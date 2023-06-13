Минобороны заявило об отражении всех атак ВСУ в районе Макаровки в ДНР

В районе Макаровки Донецкой народной республики (ДНР) за последние сутки отражены три атаки усиленных танками и бронемашинами украинских подразделений, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Решительными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации все атаки отражены. Из задействованных в атаках десяти бронетранспортеров ВСУ восемь уничтожены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

За прошедшие сутки подразделения ВСУ продолжали попытки наступления на Южно-Донецком направлении, а также в районе Артемовска.

На Времевском выступе киевским режимом были брошены в наступление наспех сформированные из остатков военнослужащих бригад ВСУ, ранее понесших большие потери, подразделения. У Ровнополя ДНР отражены две атаки противника. Поражены два украинских танка и три бронемашины, отчитались в Минобороны.

Около Пречистовки ДНР в ходе отражения атаки уничтожена большая часть личного состава ротной тактической группы ВСУ и четыре машины пехоты. Потери противника за минувшие сутки в этих районах составили до 275 военнослужащих, четыре танка, 15 бронемашин, гаубица «Мста-Б».

Южнее Артемовска ДНР активными действиями Южной группировки войск в течение суток отражены две атаки противника в направлении Клещеевки. Вклинения в российскую оборону не допущено. В ходе боев ликвидированы порядка 350 военнослужащих, две бронемашины и шесть автомобилей, перечислили в Минобороны.

На Купянском направлении ударами авиации Западной группировки войск поражены подразделения противника рядом с Ивановкой Харьковской области и Розовкой Луганской народной республики (ЛНР).

Под Тимковкой Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). За последние сутки на данном направлении уничтожены более 35 военнослужащих, бронетранспортер и гаубица Д-20, сообщил Конашенков.

На Краснолиманском направлении оперативно-тактической авиацией, артиллерией группировки войск «Центр» нанесено поражение ВСУ в районах Невского и Белогоровки ЛНР, а также Серебрянского лесничества.

За минувшие сутки потери противника составили до 60 военнослужащих, две бронемашины, самоходная артустановка «Гвоздика», гаубицы Д-20 и Д-30.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены до 30 военнослужащих, гаубица «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», отчитались в Минобороны.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России в течение прошедших суток нанесено поражение 98 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 114 районах.

Средствами ПВО перехвачены три крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и десять снарядов РСЗО HIMARS.

Сбиты шесть украинских беспилотников в районах Старомлыновки ДНР, Работино Запорожской области, Корсунки Херсонской области, Пшеничного и Новокраснянки ЛНР, подытожили в оборонном ведомстве.