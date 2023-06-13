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В Белом доме прокомментировали слова Путина о зерновой сделке
Представитель Совета нацбезопасности Белого дома после заявления Путина призвал к стабильной работе зерновых коридоров
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Комментируя заявление президента России Владимира Путина по зерновой сделке, представитель американского Совета нацбезопасности Белого дома призвал обеспечить стабильную работу зерновых коридоров.
Как заявили в Белом доме, «мир заслуживает уверенности в том», что коридор продолжит функционировать «на стабильной основе» и что продовольствие «попадет на мировые рынки». Вашингтон призвал Москву не угрожать поставкам. В США считают сложившуюся ситуацию «достойной сожаления», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Напомним, Путин указал, что большая часть украинского зерна поступает не нуждающимся странам, а благополучным государствам Евросоюза, в страны Африки почти ничего из украинского зерна не доходит. Кроме того, он отметил использование Киевом зерновых коридоров в военных целях. Россия рассматривает возможность выхода из зерновой сделки.
Минобороны показало трофейные танки Leopard
Минобороны показало захваченные у ВСУ танки Leopard и американские БМП Bradley
Министерство обороны опубликовало видео с трофейной техникой украинских сил на Запорожском направлении, на кадрах можно заметить немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley.
На кадрах запечатлена поставленная Киеву западная техника, ее ВСУ задействовали при попытке наступления. В частности, у российских военных оказались немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley, говорится в Telegram Минобороны.
При этом военные обращают внимание, что у некоторых боевых машин все еще работают двигатели, что говорит о скоротечности боя и бегстве украинских военных из боеспособной техники.
Ранее замглавы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что Германия могла бы направить Украине в три раза больше танков Leopard 2, 60 БМП Marder и дальнобойных крылатых ракет Taurus. В Германии в ответ заявили, что не станут менять каждый выведенный из строя на Украине танк Leopard 2, но продолжат поставку вооружения Киеву.
Михаила Ефремова отказались взять добровольцем в зону СВО
Актер Охлобыстин: Михаил Ефремов просился добровольцем на фронт, но его не взяли
Отбывающего в срок в колонии за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова не взяли в зону проведения СВО из-за возраста и состояния здоровья, заявил друг артиста, актер Иван Охлобыстин.
В интервью YouTube-каналу Metametrica актер, сценарист, общественный деятель Иван Охлобыстин рассказал, что Ефремов был готов отправиться добровольцем в зону боевых действий в обмен на амнистию, но из-за плохого состояния здоровья и возраста ему отказали, передает «Царьград».
По словам Охлобыстина, Михаил Ефремов – «больной пожилой человек, с такой трагедией, ломаный, изломанный».
Ранее осужденный по делу о смертельном ДТП актер Михаил Ефремов попросил прекратить ходатайство о замене лишения свободы на принудительные работы.
Напомним, в январе Ефремов направлял прошение о замене лишения свободы на принудительные работы. В колонии №4, где артист отбывает наказание, сообщили об отсутствии претензий к актеру.
Резников рассказал о требовании Запада убивать как можно больше россиян на Украине
Глава МО Украины Резников: Запад в начале спецоперации требовал от Киева убивать как можно больше россиян
Запад не верил в победу Украины в конфликте с Россией и вместо военной помощи предлагал Киеву убивать как можно больше россиян, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
Как заявил Резников в комментарии журналу Foreign Affairs, на просьбу Киева передать ПЗРК Stinger западные политики отвечали: «Нет, копайте окопы и убивайте столько русских, сколько сможете, пока все не закончится».
По словам министра обороны Украины, это свидетельствует о том, что Запад не верил в победу Киева в конфликте с Москвой.
Теперь, по словам Резникова, страны Запада якобы убедились в боеспособности Украины и потому поставляют Киеву достаточно военной помощи.
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что война на Украине закончится за несколько недель, как только Запад перестанет оказывать Киеву военную поддержку.
