднее Эдуарда вызвали в Винницкую область в учебный центр, однако, по его словам, это оказалась «не учебка, а тренировочный лагерь», где находился батальон мобилизованных, которым объясняли, «что такое автомат, как с ним обращаться».

    Моряк вспоминает, что спустя месяц он уже оказался на передовой в Донбассе на Авдеевском направлении.

    «Нас кинули в бой. Мы должны были занять, нам сказали, блиндаж или окоп. Туда зашли, там никого не было. Сидели-сидели. Потом получилось, мы уже в плену», – рассказал он.

    Коментарии (3)
    Украинский политолог рассказал про «диванный патриотизм» Западной Украины
    Политолог Скачко: Украина прибегла к мобилизации в западных регионах из-за дефицита живой силы для ВСУ
    		   
    16 июня 2023, 20:45
    Фото: REUTERS/Stringer
    Текст: Андрей Резчиков

    ВСУ испытывают дефицит живой силы из-за потерь в ходе наступления. При этом большинство попавших под мобилизацию в Ивано-Франковской области попытается уехать из страны, чтобы не отправляться на фронт, сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Владимир Скачко. в Ивано-Франковской области объявили всеобщую мобилизацию.

    «Украинская армия остро нуждается в человеческих ресурсах. По данным Минобороны РФ, в начале июня ВСУ, которые перешли к давно анонсированному наступлению, потеряли около 7,5 тысяч военных, не считая тех, кто попал под высокоточные удары ВКС в глубине подконтрольных Украине территорий. На фоне происходящего ВСУ, скорее всего, почувствовали дефицит живой силы», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    По его словам, большинство попавших под мобилизацию в Ивано-Франковской области «попытается свалить» из страны. «Особенность ВСУ в том, что в их рядах преимущественно состояли жители юго-востока страны. А так называемые патриотичные, западные области давали самый высокий процент дезертирства и отказа от службы. На западе страны диванный патриотизм, а реальный – от безысходности – это юго-восточный», – пояснил собеседник.

    В Ивано-Франковской области Украины объявили всеобщую мобилизацию. Глава местного городского территориального центра комплектования (так в стране называют военкоматы) издал приказ об обязательной явке всех военнообязанных в течение десяти дней. В документе, который оказался в распоряжении украинских СМИ, также говорится о мобилизации транспортных средств и запрете менять место жительства без разрешения военкома. В случае неисполнения приказа нарушителям грозит уголовная или административная ответственность. Власти информацию о всеобщей мобилизации в Ивано-Франковской области пока не комментировали.

    Также украинские власти изобрели новый способ мобилизации граждан, теперь мужчин забирают в армию во время раздачи гуманитарной помощи, приводит РИА «Новости» слова информатора в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

    По его словам, устное распоряжение о том, чтобы всех мужчин из очередей на пунктах выдачи гуманитарной помощи забирать и отправлять на фронт, поступило с июня 2023 года. Уточняется, что действует распоряжение по всему правобережью Днепра.

    На Украине действует режим военного положения с 24 февраля 2022 года. Владимиром Зеленским был подписан указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Верховная рада неоднократно продлевала действие президентского указа. В начале мая военное положение и всеобщая мобилизация были продлены еще на 90 дней – до 18 августа.

    Коментарии (3)
    Захарова оценила мирные планы разных стран по Украине
    Представитель МИД Захарова: В мирных планах разных стран по Украине есть идеи, которые могли бы сработать

    17 июня 2023, 02:57

    Текст: Вера Басилая

    Выдвинутые разными станами мирные инициативы по Украине содержат идеи, которые могли бы сработать, они созвучны российским подходам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    Захарова поблагодарила всех, «кто говорит о мире, кто говорит об урегулировании, кто хочет быть полезным на этом направлении». Она отметила, что Киев блокирует все предложения, потому что он сам себе запретил переговоры с Россией, передает ТАСС.

    Представитель МИД считает, что США не дают Украине возможности никакого движения по направлению к миру, поскольку будущее Киева они видят совершенно иначе.

    По ее словам, Вашингтон рассматривает Украину как инструмент воздействия на Россию и на регион в целом, а Китай является целью США из-за экономического роста Пекина. В США, считает Захарова, с ума сходят от китайского технологического развития, от их независимого курса, от их возможностей, от их сопряжения, партнерства с различными точками света.

    Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Россия высоко оценивает мирную инициативу Пекина по ситуации на Украине, но все будет зависеть от стран, которые руководят Киевом.

    Коментарии (6)
    Зеленский назвал условие для начала мирных переговоров с Россией

    16 июня 2023, 20:40

    Текст: Валентина Григоренко

    Киеву не нужны замороженные конфликты, для прекращения конфликта необходимо вывести все российские войска с украинской территории, заявил президент Владимир Зеленский по итогам встречи с африканскими лидерами и их представителями.

    Зеленский в своем Telegram-канале написал, что о пути достижения подлинного и справедливого мира Киев говорил сегодня с делегацией глав государств и высоких представителей стран Африки, передает ТАСС.

    По его словам, вывод всех российских войск с территории Украины – это то, что способно остановить эту войну, поскольку Украине и миру не нужны ни замороженные конфликты, ни тлеющие войны.

    В пятницу президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса прибыл в составе миротворческой миссии стран Африки по поиску путей урегулирования украинского кризиса в Киев.

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    Власти Запорожской области заявили о пресечении деятельности 60 диверсионных групп
    Врио губернатора Балицкий: Деятельность 60 диверсионных групп пресекли в Запорожской области

    17 июня 2023, 00:50

    Участники более 60 диверсионно-разведывательных групп задержаны на территории Запорожской области с момента ее вхождения в состав России, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

    По словам Балицкого, после проведения референдума, на территории Запорожской области было изловлено более 60 групп ДРГ, которые мешали мирно жить, передает ТАСС со ссылкой на «Известия».

    Ранее ФСБ сообщила о подготовке Украиной теракта в России с использованием «грязной бомбы».

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    Путин вновь предупредил Киев о создании «санитарного кордона» на территории Украины

    16 июня 2023, 18:23

    Текст: Алексей Дегтярев

    Если украинская сторона продолжит атаки на российские территории, то Россия рассмотрит возможность создания «санитарного кордона» на украинской территории, заявил президент Владимир Путин.

    «Если вот эти атаки на наши прилегающие территории будут продолжены, мы рассмотрим возможность создания «санитарного кордона» на украинской территории. Они должны просто понимать, к чему это все ведет. Мы работаем по военным целям высокоточным оружием большой дальности и большой мощности и добиваемся успехов», – сказал Путин на ПМЭФ.

    Он попросил обратить внимание на то, как уничтожаются украинские склады с вооружением, расположение личного состава, включая иностранных наемников.

    Ответ на террористические атаки киевского режима «всегда есть», но Россия его «не пиарит», но он чувствителен, и в Киеве знают о нем, заключил глава государства.

    Во вторник Путин на встрече с военкорами сказал, что Россия в случае продолжения обстрелов российских регионов рассмотрит вопрос о создании «санитарной зоны» на территории Украины.

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