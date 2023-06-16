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Президент ЮАР Рамафоса прибыл в Киев
Президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в Киев в составе миротворческой миссии
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Президент Южно-Африканской республики Сирил Рамафоса прибыл в пятницу в составе миротворческой миссии стран Африки по поиску путей урегулирования украинского кризиса в Киев, сообщает администрация президента ЮАР.
Из сообщения следует, что президента ЮАР встретили на одном из железнодорожных вокзалов украинской столицы. Рамафоса и другие члены миссии, включая президентов Замбии, Коморских Островов и Сенегала, добирались до Киева из Польши поездом, передает ТАСС.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как либеральная оппозиция по указке США подрывает дружбу Африки и России.
СМИ: Глава ГУР Украины Буданов получил ранение в результате удара ВС России
РИА «Новости»: Раненый глава ГУР Украины Буданов находится в госпитале в Германии после ранения
Начальник Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилл Буданов получил ранение в ходе российского ракетного удара и сейчас находится на лечении в Германии, сказал источник.
Буданов получил ранение в ходе российского удара 29 мая по зданию ГУР на острове Рыбальский в Киеве, сообщил сотрудник российских силовых структур РИА «Новости» со ссылкой на источники в украинской военной разведке.
Ракета попала в соседний кабинет с Будановым, его удалось извлечь из-под завалов, после чего руководителя ведомства эвакуировали вертолетом санавиации ВСУ на польскую военную базу Жешув.
Оттуда специально для перевозки Буданова в Берлин из Рамштайна прибыл борт 84-0087 марки C-21A 86-й воздушной медицинской эвакуационной эскадрильи ВВС США, добавил собеседник.
В начале июня украинские СМИ сообщили о гибели Буданова.
ВСУ попали в засаду под Новобахмутовкой в ДНР
Российские силы взяли в плен попавших в засаду 17 военнослужащих ВСУ под Новобахмутовкой
Украинские военные попали в засаду при попытке контрнаступления под Новобахмутовкой, российские силы взяли в плен 17 солдат ВСУ, сообщил представитель силовых ведомств ДНР.
Источник сообщил, что в плен сдались военнослужащие 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ, их отправили в атаку без должной поддержки артиллерии. Отмечается, что во время попытки наступать погибли десятки украинских военнослужащих, передает ТАСС.
Ранее в плен российским военным на Авдеевском направлении в ДНР сдались десять украинских солдат двух экипажей БМП, среди них есть тяжелораненые.
Politico: США выдвинули Украине требование по контрнаступлению
Politico: Вашингтон пригрозил лишить Киев поддержки в случае отсутствия успехов при контрнаступлении
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Американские власти неофициально потребовали от Киева добиться крупных успехов в ходе контрнаступления, предположив, что в противном случае Украина может лишиться военной поддержки Запада, пишет обозреватель издания Politico Джейми Деттмер.
Запад устал от затяжного конфликта на Украине, который оборачивается истощением арсеналов и разрушением единой позиции с Китаем, Бразилией и ЮАР. Несмотря на публичные обещания поддерживать Киев «столько, сколько потребуется», на деле официальные лица в Вашингтоне предупредили украинские власти, что им необходимо как можно скорее добиться крупных успехов на поле боя, чтобы продолжить получать помощь со стороны США и европейских стран, пишет Politico.
Как отмечает издание, в связи с приближением «взрывоопасного периода президентских выборов» в США американскому Конгрессу будет сложно продолжать настаивать на экономической помощи для Киева. По словам украинских законодателей, в ходе недавних переговоров представителей Госдепартамента США и Совета национальной безопасности Украины на вопрос относительно будущей помощи был получен ответ: «Посмотрим, как пойдет контрнаступление».
В Европе также наблюдаются признаки усталости и настороженности из-за конфликта. Даже в Польше – одном из самых верных союзников Украины – отношение к украинским беженцам ухудшается. Согласно опросу Варшавского университета и Экономико-гуманитарной академии, за последние пять месяцев доля тех, кто решительно поддерживает помощь беженцам, снизилась с 49% до 28%.
