|
|
Более 80 тонн питьевой воды доставила «Единая Россия» для жителей Херсонской области
Более 80 тонн питьевой воды доставила «Единая Россия» в Херсонскую область для жителей региона
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
После прорыва плотины Каховской ГЭС из-за обстрела со стороны ВСУ, гуманитарной миссией и реготделением «Единой России» организована поставка бутилированной воды и продовольствия в районы подтопления и пункты временного размещения граждан, доставка и места хранения технической воды в районы, временно оставшиеся без центрального водоснабжения.
«Всего с начала затопления, в районы области было доставлено 82 тонны бутилированной воды. Воду получили жители Алешек, Ивановки, Голой Пристани, Железного Порта, Великих Копаней, Новой Каховки, Великой Лепетихи, Верхнего Рогачика. Кроме того, мы установили 8 емкостей для технической воды по 1 куб. м в Ивановке, Великой Лепетихе, Верхнем Рогачике и 4 емкости по 3 куб. м в Каховке и Ивановке. При наводнениях, обеспечение питьевой водой жителей – это одна из первоочередных задач», – рассказал депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Кастюкевич.
В пунктах временного размещения Скадовска и Железного порта помогают участники предварительного голосования «Единой России» Владимир Косов и Елена Дмитрук. Они проводят прием граждан по личным вопросам, оказывают психологическую помощь эвакуированным жителям, а также формируют и передают гуманитарные продуктовые и гигиенические наборы. Таких наборов роздано более 300 и 500 соответственно.
«Мы находимся с гуманитарной миссией Единой России. Эвакуированным жителям привезли чистую питьевую воду, средства гигиены и бытовой химии, детские игрушки и некоторые другие вещи. Всех нас объединила эта трагедия, катастрофа. Работаем с жителями, у каждого здесь своя судьба, своя история. Наша миссия еще и в том, чтобы успокоить людей. Объяснить им, что мы вместе, они не брошены, о них думают и они могут рассчитывать на ряд мер поддержки от государства», – поделилась участница предварительного голосования Елена Дмитрук.
В пункты временного размещения в Железный порт и Скадовск от регионального отделения «Единой России» доставлено 12 тонн продуктов. Передано более 1000 единиц футболок, детской одежды и обуви, а также игрушки для детей в ПВР Железный порт. Под опеку взяты Скадовская и Новокаховская городские клинические больницы. Туда доставляются гуманитарные наборы, одежда и лекарства.
«Когда со стороны ВСУ планомерно били по дамбе, я, как специалист, понимал возможные последствия. Сегодня масштабы разрушений, которые мы видим, это и природа пострадала и люди. Но самое главное – люди. Я здесь, потому что здесь я нужен сейчас. Безразличным остаться невозможно. Это наша общая боль. Все это ты воспринимаешь через себя. Мы все как одна семья сегодня. У нас есть общий идейный вдохновитель, наш Президент. А мы должны ему помогать, каждый на своем месте», – отметил участник предварительного голосования «Единой России» Владимир Косов.
В рамках работы по эвакуации граждан, участниками гуманитарной миссии «Единой России» закуплено 6 лодок, а также привлечено 2 автобуса и обеспечена заправка 12 автобусов, принимающих участие в эвакуации населения из Голой Пристани. Сегодня утром часть продуктовых наборов и питьевой воды доставили в Новую Збурьевку. Ведется выдача гуманитарной помощи эвакуированному населению.
«Единая Россия» в Херсонской области ведет постоянный мониторинг потребностей и сбор заявок на поставку воды, продуктов и предметов первой необходимости от пострадавших муниципальных округов. На базе ПВР в Скадовском и Голопристанском муниципальных округах открыты пункты приема обращений граждан и оказания психологической помощи. Каждый ПВР закреплен за одним из региональных членов Партии. В пунктах временного размещения в Железном порту и Скадовске приступили к работе волонтеры Молодой Гвардии Единой России.
Маск прокомментировал потерю ВСУ танков Leopard 2
Маск оценил потерю украинскими военными немецких танков Leopard 2
|
|
Американский миллиардер, исполнительный директор Twitter (заблокирован в России) Илон Маск прокомментировал потерю украинскими военными немецких танков Leopard 2.
Один из пользователей Twitter прокомментировал слова замглавы МИД Украины Андрея Мельника, потребовавшего поставить Киеву больше танков Leopard 2. Пользователь, в частности, отметил, что, судя по роликам в Сети, эти танки на Украине «разрывают в клочья». Комментатор предположил, что украинские военные не имеют достаточной подготовки для этих танков, передает РИА «Новости».
