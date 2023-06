Путин предложил продлить зонтичный механизм кредитования МСП до 2030 года Путин предложил выплачивать пособия на ребенка до 1,5 лет вне зависимости от дохода семьи Путин указал на необходимость совершенствования подготовки кадров Путин указал на необходимость использовать трудовые ресурсы России и готовить кадры 16 июня 2023, 15:53 Текст: Алексей Дегтярев

В России нужно совершенствовать структуру занятости, а вузы должны проходить рейтингование по качеству занятости выпускников, заявил президент Владимир Путин на ПМЭФ. «Первым направлением развития экономики предложения в текущих условиях является занятость и совершенствование структуры занятости. У нас здесь огромные резервы, нужно их использовать. А для этого – заниматься переподготовкой кадров, повышать экономическую активность граждан, чтобы люди могли реализовывать себя в новых, растущих, перспективных секторах», – сказал президент. По его словам, в каждом городе, поселке и регионе должна быть возможность найти работу. Он обратил внимание правительства на регионы с высокой безработицей. «У нас несмотря на то, что в целом по стране она [безработица] находится на историческом минимуме, все-таки, в отдельных регионах она остается высокой. Здесь важно дать больше возможностей людям получать новую специальность, в том числе в сфере IT или по другим техническим направлениям», – указал Путин. Нужно наращивать компетенции в формате удаленной занятости. В 2024 году при федеральной поддержке в регионах с ограниченными бюджетными ресурсами должны быть запущены не менее 10 таких проектов. Хорошим примером создания подобных образовательных пространств является «Школа 21», организованная Сбером, сказал глава государства. «Необходимо повысить ориентированность высших и средних специальных учреждений на результат – то есть на успешное трудоустройство выпускников. В связи с этим считаю правильным сделать две вещи, ну по крайней мере две. Первое – установить для учебных заведений специальные ключевые показатели эффективности. Главный из них – качество занятости выпускников. На основе такого подхода предлагаю сформировать рейтинги учебных заведений профобразования. И второе. Предлагаю ежегодно готовить пятилетний прогноз потребности в кадрах на уровне всей экономики, чтобы максимально гибко учитывать имеющиеся тренды», – отметил президент. Экс-глава МИД Австрии Кнайсль призналась, что повторила бы танец с Путиным Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль призналась, что повторила бы танец с Владимиром Путиным

Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль призналась, что с удовольствием повторила бы танец с президентом России Владимиром Путиным, который они исполнили на свадьбе министра летом 2018 года. Кнайсль рассказала о том, как ранее «не очень умный интервьюер» Би-би-си почти 15 минут расспрашивал ее о танце с Путиным на своей свадьбе летом 2018 года. «Спросил, станцевала бы я с Путиным снова, при этом назвал его военным преступником. Я ответила: да. Он был в шоке», – отметила экс-глава МИД Австрии.

«И вам говорю: да, станцевала бы», – заявила она ТАСС на полях ПМЭФ. По словам Кнайсль, ее танец с Путиным помнят «все русские, австрийцы и весь ЕС». Она рассказал, что даже слышала о выходе научных работ, посвященных этому танцу. «И они пришли к выводу, что мой танец, оказывается, нанес удар демократии, что это было унижением европейских ценностей перед лицом российского авторитаризма», – рассказала Кнайсль. Экс-глава МИД также выразила мнение, что дипломатия в последние 20 лет сильно пострадала из-за отсутствия общего языка и «находится в какой-то коме». По ее словам, язык, который используется, например, главой Евродипломатии Жозепом Боррелем, «не поможет выйти из украинского кризиса». Ранее Кнайсль сообщила, что всерьез рассматривает возможность переехать в Россию. Путин: Выбранная российскими властями экономическая стратегия сработала и набирает силу Путин заявил, что российские власти выбрали верную экономическую стратегию, она сработала и набирает силу