«В последние недели Зеленскому пришлось лавировать, чтобы попытаться укрепить оптимизм Запада для сохранения поставок вооружения и одновременно намекая, что контрнаступление не будет столь эффектным, как прошлогодней осенью», пишет издание.
Украина не хочет, чтобы ее подталкивали к каким-либо поспешным шагам, которые могут привести к серьезным неудачам, подорвать боевой дух военных и разрушить надежды Запада, заявил высокопоставленный украинский военный чиновник на условиях анонимности.
«И хотя основные боевые действия еще впереди, однако уже сейчас Зеленский отмечает, что дела идут явно тяжело», указывает издание.
Тем временем бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что вооруженные силы Украины все еще ничего не добились в рамках проведения контрнаступления.
Мирошник: На Западе ощутили отрезвляющий эффект от неудач украинского контрнаступления
Экс-посол ЛНР Мирошник: Неудачи контрнаступления ВСУ вынуждают западные страны дистанцироваться от Украины
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Западные лидеры начинают осознавать, что заявленные цели контрнаступления нереализуемы. И чтобы не лишиться рейтингов внутри собственных стран, они через СМИ снижают ожидания. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее в западных СМИ заговорили о провальном наступлении ВСУ.
«Западные страны постепенно приходят к пониманию – бравады Зеленского о невероятной мощи украинских военных не имеют отношения к реальности. ВСУ в ходе контрнаступления столкнулись с хорошо подготовленными российскими солдатами. Из-за того, что прорвать нашу оборону «с наскоку» не удалось, многие ощутили отрезвляющий эффект», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«ВСУ вновь выдают желаемое за действительное, рассказывая о грандиозных победах, но надежды на западную технику себя не оправдали. Американские и европейские элиты сталкиваются с необходимостью пересмотра риторики в отношении Украины. В связи с этим местные СМИ уходят от победоносных статей в сторону более взвешенных комментариев», – подчеркивает эксперт.
«Приходится работать в направлении снижения ожиданий западной публики. В США и ЕС осознают, что заявленный Зеленским выход к границам 2022 года нереализуем. Понимают они и то, что надежды вернуть Крым являются безосновательными. Фактически приемлемым результатом для них стал бы прорыв к Азовскому морю – на это и направлены основные удары ВСУ», – отмечает собеседник.
«Неудачи украинского контрнаступления могут отрицательно сказаться на электоральных кампаниях в западных странах. Если Зеленский в ближайшее время не сможет предоставить хоть какие-то реальные успехи, лидеры Штатов и Евросоюза начнут от него дистанцироваться, чтобы не утратить поддержку собственного населения», – акцентирует эксперт.
«Это, в свою очередь, приведет к снижению размеров финансирования ВСУ со стороны западных стран. Тем не менее перестроить политику в отношении Украины могут позволить себе не все. Некоторые слишком сильно увязли в милитаристской риторике. Фактически от результатов СВО зависит политическая судьба ряда лидеров», – резюмирует Мирошник.
Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ все еще ничего не добились в рамках проведения контрнаступления. В эфире Judging Freedom он подчеркнул, что украинские «достижения», описанные офисом Зеленского в отчетах, не имеют никакой ценности.
Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сообщил о колоссальных потерях ВСУ в ходе контрнаступления. В эфире YouTube-канала Judging Freedom он отметил, что это свидетельствует о скором провале украинских планов. Он также уточнил, что ВС РФ удалось уничтожить «огромное количество бронетанковых соединений и машин» противника. По его оценке, потери Украиной личного состава «достигают примерно восьми, девяти, даже десяти к одному». Он объясняет эти неудачи нехваткой поддержки с воздуха, мобильной артиллерии и комплексов ПВО.
Ранее издание Poltico отмечало, что решение провести контрнаступление именно сейчас связано не только с эмоциями, но и с политическим расчетом. Затяжной конфликт, равно как и неудовлетворительные результаты украинских войск в атаке, могут привести к сокращению поддержки ВСУ со стороны стран НАТО. Сложившаяся ситуация вызывает беспокойство в офисе Зеленского, что и вынудило его начать текущую операцию.