Маск в ответ написал, что небольшое количество танков Leopard 2 легко уничтожить противотанковым оружием и минами. По мнению предпринимателя, следует либо поставить Украине в разы больше этих танков, либо не поставлять их вообще, пишет Ura.ru.
Ранее в Минобороны сообщили, что потери украинских войск на Южно-Донецком и Запорожском направлениях составили до 300 военнослужащих, девять танков, из которых четыре Leopard, 11 машин пехоты, в том числе пять американских Bradley, 14 бронемашин, а также французская самоходная артустановка Cezar.
Минобороны показало трофейные танки Leopard
Минобороны показало захваченные у ВСУ танки Leopard и американские БМП Bradley
Министерство обороны опубликовало видео с трофейной техникой украинских сил на Запорожском направлении, на кадрах можно заметить немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley.
На кадрах запечатлена поставленная Киеву западная техника, ее ВСУ задействовали при попытке наступления. В частности, у российских военных оказались немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley, говорится в Telegram Минобороны.
При этом военные обращают внимание, что у некоторых боевых машин все еще работают двигатели, что говорит о скоротечности боя и бегстве украинских военных из боеспособной техники.
Ранее замглавы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что Германия могла бы направить Украине в три раза больше танков Leopard 2, 60 БМП Marder и дальнобойных крылатых ракет Taurus. В Германии в ответ заявили, что не станут менять каждый выведенный из строя на Украине танк Leopard 2, но продолжат поставку вооружения Киеву.
Германия ответила на требование Украины поставить больше танков Leopard 2
Министр обороны ФРГ Писториус ответил на требование Киева поставить больше танков Leopard 2
Германия не станет менять каждый выведенный из строя на Украине танк Leopard 2, но продолжит поставку вооружения Киеву, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
Писториус указал, что немецкие власти не могут заменить каждый танк, который сейчас выводится из строя. При этом он указал, что с июля Германия нарастит поставки отремонтированных танков Leopard 1A5 и до конца года планирует поставить более 100 штук, передает ТАСС.
Ранее замглавы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что Германия могла бы направить Украине в три раза больше танков Leopard 2, 60 БМП Marder и дальнобойных крылатых ракет Taurus.
В то же время американский миллиардер, исполнительный директор Twitter (заблокирован в России) Илон Маск прокомментировал потерю украинскими военными немецких танков Leopard 2.
L’Opinion: Макрон попросил разрешения принять участие в саммите БРИКС
Французский лидер Эммануэль Макрон консультировался с южноафриканским коллегой Сирилом Рамафосой насчет возможности участия в саммите БРИКС, утверждает источник издания L’Opinion.
Макрон в ходе телефонной беседы с Рамафосой 3 июня обсуждал возможность своего участия в саммите БРИКС в Йоханнесбурге, утверждают собеседники L’Opinion, передает ТАСС.
Президент ЮАР якобы не ожидал этой просьбы, он решил взять паузу для обсуждения ситуации с партнерами по БРИКС.
В скором времени в ЮАР ожидается визит французского министра иностранных дел Катрин Колонна.
ВС России уничтожили под Артемовском отступающую технику ВСУ
Бойцы Северного флота ВМФ России уничтожили под Артемовском отступающие после неудачной атаки бронетранспортеры ВСУ
Бойцы 200-й бригады Северного флота ВМФ России поразили отступающие после неудачной атаки на Артемовском направлении бронетранспортеры Вооруженных сил Украины (ВСУ), следует из видеозаписи.
На видеозаписи можно увидеть, как артиллеристы Северного флота ВМФ России метким выстрелом попадают в бронемашину Вооруженных сил Украины, пытающуюся быстро покинуть местность. После попадания снаряда в бронетранспортере ВСУ начинается пожар и он останавливается. В задней части украинской бронемашины открывается десантный отсек и военнослужащие ВСУ начинают выпрыгивать на землю. В этот момент прямо в открытый десантный отсек с пехотой противника попадает ракета, передает РИА «Новости».
Накануне ВС России отразили атаку ВСУ на Соледаро-Артемовском направлении и сорвали разведку боем ВСУ под Лисичанском.
Блинкен заявил о максимально возможном расширении поддержки контрнаступления Киева
Западные страны желают увеличить поддержку контрнаступления киевского режима максимально возможным образом, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Запад продолжит расширение поддержки киевского режима, чтобы тот смог добиться успеха на поле боя, также важна поддержка Украины, чтобы в будущем «создать сильный потенциал сдерживания и обороны», сказал Блинкен, передает ТАСС.