Президент Владимир Путин в рамках выступления с речью на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума назвал самым трудным периодом для российской экономики второй квартал 2022 года, но добавил, что выбранная тогда стратегия сработала. По словам президента, второй квартал прошлого года стал самым сложным для отечественной экономики и бизнеса. Тогда стремительно менялись обстоятельства, привычный порядок торговли, расчетов, логистики, «перекраивалась вся ткань деловой, хозяйственной жизни». Однако, отметил глава государства, стратегия, выбранная российскими властями и бизнесом, сработала и набирает силу. Президент подчеркнул, что власти смогли сохранить ответственную и сбалансированную денежно-кредитную политику, передает ТАСС. Так, сообщил Путин, уже в апреле 2023 года ВВП России вырос на 3,3% в годовом выражении, а по итогам года рост ВВП ожидается на уровне 1,5-2%. Президент подчеркнул, что это позволит России сохранить место в числе ведущих экономик мира. «Выступая в прошлом году на форуме, сформировал наши ценностные подходы к развитию экономики в новых условиях и на долгосрочную перспективу. Хочу сказать … все, о чем я говорил, и все то, что мы подготовили, а потом реализовывали в ходе своей практической деятельности, сработало», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

15 июня 2023, 17:19 Текст: Алексей Дегтярев

Российская сторона благодарна алжирской за готовность в посредничестве по украинскому вопросу, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном. «Учитывая, что Алжир является участником контактной группы Лиги арабских государств по Украине, со своей стороны изложил алжирскому коллеге российское видение первопричин конфликта и оценки текущей ситуации», – цитирует Путина ТАСС. Президент добавил, что подробно обговорил этот вопрос с Теббуном. Российская сторона благодарна Алжиру и его президенту за готовность оказывать посреднические услуги. Также в ходе встречи с президентом Алжира Путин заявил, что отношения с этой страной имеют особое значение для России.

16 июня 2023, 12:24 Текст: Кристина Цыцура

На российских судоверфях в 2023-2028 годах планируется построить около 260 судов, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ. Страна в ближайшие пять лет обновит торговый флот, для этого привлекут средства из Фонда национального благосостояния, передает ТАСС. «Минпромторг уже внес изменения в масштабную судостроительную программу. Для ее реализации привлечем средства Фонда национального благосостояния», – сказал Путин. Ранее президент говорил о планах увеличить объем экспортных перевозок по маршруту «Север – Юг».

15 июня 2023, 16:56 Текст: Ольга Иванова

Президенты России Владимир Путин и Алжира Абдельмаджид Теббун по окончании переговоров в Кремле подписали декларацию об углубленном стратегическом партнерстве стран. Главы государств вместе с членами делегаций вышли к журналистам, ожидавшим окончание переговоров в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца, сообщает ТАСС. Отмечается, что Путин оценил переговоры как продуктивные. «Состоявшиеся только что переговоры с президентом Алжирской Народной (Демократической) Республики господином Теббуном, находящимся с государственным визитом в России, прошли в деловом ключе и были весьма продуктивными», – сказал Путин. Напомним, во вторник президент Алжира впервые прибыл в Москву с государственным визитом.

Президент Владимир Путин в ходе встречи с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поблагодарил его за помощь в решении гуманитарных вопросов в ходе украинского конфликта. «Хотел бы вас поблагодарить за ваши усилия по разрешению вопросов гуманитарного характера в ходе событий на украинском направлении», – заявил Путин. Он отметил, что власти ОАЭ в том числе оказали помощь в обмене удерживаемыми лицами. Путин подчеркнул, что эти усилия «имеют значение для конкретных людей, а это всегда самое главное». Российский лидер также отметил, что для России ОАЭ очень хороший и комфортный партнер. «Экономика, социальная сфера Эмиратов под вашим руководством развивается очень активно, и в этом смысле, конечно, для нас Эмираты – очень хороший и комфортный партнер», – заявил президент, добавив, что «отношения между Россией и Эмиратами развиваются весьма успешно».

16 июня 2023, 12:24 Текст: Алина Власенко

Путин на полях ПМЭФ в пятницу проводит встречу с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Как ожидается, Путин и Нахайян обсудят развитие двусторонних отношений и актуальную международную проблематику, передает ТАСС. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в дальнейшем торгово-экономическом сотрудничестве с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и другими государствами.

Президент Владимир Путин в рамках выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) затронет тему спецоперации, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По словам Пескова, будет обсуждено влияние специальной военной операции на экономику и международные экономические процессы.

