Оружейные компании решили обсудить с главами МО стран НАТО рост производства снарядов

Reuters: Оружейные компании решили обсудить с главами МО стран НАТО увеличение производства снарядов

Главы компаний по производству оружия намерены на этой неделе обсудить с министрами обороны стран НАТО увеличение производства и внедрение одинаковых стандартов для изготовления артиллерийских снарядов, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В статье поясняется, что речь идет об ускорении процесса стандартизации Североатлантического альянса для обеспечения бесперебойных поставок. Это должно в будущем помочь предотвратить задержки и дефицит, передает ТАСС.

Сейчас поставки боеприпасов осложняются из-за отсутствия единых стандартов у различных производителей оружия. Источник рассказал агентству, что компании заинтересованы в изготовлении снарядов и ожидают заказы на миллиарды евро.

Однако НАТО может столкнуться несогласием со стороны производителей, так как подобные действия могут увеличить конкуренцию и снизить цены.

Напомним, в октябре прошлого года агентство Bloomberg писало, что НАТО призывает оборонные компании увеличить производство боеприпасов, так как собственные запасы некоторых европейских стран истощены из-за поставок оружия Украине.