Чемпион мира по пауэрлифтингу Максим Бархатов погиб в зоне спецоперации
Осужденный за взятку в Красноярске чемпион мира по пауэрлифтингу Бархатов погиб в зоне спецоперации
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Многократный чемпион мира по пауэрлифтингу из Красноярского края Максим Бархатов погиб в зоне спецоперации, сообщает федерация пауэрлифтинга региона.
Представители федерации выразили соболезнования в связи с гибелью в зоне спецоперации заслуженного мастера спорта России и многократного чемпиона мира Максима Бархатова, передает ТАСС.
«Вечная память, соболезнования родным Максима и всем, кто его знал», – говорится в сообщении.
Максим Бархатов был чемпионом мира среди юниоров в 2000 и 2001 годах, чемпионом России в 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010 и 2012 годах, чемпионом Европы в 2003 и 2004 годах, чемпионом мира в 2007, 2009, 2010, 2011 и 2012 годах, а также вице-чемпионом мира в 2003 и 2004 годах. В марте 2021 года Бархатова задержали по подозрению в получении взятки автомобилем премиум-класса.
В апреле в ходе спецоперации на Украине при исполнении воинского долга погиб сын экс-министра спорта Крыма Георгия Шестака Денис Шестак.
Путин заявил о возможном создании «санитарной зоны» на Украине
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Россия в случае продолжения обстрелов своих регионов рассмотрит вопрос о создании «санитарной зоны» на территории Украины, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.
«Возможность обстреливать нашу территорию с территории Украины, конечно, остается. Здесь несколько способов решения: во-первых, повышение эффективности контрбатарейной борьбы. Но это не значит, что прилетов так называемых не будет на нашу территорию. А если это будет продолжаться, тогда мы должны будем, видимо, рассмотреть вопрос, я говорю это очень аккуратно, чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию», – цитирует ТАСС Путина.
«В целом по стране вводить какой-то особый режим, военное положение нет никакого смысла, необходимости такой нет сегодня. Надо работать тщательнее по некоторым вопросам», – добавил глава государства.
Ранее Путин заявил, что цели СВО не меняются, они фундаментальны.
Путин: ВСУ при контрнаступлении потеряли до трети западной техники
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Потери украинской стороны в ходе контрнаступления приближаются к катастрофическим, заявил президент России Владимир Путин во вторник.
Структура потерь ВСУ на данный момент «неблагоприятная», потери украинских военных приближаются к катастрофическим, заявил глава государства, передает ТАСС.
Они потеряли более 160 танков в ходе контрнаступления, ВС России – 54 танка. При этом потери российских военных при отражении украинского контрнаступления в 10 раз меньше, чем у украинских. Пропорция между убитыми и ранеными в структуре потерь ВСУ составляет 50/50, указал президент.
ВСУ потеряли порядка 25-30% поставленной из-за границы техники, добавил Путин.
Глава государства подчеркнул, что ни на одном из участков контрнаступления ВСУ не имели успеха. Ряд атак, которые украинские военные провели 13 июня, привели к тому, что они потеряли несколько танков и бронемашин.
Ранее Минобороны России публиковало видео с трофейной техникой украинских сил на Запорожском направлении. В ролике замечены немецкие Leopard и американские БМП Bradley.
NYT сообщила о серьезных потерях ВСУ при контрнаступлении
New York Times: Украинские силы несут тяжелые потери при попытках контрнаступления
Украинские войска несут значительные потери во время попыток контрнаступления на российские позиции, при этом серьезных успехов Киев все еще не добился, пишет американская газета New York Times со ссылкой на военных аналитиков.
Как обращает внимание New York Times, официально Киев не раскрывает данные, но при атаках на российские силы ВСУ, вероятно, несут тяжелые потери. «Были подтверждены потери среди военных, также ликвидировано передовое оружие, поставленное Западом», пишет издание.
При этом газета отмечает, что Киев так и не добился серьезных успехов при контрнаступлении, передает РИА «Новости».
Ранее американский публицист Сеймур Херш выразил уверенность в том, что украинское контрнаступление не принесет положительных результатов ни для Киева, ни для администрации президента США Джо Байдена, ни для НАТО.