16 июня 2023, 11:32 Текст: Алина Власенко

Кроме того, Путин во время выступления на пленарной сессии ПМЭФ даст оценки мировой ситуации и обозначит планы на перспективу. В частности, в рамках ПМЭФ обсудят, «насколько, мягко говоря, неплохо чувствуем себя мы по сравнению с другими странами, в том числе коллективного Запада, в условиях предкризисной мировой ситуации». Песков также подчеркнул, что Путин открыт для любых контактов и идей по решению украинской проблемы. «Путин ведет эти разговоры (об урегулировании конфликта) и приветствует предстоящие контакты с африканскими лидерами», – подчеркнул представитель Кремля, передает ТАСС. Напомним, 14 июня Песков анонсировал большое выступление Путина на ПМЭФ, после чего состоится большая дискуссия.

16 июня 2023, 10:58 Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии ПМЭФ даст оценки мировой ситуации и обозначит планы на перспективу, сообщает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, ожидается интересное и насыщенное выступление, подготовлен достаточно солидный материал, будет дана достаточно детальная оценка положению дел в экономике, в мировых экономических процессах и обозначены планы на ближнее и среднесрочное будущее, передает ТАСС. Также Песков отметил, что модерировать пленарку с участием Путина будет почетный президент National Interest из Вашингтона Дмитрий Саймс. Кроме того, согласно плану, позднее Путин встретится с первой в мире женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой в годовщину ее полета. «Очень важная встреча, у них теплые отношения, Путин безгранично уважает Валентину Терешкову, сегодня вечером планирует пообщаться», – заключил Песков. Напомним, 14 июня Песков анонсировал большое выступление Путина на ПМЭФ, после чего состоится большая дискуссия.

Российский лидер Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии ПМЭФ даст оценки мировой ситуации и обозначит планы на перспективу, сообщает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, ожидается интересное и насыщенное выступление, подготовлен достаточно солидный материал, будет дана достаточно детальная оценка положению дел в экономике, в мировых экономических процессах и обозначены планы на ближнее и среднесрочное будущее, передает ТАСС. Также Песков отметил, что модерировать пленарку с участием Путина будет почетный президент National Interest из Вашингтона Дмитрий Саймс. Кроме того, согласно плану, позднее Путин встретится с первой в мире женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой в годовщину ее полета. «Очень важная встреча, у них теплые отношения, Путин безгранично уважает Валентину Терешкову, сегодня вечером планирует пообщаться», – заключил Песков. Напомним, 14 июня Песков анонсировал большое выступление Путина на ПМЭФ, после чего состоится большая дискуссия. Путин заявил о соблюдении Россией обязательств по климату Путин: Россия полностью соблюдает обязательства по климату, в отличие от других стран 16 июня 2023, 13:07 Текст: Алина Власенко

Россия полностью соблюдает взятые на себя обязательства по климату, даже с определенным опережением, в отличие от других государств, заявил президент Владимир Путин на ПМЭФ. Путин на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном на ПМЭФ заявил, что Россия, в отличие от многих других стран, полностью выполняет все обязательства в этой сфере. Так, указал Путин, угольная генерация увеличивается в ряде государств, несмотря на декларации о необходимости борьбы за сохранение окружающей среды.

16 июня 2023, 13:07 Текст: Алина Власенко

В то же время Путин напомнил, что российские власти приняли ряд законов, заставляющих бизнес соблюдать экологические нормы, передает ТАСС. Путин также отметил усилия ОАЭ в сфере сохранения климата и подчеркнул, что Россия будет представлена на климатическом саммите в Эмиратах на достойном уровне. Ранее Путин в ходе встречи с президентом ОАЭ поблагодарил его за помощь в решении гуманитарных вопросов в ходе украинского конфликта.

Президент Владимир Путин в рамках выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума назвал одним из важнейших принципов России курс на открытость экономики. «Курс на открытость экономики – это, безусловно, наш … важнейший принцип», – заявил Путин.

