Медведев: Если Киев не может войти в НАТО в ходе конфликта, то он станет перманентным

Медведев прокомментировал слова Столтенберга о невозможности принять Украину в альянс во время конфликта с Россией

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя о слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о невозможности принять Украину в альянс во время российской спецоперации, заявил, что России не нужна Украина в составе НАТО, а значит, для нынешнего киевского режима конфликт будет перманентным.

Медведев обратил внимание на заявление Столтенберга, исключившего вступление Украины в альянс во время конфликта с Россией. В этой связи Медведев в Telegram напомнил, что Москве не нужна Украина в НАТО. По его словам, это значит, что конфликт на Украине станет перманентным, а новый политический режим в Киеве в НАТО «точно не попросится».



Ранее Столтенберг в очередной раз заявил, что вступление Украины в НАТО во время конфликта невозможно. «Все страны НАТО согласны, что Украина станет членом организации, но ни одно из государств альянса, ни даже Украина не ждут того, что страна присоединится к организации во время войны», – сказал Столтенберг, добавив при этом, что двери альянса открыты, передает ТАСС.

Тем временем New York Times писала, что пяд членов Североатлантического альянса оказывают давление на президента США Джо Байдена, требуя ускорить принятие Украины в НАТО.