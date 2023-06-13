В Белом доме прокомментировали слова Путина о зерновой сделке

Минобороны показало трофейные танки Leopard

Минобороны показало захваченные у ВСУ танки Leopard и американские БМП Bradley

Министерство обороны опубликовало видео с трофейной техникой украинских сил на Запорожском направлении, на кадрах можно заметить немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley.

На кадрах запечатлена поставленная Киеву западная техника, ее ВСУ задействовали при попытке наступления. В частности, у российских военных оказались немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley, говорится в Telegram Минобороны.



При этом военные обращают внимание, что у некоторых боевых машин все еще работают двигатели, что говорит о скоротечности боя и бегстве украинских военных из боеспособной техники.



Ранее замглавы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что Германия могла бы направить Украине в три раза больше танков Leopard 2, 60 БМП Marder и дальнобойных крылатых ракет Taurus. В Германии в ответ заявили, что не станут менять каждый выведенный из строя на Украине танк Leopard 2, но продолжат поставку вооружения Киеву.