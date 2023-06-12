Пекин выразил протест США за санкции против китайских компаний из-за Ирана

Власти Китая выражают решительный протест в связи с санкциями, введенными США в отношении некоторых компаний и физических лиц КНР из-за Ирана, следует из заявления, распространенном Министерством коммерции республики.

В сообщении говорится, что под предлогом взаимодействия с Ираном США внесли отдельные предприятия и физические лица КНР в так называемый список специально обозначенных граждан, применив против них санкции, и Китай выражает по этому поводу решительный протест, передает ТАСС.

Как уточняется в заявлении, у Вашингтона «нет юридически оправданных оснований» для введения указанных рестрикций. В ведомстве Китая заявили, что США должны прекратить безрассудно оказывать давление, КНР примет необходимые меры, и будет решительно защищать законные интересы китайских предприятий и индивидуальных лиц.

Ранее США расширили свои санкционные списки по Ирану. В них вошли несколько физических и юридических лиц, в том числе из Китая. В перечень лиц, на которых распространяются рестрикции Вашингтона, попали китайские граждане и предприятия, которые якобы продали в Иран центрифуги и электронику.

В феврале официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекин крайне недоволен санкциями США в отношении китайских компаний, введенных из-за их связей с Россией.