Отмечается, что к контрнаступлению Украину подвигли американские власти, которые неофициально потребовали от руководства страны скорейшего достижения крупных успехов. Автор статьи Джейми Деттмер связывает это с приближением «взрывоопасного периода президентских выборов» в США.
CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников сообщило о больших потерях Украины в живой силе и бронетехнике по результатам проводимых штурмов. Подчеркивается, что ВСУ во время наступления столкнулись с ожесточенным сопротивлением российских войск, которого они не ожидали.
Издание Reuters отмечает, что главные испытания для украинских войск ожидаются впереди, так как ВСУ находятся на некотором удалении от главной линии обороны. Роб Ли, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики, подчеркивает, что существует высокий риск истощения сил атакующих до того, как они достигнут основных оборонительных рубежей армии РФ.
Издание The Guardian называет штурм ВСУ на Запорожском направлении «неудавшимся». Отмечается, что Украина сталкивается с проблемами прорыва оборонительных позиций, подготовка которых «заняла у России целый год». Подчеркивается, что ситуация усугубляется на фоне превосходства ВКС РФ в воздухе.
В офисе Зеленского назвали единственный возможный сценарий для Украины
В офисе Зеленского назвали «жесткое» наступление единственным возможным сценарием для Украины
«Максимально жесткое» наступление с «максимальным убийством россиян» – единственно возможный сценарий для Украины, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
«Не существует никаких планов немножко отойти, поднажать, а потом сесть за стол переговоров. Существует один план – максимально жесткое продвижение вперед с максимальным убийством россиян на этом маршруте», – заявил он, передает ТАСС.
По словам Подоляка, это не радикальный сценарий, а единственно возможный сценарий для Украины – выйти на границы 1991 года.
Он считает, что в случае если линия размежевания пройдет по территории, которую Киев считает своей, то Украина превратится в «марионеточную державу». За Украиной останется название, но это будет другой народ и другое правительство, считает Подоляк.
Ранее Подоляк заявил, что Украина еще не начинала контрнаступление.
Пушилин заявил о больших потерях ВСУ в Макаровке в ДНР
Врио главы ДНР Пушилин: ВСУ понесли большие потери при попытке наступления в Макаровке
ВСУ несколько раз безуспешно пытались перейти в наступление в районе Макаровки в ДНР, противник понес значительные потери среди личного состава и техники, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин на ПМЭФ.
Пушилин назвал стык между Запорожской областью и ДНР одним из самых горячих мест. По его словам, ВСУ за последние сутки пытались несколько раз атаковать в районе Макаровки, но были разбиты российскими войсками. Врио главы ДНР отметил, что противник понес большие потери, передает РИА «Новости».
Ранее Пушилин заявил об отсутствии успехов у ВСУ в ходе контрнаступления.
Экономист назвал способ принудительного отключения Украины от энергосистемы ЕС
Экономист Лизан: Для отключения Украины от европейского электричества России надо ударить по Бурштынской и Добротворской ТЭС
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Пока Украине удается переживать энергетический кризис за счет европейских поставок электричества. И если ВКС России не ударят по Бурштынской и Добротворской ТЭС, эта помощь может продолжаться довольно долго, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее на Украине сообщили, что стране придется прибегнуть к импорту электроэнергии из Европы.
«У Украины вновь появился дефицит электроэнергии, который она закрывает за счет стран Европы. На юге потребности обеспечивает Румыния, которая недавно освободилась от необходимости экспорта электричества в Молдавию, а на западе – Венгрия и Словакия. Но получаемых объемов хватает только на поддержание некоего приемлемого уровня», – сказал экономист Иван Лизан.
«Главный фактор, который позволяет стране выживать, – это одновременное сокращение промышленности и потребления среди населения. Если в начале СВО потребность варьировалась в районе 150 кВт ч, то сейчас ужалось примерно до сотни. Стоит признать, что Европа и дальше будет помогать поддерживать энергосистему Украины, так как пока заявки небольшие», – отмечает эксперт.