Это необходимо, если в будущем Россия решит предпринять «еще одну агрессию», на этот случай Украине нужна дополнительная поддержка.
Украинской стороне важны «военная сила» и «экономическая и демократическая сила», чтобы страна могла «не просто выжить, а процветать в перспективе».
НАТО на саммите в Вильнюсе даст Киеву «мощный пакет» политической и практической поддержки, пообещал Блинкен.
По его словам, Украина и Запад хотят мира, но он «должен быть справедливым» и «прочным».
Говоря о подрыве Каховской гидроэлектростанции, он пояснил, что у американской разведки нет никакой дополнительной информации о произошедшем. Блинкен добавил, что это понесло катастрофические последствия для украинцев.
Ранее военкоры сообщали, что украинские вооруженные силы начали менять тактику наступления.
Михаила Ефремова отказались взять добровольцем в зону СВО
Актер Охлобыстин: Михаил Ефремов просился добровольцем на фронт, но его не взяли
Отбывающего в срок в колонии за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова не взяли в зону проведения СВО из-за возраста и состояния здоровья, заявил друг артиста, актер Иван Охлобыстин.
В интервью YouTube-каналу Metametrica актер, сценарист, общественный деятель Иван Охлобыстин рассказал, что Ефремов был готов отправиться добровольцем в зону боевых действий в обмен на амнистию, но из-за плохого состояния здоровья и возраста ему отказали, передает «Царьград».
По словам Охлобыстина, Михаил Ефремов – «больной пожилой человек, с такой трагедией, ломаный, изломанный».
Ранее осужденный по делу о смертельном ДТП актер Михаил Ефремов попросил прекратить ходатайство о замене лишения свободы на принудительные работы.
Напомним, в январе Ефремов направлял прошение о замене лишения свободы на принудительные работы. В колонии №4, где артист отбывает наказание, сообщили об отсутствии претензий к актеру.
Резников рассказал о требовании Запада убивать как можно больше россиян на Украине
Глава МО Украины Резников: Запад в начале спецоперации требовал от Киева убивать как можно больше россиян
Запад не верил в победу Украины в конфликте с Россией и вместо военной помощи предлагал Киеву убивать как можно больше россиян, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
Как заявил Резников в комментарии журналу Foreign Affairs, на просьбу Киева передать ПЗРК Stinger западные политики отвечали: «Нет, копайте окопы и убивайте столько русских, сколько сможете, пока все не закончится».
По словам министра обороны Украины, это свидетельствует о том, что Запад не верил в победу Киева в конфликте с Москвой.
Теперь, по словам Резникова, страны Запада якобы убедились в боеспособности Украины и потому поставляют Киеву достаточно военной помощи.
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что война на Украине закончится за несколько недель, как только Запад перестанет оказывать Киеву военную поддержку.
Вучич предупредил о грядущей эскалации конфликта на Украине
Президент Сербии Вучич: ВСУ только начали наступление, оно будет во много раз мощнее, дальнейшая эскалация еще впереди
|
|
Вооруженные силы Украины (ВСУ) только начали свое наступление, оно будет во много раз мощнее, дальнейшая эскалация еще впереди, заявил президент Сербии Александар Вучич.
Вучич заявил в эфире телеканала «Хэппи», что очень обеспокоен ситуацией на Украине. Он выразил опасение, что дальнейшая эскалация еще впереди, передает ТАСС.
По словам президента Сербии, Вооруженные силы Украины (ВСУ) только начали свое наступление, оно будет во много раз мощнее. Он также выразил мнение, что русский ответ также, вероятно, не будет слабым, «если у них останутся силы».
Вучич вновь отметил, что события на Украине способствуют росту давления на Сербию в контексте отказа Белграда от присоединения к антироссийским санкциям. Кроме того, по его словам, нервозность на международной арене вызывает уничтожение западных вооружений.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) началось несколько дней назад, оно было тщательно спланировано и должно продлиться несколько недель или месяцев. В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби назвал несомненным и очевидным начало наступления ВСУ.
В плен российским силам сдались два экипажа украинских БМП
Российским силам под Авдеевкой сдались в плен два экипажа украинских БМП
В плен российским военным на Авдеевском направлении в ДНР сдались десять украинских солдат двух экипажей БМП, среди них есть тяжелораненые, сообщил представитель в силовых структурах региона.
По словам правоохранителей, с российскими силами в районе Авдеевки связался командир одного из взводов 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, попросив оказать помощь его раненым солдатам. По словам военного, командование бригады отказалось их эвакуировать.
