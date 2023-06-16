Зеленский заявил об участии Буданова и Залужного в заседании военного кабинета

Владимир Зеленский выступил с утверждением, что Буданов в пятницу принял участие в заседании военного кабинета

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в пятницу якобы присутствовали на заседании военного кабинета.

Украинский президент сообщил в соцсетях, что он провел так называемый военный кабинет, где были командующие: генералы Сырский, Тарнавский, Залужный, Шаптала. Также он подчеркнул, что на совещании был Буданов. Подтверждающих фото и видео с мероприятия Зеленский не опубликовал, передает РИА «Новости».

Ранее представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что с Кириллом Будановым все в порядке, у него прекрасное здоровье и много планов.

До этого СМИ сообщили, что начальник Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилл Буданов получил ранение в ходе российского ракетного удара, и сейчас находится на лечении в Германии в тяжелом состоянии.