«Более того, Украина может вновь попытаться начать экспортировать ресурс после ремонта на энергоблоках АЭС и подготовки к отопительному сезону. В результате этого они смогут сбрасывать излишки генерации в страны ЕС. И произойти это может с первыми осенними холодами, если Россия не станет снова наносить удары по энергетической инфраструктуре. В данном случае наиболее логичными были бы удары по Бурштынской и Добротворской ТЭС. Там стоит специальное оборудование, позволяющее получать электричество из стран ЕС» – резюмировал Лизан.
Ранее председатель правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил, что Украине необходимо прибегнуть к импорту электроэнергии из Европы. По его мнению, это позволит избежать незапланированных отключений в июле и последующие месяцы. Кроме того, он заявил о необходимости «активировать дополнительные мощности» на ТЭС, а также «восстановить резервы надежности» мощностей до уровня февраля 2022 года.
До этого Украина пыталась регулярно возобновить экспорт собственной энергии. Так, в апреле, министр энергетики страны Герман Галущенко разрешил начать процесс восстановления поставок электричества в Европу. По его словам, у энергосистемы существовал запас мощности, а продажа ресурса помогла бы получить дополнительную прибыль.
Тем не менее уже в мае Украина приостановила экспорт электроэнергии для того, чтобы обеспечить собственные потребности, о чем сообщала национальная энергетическая компания «Укрэнерго». Подобное решение было объяснено необходимостью покрыть нужды страны в потреблении электричества, а также обеспечить резервы на вечерние часы для работы на максимуме.
Напомним, Россия начала наносить удары по энергосистеме Украины после организации атак ВСУ на Крымский мост. Вскоре страна потеряла возможность экспорта электроэнергии в Европу, которая до последнего времени приносила ей значительные доходы. Кроме того, атаки привели к веерным отключениям пользователей.
ВСУ открыли огонь по миссии МАГАТЭ с Гросси
Карчаа: ВСУ открыли огонь по миссии МАГАТЭ с Гросси во время ее возвращения на Украину
Вооруженные силы Украины открыли огонь по миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, когда она подъехала к контролируемой Киевом территории, пострадавших нет, сообщил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.
По словам Карчаа, миссии пришлось ждать окончания боя. Он отметил, что Гросси уже прибыл в город Запорожье, пострадавших во время перестрелки нет, передает ТАСС.
Ранее Гросси побывал на Запорожской АЭС, после чего собирается отправиться в Москву для обсуждения плана обеспечения безопасности атомной станции.
Минобороны показало уничтожение двух украинских танков вертолетом «Аллигатор»
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Российский боевой вертолет Ка-52 уничтожил два танка украинских вооруженных сил на Южно-Донецком направлении, поражение техники записано на видео бортовых камер воздушного судна, его опубликовало Минобороны России.
Ка-52 участвовал в отражении атаки украинских боевиков на Южно-Донецком направлении, он выстрелил двумя управляемыми ракетами, сообщается в Telegram-канале министерства.
«Вон он, стреляю», – сказал в опубликованном ролике один из членов экипажа «Аллигатора».
«Потом еще одну, во второй [танк]», – ответил ему другой член экипажа. «Сразу?» – переспросил первый.
«Да-да-да», – ответил второй.
На камере тепловизора зафиксированы два выстрела из орудий вертолета и два попадания по украинской бронетехнике. В Минобороны подчеркнули, что обе единицы техники были уничтожены вместе с их экипажами.
Какие именно машины уничтожены, в министерстве не уточнили.
Ранее российские военкоры публиковали видео уничтожения вертолетами Ка-52 «Аллигатор» наступающей техники США и пехоты на Времевском выступе.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, чем ценны вертолеты с точки зрения борьбы с танками и почему они настолько успешны.
ВС России при помощи «Солнцепека» остановили наступление ВСУ в районе Новодонецкого
Минобороны: Российские военные при помощи «Солнцепека» остановили наступление ВСУ в районе Новодонецкого
Вооруженные силы России при помощи тяжелой огнеметной системы ТОС-1 «Солнцепек» отразили наступление украинских войск в районе Новодонецкого в Волновахском районе ДНР), сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.