Украинский командир также попросил обеспечить безопасный коридор, так как сдача его подразделения в плен происходила со всем штатным вооружением, включая две БМП-1, передает ТАСС.
Операция прошла успешно. В плен сдались десять украинских солдат, в том числе тяжелораненые. В настоящее время бойцы ВСУ находятся на территории республики.
Чемпион мира по пауэрлифтингу Максим Бархатов погиб в зоне спецоперации
Осужденный за взятку в Красноярске чемпион мира по пауэрлифтингу Бархатов погиб в зоне спецоперации
|
|
Многократный чемпион мира по пауэрлифтингу из Красноярского края Максим Бархатов погиб в зоне спецоперации, сообщает федерация пауэрлифтинга региона.
Представители федерации выразили соболезнования в связи с гибелью в зоне спецоперации заслуженного мастера спорта России и многократного чемпиона мира Максима Бархатова, передает ТАСС.
«Вечная память, соболезнования родным Максима и всем, кто его знал», – говорится в сообщении.
Максим Бархатов был чемпионом мира среди юниоров в 2000 и 2001 годах, чемпионом России в 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010 и 2012 годах, чемпионом Европы в 2003 и 2004 годах, чемпионом мира в 2007, 2009, 2010, 2011 и 2012 годах, а также вице-чемпионом мира в 2003 и 2004 годах. В марте 2021 года Бархатова задержали по подозрению в получении взятки автомобилем премиум-класса.
В апреле в ходе спецоперации на Украине при исполнении воинского долга погиб сын экс-министра спорта Крыма Георгия Шестака Денис Шестак.
ВКС России нанесли групповые удары по резервам ВСУ
Российские Воздушно-космические силы произвели удары по местам сосредоточения оперативных резервов украинской армии, все назначенные объекты поражены, сообщили в Минобороны России.
Групповые удары ВКС производились высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, целями стали места сосредоточения оперативных резервов ВСУ и склад боеприпасов и вооружения иностранного производства, сообщило министерство в своем Telegram-канале.
Все назначенные объекты были поражены, цель удара достигнута, заключили в военном ведомстве.
На прошлой неделе ВКС России нанесли групповой удар по складам с иностранными боеприпасами и военной техникой, все вооружение было уничтожено.
ВС России уничтожили бронетехнику ВСУ на Южно-Донецком направлении
Минобороны: ВС России уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ на Южно-Донецком направлении
Подразделения ВС России отразили атаку вооруженных сил Украины (ВСУ) западнее Левадного, а также уничтожили бронетехнику и живую силу противника на Южно-Донецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки российских сил «Восток» Олег Чехов.
Офицер сообщил, что на Южно-Донецком направлении передовыми подразделениями группировки ВС России «Восток» отражена атака до взвода противника западнее Левадного. В оборонном ведомстве также рассказали, что артиллерийским огнем уничтожена живая сила ВСУ в районе Времевки, один танк противника в районе совхоза «Октябрь», а также один танк и три бронеавтомобиля севернее Сторожевого, передает РИА «Новости».
Кроме того, по словам начальника пресс-центра группировки российских сил «Восток», расчеты тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» уничтожили танк и живую силу противника западнее Великой Новоселки, а силы ПВО сбили украинский беспилотник «Фурия».
Помимо этого, артиллеристы группировки сорвали попытки ВСУ провести перегруппировку на Запорожском направлении – уничтожены бронеавтомобиль, пикап и живая сила противника. Расчет ЗРК «Оса» также сбил беспилотник «Фурия», сообщил Чехов.
В воскресенье военкоры сообщали об изменении тактики ВСУ на Южно-Донецком направлении.
Рогов: ВСУ попытались разминировать минные поля на Запорожском направлении
Рогов: ВС РФ активно уничтожают западную технику на Запорожском направлении
|
|
В районе Времевского выступа, где ранее противник смог вклиниться в нашу линию обороны, российские войска перешли в контратаку. На данный момент активные бои ведутся на окраинах Макаровки и Урожайного. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении техники ВСУ на Южно-Донецком направлении.
«Наиболее активные бои ведутся в районе Времевского выступа. Именно там противник по низинам смог пробиться через линию обороны ВС РФ, но с минувшего дня его уже начали выбивать с позиций. Села Макаровка и Урожайное сейчас находятся под нашим контролем, хотя на северных и восточных окраинах поселков еще находятся позиции боевиков ВСУ», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Населенные пункты Новодаровка и Левадное, расположенные немного западнее, на данный момент превратились в серую зону, потому что оттуда противник был вынужден отступить. Сейчас ВСУ занимают позиции в лесопосадках близ поселков. Все господствующие высоты на данном направлении под контролем ВС РФ, оттуда работает артиллерия и ведется минометный обстрел. При этом украинское командование отправляет людей на штурм наших позиций, не считаясь с потерями. Противник избрал тактику подвоза малых групп и отправки их сразу в бой», – акцентирует он.
