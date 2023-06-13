Более 80 тонн питьевой воды доставила «Единая Россия» для жителей Херсонской области

Более 80 тонн питьевой воды доставила «Единая Россия» в Херсонскую область для жителей региона

После прорыва плотины Каховской ГЭС из-за обстрела со стороны ВСУ, гуманитарной миссией и реготделением «Единой России» организована поставка бутилированной воды и продовольствия в районы подтопления и пункты временного размещения граждан, доставка и места хранения технической воды в районы, временно оставшиеся без центрального водоснабжения.

«Всего с начала затопления, в районы области было доставлено 82 тонны бутилированной воды. Воду получили жители Алешек, Ивановки, Голой Пристани, Железного Порта, Великих Копаней, Новой Каховки, Великой Лепетихи, Верхнего Рогачика. Кроме того, мы установили 8 емкостей для технической воды по 1 куб. м в Ивановке, Великой Лепетихе, Верхнем Рогачике и 4 емкости по 3 куб. м в Каховке и Ивановке. При наводнениях, обеспечение питьевой водой жителей – это одна из первоочередных задач», – рассказал депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Кастюкевич.

В пунктах временного размещения Скадовска и Железного порта помогают участники предварительного голосования «Единой России» Владимир Косов и Елена Дмитрук. Они проводят прием граждан по личным вопросам, оказывают психологическую помощь эвакуированным жителям, а также формируют и передают гуманитарные продуктовые и гигиенические наборы. Таких наборов роздано более 300 и 500 соответственно.

«Мы находимся с гуманитарной миссией Единой России. Эвакуированным жителям привезли чистую питьевую воду, средства гигиены и бытовой химии, детские игрушки и некоторые другие вещи. Всех нас объединила эта трагедия, катастрофа. Работаем с жителями, у каждого здесь своя судьба, своя история. Наша миссия еще и в том, чтобы успокоить людей. Объяснить им, что мы вместе, они не брошены, о них думают и они могут рассчитывать на ряд мер поддержки от государства», – поделилась участница предварительного голосования Елена Дмитрук.

В пункты временного размещения в Железный порт и Скадовск от регионального отделения «Единой России» доставлено 12 тонн продуктов. Передано более 1000 единиц футболок, детской одежды и обуви, а также игрушки для детей в ПВР Железный порт. Под опеку взяты Скадовская и Новокаховская городские клинические больницы. Туда доставляются гуманитарные наборы, одежда и лекарства.

«Когда со стороны ВСУ планомерно били по дамбе, я, как специалист, понимал возможные последствия. Сегодня масштабы разрушений, которые мы видим, это и природа пострадала и люди. Но самое главное – люди. Я здесь, потому что здесь я нужен сейчас. Безразличным остаться невозможно. Это наша общая боль. Все это ты воспринимаешь через себя. Мы все как одна семья сегодня. У нас есть общий идейный вдохновитель, наш Президент. А мы должны ему помогать, каждый на своем месте», – отметил участник предварительного голосования «Единой России» Владимир Косов.

В рамках работы по эвакуации граждан, участниками гуманитарной миссии «Единой России» закуплено 6 лодок, а также привлечено 2 автобуса и обеспечена заправка 12 автобусов, принимающих участие в эвакуации населения из Голой Пристани. Сегодня утром часть продуктовых наборов и питьевой воды доставили в Новую Збурьевку. Ведется выдача гуманитарной помощи эвакуированному населению.

«Единая Россия» в Херсонской области ведет постоянный мониторинг потребностей и сбор заявок на поставку воды, продуктов и предметов первой необходимости от пострадавших муниципальных округов. На базе ПВР в Скадовском и Голопристанском муниципальных округах открыты пункты приема обращений граждан и оказания психологической помощи. Каждый ПВР закреплен за одним из региональных членов Партии. В пунктах временного размещения в Железном порту и Скадовске приступили к работе волонтеры Молодой Гвардии Единой России.