Он рассказал, что наводчик-оператор ТОС-1 «Солнцепек» сержант Виктор Петрунин под непрерывным огнем противника в составе экипажа наносил огневое поражение по наступающим силам ВСУ. В результате было уничтожено несколько десятков националистов и две боевые бронированные машины. Чехов подчеркнул, противник понес потери и отступил, позиции российских войск были удержаны, передает РИА «Новости».
Ранее экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» нанес удар по скоплению живой силы 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в ДНР.
На Украине прокомментировали сообщения о ранении Буданова
Представитель ГУР Юсов: С главой украинской разведки Будановым все в порядке
С главой Главного управления разведки (ГУР) Украины Кириллом Будановым все в порядке, у него прекрасное здоровье и много планов, заявил представитель украинского ведомства Андрей Юсов.
Украинское издание «Страна.ua» приводит комментарий Юсова, который утверждает, что у Буданова все отлично, «прекрасное здоровье, хороший аппетит». По его словам, он разговаривал с главой ГУР «10 минут назад», и отметил, что у того «много планов и очень мало свободного времени».
Ранее стало известно, что начальник Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилл Буданов получил ранение в ходе российского ракетного удара и сейчас находится на лечении в Германии, в тяжелом состоянии.
В начале июня украинские СМИ сообщили о гибели Буданова.
Минобороны огласило выплаты за уничтожение украинской военной техники
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С начала проведения спецоперации выплаты за личное уничтожение или захват военной техники противника получили более 10 тыс. российских военнослужащих, сообщили в Минобороны.
Так, в 2022 году за личное уничтожение 11 тыс. 586 единиц украинской военной техники и вооружения соответствующие выплаты получили 7 тыс. 64 российских военнослужащих. За первые пять месяцев 2023 года за лично уничтоженные 4 тыс. 415 единиц украинской и западной военной техники получили выплаты 3 тыс. 193 российских военнослужащих, говорится в сообщении Минобороны в Telegram.
В ведомстве подчеркнули, что ограничений на получение выплат военнослужащими от количества уже уничтоженных ими единиц техники противника нет.
В частности, военные летчики и операторы средств ПВО получили в 2023 году по 300 тыс. рублей за каждый из уничтоженных 45 вертолетов и 71 самолета воздушных сил Украины. По 300 тыс. рублей также получили военнослужащие за уничтожение 15 пораженных пусковых установок тактического комплекса «Точка-У» и систем залпового огня HIMARS.
По 200 тыс. рублей получили военнослужащие ВМФ России, уничтожившие шесть украинских быстроходных безэкипажных катеров, атаковавших российские корабли и объекты гражданской инфраструктуры в Крыму.
По 100 тыс. рублей в 2023 году получили военнослужащие за уничтожение каждой из многих сотен единиц бронетанковой техники ВСУ. По 50 тыс. рублей в 2023 году получили военнослужащие за уничтожение 1 тыс. 501 бронемашины, 203 самоходных артустановок и 85 установок РСЗО.
Также по 50 тыс. рублей получили военнослужащие, осуществившие успешный перехват средствами ПВО 941 ракеты, выпущенной ВСУ из тактических комплексов «Точка-У», РСЗО «Ольха», «Смерч», «Ураган» и HIMARS, а также за уничтожение каждого из 1 тыс. 211 украинских дронов.
В Минобороны добавили, что в настоящее время в ведомстве решают вопрос оформления выплат за уничтожение танков Leopard и бронемашин США и других стран НАТО.
Ранее звезды российского шоу-бизнеса массово поддержали идею премировать бойцов за уничтожение переданных Украине танков Leopard. Певцы Николай Басков и Григорий Лепс заявили, что готовы платить по 1 млн рублей за них. В экспертной среде отметили полезность инициативы звезд, однако в распоряжении противника есть куда более опасная техника, поражение которой премируется недостаточно.
Полковник США объяснил двумя словами причины провала контрнаступления ВСУ
Успеху контрнаступления украинской армии помешала «стальная стена», заявил американский полковник, ветеран войны во Вьетнаме Дик Блэк.
