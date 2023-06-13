Перепутавших должника вымогателей поймали за «минирование» двери в Москве

Подозреваемые в вымогательстве «заминировали» дверь жителя столицы, которого считали должником, для этого они использовали макет гранаты, их задержали, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Квартиру «заминировали» в доме на улице Лобачевского в Москве, в холле нашли гранату, шнур от которой крепился к ручке входной двери, рассказала Волк, передает РИА «Новости».

Саперы установили, что опасности растяжка не представляет – это макет гранаты без взрывателя.

Двух подозреваемых нашли в Петербурге, после этого их направили в Москву.

По версии следствия, они исполняли заказ «малознакомого мужчины», одевшись в маски и перчатки, подложили муляж и сняли закладку на видео, чтобы отчитаться перед заказчиком. В машине такси их ждал третий соучастник.

При этом подозреваемые ошиблись адресом. Их действия координировал организатор, который предположительно был за рубежом. Дело завели по статье «Хулиганство», мужчин арестовали.

В марте сообщалось, что в одном из жилых домов столицы нашли растяжку с похожим на гранату предметом, он оказался обычным муляжом.