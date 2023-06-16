Зеленский назвал условие для начала мирных переговоров с Россией

Киеву не нужны замороженные конфликты, для прекращения конфликта необходимо вывести все российские войска с украинской территории, заявил президент Владимир Зеленский по итогам встречи с африканскими лидерами и их представителями.

Зеленский в своем Telegram-канале написал, что о пути достижения подлинного и справедливого мира Киев говорил сегодня с делегацией глав государств и высоких представителей стран Африки, передает ТАСС.

По его словам, вывод всех российских войск с территории Украины – это то, что способно остановить эту войну, поскольку Украине и миру не нужны ни замороженные конфликты, ни тлеющие войны.

В пятницу президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса прибыл в составе миротворческой миссии стран Африки по поиску путей урегулирования украинского кризиса в Киев.