«На Ореховском направлении основные бои ведутся в районе села Работино. Там несколько дней шли дожди, поэтому боевые действия ограничиваются длительными, порядка 15–16 часов, артиллерийскими обстрелами. Пользуясь небольшим перерывом, противник начал перегруппировку своих войск и предпринял попытки по разминированию наших минных полей», – подчеркивает собеседник.
«На сегодняшний день ВСУ потеряли огромное количество техники. Мы можем говорить как минимум о 16 уничтоженных БМП «Брэдли» и о полутора десятках «Леопардов». По нашим прикидкам, это 15% и 20% соответственно от всех поставок данной техники на Украину. Остальные, менее распиаренные машины, уничтожаются в еще больших масштабах. Что касается живой силы, то потери противника на Запорожском направлении уже исчисляются в тысячах», – резюмирует Рогов.
Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении техники ВСУ на Южно-Донецком направлении. В Telegram-канале ведомства говорится, что ВСУ во время бегства оставили танки «Леопард» и БМП «Брэдли». «Некоторые боевые машины с работающими двигателями, что говорит о скоротечности боя и бегстве экипажей боевых машин ВСУ из боеспособной техники», – подчеркнули там.
Кроме того, по данным представителя ведомства Олега Чехова, передовыми подразделениями группировки ВС России «Восток» отражена атака до взвода противника западнее Левадного. Там также рассказали, что артиллерийским огнем уничтожена живая сила ВСУ в районе Времевки, один танк противника в районе совхоза «Октябрь», а также один танк и три бронеавтомобиля севернее Сторожевого.
Кроме того, по словам начальника пресс-центра группировки российских сил «Восток», расчеты тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» уничтожили танк и живую силу противника западнее Великой Новоселки, а силы ПВО сбили украинский беспилотник «Фурия».
Помимо этого, артиллеристы группировки сорвали попытки ВСУ провести перегруппировку на Запорожском направлении – уничтожены бронеавтомобиль, пикап и живая сила противника. Расчет ЗРК «Оса» также сбил беспилотник «Фурия», сообщил Чехов.
Накануне глава общественного запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что российские военные из 127-й дивизии пошли вперед, выбивают противника из Макаровки и работают в районе Нескучного, «устроив для нацистов сущий ад. До этого он отмечал, что ВСУ пытаются перейти в наступление ночью.
Кроме того, 9 июня президент России Владимир Путин сообщал, что противник прибег к использованию стратегических резервов, это говорит о том, что украинские войска начали контрнаступление. Он подчеркнул, что все предпринятые до сих пор попытки контрнаступления ВСУ провалились, но наступательный потенциал войск киевского режима сохранился.
Назван срок создания российского дальнемагистрального самолета
Мантуров: Российский дальнемагистральный самолет может подняться в воздух после 2030 года, возможно, после 2028 года
Россия самостоятельно ведет разработку отечественного дальнемагистрального самолета, новый лайнер может подняться в воздух после 2030 года, возможно, в период с 2028 по 2030 годы, сообщил вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров.
Мантуров сообщил в интервью РИА «Новости» в преддверии ПМЭФ, что в совместный с Китаем проект создания широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета будут вноситься изменения с учетом всех вводных со стороны западных стран.
По словам главы Минпромторга, совместная с Китаем разработка самолета продолжится. Вместе с тем, сообщил вице-премьер, Россия создает и свой проект лайнера. Он уточнил, что исследованием новых технологий и определением облика в рамках действующей научно-исследовательской работы «Интеграл» занимается НИЦ Институт имени Жуковского.
Отвечая на вопрос о том, когда новый лайнер может подняться в воздух, Мантуров сказал, что речь идет о сроках после 2030 года, возможно, в период с 2028 по 2030 годы, но точно не раньше.
В России сейчас имеется ближнемагистральный самолет – Sukhoi Superjet 100, а уже в 2024 году начнутся серийные поставки среднемагистрального отечественного самолета МС-21.
Напомним, в марте министр транспорта Виталий Савельев сообщал, что после введения против России санкций за рубежом остались более 70 самолетов российских авиакомпаний.