Американский военный отметил, что Украина потеряла за неделю безрезультативно 7 тыс. убитых в бою, 160 танков и 360 бронемашин. Кроме того, уничтожены танки Leopard и Bradley, которые повсюду валяются обугленные. Блэк считает бесчеловечным требовать от Украины воевать до последнего украинца, передает РИА «Новости».
Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ в ходе контрнаступления на Запорожском направлении не продвинулись ни на шаг.
Напомним, по данным СМИ, украинские войска уже лишились большей части полученных американских БМП Bradley. Президент России Владимир Путин указывал, что ВСУ потеряли до трети переданной киевскому режиму западной техники.
Минобороны рассказало об отражении атак ВСУ на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях
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Ночью ВКС России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по местам производства ударных беспилотников, назначенные объекты были поражены, цель удара достигнута, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В течение суток ВСУ продолжали попытки наступления на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Возле Времевского выступа решительными действиями обороняющихся подразделений, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» за последние сутки отражены две атаки у Новополя Донецкой народной республики (ДНР) и Левадного Запорожской области. Ликвидированы порядка 25 военнослужащих и три танка.
Рядом с Новодаровкой Запорожской области, Нескучным и Великой Новоселкой ДНР нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 128-й бригады теробороны, 31-й механизированной и 1-й танковой бригад ВСУ, отчитались в Минобороны.
На Запорожском направлении ударом ракетных войск нанесено поражение подразделениям 47-й механизированной бригады ВСУ недалеко от Любицкого Запорожской области. Под Омельником уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ. А у Загорного пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).
Общие потери ВСУ на этих направлениях за прошедшие сутки составили до 155 военнослужащих, три танка, две бронемашины, французская самоходная артустановка Cezar, гаубицы «Мста-Б» и Д-30.
Активными действиями «Южной» группировки войск на Донецком направлении отражены пять атак противника поблизости от Раздоловки, Первомайского, Красногоровки и Марьинки ДНР.
В районах Звановки, Артемово, Выемки и Авдеевки ДНР ударами ракетных войск и авиации нанесено поражение подразделениям 24-й, 54-й и 110-й механизированных бригад ВСУ. В боях на этом направлении за минувшие сутки ликвидированы около 340 военнослужащих, две бронемашины, гаубица Д-30, перечислили в Минобороны.
Около Новомихайловки, Новгородского и Славного ДНР уничтожены склады боеприпасов 24-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 47-й артиллерийской бригад ВСУ.
Оперативно-тактической и армейской авиацией Западной группировки войск на Купянском направлении поражена живая сила и техника противника под Масютовкой, Молчаново, Кисловкой и Берестового Харьковской области.
Недалеко от Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР) уничтожены две украинские ДРГ. Потери противника на этом направлении составили до 30 военнослужащих и гаубица «Мста-Б», сообщил Конашенков.
На Краснолиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки «Центр» нанесено поражение противнику в районах Невского, Червоной Дибровы ЛНР, а также Серебрянского лесничества.
Под Тернами ДНР и Кузьмино ЛНР пресечена деятельность двух украинских ДРГ.
За сутки уничтожены более 50 военнослужащих, две бронемашины, самоходные артустановки «Акация» и «Гвоздика», а также гаубица Д-30, отчитались в Минобороны.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения ликвидированы свыше 35 военнослужащих, гаубицы «Мста-Б» и Д-30.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России за сутки нанесено поражение 105 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 132 районах. В районе Камышевахи ДНР поражен командный пункт 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве.
Военкор Поддубный рассказал о ситуации в Марьинке
ВСУ перебрасывают резервы в Марьинку, где бойцы группировки «Южная» отражают атаки противника в западной части города, сообщил военкор Евгений Поддубный.
Поддубный со ссылкой на врио главы ДНР Пушилина сообщил в своем Telegram-канале, что ВСУ перебрасывают дополнительные резервы в Марьинку, чтобы удержать город и продолжать обстрелы Донецка.
По словам Поддубного, в самой Марьинке бойцы группировки «Южная» продолжают отражать атаки противника в западной части населенного пункта.
Ранее глава Чечни Кадыров заявил о скором освобождении Марьинки в ДНР.