WSJ: США решили передать Киеву танковые снаряды с обедненным ураном
WSJ: Вашингтон передаст Украине танковые снаряды с обедненным ураном
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Администрация американского президента Джо Байдена рассматривает возможность передачи Киеву танковых снарядов с обедненным ураном, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
По данным Wall Street Journal, в Вашингтоне уже несколько недель обсуждают, как оснастить танки Abrams, которые США намерена передать Украине. В итоге, по данным издания, администрация Байдена решила предоставить Киеву снаряды с обедненным ураном.
По словам источника, в администрации США нет особых противников этой идеи, и лишь некоторые чиновники обеспокоены, что такой шаг приведет к критике Вашингтона за передачу оружия, представляющего опасность для здоровья людей и окружающей среды.
Ранее корреспондент «Голоса Америки» (признана в России СМИ-иноагентом) Карла Бабб со ссылкой на представителя Пентагона сообщила, что Вашингтон может во вторник объявить о выделении Киеву нового пакета военной помощи.
Также в апреле сообщалось, что Британия направила Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, среди которых есть и с обедненным ураном.
Путин рассказал о выявлении «паркетных» генералов во время СВО
Путин рассказал о выявлении «паркетных» генералов и эффективных военнослужащих во время СВО
Российская спецоперация выявила «паркетных» генералов, которые неэффективны, но также сейчас из тени вышли другие – эффективные и нужные военнослужащие, их надо продвигать, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.
«Началась специальная военная операция. Очень быстро начали понимать, что «паркетные» генералы, таких в любой армии мира в условиях мирного времени более чем достаточно везде, они, мягко говоря, неэффективны. И наоборот, начали появляться люди, которые вроде бы сидели в тени, их не видно было, не слышно, а оказалось, что они очень эффективные и нужные», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Ранее Путин заявил, что цели СВО не меняются, они фундаментальны.
Путин: Bradley и Leopard прекрасно горят, как и предполагалось
Боевые машины пехоты (БМП) Bradley и танки Leopard «прекрасно горят», как и предполагалось, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами.
«Прекрасно горят, как мы и предполагали. И Bradley, и Leopard, да. Там боекомплекты внутри танков срабатывают, там все разлетается в разные стороны», – цитирует его ТАСС.
При этом Путин заметил, что ВС России уничтожают не только технику из стран НАТО, но и ту, что была произведена еще в СССР. «Я сказал – 25-30% от поставленной техники уничтожено», – уточнил он.
Ранее Путин заявил, что контракт о прохождении военной службы заключен с более чем 150 тыс. человек, вместе с добровольцами это 156 тыс. человек.
Путин назвал условие завершения конфликта на Украине
Ключ к решению украинского конфликта находится у Запада, который должен прекратить поставки вооружений и техники Киеву, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.
«В целом западный подход такой, что нужно придерживаться интересов Украины. <…> Но в конечном итоге это интересы США. Ключ к решению проблемы – на их стороне. Если они действительно хотят, чтобы сегодняшний конфликт завершился с помощью переговоров, им достаточно принять только одно решение – прекратить поставки вооружения и техники, все. Украинцы сами ничего не производят, на завтра они захотят вести переговоры. Уже не формально, а по существу», – цитирует ТАСС Путина.
По словам Путина, на переговорах в Стамбуле детально обсуждались вопросы безопасности Украины.
Ранее Путин заявил, что Россия не потерпит угроз Украины со своих исторических территорий.
Путин денонсировал договор с Украиной по Азовскому морю и Керченскому проливу
Президент Владимир Путин подписал закон о денонсации договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.
Документ о денонсации договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее Госдума приняла закон о денонсации договора России и Украины о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Как пояснили в Кремле, Азовское море стало внутренним для России, поэтому Москва денонсирует договор с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.
Минобороны заявило об отражении всех атак ВСУ в районе Макаровки в ДНР
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В районе Макаровки Донецкой народной республики (ДНР) за последние сутки отражены три атаки усиленных танками и бронемашинами украинских подразделений, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Решительными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации все атаки отражены. Из задействованных в атаках десяти бронетранспортеров ВСУ восемь уничтожены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За прошедшие сутки подразделения ВСУ продолжали попытки наступления на Южно-Донецком направлении, а также в районе Артемовска.