Он подчеркнул, что «по-настоящему суверенные государства» всегда настроены на равноправное партнерство и внесение вклада в глобальное развитие. Поэтому, указал президент, «несмотря на то, что наши западные друзья … мечтают об этом», Россия не свернула на путь самоизоляции, а расширила связи с надежными, ответственными партнерами в странах и регионах, которые выступают локомотивами, драйверами мировой экономики. В том числе, добавил Путин, Россия в разы нарастила торговлю с государствами, лидеры которых не поддаются хамскому давлению извне, передает ТАСС. «С некоторыми такими государствами, лидеры которых не поддаются часто хамскому внешнему давлению, а руководствуются не чужими, а своими национальными интересами, объемы нашей взаимной торговли выросли даже не на какие-то десятки процентов, а в разы», – сказал Путин. Глава государства также констатировал, что энергия бизнеса и объективные рыночные законы работают сильнее политической конъюнктуры. Он подчеркнул, что многополярный миропорядок укрепляется. Президент назвал это неизбежным процессом, передает РИА «Новости». Ранее Путин назвал самым трудным периодом для российской экономики второй квартал 2022 года, но добавил, что выбранная тогда стратегия сработала. Путин объяснил, как России удалось сохранить бренды Путин объяснил, как России удалось сохранить свои бренды и не вернуться к командно-административной экономике

Президент Владимир Путин, выступая на Петербургском Международном экономическом форуме, заявил, что в 2022 году многие пророчили для страны возврат к закрытой экономике, но руководству государства удалось обойти это препятствие. «В прошлом году нам пророчили, что под давлением санкций Россия вернется к закрытой административно-командной экономике. Но мы, как вы знаете, выбрали путь расширения свободного предпринимательства – и практика показала, что поступили абсолютно правильно. Жизнь это доказала», – сказал президент. Также стимулом для бизнеса стало замещение транснациональных корпораций, которые ушли с российского рынка. Путин подчеркнул, что Россия «никого не выгоняла», компании были вынуждены уйти из-за мощного санкционного давления.

16 июня 2023, 13:07 Текст: Алексей Дегтярев

«Даже наоборот – предлагали взвесить все за и против, хорошо подумать о своих российских партнерах и возможных последствиях такого шага. У каждого из наших партнеров было право выбора», – подчеркнул он. Путин обратил внимание, что под многими иностранными брендами давно продается продукция, которая полностью производится на российских мощностях. «По сути, это – российские товары, только с зарубежными логотипами. Так что их выпуск с уходом владельцев торговых марок не прекратился», – объяснил глава государства. Он отметил, что прибыль от такого бизнеса остается в стране. Власти России намерены помогать российским собственникам, помогать им обеспечивать доходы сотрудников, а также доходы смежников и подрядчиков. «Если поначалу наши предприниматели очень переживали из-за ухода западных компаний, то сейчас занимают освободившиеся производства и площадки в торговых центрах. Так называемые нишевые марки, которые раньше торговали одеждой, обувью, другими товарами через соцсети, сейчас открывают собственные магазины», – рассказал президент. В этом секторе иностранцы в большинстве своем ушли, освободив до 2 млн квадратных метров торговых площадей и нишу под 2 трлн рублей. «Ну прекрасно, практически все занято нашими предпринимателями», – сказал Путин.

16 июня 2023, 15:41 Текст: Александра Юдина

С 1 января 2024 года МРОТ будет увеличен на 18,5%, что будет гораздо выше темпов инфляции, заявил российский лидер Владимир Путин. По его словам, индексация в России продолжается опережающими темпами, чтобы увеличивать отрыв МРОТ от прожиточного минимума. Так, с 1 января 2023 года МРОТ был повышен на 6,3% до 16 242 рублей в месяц, поэтому с 1 января 2024 года будет проведена еще одна индексация сразу на 18,5%, передает РИА «Новости». «Это будет гораздо выше и темпов инфляции, и темпов роста зарплат в стране в целом», – подчеркнул президент. При этом глава государства отметил, что к 2030 году МРОТ должен вырасти как минимум вдвое. После чего он выразил уверенность, что это станет дополнительным стимулом для роста заработных плат по стране в целом. «Качественные изменения рынка труда предполагают рост заработных плат», – сказал он. Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня.

16 июня 2023, 15:41 Текст: Алексей Дегтярев

Поставки агропромышленного

Президент Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что Россия продолжит расшивку «узких мест» в инфраструктуре. По словам президента, в 2025 году планируется удвоить, а к 2030 году утроить объемов перевозок по маршруту «Север – Юг», передает ТАСС. В планах в ближайшие пять лет обновить торговый флот, на эти цели будут привлекать средства Фонда национального благосостояния. Российские судоверфи построят около 260 судов. Напомним, глава страны во время выступления на ПМЭФ оценит экономическое положение в России и расскажет о перспективах, а в субботу встретится с группой лидеров из африканских стран.