На Времевском выступе киевским режимом были брошены в наступление наспех сформированные из остатков военнослужащих бригад ВСУ, ранее понесших большие потери, подразделения. У Ровнополя ДНР отражены две атаки противника. Поражены два украинских танка и три бронемашины, отчитались в Минобороны.
Около Пречистовки ДНР в ходе отражения атаки уничтожена большая часть личного состава ротной тактической группы ВСУ и четыре машины пехоты. Потери противника за минувшие сутки в этих районах составили до 275 военнослужащих, четыре танка, 15 бронемашин, гаубица «Мста-Б».
Южнее Артемовска ДНР активными действиями Южной группировки войск в течение суток отражены две атаки противника в направлении Клещеевки. Вклинения в российскую оборону не допущено. В ходе боев ликвидированы порядка 350 военнослужащих, две бронемашины и шесть автомобилей, перечислили в Минобороны.
На Купянском направлении ударами авиации Западной группировки войск поражены подразделения противника рядом с Ивановкой Харьковской области и Розовкой Луганской народной республики (ЛНР).
Под Тимковкой Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). За последние сутки на данном направлении уничтожены более 35 военнослужащих, бронетранспортер и гаубица Д-20, сообщил Конашенков.
На Краснолиманском направлении оперативно-тактической авиацией, артиллерией группировки войск «Центр» нанесено поражение ВСУ в районах Невского и Белогоровки ЛНР, а также Серебрянского лесничества.
За минувшие сутки потери противника составили до 60 военнослужащих, две бронемашины, самоходная артустановка «Гвоздика», гаубицы Д-20 и Д-30.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены до 30 военнослужащих, гаубица «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», отчитались в Минобороны.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России в течение прошедших суток нанесено поражение 98 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 114 районах.
Средствами ПВО перехвачены три крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и десять снарядов РСЗО HIMARS.
Сбиты шесть украинских беспилотников в районах Старомлыновки ДНР, Работино Запорожской области, Корсунки Херсонской области, Пшеничного и Новокраснянки ЛНР, подытожили в оборонном ведомстве.
Бойцы «Ахмата» направлены на защиту Белгородской области
Глава Чечни Кадыров: Бойцы «Ахмата» отправятся защищать Белгородскую область от диверсантов
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Бойцы батальона «Запад-Ахмат» будут участвовать в предотвращении украинских диверсионных вылазок в приграничные районы России, все цели будут достигнуты, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что в работе будут задействованы бойцы батальона «Запад-Ахмат», которые будут работать «в тесном контакте с другими российскими подразделениями, что позволит существенно усилить безопасность на приграничных территориях».
По его словам, депутат Госдумы Адам Делимханов встретился с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, представителями Минобороны и руководством областного управления Росгвардии и обсудил этот вопрос.
Ранее Путин заявил, что атаки ВСУ на приграничные районы связаны с желанием отвлечь российские силы и средства на эту сторону с других критических для Украины направлений, но будет сделано все для защиты граждан.
Также президент заявил, что Россия в случае продолжения обстрелов своих регионов рассмотрит вопрос о создании «санитарной зоны» на территории Украины.
Путин подписал закон о допуске детей на уроки физкультуры при наличии медсправки
Глава государства Владимир Путин подписал закон о допуске детей к урокам физкультуры при условии наличия медицинской справки.
Опубликованный на сайте правительства документ указывает, что основной закон дополняется новым положением – детей можно будет допускать до занятий физкультурой только при наличии медицинской справки, выданной по результатам проведенных профилактических медицинских осмотров обучающихся.
Кроме того, дополнительно в обязанности школы добавляется необходимость обеспечивать организацию оказания первой помощи детям – это смогут делать учителя и другие лица при наличии подготовки.
Также в пояснительной записке к закону отмечено, что школа будет обязана отслеживать рост «числа случаев резкого ухудшения здоровья обучающихся во время занятий физкультурой, требующих срочного медицинского вмешательства».